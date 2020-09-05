Россия подняла сразу восемь истребителей из-за патрулирования бомбардировщиков США над Украиной
Российская Федерация подняла сразу восемь истребителей (4 Су-27 и 4 Су-30) из-за патрулирования стратегических бомбардировщиков Соединенных Штатов Америки у побережья Черного моря возле админграницы с оккупированным РФ Крымом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины на странице в Facebook.
"Формация из американских ракетоносцев B-52H и украинских истребителей МиГ-29 и Су-27 не на шутку взволновала российских оккупантов, которые на перехват подняли сразу восемь истребителей (4 Су-27 и 4 Су-30) и перевели в полную боевую готовность ПВО Южного военного округа", - говорится в сообщении.
В командовании отметили, что этим успешно воспользовались самолеты-разведчики НАТО, получили всю необходимую информацию о ПВО вероятного противника.
На видео мастер-сержанта ВВС США Берта Трейнора - сюжет о перелете ракетоносцев от взлета в Великобритании - до сопровождения украинских истребителей, из кабины В-52Н.
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который Бэрримору даже в самых кошмарных снах не снился
а то, порою, последствия своих действий, кагбэ, не видны
Helgi Sharp
БОМБИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ.
Факт, о котором вскользь упомянули наши СМИ, но который вызвал ураган соплей на балалайне.
Итак, три американских бомбардировщика Б-52 Stratofortress, способных нести ядерное оружие, совершили полет в непосредственной близости от Крыма. Самолеты США ранее уже появлялись над Черным морем, но впервые они подошли к Крыму с суши - с территории Украины.
Что интересно... Боевые машины летели над Украиной, включив транспондеры, благодаря чему наблюдатели без труда выяснили их бортовые номера и радиопозывные - «Джулия 51, 52 и 53». Борт «Джулия-53» в конечном пункте маршрута описал петлю в квадрате над трассой, соединяющей Херсонскую область с Запорожской, в квадрате Геническ (Херсонская область) - Степановка (Запорожская область), затем взял курс на Киев. То, что они летели со включенной системой, говорит о следующем: все три «Джулии» хотели быть замеченными.
Примечательно, что со стороны Черного моря одновременно к российской границе подлетели еще три разведывательных борта: американский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135 RiverJoint, патрульный противолодочный Boeing P-8A Poseidon и британский разведчик Bombardier Global Express Sentinel R.1. Вне всяких сомнений: отработатывалась тактика воздушного нападения, которая получила наименование «разведывательно-ударные боевые группы». Они предполагают парные заходы на объекты самолетов-разведчиков и бомбардировщиков.
Напомню, основное предназначение B-52H Stratofortress - нанесение ядерных ударов крылатыми ракетами. И цели здесь однозначны - новая группировка российских войск, созданная у границы Украины и военные объекты в Крыму. Попутно Крымский мост, но его легко можно уничтожить нашими "Нептунами".
Почему же полёты этих самолётов вызвали такую панику в России, и чем на пользу они идут нам? Поясню. Никто пока никаких ядерных ударов наносить не планирует. Но ещё при Порошенко и Обаме были достигнуты договорённости о разведполётах RQ-4 Global Hawk вдоль украинско-российской границы и передаче украинской стороне части полученных разведданных. Но то, что сейчас была задействована целая группировка американской ударной авиации, говорит об одном: Пентагон ВПЕРВЫЕ дал понять Москве, что Украина находится в зоне его стратегического плацдарма, и с её территории может быть нанесён ядерный удар.
Хорошо это или плохо? Знаю, что в комментах найдётся ряд людей, которые скажут, что мы "подставляемся" под ответный удар Москвы, но... На самом деле - хорошо. Мы и так под угрозой удара, но такого мощного сдерживающего фактора от дальнейшего продвижения российских войск вглубь украинской территории наши союзники ещё не демонстрировали.
Почему именно сейчас? Тут и белорусский фактор, и критическое скопление российских войск на нашей границе и возможность Трампу показать перед выборами, что он не настолько пророссийский, как его малюют - выбирайте сами. Но здесь не столько Трамп, сколько Пентагон, и не настолько Зеленский, сколько украинско-американские договорённости, подписанные ещё при Порошенко. Как бы там ни было, вчера наш стратегический союзник наочно дал понять: США не будут стоять в стороне, если Москва решит пойти дальше. А о том, что "та сторона" это хорошо поняла, свидетельствует дружный вой, который второй день стоит на мокшанских болотах. Раночку, бандерівці!
Но здесь не столько Трамп, сколько Пентагон, и не настолько Зеленский, сколько украинско-американские договорённости, подписанные ещё при Порошенко.
Теперь наделают кучу сюжетов как Украина нападает на Рашку парашку и все - только пропагандисткая пользу ублюдкам ...
Если нож достал надо Бить а не *********** ... вот если бы ядерной ракетой в лупили по Москве когда там вся Госдума в месте с ****** была вот это была Новость ...
Всё, значит, плохо с британским флотом?
інфа 100%
видимо не случайно, "Лагуна" вышла в море на тестовые испытания ,как раз на кануне прилета Б-52..
я думаю, что вскрытие кацапских систем ПВО, РЭБ, узлов связи, переговоров, и тд и тп, прошло успешно..
* Слишком многое поставлено на карту.
- Заметно ли на планете, что усилиями 45-го президента США разрушена работа G7 - клуба, объединяющего семь наиболее развитых демократий мира? Созданная по инициативе США, выдвинутой еще в 1973 году, организация впервые со времени своего создания не соберется в этом году на саммит в верхах.
- Все ли обратили внимание на то, что в этом году не проводится саммит НАТО?
- Достаточно ли внимания уделено в мире и в самой Америке тому, что 45-й президент США объявил о выводе трети американских военнослужащих из Германии, находившихся там для того, чтобы и Германия, и Европа, как важнейшие части современной либеральной, демократической, западной цивилизации были в большей безопасности?
- Заметно ли, что 45-й президент Соединенных Штатов уже давно не общается даже по телефону с лидерами Канады, Великобритании, Франции, Германии, Италии, но уже восемь раз говорил в этом году с путиным, с которым он также жаждет встретиться лично до выборов в ноябре, как сообщили на уходящей неделе со ссылками на источники в Белом Доме все основные медиа?
- Достаточно ли людей обратили внимание на то, что в 2020 году Директор Национальной Разведки не предоставил Конгрессу традиционный отчет об основных угрозах безопасности США? Просто потому, что президент не соглашается с выводами разведки.
- Все ли увидели, что 45-й президент США недавно ввел 10% тариф на импорт алюминия из Канады, но отменил санкции против Русала и еще трех компаний Дерипаски, приветствовав $200 миллионов инвестиций Русала в строительство алюминиевого завода в штате Кентукки? Это мы так боремся за то, чтобы обеспечить работой американских рабочих. На предприятии, основанной компанией русского олигарха, с которой мы ради такого дела снимаем санкции.
- Многие ли заметили, что в США, страну иммигрантов, построенную их несколькими поколениями, иммиграция сегодня практически запрещена? Многие ли видят, что выдача иностранцам виз с разрешением на работу в США до крайности затруднена и ограничена? Все ли заметили, что для граждан США, в течение едва ли не всей новейшей истории страны имевших привилегию посещать без виз огромное число стран, во всяком случае ездить во все демократические страны на всех континентах без виз, сейчас закрыты границы большинства стран мира?
- Все ли американцы, ожидающие получения важных отправлений по почте, уже не получили вовремя жизненно важные лекарства из аптек, документы, посылки?
- Наконец, многие ли американцы ощущают, что из-за торговых войн, начатых их 45-м президентом, одни импортные товары заметно подорожали, а другие и вовсе исчезли?
- Является ли свобода не иметь медицинскую страховку и не иметь возможности обратиться к врачу действительно свободой, или это пример того, что понятие свободы можно довести до абсурда?
- Является ли запрет абортов и борьба с любыми ограничениями на продажу и ношение оружия (две мантры республиканской партии) такими судьбоносными целями, ради достижения которых можно просто закрыть глаза на все перечисленное выше?
- Можно ли ощущать себя в элементарной безопасности, когда 175 тысяч твоих соотечественников умерли за пять месяцев в результате пандемии, а десятки миллионов других лишились работы, медицинской страховки, а правительство как ничего не предпринимало, так и не предпринимает, и не строит никаких планов, чтобы что-то предпринять.
* Этот список вопросов можно продолжать.