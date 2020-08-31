Эксперты КНИИСЭ предоставили объективное заключение по делу об убийстве Шеремета, - дисциплинарная палата ЦЭКК
Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) не вышли за пределы компетенции и предоставили объективное письменное заключение по делу о гибели Павла Шеремета.
Такое решение было принято 31 августа во время заседания дисциплинарной палаты Центральной экспертно-квалификационной комиссии (ЦЭКК) при Министерстве юстиции Украины, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.
Отмечается, что адвокат подозреваемой Юлии Кузьменко инициировал рассмотрение о дисциплинарной ответственности судебных экспертов КНИИСЭ, которые проводили экспертизу в уголовных производствах, связанных со смертью Павла Шеремета.
Согласно заключению ЦЭКК, эксперты КНИИСЭ не вышли за пределы компетенции, провели полное исследование, предоставили обоснованное и объективное письменное заключение. При этом указывается, что ЦЭКК оценивала не суть экспертных заключений, а соблюдение процедур. По результатам оценки соблюдения процедур в комиссии возникли некоторые замечания. Вопрос об обжаловании решения ЦЭКК будет решен после его получения.
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей до 23 октября включительно, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом до 23 октября, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями до 23 октября.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
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эксперты подписывались под уголовной ответственностью - значит объективное.
кто не доволен тот в прокуратуру с жалобой на необъективность экспертов (и доказательствами конечно).
Мое заключение обосновано? Как это пределяют? Для примера.
но если Вы желает сделать экспертизу чего либо то необходимы такие условия:
- решение суда о проведении экспертизы и поручении ее именно Вам
- наличие у вас соответствующей лицензии
- Ваша подпись что Вы предупреждены о уголовной ответственности за объективность, правильность итд
- так же Вы обязаны проводить экспертизу согласно утвержденным методикам, где в том числе будет указано какими приборами и попугаями мерить ту реку
- конечно в этой гипотетической ситуации у меня есть лицензия. А британский эксперт украинскую лицензию имеет?
- да, я предупрежден об уголовной ответственности за умышленную ложь. Я совершенно уверен в том, что Земля плоская. А британский эксперт несет уголовную ответственность в Украине?
- да, конечно же я использовал исключительно сертифицированные в Украине приборы и меряю не попугаями, а в международной системе единиц SI, как вы можете видеть из изложенной аннотации.
Мое мнение обосновано?
А вы докажите!
Выфсеврети!
Ихтамнет!
Провели експертизу, не маючи методики?
А так можна?
Там з ними ще нєкоториє 73,22%.
Якщо суть не оцінювалась, то звідки ж ви, суки, могли вивести висновок про об'єктивність?!...
Розстріляти гнид - об'єктивна справедливість.
Процедуры соблюли, в сути не разобрались