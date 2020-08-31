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Новости Убийство Шеремета
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Эксперты КНИИСЭ предоставили объективное заключение по делу об убийстве Шеремета, - дисциплинарная палата ЦЭКК

Эксперты КНИИСЭ предоставили объективное заключение по делу об убийстве Шеремета, - дисциплинарная палата ЦЭКК

Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) не вышли за пределы компетенции и предоставили объективное письменное заключение по делу о гибели Павла Шеремета.

Такое решение было принято 31 августа во время заседания дисциплинарной палаты Центральной экспертно-квалификационной комиссии (ЦЭКК) при Министерстве юстиции Украины, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

Отмечается, что адвокат подозреваемой Юлии Кузьменко инициировал рассмотрение о дисциплинарной ответственности судебных экспертов КНИИСЭ, которые проводили экспертизу в уголовных производствах, связанных со смертью Павла Шеремета.

Согласно заключению ЦЭКК, эксперты КНИИСЭ не вышли за пределы компетенции, провели полное исследование, предоставили обоснованное и объективное письменное заключение. При этом указывается, что ЦЭКК оценивала не суть экспертных заключений, а соблюдение процедур. По результатам оценки соблюдения процедур в комиссии возникли некоторые замечания. Вопрос об обжаловании решения ЦЭКК будет решен после его получения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дело Шеремета: с Кузьменко сняли электронный браслет. ФОТО

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей до 23 октября включительно, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом до 23 октября, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями до 23 октября.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Также смотрите: Институты отказываются провести экспертизу, которую следствие по делу Шеремета представляет доказательством причастности Кузьменко, - адвокат Беспалый. ДОКУМЕНТ

Автор: 

судмедэкспертиза (52) экспертиза (300) Шеремет Павел (564) Кузьменко Юлия (168)


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Топ комментарии
+13
Эксперты КНИИСЭ предоставили объективное заключение по делу об убийстве Шеремета, - дисциплинарная палата ЦЭКК - Цензор.НЕТ 4165
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31.08.2020 22:16
+9
Ну фсе, процедура соблюдена. А суть? Они не оценивали.
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31.08.2020 22:02
+9
Чергова сеча сеча в очі мудрому наріду...
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31.08.2020 22:08
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Правила форума Совет форумчан
Упс!
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31.08.2020 21:57 Ответить
Ну фсе, процедура соблюдена. А суть? Они не оценивали.
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31.08.2020 22:02 Ответить
они не могут суть оценивать - они не эксперты
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31.08.2020 22:03 Ответить
Тогда как они определили что заключение "полное, обоснованное и объективное"?
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31.08.2020 22:07 Ответить
Об'єктивне - це значить на основі колегіального рішення.
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31.08.2020 22:10 Ответить
Ще не чув такого визначення об'єктивності.
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31.08.2020 22:11 Ответить
Об'єктивне = конвенціональне. Це з Совка, незаконне рішення приймається колегіально, а колегіальність його легітимізує.
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31.08.2020 22:14 Ответить
процедуры соблюдены - значит полное и обоснованное.
эксперты подписывались под уголовной ответственностью - значит объективное.
кто не доволен тот в прокуратуру с жалобой на необъективность экспертов (и доказательствами конечно).
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31.08.2020 22:10 Ответить
Не представляю себе, как можно определить обоснованность суждения, не обращая внимания на его суть.
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31.08.2020 22:17 Ответить
в методиках написано что должно быть учтено и изучено чтоб заключение считалось обоснованым
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31.08.2020 22:22 Ответить
Ну смотрите. Я экспертно заявляю что Земля плоская. Я произвел измерение кривизны поверхности реки на дистанции в 10 км. Если Земля имеет такой радиус, как на рассказывают, то отклонение от плоскости на такой дистанции будет более 3 метров. Я же обнаружил отклонение не более 10 см, что лежит в пределах точности измерений. Далее идет детальное описание эксперимента.

Мое заключение обосновано? Как это пределяют? Для примера.
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31.08.2020 22:29 Ответить
я не знаю что такое "Я экспертно заявляю"
но если Вы желает сделать экспертизу чего либо то необходимы такие условия:
- решение суда о проведении экспертизы и поручении ее именно Вам
- наличие у вас соответствующей лицензии
- Ваша подпись что Вы предупреждены о уголовной ответственности за объективность, правильность итд
- так же Вы обязаны проводить экспертизу согласно утвержденным методикам, где в том числе будет указано какими приборами и попугаями мерить ту реку
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01.09.2020 00:10 Ответить
- конечно в этой гипотетической ситуации я являюсь тем, кому это поручили
- конечно в этой гипотетической ситуации у меня есть лицензия. А британский эксперт украинскую лицензию имеет?
- да, я предупрежден об уголовной ответственности за умышленную ложь. Я совершенно уверен в том, что Земля плоская. А британский эксперт несет уголовную ответственность в Украине?
- да, конечно же я использовал исключительно сертифицированные в Украине приборы и меряю не попугаями, а в международной системе единиц SI, как вы можете видеть из изложенной аннотации.

Мое мнение обосновано?
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01.09.2020 19:37 Ответить
ИНТЕРЕСНО КТО ЗАНЕС занесли каждому придурку много как юрист сталкивавшийся со сказочными делами у экспертов могу сказать эксперты по части чудес и взяток вполне даже тихо могли подвинуть судей ментов и прокуроров....
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31.08.2020 22:17 Ответить
Они так "шутят", типа гнлавное, "чтобы костюмчик" сидел
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01.09.2020 10:03 Ответить
Ваши доказательства - не доказательства!
А вы докажите!
Выфсеврети!
Ихтамнет!
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31.08.2020 22:02 Ответить
Так як?
Провели експертизу, не маючи методики?
А так можна?
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31.08.2020 22:04 Ответить
Чергова сеча сеча в очі мудрому наріду...
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31.08.2020 22:08 Ответить
Не Право, а правілово. Кодла постановила, що на відео підозрювані...
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31.08.2020 22:08 Ответить
белитристика...
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31.08.2020 22:12 Ответить
Суть "экспертизы":
Эксперты КНИИСЭ предоставили объективное заключение по делу об убийстве Шеремета, - дисциплинарная палата ЦЭКК - Цензор.НЕТ 219
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31.08.2020 22:12 Ответить
Эксперты КНИИСЭ предоставили объективное заключение по делу об убийстве Шеремета, - дисциплинарная палата ЦЭКК - Цензор.НЕТ 4165
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31.08.2020 22:16 Ответить
Нє, нє.
Там з ними ще нєкоториє 73,22%.
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31.08.2020 22:37 Ответить
"При этом указывается, что ЦЭКК оценивала не суть экспертных заключений, а соблюдение процедур - Источник: https://censor.net/ru/n3216849"
Якщо суть не оцінювалась, то звідки ж ви, суки, могли вивести висновок про об'єктивність?!...
Розстріляти гнид - об'єктивна справедливість.
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31.08.2020 22:18 Ответить
Эксперты КНИИСЭ предоставили объективное заключение по делу об убийстве Шеремета, - дисциплинарная палата ЦЭКК - Цензор.НЕТ 9618
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31.08.2020 22:35 Ответить
Это уж точно, можно и не вешать эту табличку.
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01.09.2020 10:05 Ответить
Эксперты КНИИСЭ предоставили объективное заключение по делу об убийстве Шеремета, - дисциплинарная палата ЦЭКК - Цензор.НЕТ 8302
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31.08.2020 22:39 Ответить
А вот Вова с Аваковым и толстым обошлись без всяких экспертиз и поперлись к Савику публично обвинять невинных людей в смертоубийстве!Как это?
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31.08.2020 22:51 Ответить
ЦЭКК оценивала НЕ СУТЬ экспертных заключений, а соблюдение процедур.
Процедуры соблюли, в сути не разобрались
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31.08.2020 23:25 Ответить
Так можна, соблюдая нормы процессуального законодательства, "сажать" невиновных, главное процедура, а виноват не виноват, то не суть.
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01.09.2020 10:12 Ответить
Процедура має бути одна - дострокові президентські.
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01.09.2020 01:44 Ответить
Громадянам загрожує пожиттєве, а експерти ліплять "горбаті" висновки, які від них вимагають їх керівники і керівники керівників. Тому такі кравці діл повинні сидіти піввроку в тюрьмі за фальсифікацію доказів! Де розслідування про те хто їх просив підтасувати факти фан6тазією. Тому згодний з шановними дописувачами, потрібно нові вибори бо ця влада вже по вуха в лайні політичної корупції.
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01.09.2020 08:17 Ответить
Дійсно "Авгієві конюшні" вже так загадилися що далі нікуди.
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01.09.2020 10:15 Ответить
 
 