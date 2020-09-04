Дело Шеремета: Суд отложил слушание до 28 сентября

Состав суда, который будет слушать по существу дело по обвинению Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, будет сформирован 28 сентября, на следующем судебном заседании.

Шевченковский районный суд Киева в пятницу, заслушав присяжных и мнения участников процесса, удовлетворил заявления об отводе двух присяжных из-за конфликта интересов и возможной необъективности при рассмотрении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы откладываем рассмотрение, которое планировали ранее. Будет передан список присяжных на автоматизированное распределение, будет определено три основных присяжных из тех, что остались, и два запасных. На следующем судебном заседании уже будет сформирован состав суда… Следующее судебное заседание запланировано на 28 сентября 15.00", - сказала председательствующая судья по окончании заседания в пятницу.

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Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей до 23 октября включительно, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом до 23 октября, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями до 23 октября.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.