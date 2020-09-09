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кредит (2359) МВФ (3281) транш (277) Марченко Сергей (297)

Ожидаем получить транши МВФ до конца года, - министр финансов Марченко

Ожидаем получить транши МВФ до конца года, - министр финансов Марченко

Украина ожидает, что в ближайшее время будет завершен пересмотр программы stand by Международного валютного фонда, а до конца года наша страна получит транши кредитных средств.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в ходе заседания парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Надеемся, что в ближайшее время миссия Фонда примет решения о пересмотре программы (stand by. - Ред.). И мы ожидаем к концу года получить запланированные транши, кредиты МВФ", - сказал министр.

По словам Марченко, Минфин находится на финальной стадии преобразования Государственных налоговой и таможенной служб в формат единых юридических лиц.

Министр также сказал, что разработанный Минфином законопроект об одноразовом декларировании и налоговой амнистии направлен в Офис президента.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина выполняет "структурные маяки" для получения транша МВФ, - глава Минфина Марченко

"Надеемся, что после получения заключения миссии (МВФ. – Ред.) мы сможем его зарегистрировать", - добавил он.

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Топ комментарии
+4
ЗЕлупу на воротник, а не транш!
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09.09.2020 16:37
+2
реформ жоднісіньких
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09.09.2020 16:32
+2
Очікуємо отримати транші МВФ до кінця року, - міністр фінансів Марченко - Цензор.НЕТ 7744
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09.09.2020 16:40
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Правила форума Совет форумчан
вам просто так не дадуть
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09.09.2020 16:32 Ответить
реформ жоднісіньких
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09.09.2020 16:32 Ответить
ЗЕлупу на воротник, а не транш!
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09.09.2020 16:37 Ответить
Очікуємо отримати транші МВФ до кінця року, - міністр фінансів Марченко - Цензор.НЕТ 7744
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09.09.2020 16:40 Ответить
Зеленые не способны руководить страной. Они уничтожили все что было, денег нет и вся их власть держится на траншах. Но они умалчивают, что бесплатный сыр только в мышеловке, а транши даются для закабаления Украины, которая будет вечным должником и должна будет подчиняться мировому правительству как и сейчас зеленые подчиняются и ложнопандемии и карантину и всем их распоряжениям. Так что зеленые сатанисты ввергают страну в сатанинскую зависимость.
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09.09.2020 16:56 Ответить
Это Пабеда или Перемога? Идиоты.....
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09.09.2020 16:41 Ответить
неее, не так просто, до конца года вам предложат умертвить половину пенсионеров и сократить учителей и врачей, быдло должно только пахать
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09.09.2020 16:43 Ответить
Банковские схематозники во главе с гетьмановичем уже готовы его разворовать и отправить в офшоры,мы радуемся.
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09.09.2020 17:13 Ответить
не давайте им денег!!!
Ермак уже не знает куда Мерсы девать..
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09.09.2020 18:38 Ответить
кто ждет, тот получит
кто получит, то найдет способ с..п..ть (украсть)
всем ждущим удачи !!!
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09.09.2020 20:14 Ответить
Хабар від міжноародної закуліси щоб тримати за срамні удила всю владу України, ось ціль МВФ, економічного вбивці. Назвіть хоч одну країну, яка стала великою і успішною завдяки МВФ?
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09.09.2020 21:02 Ответить
Майже всі країни беруть кредити, а найбільший боржник це США.
Кредити для країни це добре. А найкраще коли ці гроші йдуть в будівництво підприємств. Якщо цим будівництвом займаються українці і використовують все українське, тоді гроші повертаються в бюджет у вигляді податків. Створюються нові робочі місця, з'являється дефіцит робочої сили, конкуренція, збільшуються зарплати, прибутки громадян. Звичайно про пошуки ринків, збут продукції і багато іншого я не писав, але я написав навіщо беруть кредити - для розвитку якого, без грошей яких немає, не буде.
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09.09.2020 21:57 Ответить
После потери независимости НБУ, решения суда по Привату и наезда на НАБУ от мертвого оманского осла уши вам, а не транш.
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09.09.2020 21:22 Ответить
У зелика и так морда в экран уже не входит...
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09.09.2020 23:21 Ответить
 
 