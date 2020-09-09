Очікуємо отримати транші МВФ до кінця року, - міністр фінансів Марченко
Україна очікує, що найближчим часом буде завершено перегляд програми stand by Міжнародного валютного фонду, а до кінця року наша країна отримає транші кредитних коштів.
Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав у ході засідання парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Сподіваємося, що найближчим часом місія Фонду прийме рішення про перегляд програми (stand by. - ред.). І ми очікуємо до кінця року отримати заплановані транші, кредити МВФ", - сказав міністр.
За словами Марченка, Мінфін перебуває на фінальній стадії перетворення Державних податкової та митної служб у формат єдиних юридичних осіб.
Міністр також сказав, що розроблений Мінфіном законопроєкт про одноразове декларування та податкову амністію спрямований до Офісу президента.
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"Сподіваємося, що після отримання висновку місії (МВФ. - ред.) ми зможемо його зареєструвати", - додав він.
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Ермак уже не знает куда Мерсы девать..
кто получит, то найдет способ с..п..ть (украсть)
всем ждущим удачи !!!
Кредити для країни це добре. А найкраще коли ці гроші йдуть в будівництво підприємств. Якщо цим будівництвом займаються українці і використовують все українське, тоді гроші повертаються в бюджет у вигляді податків. Створюються нові робочі місця, з'являється дефіцит робочої сили, конкуренція, збільшуються зарплати, прибутки громадян. Звичайно про пошуки ринків, збут продукції і багато іншого я не писав, але я написав навіщо беруть кредити - для розвитку якого, без грошей яких немає, не буде.