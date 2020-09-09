Ожидаем получить транши МВФ до конца года, - министр финансов Марченко

Украина ожидает, что в ближайшее время будет завершен пересмотр программы stand by Международного валютного фонда, а до конца года наша страна получит транши кредитных средств.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в ходе заседания парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Надеемся, что в ближайшее время миссия Фонда примет решения о пересмотре программы (stand by. - Ред.). И мы ожидаем к концу года получить запланированные транши, кредиты МВФ", - сказал министр.

По словам Марченко, Минфин находится на финальной стадии преобразования Государственных налоговой и таможенной служб в формат единых юридических лиц.

Министр также сказал, что разработанный Минфином законопроект об одноразовом декларировании и налоговой амнистии направлен в Офис президента.

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"Надеемся, что после получения заключения миссии (МВФ. – Ред.) мы сможем его зарегистрировать", - добавил он.