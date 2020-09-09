Ожидаем получить транши МВФ до конца года, - министр финансов Марченко
Украина ожидает, что в ближайшее время будет завершен пересмотр программы stand by Международного валютного фонда, а до конца года наша страна получит транши кредитных средств.
Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в ходе заседания парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Надеемся, что в ближайшее время миссия Фонда примет решения о пересмотре программы (stand by. - Ред.). И мы ожидаем к концу года получить запланированные транши, кредиты МВФ", - сказал министр.
По словам Марченко, Минфин находится на финальной стадии преобразования Государственных налоговой и таможенной служб в формат единых юридических лиц.
Министр также сказал, что разработанный Минфином законопроект об одноразовом декларировании и налоговой амнистии направлен в Офис президента.
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"Надеемся, что после получения заключения миссии (МВФ. – Ред.) мы сможем его зарегистрировать", - добавил он.
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Ермак уже не знает куда Мерсы девать..
кто получит, то найдет способ с..п..ть (украсть)
всем ждущим удачи !!!
Кредити для країни це добре. А найкраще коли ці гроші йдуть в будівництво підприємств. Якщо цим будівництвом займаються українці і використовують все українське, тоді гроші повертаються в бюджет у вигляді податків. Створюються нові робочі місця, з'являється дефіцит робочої сили, конкуренція, збільшуються зарплати, прибутки громадян. Звичайно про пошуки ринків, збут продукції і багато іншого я не писав, але я написав навіщо беруть кредити - для розвитку якого, без грошей яких немає, не буде.