Россия подняла сразу восемь истребителей из-за патрулирования бомбардировщиков США над Украиной

Российская Федерация подняла сразу восемь истребителей (4 Су-27 и 4 Су-30) из-за патрулирования стратегических бомбардировщиков Соединенных Штатов Америки у побережья Черного моря возле админграницы с оккупированным РФ Крымом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины на странице в Facebook.

"Формация из американских ракетоносцев B-52H и украинских истребителей МиГ-29 и Су-27 не на шутку взволновала российских оккупантов, которые на перехват подняли сразу восемь истребителей (4 Су-27 и 4 Су-30) и перевели в полную боевую готовность ПВО Южного военного округа", - говорится в сообщении.

В командовании отметили, что этим успешно воспользовались самолеты-разведчики НАТО, получили всю необходимую информацию о ПВО вероятного противника.

На видео мастер-сержанта ВВС США Берта Трейнора - сюжет о перелете ракетоносцев от взлета в Великобритании - до сопровождения украинских истребителей, из кабины В-52Н.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американские стратегические бомбардировщики B-52 впервые пролетели над Украиной. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Читайте на "Цензор.НЕТ": Годовщина минских соглашений: США призвали Россию вывести ее оружие и военных из Украины