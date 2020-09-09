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Ирак (298) США (24852)

США более чем на 1/3 сокращают контингент в Ираке

США более чем на 1/3 сокращают контингент в Ираке

США до конца сентября более чем на треть сократят воинский контингент в Ираке.

Об этом сообщил глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он заявил журналистам, что в этом месяце число американских военных в Ираке уменьшится с примерно 5,2 тыс. до 3 тыс.

По словам Маккензи, оставшиеся американские военные продолжат оказывать помощь иракским силам безопасности в искоренении последних очагов группировки "Исламское государство".

Ранее представитель американской администрации сообщил журналистам, что США объявят в среду о сокращении численности своего воинского контингента в Ираке.

"В ближайшие дни последует также заявление по Афганистану", - добавил он.

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Без американской оккупации Ирак через пару дней захватят исламские радикалы.
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09.09.2020 15:55 Ответить
У Ирака был шанс, начать меняться, американцы приложили для этого многие лярды долларов и сотни своих человеческих жизней. Но средневековье, отягощённое своей религией, не желает жить цивилизованно. Пусть живут сами, главное, чтобы к бездуховным не ломились на пмж
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09.09.2020 16:14 Ответить
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер: "Нефть слишком важна, чтобы оставлять ее арабам".
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09.09.2020 16:26 Ответить
Сейчас у США своей сланцевой нефти навалом. Иракская теперь как конкурент.
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09.09.2020 16:28 Ответить
Нефть и так у арабов, другое дело как они распоряжаются доходами от неё. Есть Иран с Венесуэлой, а есть ОАЭ с Катаром. А эти цитаты многочисленных пророков, а особенно, если они их не говорили, уже никого не интересуют. Есть реалии, есть рынок
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09.09.2020 17:44 Ответить
Сланец дороже иракской нефти в 9 раз (добыча), и качество - дерьмо. Считать американцы умеют.
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09.09.2020 17:25 Ответить
Конечно американцы умеют считать деньги, поэтому и совершили сланцевую революцию , пока отдельные клоуны рассказывали, что скоро нефть будет по 200, а газ по 1000, и капитализация Газпрома достигнет Триллика
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09.09.2020 17:41 Ответить
ХЙНЯ !!! АРАВИЯ ГОТОВА ДЕЙСТВОВАТЬ !)
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10.09.2020 05:40 Ответить
 
 