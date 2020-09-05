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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россия подняла сразу восемь истребителей из-за патрулирования бомбардировщиков США над Украиной

Российская Федерация подняла сразу восемь истребителей (4 Су-27 и 4 Су-30) из-за патрулирования стратегических бомбардировщиков Соединенных Штатов Америки у побережья Черного моря возле админграницы с оккупированным РФ Крымом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины на странице в Facebook.

"Формация из американских ракетоносцев B-52H и украинских истребителей МиГ-29 и Су-27 не на шутку взволновала российских оккупантов, которые на перехват подняли сразу восемь истребителей (4 Су-27 и 4 Су-30) и перевели в полную боевую готовность ПВО Южного военного округа", - говорится в сообщении.

В командовании отметили, что этим успешно воспользовались самолеты-разведчики НАТО, получили всю необходимую информацию о ПВО вероятного противника.

На видео мастер-сержанта ВВС США Берта Трейнора - сюжет о перелете ракетоносцев от взлета в Великобритании - до сопровождения украинских истребителей, из кабины В-52Н.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американские стратегические бомбардировщики B-52 впервые пролетели над Украиной. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Читайте на "Цензор.НЕТ": Годовщина минских соглашений: США призвали Россию вывести ее оружие и военных из Украины

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Крым (26376) россия (95454) самолет (3589) США (26542)


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Helgi Sharp

БОМБИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ.

Факт, о котором вскользь упомянули наши СМИ, но который вызвал ураган соплей на балалайне.

Итак, три американских бомбардировщика Б-52 Stratofortress, способных нести ядерное оружие, совершили полет в непосредственной близости от Крыма. Самолеты США ранее уже появлялись над Черным морем, но впервые они подошли к Крыму с суши - с территории Украины.

Что интересно... Боевые машины летели над Украиной, включив транспондеры, благодаря чему наблюдатели без труда выяснили их бортовые номера и радиопозывные - «Джулия 51, 52 и 53». Борт «Джулия-53» в конечном пункте маршрута описал петлю в квадрате над трассой, соединяющей Херсонскую область с Запорожской, в квадрате Геническ (Херсонская область) - Степановка (Запорожская область), затем взял курс на Киев. То, что они летели со включенной системой, говорит о следующем: все три «Джулии» хотели быть замеченными.

Примечательно, что со стороны Черного моря одновременно к российской границе подлетели еще три разведывательных борта: американский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135 RiverJoint, патрульный противолодочный Boeing P-8A Poseidon и британский разведчик Bombardier Global Express Sentinel R.1. Вне всяких сомнений: отработатывалась тактика воздушного нападения, которая получила наименование «разведывательно-ударные боевые группы». Они предполагают парные заходы на объекты самолетов-разведчиков и бомбардировщиков.

Напомню, основное предназначение B-52H Stratofortress - нанесение ядерных ударов крылатыми ракетами. И цели здесь однозначны - новая группировка российских войск, созданная у границы Украины и военные объекты в Крыму. Попутно Крымский мост, но его легко можно уничтожить нашими "Нептунами".

Почему же полёты этих самолётов вызвали такую панику в России, и чем на пользу они идут нам? Поясню. Никто пока никаких ядерных ударов наносить не планирует. Но ещё при Порошенко и Обаме были достигнуты договорённости о разведполётах RQ-4 Global Hawk вдоль украинско-российской границы и передаче украинской стороне части полученных разведданных. Но то, что сейчас была задействована целая группировка американской ударной авиации, говорит об одном: Пентагон ВПЕРВЫЕ дал понять Москве, что Украина находится в зоне его стратегического плацдарма, и с её территории может быть нанесён ядерный удар.

Хорошо это или плохо? Знаю, что в комментах найдётся ряд людей, которые скажут, что мы "подставляемся" под ответный удар Москвы, но... На самом деле - хорошо. Мы и так под угрозой удара, но такого мощного сдерживающего фактора от дальнейшего продвижения российских войск вглубь украинской территории наши союзники ещё не демонстрировали.

Почему именно сейчас? Тут и белорусский фактор, и критическое скопление российских войск на нашей границе и возможность Трампу показать перед выборами, что он не настолько пророссийский, как его малюют - выбирайте сами. Но здесь не столько Трамп, сколько Пентагон, и не настолько Зеленский, сколько украинско-американские договорённости, подписанные ещё при Порошенко. Как бы там ни было, вчера наш стратегический союзник наочно дал понять: США не будут стоять в стороне, если Москва решит пойти дальше. А о том, что "та сторона" это хорошо поняла, свидетельствует дружный вой, который второй день стоит на мокшанских болотах. Раночку, бандерівці!
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05.09.2020 12:34
+43
вот это пригорело на московии а ведь мото ресурс не вечен
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05.09.2020 12:33
+37
все были так увлечены пролетом в небе Украины трех Б-52, и работай четырех авиаразведчиков США и Британии, что все забыли о том, что в нейтральных водах Черного моря качался на волнах корабль украинской разведки шифр "Лагуна" со станцией пассивной разведки "Малахит" и другими прибамбасами, способными сканировать на глубину 450 км, засекать и составлять цифровой портрет любого источника связи и объекта излучения на территории временно оккупированного Крыма..
видимо не случайно, "Лагуна" вышла в море на тестовые испытания ,как раз на кануне прилета Б-52..
я думаю, что вскрытие кацапских систем ПВО, РЭБ, узлов связи, переговоров, и тд и тп, прошло успешно..
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05.09.2020 12:53
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Правила форума Совет форумчан
вот это пригорело на московии а ведь мото ресурс не вечен
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05.09.2020 12:33 Ответить
Росія підняла відразу вісім винищувачів через патрулювання бомбардувальників США над Україною - Цензор.НЕТ 6285
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05.09.2020 14:37 Ответить
И "кузя" тоже прокашлялся и закурил
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05.09.2020 12:33 Ответить
не там док с криком дави их лядь впаялся в 2 апл а потом в ракетные катера во Владике
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05.09.2020 12:35 Ответить
А на мокшанских болотах - вой ,
который Бэрримору даже в самых кошмарных снах не снился
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05.09.2020 12:59 Ответить
это им за аляску...
а то, порою, последствия своих действий, кагбэ, не видны
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05.09.2020 13:26 Ответить
Ваащето балото мещерское - исходное название мадярское балото (мишари - это на мардовском мадяры, самоназвание магьяры), что - то же многозначительно звучит. .
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05.09.2020 22:21 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=AZXynW66cKV3VzVq0Sf7dS2Ja6d76fa-K6ogqON8OufDbXs3lOfaBNqy-2EUsuLorUReVppD7Tkccj3HtAKvUkUxa7TSX4S90AGx1pDujj7MRifv0ataXXUdSH7QYJ9nMpk&__tn__=-]C%2CP-R
Helgi Sharp

БОМБИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ.

Факт, о котором вскользь упомянули наши СМИ, но который вызвал ураган соплей на балалайне.

Итак, три американских бомбардировщика Б-52 Stratofortress, способных нести ядерное оружие, совершили полет в непосредственной близости от Крыма. Самолеты США ранее уже появлялись над Черным морем, но впервые они подошли к Крыму с суши - с территории Украины.

Что интересно... Боевые машины летели над Украиной, включив транспондеры, благодаря чему наблюдатели без труда выяснили их бортовые номера и радиопозывные - «Джулия 51, 52 и 53». Борт «Джулия-53» в конечном пункте маршрута описал петлю в квадрате над трассой, соединяющей Херсонскую область с Запорожской, в квадрате Геническ (Херсонская область) - Степановка (Запорожская область), затем взял курс на Киев. То, что они летели со включенной системой, говорит о следующем: все три «Джулии» хотели быть замеченными.

Примечательно, что со стороны Черного моря одновременно к российской границе подлетели еще три разведывательных борта: американский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135 RiverJoint, патрульный противолодочный Boeing P-8A Poseidon и британский разведчик Bombardier Global Express Sentinel R.1. Вне всяких сомнений: отработатывалась тактика воздушного нападения, которая получила наименование «разведывательно-ударные боевые группы». Они предполагают парные заходы на объекты самолетов-разведчиков и бомбардировщиков.

Напомню, основное предназначение B-52H Stratofortress - нанесение ядерных ударов крылатыми ракетами. И цели здесь однозначны - новая группировка российских войск, созданная у границы Украины и военные объекты в Крыму. Попутно Крымский мост, но его легко можно уничтожить нашими "Нептунами".

Почему же полёты этих самолётов вызвали такую панику в России, и чем на пользу они идут нам? Поясню. Никто пока никаких ядерных ударов наносить не планирует. Но ещё при Порошенко и Обаме были достигнуты договорённости о разведполётах RQ-4 Global Hawk вдоль украинско-российской границы и передаче украинской стороне части полученных разведданных. Но то, что сейчас была задействована целая группировка американской ударной авиации, говорит об одном: Пентагон ВПЕРВЫЕ дал понять Москве, что Украина находится в зоне его стратегического плацдарма, и с её территории может быть нанесён ядерный удар.

Хорошо это или плохо? Знаю, что в комментах найдётся ряд людей, которые скажут, что мы "подставляемся" под ответный удар Москвы, но... На самом деле - хорошо. Мы и так под угрозой удара, но такого мощного сдерживающего фактора от дальнейшего продвижения российских войск вглубь украинской территории наши союзники ещё не демонстрировали.

Почему именно сейчас? Тут и белорусский фактор, и критическое скопление российских войск на нашей границе и возможность Трампу показать перед выборами, что он не настолько пророссийский, как его малюют - выбирайте сами. Но здесь не столько Трамп, сколько Пентагон, и не настолько Зеленский, сколько украинско-американские договорённости, подписанные ещё при Порошенко. Как бы там ни было, вчера наш стратегический союзник наочно дал понять: США не будут стоять в стороне, если Москва решит пойти дальше. А о том, что "та сторона" это хорошо поняла, свидетельствует дружный вой, который второй день стоит на мокшанских болотах. Раночку, бандерівці!
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05.09.2020 12:34 Ответить
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05.09.2020 12:42 Ответить
Балалаешник?
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05.09.2020 13:31 Ответить
C Логикой у тебя все ******* ) кретины ватные ...
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05.09.2020 23:51 Ответить
Точно балалаєшнік, матюкаєшся як сапожнік
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06.09.2020 12:27 Ответить
Пустили приманку и подогнали фиксирующую технику для засечки свинотских РЛС. Обычное дело.
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05.09.2020 12:56 Ответить
ну всё правильно. сначала прилетит по РЛС.
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07.09.2020 09:03 Ответить
Пентагон ВПЕРВЫЕ дал понять Москве, что Украина находится в зоне его стратегического плацдарма, и с её территории может быть нанесён ядерный удар.

Но здесь не столько Трамп, сколько Пентагон, и не настолько Зеленский, сколько украинско-американские договорённости, подписанные ещё при Порошенко.
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05.09.2020 13:02 Ответить
ну во-первых не впервые, это просто у тебя память слабая. тут же на цензоре и писали, что впервые бомбардировщики пролетали над украиной еще в 1994 году?
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05.09.2020 14:23 Ответить
Пам'ять у мене, дай Боже і тобі таку мати. Але спочатку навчись уважно читати. Мій коментар - це цитати з допису https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=AZXynW66cKV3VzVq0Sf7dS2Ja6d76fa-K6ogqON8OufDbXs3lOfaBNqy-2EUsuLorUReVppD7Tkccj3HtAKvUkUxa7TSX4S90AGx1pDujj7MRifv0ataXXUdSH7QYJ9nMpk&__tn__=-]C%2CP-R Helgi Sharp БОМБИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ, який розмістив форумчанин https://censor.net/ru/user/40719. Прочитай вище, може і тобі захочеться звернути увагу читачів на інші, важливі як на твій погляд, думки автора того допису.
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05.09.2020 17:45 Ответить
В 1994 году прилетали в Полтаву на 50-летний юбилей операции "Фрэнтик". В-52, В-1 и КС-130 командный пункт. Привезли живых ветеранов, которые летали из Полтавы на В-29. Была торжественная дружеская пьянка в летной столовой.Весь аэродром был забит жителями Полтавы - людей пускали в кабину КС-130 посидеть за штурвалом. Дети были на седьмом небе от такого нежданчика.
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05.09.2020 19:04 Ответить
на В-17.
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06.09.2020 09:50 Ответить
Новости такой бред - ну и что что они подняли Истребители - Типо мы окупантов поволнавали - они там прям перенервничали - обасрались ...
Теперь наделают кучу сюжетов как Украина нападает на Рашку парашку и все - только пропагандисткая пользу ублюдкам ...
Если нож достал надо Бить а не *********** ... вот если бы ядерной ракетой в лупили по Москве когда там вся Госдума в месте с ****** была вот это была Новость ...
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05.09.2020 12:36 Ответить
Умный, долго учился?
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05.09.2020 12:46 Ответить
Ну жри и дальше ВАТА ТВ
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05.09.2020 12:49 Ответить
Всьому свій час...
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05.09.2020 13:33 Ответить
Могут себе позволить. Помнится когда дымоход Кузя проплывал Ла Маншем, англичане с удивлением обнаружили, что у них на ходу нет ни одной тактической подлодки
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05.09.2020 12:42 Ответить
Это они тебе лично доложили? Не смотрите кацапское телевидение, лучше ничего не смотрите.
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05.09.2020 12:49 Ответить
Не. Была статья в The Sun, что из 7-ми подлодок небоеготовы все 7, которая вызвала скандал и проверки. Но мы были слишком зачарованы дымом из Кузи, чтобы читать что-то ещё
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05.09.2020 12:54 Ответить
The Sun? Це автарітєтнає ізданіє....
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05.09.2020 13:13 Ответить
А точно была такая статья? В The Sun читали?
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05.09.2020 13:15 Ответить
Да.
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05.09.2020 13:22 Ответить
Ну я хз, тем, более, если Вы в оригинале читали, а не в кацапских "перепечатках", поверю на слово".
Всё, значит, плохо с британским флотом?
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05.09.2020 14:30 Ответить
а кагда літєл су-35 з якоюсь приблудою, то на Дональді Кукє всі матроси та офіцери почали звільнюватись із флоту пачками, прямо в час прольоту над кораблем і виходили у відставку прямо в чорне море....
інфа 100%
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07.09.2020 12:06 Ответить
а зачем подлодки против кузи? .ему ,если не мешать,он больше бед запоребриковщине наделает
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05.09.2020 13:16 Ответить
Согласен.
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05.09.2020 13:23 Ответить
Нужно протівніка дезинХВормировать.
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05.09.2020 13:34 Ответить
Нужно было поднять дережабли заправленные сероводородом .
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05.09.2020 12:43 Ответить
ДериЖопли..))
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05.09.2020 12:46 Ответить
Неужели все 8 !?? А вернулось сколько - шесть?
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05.09.2020 12:52 Ответить
Астальные не смагли взлететь.
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05.09.2020 22:24 Ответить
Как там воронежь ?
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05.09.2020 12:52 Ответить
Усрался.
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05.09.2020 22:25 Ответить
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06.09.2020 08:27 Ответить
все были так увлечены пролетом в небе Украины трех Б-52, и работай четырех авиаразведчиков США и Британии, что все забыли о том, что в нейтральных водах Черного моря качался на волнах корабль украинской разведки шифр "Лагуна" со станцией пассивной разведки "Малахит" и другими прибамбасами, способными сканировать на глубину 450 км, засекать и составлять цифровой портрет любого источника связи и объекта излучения на территории временно оккупированного Крыма..
видимо не случайно, "Лагуна" вышла в море на тестовые испытания ,как раз на кануне прилета Б-52..
я думаю, что вскрытие кацапских систем ПВО, РЭБ, узлов связи, переговоров, и тд и тп, прошло успешно..
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05.09.2020 12:53 Ответить
Бздуны из соседнего улуса
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05.09.2020 12:56 Ответить
Быть пилотом Б52 -Это круто!!! А быть пилотом путинской банды- ГЛУПО!!!! Лучше такси в Америке водить!!!
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05.09.2020 12:57 Ответить
Кацапи будуть ще довго портки відстірувать.
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05.09.2020 12:59 Ответить
Так боятся, что своих шестёрок президетами Штатов ставят.
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05.09.2020 16:21 Ответить
А бубачка с дерьмаком про это ничего не знали? А то бы не позволили амерам нервировать дорого ввх!
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05.09.2020 13:02 Ответить
Замечательно! Одна надежда на стратегические интересы США в Украине, на малороссийский нарид опираться никак нельзя.
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05.09.2020 13:03 Ответить
Злякали їжака голою дупою
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05.09.2020 13:04 Ответить
Росія підняла відразу вісім винищувачів і за пів години сміливо посадила їх назад на свої аеродроми! Ордени, премії, звання, квартири і солов'їний помьот гарантовані!
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05.09.2020 13:10 Ответить
у вас помилка й першому слові, а так все вірно.
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05.09.2020 13:33 Ответить
Не 4 - пида рассия.
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05.09.2020 22:27 Ответить
ну если в штатах наконец то доперли, что кацапы это не их потенциальный "союзник" в противостоянии с Китаем, а скорее даже наоборот, и реально воюет с миром пока только Х#йло и ко, это, наверное, хорошо.
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05.09.2020 13:24 Ответить
но Крыму похоже жопа в любом случае.
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05.09.2020 13:25 Ответить
То добре, але чому кацапстан такий нахабний? Тому, що Європа у нього на газовому гачку, а Трамп, особисто, за фаберже підчеплений. Цитую гарного українського хлопця Ігора Айзенберга з Ужгорода (Igor Aisenberg, Manhattan College, Riverdale, NY) :
* Слишком многое поставлено на карту.

- Заметно ли на планете, что усилиями 45-го президента США разрушена работа G7 - клуба, объединяющего семь наиболее развитых демократий мира? Созданная по инициативе США, выдвинутой еще в 1973 году, организация впервые со времени своего создания не соберется в этом году на саммит в верхах.
- Все ли обратили внимание на то, что в этом году не проводится саммит НАТО?
- Достаточно ли внимания уделено в мире и в самой Америке тому, что 45-й президент США объявил о выводе трети американских военнослужащих из Германии, находившихся там для того, чтобы и Германия, и Европа, как важнейшие части современной либеральной, демократической, западной цивилизации были в большей безопасности?
- Заметно ли, что 45-й президент Соединенных Штатов уже давно не общается даже по телефону с лидерами Канады, Великобритании, Франции, Германии, Италии, но уже восемь раз говорил в этом году с путиным, с которым он также жаждет встретиться лично до выборов в ноябре, как сообщили на уходящей неделе со ссылками на источники в Белом Доме все основные медиа?
- Достаточно ли людей обратили внимание на то, что в 2020 году Директор Национальной Разведки не предоставил Конгрессу традиционный отчет об основных угрозах безопасности США? Просто потому, что президент не соглашается с выводами разведки.
- Все ли увидели, что 45-й президент США недавно ввел 10% тариф на импорт алюминия из Канады, но отменил санкции против Русала и еще трех компаний Дерипаски, приветствовав $200 миллионов инвестиций Русала в строительство алюминиевого завода в штате Кентукки? Это мы так боремся за то, чтобы обеспечить работой американских рабочих. На предприятии, основанной компанией русского олигарха, с которой мы ради такого дела снимаем санкции.
- Многие ли заметили, что в США, страну иммигрантов, построенную их несколькими поколениями, иммиграция сегодня практически запрещена? Многие ли видят, что выдача иностранцам виз с разрешением на работу в США до крайности затруднена и ограничена? Все ли заметили, что для граждан США, в течение едва ли не всей новейшей истории страны имевших привилегию посещать без виз огромное число стран, во всяком случае ездить во все демократические страны на всех континентах без виз, сейчас закрыты границы большинства стран мира?
- Все ли американцы, ожидающие получения важных отправлений по почте, уже не получили вовремя жизненно важные лекарства из аптек, документы, посылки?
- Наконец, многие ли американцы ощущают, что из-за торговых войн, начатых их 45-м президентом, одни импортные товары заметно подорожали, а другие и вовсе исчезли?
- Является ли свобода не иметь медицинскую страховку и не иметь возможности обратиться к врачу действительно свободой, или это пример того, что понятие свободы можно довести до абсурда?
- Является ли запрет абортов и борьба с любыми ограничениями на продажу и ношение оружия (две мантры республиканской партии) такими судьбоносными целями, ради достижения которых можно просто закрыть глаза на все перечисленное выше?
- Можно ли ощущать себя в элементарной безопасности, когда 175 тысяч твоих соотечественников умерли за пять месяцев в результате пандемии, а десятки миллионов других лишились работы, медицинской страховки, а правительство как ничего не предпринимало, так и не предпринимает, и не строит никаких планов, чтобы что-то предпринять.

* Этот список вопросов можно продолжать.
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05.09.2020 13:56 Ответить
А этот мудак тоже взлетел?
Росія підняла відразу вісім винищувачів через патрулювання бомбардувальників США над Україною - Цензор.НЕТ 9437
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05.09.2020 14:31 Ответить
та так...хотіли піднять все. та змогли тільки вісім...
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05.09.2020 14:53 Ответить
Сразу забздели.
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05.09.2020 15:23 Ответить
Да что там расия - у меня когда у кошки начиналась течка она тоже орала и поднимала хвост, и что самое главное получала от кота в причинное место практически всегда. Так может и расии ещё и жопой потрусить что бы Васька выслушал и вы-бал.
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05.09.2020 16:19 Ответить
Вместе победим Мордор. Главное ермакам-козырям не докладывать об спецоперациях, что бы они не сливали их своим кремлевским хозяевам.
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05.09.2020 16:50 Ответить
Звикайте мокшанчики, прийде Байден поставимо томагавки під Харківом, буде вам весело.
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05.09.2020 17:05 Ответить
"AWACS" тоже с этой эскадрильей к Крыму приблизился? Похоже, что да, если о кацапской "ниимеетаналагав" ПВО многое узнали
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05.09.2020 18:41 Ответить
Неужели их ничему бои в долине Бекаа в 1982 году не научили?
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05.09.2020 19:54 Ответить
ТУПОЙ ОЧКУТИН )))
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06.09.2020 03:25 Ответить
 
 