Росія підняла відразу вісім винищувачів через патрулювання бомбардувальників США над Україною

Російська Федерація підняла відразу вісім винищувачів (4 Су-27 і 4 Су-30) через патрулювання стратегічних бомбардувальників Сполучених Штатів Америки біля узбережжя Чорного моря біля адмінмежі з окупованим РФ Кримом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України на сторінці в фейсбуці.

"Формація із американських ракетоносців B-52H та українських винищувачів МіГ-29 та Су-27 не на жарт схвилювала російських окупантів, які на перехоплення підняли одразу 8 винищувачів (4 Су-27 и 4 Су-30) й перевели в повну бойову готовність ППО Південного воєнного округу", - йдеться в повідомленні.

У командуванні зазначили, що цим успішно скористалися літаки-розвідники НАТО, отримали всю необхідну інформацію про ППО ймовірного противника.

На відео майстер-сержанта ВПС США Берта Трейнора – сюжет про переліт ракетоностів від зльоту в Великій Британії – до супроводу українських винищувачів, з кабіни В-52Н.

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