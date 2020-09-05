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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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Росія підняла відразу вісім винищувачів через патрулювання бомбардувальників США над Україною

Російська Федерація підняла відразу вісім винищувачів (4 Су-27 і 4 Су-30) через патрулювання стратегічних бомбардувальників Сполучених Штатів Америки біля узбережжя Чорного моря біля адмінмежі з окупованим РФ Кримом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України на сторінці в фейсбуці.

"Формація із американських ракетоносців B-52H та українських винищувачів МіГ-29 та Су-27 не на жарт схвилювала російських окупантів, які на перехоплення підняли одразу 8 винищувачів (4 Су-27 и 4 Су-30) й перевели в повну бойову готовність ППО Південного воєнного округу", - йдеться в повідомленні.

У командуванні зазначили, що цим успішно скористалися літаки-розвідники НАТО, отримали всю необхідну інформацію про ППО ймовірного противника.

На відео майстер-сержанта ВПС США Берта Трейнора – сюжет про переліт ракетоностів від зльоту в Великій Британії – до супроводу українських винищувачів, з кабіни В-52Н.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два стратегічні бомбардувальники В-52 ВПС США патрулюють в небі над Україною. КАРТА

Читайте на "Цензор.НЕТ": Річниця мінських угод: США закликали Росію вивести її зброю і військових з України

Крим (14138) росія (65073) літак (2900) США (22713)


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Helgi Sharp

БОМБИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ.

Факт, о котором вскользь упомянули наши СМИ, но который вызвал ураган соплей на балалайне.

Итак, три американских бомбардировщика Б-52 Stratofortress, способных нести ядерное оружие, совершили полет в непосредственной близости от Крыма. Самолеты США ранее уже появлялись над Черным морем, но впервые они подошли к Крыму с суши - с территории Украины.

Что интересно... Боевые машины летели над Украиной, включив транспондеры, благодаря чему наблюдатели без труда выяснили их бортовые номера и радиопозывные - «Джулия 51, 52 и 53». Борт «Джулия-53» в конечном пункте маршрута описал петлю в квадрате над трассой, соединяющей Херсонскую область с Запорожской, в квадрате Геническ (Херсонская область) - Степановка (Запорожская область), затем взял курс на Киев. То, что они летели со включенной системой, говорит о следующем: все три «Джулии» хотели быть замеченными.

Примечательно, что со стороны Черного моря одновременно к российской границе подлетели еще три разведывательных борта: американский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135 RiverJoint, патрульный противолодочный Boeing P-8A Poseidon и британский разведчик Bombardier Global Express Sentinel R.1. Вне всяких сомнений: отработатывалась тактика воздушного нападения, которая получила наименование «разведывательно-ударные боевые группы». Они предполагают парные заходы на объекты самолетов-разведчиков и бомбардировщиков.

Напомню, основное предназначение B-52H Stratofortress - нанесение ядерных ударов крылатыми ракетами. И цели здесь однозначны - новая группировка российских войск, созданная у границы Украины и военные объекты в Крыму. Попутно Крымский мост, но его легко можно уничтожить нашими "Нептунами".

Почему же полёты этих самолётов вызвали такую панику в России, и чем на пользу они идут нам? Поясню. Никто пока никаких ядерных ударов наносить не планирует. Но ещё при Порошенко и Обаме были достигнуты договорённости о разведполётах RQ-4 Global Hawk вдоль украинско-российской границы и передаче украинской стороне части полученных разведданных. Но то, что сейчас была задействована целая группировка американской ударной авиации, говорит об одном: Пентагон ВПЕРВЫЕ дал понять Москве, что Украина находится в зоне его стратегического плацдарма, и с её территории может быть нанесён ядерный удар.

Хорошо это или плохо? Знаю, что в комментах найдётся ряд людей, которые скажут, что мы "подставляемся" под ответный удар Москвы, но... На самом деле - хорошо. Мы и так под угрозой удара, но такого мощного сдерживающего фактора от дальнейшего продвижения российских войск вглубь украинской территории наши союзники ещё не демонстрировали.

Почему именно сейчас? Тут и белорусский фактор, и критическое скопление российских войск на нашей границе и возможность Трампу показать перед выборами, что он не настолько пророссийский, как его малюют - выбирайте сами. Но здесь не столько Трамп, сколько Пентагон, и не настолько Зеленский, сколько украинско-американские договорённости, подписанные ещё при Порошенко. Как бы там ни было, вчера наш стратегический союзник наочно дал понять: США не будут стоять в стороне, если Москва решит пойти дальше. А о том, что "та сторона" это хорошо поняла, свидетельствует дружный вой, который второй день стоит на мокшанских болотах. Раночку, бандерівці!
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05.09.2020 12:34
+43
вот это пригорело на московии а ведь мото ресурс не вечен
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05.09.2020 12:33
+37
все были так увлечены пролетом в небе Украины трех Б-52, и работай четырех авиаразведчиков США и Британии, что все забыли о том, что в нейтральных водах Черного моря качался на волнах корабль украинской разведки шифр "Лагуна" со станцией пассивной разведки "Малахит" и другими прибамбасами, способными сканировать на глубину 450 км, засекать и составлять цифровой портрет любого источника связи и объекта излучения на территории временно оккупированного Крыма..
видимо не случайно, "Лагуна" вышла в море на тестовые испытания ,как раз на кануне прилета Б-52..
я думаю, что вскрытие кацапских систем ПВО, РЭБ, узлов связи, переговоров, и тд и тп, прошло успешно..
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05.09.2020 12:53
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вот это пригорело на московии а ведь мото ресурс не вечен
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05.09.2020 12:33 Відповісти
Росія підняла відразу вісім винищувачів через патрулювання бомбардувальників США над Україною - Цензор.НЕТ 6285
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05.09.2020 14:37 Відповісти
И "кузя" тоже прокашлялся и закурил
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05.09.2020 12:33 Відповісти
не там док с криком дави их лядь впаялся в 2 апл а потом в ракетные катера во Владике
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05.09.2020 12:35 Відповісти
А на мокшанских болотах - вой ,
который Бэрримору даже в самых кошмарных снах не снился
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05.09.2020 12:59 Відповісти
это им за аляску...
а то, порою, последствия своих действий, кагбэ, не видны
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05.09.2020 13:26 Відповісти
Ваащето балото мещерское - исходное название мадярское балото (мишари - это на мардовском мадяры, самоназвание магьяры), что - то же многозначительно звучит. .
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05.09.2020 22:21 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=AZXynW66cKV3VzVq0Sf7dS2Ja6d76fa-K6ogqON8OufDbXs3lOfaBNqy-2EUsuLorUReVppD7Tkccj3HtAKvUkUxa7TSX4S90AGx1pDujj7MRifv0ataXXUdSH7QYJ9nMpk&__tn__=-]C%2CP-R
Helgi Sharp

БОМБИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ.

Факт, о котором вскользь упомянули наши СМИ, но который вызвал ураган соплей на балалайне.

Итак, три американских бомбардировщика Б-52 Stratofortress, способных нести ядерное оружие, совершили полет в непосредственной близости от Крыма. Самолеты США ранее уже появлялись над Черным морем, но впервые они подошли к Крыму с суши - с территории Украины.

Что интересно... Боевые машины летели над Украиной, включив транспондеры, благодаря чему наблюдатели без труда выяснили их бортовые номера и радиопозывные - «Джулия 51, 52 и 53». Борт «Джулия-53» в конечном пункте маршрута описал петлю в квадрате над трассой, соединяющей Херсонскую область с Запорожской, в квадрате Геническ (Херсонская область) - Степановка (Запорожская область), затем взял курс на Киев. То, что они летели со включенной системой, говорит о следующем: все три «Джулии» хотели быть замеченными.

Примечательно, что со стороны Черного моря одновременно к российской границе подлетели еще три разведывательных борта: американский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135 RiverJoint, патрульный противолодочный Boeing P-8A Poseidon и британский разведчик Bombardier Global Express Sentinel R.1. Вне всяких сомнений: отработатывалась тактика воздушного нападения, которая получила наименование «разведывательно-ударные боевые группы». Они предполагают парные заходы на объекты самолетов-разведчиков и бомбардировщиков.

Напомню, основное предназначение B-52H Stratofortress - нанесение ядерных ударов крылатыми ракетами. И цели здесь однозначны - новая группировка российских войск, созданная у границы Украины и военные объекты в Крыму. Попутно Крымский мост, но его легко можно уничтожить нашими "Нептунами".

Почему же полёты этих самолётов вызвали такую панику в России, и чем на пользу они идут нам? Поясню. Никто пока никаких ядерных ударов наносить не планирует. Но ещё при Порошенко и Обаме были достигнуты договорённости о разведполётах RQ-4 Global Hawk вдоль украинско-российской границы и передаче украинской стороне части полученных разведданных. Но то, что сейчас была задействована целая группировка американской ударной авиации, говорит об одном: Пентагон ВПЕРВЫЕ дал понять Москве, что Украина находится в зоне его стратегического плацдарма, и с её территории может быть нанесён ядерный удар.

Хорошо это или плохо? Знаю, что в комментах найдётся ряд людей, которые скажут, что мы "подставляемся" под ответный удар Москвы, но... На самом деле - хорошо. Мы и так под угрозой удара, но такого мощного сдерживающего фактора от дальнейшего продвижения российских войск вглубь украинской территории наши союзники ещё не демонстрировали.

Почему именно сейчас? Тут и белорусский фактор, и критическое скопление российских войск на нашей границе и возможность Трампу показать перед выборами, что он не настолько пророссийский, как его малюют - выбирайте сами. Но здесь не столько Трамп, сколько Пентагон, и не настолько Зеленский, сколько украинско-американские договорённости, подписанные ещё при Порошенко. Как бы там ни было, вчера наш стратегический союзник наочно дал понять: США не будут стоять в стороне, если Москва решит пойти дальше. А о том, что "та сторона" это хорошо поняла, свидетельствует дружный вой, который второй день стоит на мокшанских болотах. Раночку, бандерівці!
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05.09.2020 12:34 Відповісти
коментар відмічено як спам
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05.09.2020 12:42 Відповісти
Балалаешник?
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05.09.2020 13:31 Відповісти
C Логикой у тебя все ******* ) кретины ватные ...
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05.09.2020 23:51 Відповісти
Точно балалаєшнік, матюкаєшся як сапожнік
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06.09.2020 12:27 Відповісти
Пустили приманку и подогнали фиксирующую технику для засечки свинотских РЛС. Обычное дело.
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05.09.2020 12:56 Відповісти
ну всё правильно. сначала прилетит по РЛС.
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07.09.2020 09:03 Відповісти
Пентагон ВПЕРВЫЕ дал понять Москве, что Украина находится в зоне его стратегического плацдарма, и с её территории может быть нанесён ядерный удар.

Но здесь не столько Трамп, сколько Пентагон, и не настолько Зеленский, сколько украинско-американские договорённости, подписанные ещё при Порошенко.
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05.09.2020 13:02 Відповісти
ну во-первых не впервые, это просто у тебя память слабая. тут же на цензоре и писали, что впервые бомбардировщики пролетали над украиной еще в 1994 году?
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05.09.2020 14:23 Відповісти
Пам'ять у мене, дай Боже і тобі таку мати. Але спочатку навчись уважно читати. Мій коментар - це цитати з допису https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=AZXynW66cKV3VzVq0Sf7dS2Ja6d76fa-K6ogqON8OufDbXs3lOfaBNqy-2EUsuLorUReVppD7Tkccj3HtAKvUkUxa7TSX4S90AGx1pDujj7MRifv0ataXXUdSH7QYJ9nMpk&__tn__=-]C%2CP-R Helgi Sharp БОМБИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ, який розмістив форумчанин https://censor.net/ru/user/40719. Прочитай вище, може і тобі захочеться звернути увагу читачів на інші, важливі як на твій погляд, думки автора того допису.
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05.09.2020 17:45 Відповісти
В 1994 году прилетали в Полтаву на 50-летний юбилей операции "Фрэнтик". В-52, В-1 и КС-130 командный пункт. Привезли живых ветеранов, которые летали из Полтавы на В-29. Была торжественная дружеская пьянка в летной столовой.Весь аэродром был забит жителями Полтавы - людей пускали в кабину КС-130 посидеть за штурвалом. Дети были на седьмом небе от такого нежданчика.
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05.09.2020 19:04 Відповісти
на В-17.
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06.09.2020 09:50 Відповісти
Новости такой бред - ну и что что они подняли Истребители - Типо мы окупантов поволнавали - они там прям перенервничали - обасрались ...
Теперь наделают кучу сюжетов как Украина нападает на Рашку парашку и все - только пропагандисткая пользу ублюдкам ...
Если нож достал надо Бить а не *********** ... вот если бы ядерной ракетой в лупили по Москве когда там вся Госдума в месте с ****** была вот это была Новость ...
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05.09.2020 12:36 Відповісти
Умный, долго учился?
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05.09.2020 12:46 Відповісти
Ну жри и дальше ВАТА ТВ
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05.09.2020 12:49 Відповісти
Всьому свій час...
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05.09.2020 13:33 Відповісти
Могут себе позволить. Помнится когда дымоход Кузя проплывал Ла Маншем, англичане с удивлением обнаружили, что у них на ходу нет ни одной тактической подлодки
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05.09.2020 12:42 Відповісти
Это они тебе лично доложили? Не смотрите кацапское телевидение, лучше ничего не смотрите.
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05.09.2020 12:49 Відповісти
Не. Была статья в The Sun, что из 7-ми подлодок небоеготовы все 7, которая вызвала скандал и проверки. Но мы были слишком зачарованы дымом из Кузи, чтобы читать что-то ещё
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05.09.2020 12:54 Відповісти
The Sun? Це автарітєтнає ізданіє....
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05.09.2020 13:13 Відповісти
А точно была такая статья? В The Sun читали?
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05.09.2020 13:15 Відповісти
Да.
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05.09.2020 13:22 Відповісти
Ну я хз, тем, более, если Вы в оригинале читали, а не в кацапских "перепечатках", поверю на слово".
Всё, значит, плохо с британским флотом?
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05.09.2020 14:30 Відповісти
а кагда літєл су-35 з якоюсь приблудою, то на Дональді Кукє всі матроси та офіцери почали звільнюватись із флоту пачками, прямо в час прольоту над кораблем і виходили у відставку прямо в чорне море....
інфа 100%
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07.09.2020 12:06 Відповісти
а зачем подлодки против кузи? .ему ,если не мешать,он больше бед запоребриковщине наделает
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05.09.2020 13:16 Відповісти
Согласен.
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05.09.2020 13:23 Відповісти
Нужно протівніка дезинХВормировать.
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05.09.2020 13:34 Відповісти
Нужно было поднять дережабли заправленные сероводородом .
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05.09.2020 12:43 Відповісти
ДериЖопли..))
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05.09.2020 12:46 Відповісти
Неужели все 8 !?? А вернулось сколько - шесть?
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05.09.2020 12:52 Відповісти
Астальные не смагли взлететь.
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05.09.2020 22:24 Відповісти
Как там воронежь ?
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05.09.2020 12:52 Відповісти
Усрался.
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05.09.2020 22:25 Відповісти
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06.09.2020 08:27 Відповісти
все были так увлечены пролетом в небе Украины трех Б-52, и работай четырех авиаразведчиков США и Британии, что все забыли о том, что в нейтральных водах Черного моря качался на волнах корабль украинской разведки шифр "Лагуна" со станцией пассивной разведки "Малахит" и другими прибамбасами, способными сканировать на глубину 450 км, засекать и составлять цифровой портрет любого источника связи и объекта излучения на территории временно оккупированного Крыма..
видимо не случайно, "Лагуна" вышла в море на тестовые испытания ,как раз на кануне прилета Б-52..
я думаю, что вскрытие кацапских систем ПВО, РЭБ, узлов связи, переговоров, и тд и тп, прошло успешно..
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05.09.2020 12:53 Відповісти
Бздуны из соседнего улуса
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05.09.2020 12:56 Відповісти
Быть пилотом Б52 -Это круто!!! А быть пилотом путинской банды- ГЛУПО!!!! Лучше такси в Америке водить!!!
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05.09.2020 12:57 Відповісти
Кацапи будуть ще довго портки відстірувать.
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05.09.2020 12:59 Відповісти
Так боятся, что своих шестёрок президетами Штатов ставят.
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05.09.2020 16:21 Відповісти
А бубачка с дерьмаком про это ничего не знали? А то бы не позволили амерам нервировать дорого ввх!
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05.09.2020 13:02 Відповісти
Замечательно! Одна надежда на стратегические интересы США в Украине, на малороссийский нарид опираться никак нельзя.
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05.09.2020 13:03 Відповісти
Злякали їжака голою дупою
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05.09.2020 13:04 Відповісти
Росія підняла відразу вісім винищувачів і за пів години сміливо посадила їх назад на свої аеродроми! Ордени, премії, звання, квартири і солов'їний помьот гарантовані!
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05.09.2020 13:10 Відповісти
у вас помилка й першому слові, а так все вірно.
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05.09.2020 13:33 Відповісти
Не 4 - пида рассия.
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05.09.2020 22:27 Відповісти
ну если в штатах наконец то доперли, что кацапы это не их потенциальный "союзник" в противостоянии с Китаем, а скорее даже наоборот, и реально воюет с миром пока только Х#йло и ко, это, наверное, хорошо.
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05.09.2020 13:24 Відповісти
но Крыму похоже жопа в любом случае.
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05.09.2020 13:25 Відповісти
То добре, але чому кацапстан такий нахабний? Тому, що Європа у нього на газовому гачку, а Трамп, особисто, за фаберже підчеплений. Цитую гарного українського хлопця Ігора Айзенберга з Ужгорода (Igor Aisenberg, Manhattan College, Riverdale, NY) :
* Слишком многое поставлено на карту.

- Заметно ли на планете, что усилиями 45-го президента США разрушена работа G7 - клуба, объединяющего семь наиболее развитых демократий мира? Созданная по инициативе США, выдвинутой еще в 1973 году, организация впервые со времени своего создания не соберется в этом году на саммит в верхах.
- Все ли обратили внимание на то, что в этом году не проводится саммит НАТО?
- Достаточно ли внимания уделено в мире и в самой Америке тому, что 45-й президент США объявил о выводе трети американских военнослужащих из Германии, находившихся там для того, чтобы и Германия, и Европа, как важнейшие части современной либеральной, демократической, западной цивилизации были в большей безопасности?
- Заметно ли, что 45-й президент Соединенных Штатов уже давно не общается даже по телефону с лидерами Канады, Великобритании, Франции, Германии, Италии, но уже восемь раз говорил в этом году с путиным, с которым он также жаждет встретиться лично до выборов в ноябре, как сообщили на уходящей неделе со ссылками на источники в Белом Доме все основные медиа?
- Достаточно ли людей обратили внимание на то, что в 2020 году Директор Национальной Разведки не предоставил Конгрессу традиционный отчет об основных угрозах безопасности США? Просто потому, что президент не соглашается с выводами разведки.
- Все ли увидели, что 45-й президент США недавно ввел 10% тариф на импорт алюминия из Канады, но отменил санкции против Русала и еще трех компаний Дерипаски, приветствовав $200 миллионов инвестиций Русала в строительство алюминиевого завода в штате Кентукки? Это мы так боремся за то, чтобы обеспечить работой американских рабочих. На предприятии, основанной компанией русского олигарха, с которой мы ради такого дела снимаем санкции.
- Многие ли заметили, что в США, страну иммигрантов, построенную их несколькими поколениями, иммиграция сегодня практически запрещена? Многие ли видят, что выдача иностранцам виз с разрешением на работу в США до крайности затруднена и ограничена? Все ли заметили, что для граждан США, в течение едва ли не всей новейшей истории страны имевших привилегию посещать без виз огромное число стран, во всяком случае ездить во все демократические страны на всех континентах без виз, сейчас закрыты границы большинства стран мира?
- Все ли американцы, ожидающие получения важных отправлений по почте, уже не получили вовремя жизненно важные лекарства из аптек, документы, посылки?
- Наконец, многие ли американцы ощущают, что из-за торговых войн, начатых их 45-м президентом, одни импортные товары заметно подорожали, а другие и вовсе исчезли?
- Является ли свобода не иметь медицинскую страховку и не иметь возможности обратиться к врачу действительно свободой, или это пример того, что понятие свободы можно довести до абсурда?
- Является ли запрет абортов и борьба с любыми ограничениями на продажу и ношение оружия (две мантры республиканской партии) такими судьбоносными целями, ради достижения которых можно просто закрыть глаза на все перечисленное выше?
- Можно ли ощущать себя в элементарной безопасности, когда 175 тысяч твоих соотечественников умерли за пять месяцев в результате пандемии, а десятки миллионов других лишились работы, медицинской страховки, а правительство как ничего не предпринимало, так и не предпринимает, и не строит никаких планов, чтобы что-то предпринять.

* Этот список вопросов можно продолжать.
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05.09.2020 13:56 Відповісти
А этот мудак тоже взлетел?
Росія підняла відразу вісім винищувачів через патрулювання бомбардувальників США над Україною - Цензор.НЕТ 9437
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05.09.2020 14:31 Відповісти
та так...хотіли піднять все. та змогли тільки вісім...
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05.09.2020 14:53 Відповісти
Сразу забздели.
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05.09.2020 15:23 Відповісти
Да что там расия - у меня когда у кошки начиналась течка она тоже орала и поднимала хвост, и что самое главное получала от кота в причинное место практически всегда. Так может и расии ещё и жопой потрусить что бы Васька выслушал и вы-бал.
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05.09.2020 16:19 Відповісти
Вместе победим Мордор. Главное ермакам-козырям не докладывать об спецоперациях, что бы они не сливали их своим кремлевским хозяевам.
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05.09.2020 16:50 Відповісти
Звикайте мокшанчики, прийде Байден поставимо томагавки під Харківом, буде вам весело.
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05.09.2020 17:05 Відповісти
"AWACS" тоже с этой эскадрильей к Крыму приблизился? Похоже, что да, если о кацапской "ниимеетаналагав" ПВО многое узнали
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05.09.2020 18:41 Відповісти
Неужели их ничему бои в долине Бекаа в 1982 году не научили?
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05.09.2020 19:54 Відповісти
ТУПОЙ ОЧКУТИН )))
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06.09.2020 03:25 Відповісти
 
 