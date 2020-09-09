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кредит (3773) МВФ (3051) транш (460) Марченко Сергій (570)

Очікуємо отримати транші МВФ до кінця року, - міністр фінансів Марченко

Очікуємо отримати транші МВФ до кінця року, - міністр фінансів Марченко

Україна очікує, що найближчим часом буде завершено перегляд програми stand by Міжнародного валютного фонду, а до кінця року наша країна отримає транші кредитних коштів.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав у ході засідання парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сподіваємося, що найближчим часом місія Фонду прийме рішення про перегляд програми (stand by. - ред.). І ми очікуємо до кінця року отримати заплановані транші, кредити МВФ", - сказав міністр.

За словами Марченка, Мінфін перебуває на фінальній стадії перетворення Державних податкової та митної служб у формат єдиних юридичних осіб.

Міністр також сказав, що розроблений Мінфіном законопроєкт про одноразове декларування та податкову амністію спрямований до Офісу президента.

Читайте на Цензор.НЕТ: Україна виконує "структурні маяки" для отримання траншу МВФ, - голова Мінфіну Марченко

"Сподіваємося, що після отримання висновку місії (МВФ. - ред.) ми зможемо його зареєструвати", - додав він.
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Топ коментарі
+4
ЗЕлупу на воротник, а не транш!
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09.09.2020 16:37
+2
реформ жоднісіньких
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09.09.2020 16:32
+2
Очікуємо отримати транші МВФ до кінця року, - міністр фінансів Марченко - Цензор.НЕТ 7744
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09.09.2020 16:40
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вам просто так не дадуть
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09.09.2020 16:32 Відповісти
реформ жоднісіньких
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09.09.2020 16:32 Відповісти
ЗЕлупу на воротник, а не транш!
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09.09.2020 16:37 Відповісти
Очікуємо отримати транші МВФ до кінця року, - міністр фінансів Марченко - Цензор.НЕТ 7744
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09.09.2020 16:40 Відповісти
Зеленые не способны руководить страной. Они уничтожили все что было, денег нет и вся их власть держится на траншах. Но они умалчивают, что бесплатный сыр только в мышеловке, а транши даются для закабаления Украины, которая будет вечным должником и должна будет подчиняться мировому правительству как и сейчас зеленые подчиняются и ложнопандемии и карантину и всем их распоряжениям. Так что зеленые сатанисты ввергают страну в сатанинскую зависимость.
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09.09.2020 16:56 Відповісти
Это Пабеда или Перемога? Идиоты.....
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09.09.2020 16:41 Відповісти
неее, не так просто, до конца года вам предложат умертвить половину пенсионеров и сократить учителей и врачей, быдло должно только пахать
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09.09.2020 16:43 Відповісти
Банковские схематозники во главе с гетьмановичем уже готовы его разворовать и отправить в офшоры,мы радуемся.
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09.09.2020 17:13 Відповісти
не давайте им денег!!!
Ермак уже не знает куда Мерсы девать..
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09.09.2020 18:38 Відповісти
кто ждет, тот получит
кто получит, то найдет способ с..п..ть (украсть)
всем ждущим удачи !!!
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09.09.2020 20:14 Відповісти
Хабар від міжноародної закуліси щоб тримати за срамні удила всю владу України, ось ціль МВФ, економічного вбивці. Назвіть хоч одну країну, яка стала великою і успішною завдяки МВФ?
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09.09.2020 21:02 Відповісти
Майже всі країни беруть кредити, а найбільший боржник це США.
Кредити для країни це добре. А найкраще коли ці гроші йдуть в будівництво підприємств. Якщо цим будівництвом займаються українці і використовують все українське, тоді гроші повертаються в бюджет у вигляді податків. Створюються нові робочі місця, з'являється дефіцит робочої сили, конкуренція, збільшуються зарплати, прибутки громадян. Звичайно про пошуки ринків, збут продукції і багато іншого я не писав, але я написав навіщо беруть кредити - для розвитку якого, без грошей яких немає, не буде.
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09.09.2020 21:57 Відповісти
После потери независимости НБУ, решения суда по Привату и наезда на НАБУ от мертвого оманского осла уши вам, а не транш.
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09.09.2020 21:22 Відповісти
У зелика и так морда в экран уже не входит...
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09.09.2020 23:21 Відповісти
 
 