В деле Шеремета определен окончательный состав присяжных

В ходе заседания 04.09.2020 судья отвела двух присяжных из семи, остальные пять присяжных 09.09.2020 жеребьевкой разделены на троих основных и двух запасных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на sense.ua.

Согласно автораспределению от 9 сентября, определены трое основных присяжных:

Григорий Валерьевич Фирсов Наталья Александровна Глоба Юрий Иванович Михайленко

и двое запасных:

Юрий Александрович Федоренко Людмила Михайловна Яковенко

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Напомним, что дело по обвинению Антоненко, Дугарь, Кузьменко в умышленном убийстве Павла Шеремета при отягчающих обстоятельствах будеи рассматривать суд присяжных в составе двух профессиональных судей (Голуб, Антонюк) и трех присяжных. Приговор выносится простым большинством. Двое запасных присяжных должны присутствовать во время всех заседаний, но участие в голосовании не принимают.

В судебном заседании 04.09.2020 защита заявила отвод Натальи Глобе, потому что она имеет пожилую мать и имущество на окуупированной, а муж постоянно посещает ОРДО и поэтому на нее могут осуществлять давление. Этот отвод судья не поддержала. Также двое присяжных (господин Михайленко и госпожа Чупина) являются супругами. Последняя заявила самоотвод, а ее муж - нет. Защита заявила ему на этих оснований отвод, который председательствующая не поддержала. Прокурор заявил отвод присяжным Инне Крамаренко, поскольку она когда-то работала на выборах. Председательствующая отвела эту кандидатку на основании ее одобрительного отношения к медицинским работникам (кандидат является медсестрой и говорила, что медики спасают жизни). Итак, из семи присяжных были отведены два, остальные пять приняли участие в автоматическом распределении по случайному определению состава основных (запасных).

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей до 23 октября включительно, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом до 23 октября, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями до 23 октября.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.