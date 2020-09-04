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Новости Убийство Шеремета
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Дело Шеремета: Суд отложил слушание до 28 сентября

Дело Шеремета: Суд отложил слушание до 28 сентября
Фото: СЕНС Україна

Состав суда, который будет слушать по существу дело по обвинению Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, будет сформирован 28 сентября, на следующем судебном заседании.

Шевченковский районный суд Киева в пятницу, заслушав присяжных и мнения участников процесса, удовлетворил заявления об отводе двух присяжных из-за конфликта интересов и возможной необъективности при рассмотрении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы откладываем рассмотрение, которое планировали ранее. Будет передан список присяжных на автоматизированное распределение, будет определено три основных присяжных из тех, что остались, и два запасных. На следующем судебном заседании уже будет сформирован состав суда… Следующее судебное заседание запланировано на 28 сентября 15.00", - сказала председательствующая судья по окончании заседания в пятницу.

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Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей до 23 октября включительно, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом до 23 октября, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями до 23 октября.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Автор: 

суд (25087) суд присяжных (55) Шеремет Павел (564) Антоненко Андрей (260) Кузьменко Юлия (168) Дугарь Яна (126)


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Топ комментарии
+10
Будут тянуть на после выборов 25 октября- чтобы не было резонансного скандала против слуг
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04.09.2020 14:53
+8
укол не пропусти..
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04.09.2020 14:43
+8
Очередные "неопровержимые доказательства", оказались столь неопровержимыми, что гниды с банковой сомневаются: такую лажу не примет даже коррумпированный украинский суд!
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04.09.2020 14:50
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Когда же уже убийц посадят?
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04.09.2020 14:43 Ответить
укол не пропусти..
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04.09.2020 14:43 Ответить
тебе уже сделали, ты забыл.
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04.09.2020 14:44 Ответить
З якої ботоферми ви всі лізете?!
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04.09.2020 15:21 Ответить
быдло...
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04.09.2020 15:47 Ответить
але ж ти й скотиняка...
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04.09.2020 14:54 Ответить
Справа Шеремета: Суд відклав слухання до 28 вересня - Цензор.НЕТ 5621
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04.09.2020 14:55 Ответить
А кто убийцы?
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04.09.2020 15:09 Ответить
какаяразница?
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04.09.2020 15:54 Ответить
Отложили, то и отложили. Шеремету все равно уже спешить некуда
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04.09.2020 14:45 Ответить
кстати вопрос, а сколько могут мариновать человека по судам и сезам? вечно пока не докажут или есть какие-то рамки, когда просто берешь посылаешь правоохранителей нахер и выходишь из зала суда?
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04.09.2020 14:48 Ответить
це абзац із статті про затримання мусора за збут наркотиків.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Джерело: https://censor.net/ua/n3217581
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04.09.2020 14:59 Ответить
рамки просто офигенные - в пределах срока по статье . то есть если 8 лет то и суд может столько длиться . только не помню уже предел по минимальному или максимальному сроку
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04.09.2020 15:41 Ответить
Очередные "неопровержимые доказательства", оказались столь неопровержимыми, что гниды с банковой сомневаются: такую лажу не примет даже коррумпированный украинский суд!
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04.09.2020 14:50 Ответить
Будут тянуть на после выборов 25 октября- чтобы не было резонансного скандала против слуг
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04.09.2020 14:53 Ответить
Не исключаю, что "тянучка" может быть и на после президентских выборов (либо осел сдохнет, либо падишах помрет)
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04.09.2020 18:56 Ответить
А чому немає в законодавчому полі норм про строки розгляду позовів, відкладення та переносу слухань??? А то захотіли - перенесли на 28 вересня, а потім іще захочуть і перенесуть на 28 березня 2021 року.
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04.09.2020 15:57 Ответить
28 число, значить таки посадять
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04.09.2020 16:21 Ответить
Состав суда, который будет сформирован из

Вовка, Шакала и Зе-леной Змеи подколодной.
.Поц-Зе-дент сказал что виновны-значит виновны
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04.09.2020 19:16 Ответить
 
 