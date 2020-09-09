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Ірак (182) США (21024)

США на понад 1/3 скорочують контингент в Іраку

США на понад 1/3 скорочують контингент в Іраку

США до кінця вересня більш ніж на третину скоротять військовий контингент в Іраку.

Про це повідомив голова Центрального командування США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Він заявив журналістам, що цього місяця кількість американських військових в Іраку зменшиться з приблизно 5,2 тис. до 3 тис.

За словами Маккензі, американські військові, які залишилися, продовжать надавати допомогу іракським силам безпеки у викоріненні останніх осередків угруповання "Ісламська держава".

Раніше представник американської адміністрації повідомив журналістам, що США оголосять у середу про скорочення чисельності свого військового контингенту в Іраку.

"Найближчими днями буде також заява щодо Афганістану", - додав він.

Також на Цензор.НЕТ: Росія підняла відразу вісім винищувачів через патрулювання бомбардувальників США над Україною
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Без американской оккупации Ирак через пару дней захватят исламские радикалы.
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09.09.2020 15:55 Відповісти
У Ирака был шанс, начать меняться, американцы приложили для этого многие лярды долларов и сотни своих человеческих жизней. Но средневековье, отягощённое своей религией, не желает жить цивилизованно. Пусть живут сами, главное, чтобы к бездуховным не ломились на пмж
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09.09.2020 16:14 Відповісти
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер: "Нефть слишком важна, чтобы оставлять ее арабам".
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09.09.2020 16:26 Відповісти
Сейчас у США своей сланцевой нефти навалом. Иракская теперь как конкурент.
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09.09.2020 16:28 Відповісти
Нефть и так у арабов, другое дело как они распоряжаются доходами от неё. Есть Иран с Венесуэлой, а есть ОАЭ с Катаром. А эти цитаты многочисленных пророков, а особенно, если они их не говорили, уже никого не интересуют. Есть реалии, есть рынок
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09.09.2020 17:44 Відповісти
Сланец дороже иракской нефти в 9 раз (добыча), и качество - дерьмо. Считать американцы умеют.
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09.09.2020 17:25 Відповісти
Конечно американцы умеют считать деньги, поэтому и совершили сланцевую революцию , пока отдельные клоуны рассказывали, что скоро нефть будет по 200, а газ по 1000, и капитализация Газпрома достигнет Триллика
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09.09.2020 17:41 Відповісти
ХЙНЯ !!! АРАВИЯ ГОТОВА ДЕЙСТВОВАТЬ !)
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10.09.2020 05:40 Відповісти
 
 