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Новости Фото Убийство Шеремета
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Дело Шеремета: с Кузьменко сняли электронный браслет. ФОТО

С фигурантки дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, врача и волонтера Юлии Кузьменко, согласно решению суда, сняли электронный браслет.

Об этом в Фейсбуке сообщил ее адвокат Тарас Безпалый, передает Цензор.НЕТ.

"Представители полиции выполнили постановление Шевченковского райсуда и сняли с Кузьменко Юлии электронное средство контроля", - написал он и выложил фото, как с Кузьменко снимают электронный браслет.

Его с Кузьменко сняли 26 августа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕСПЧ получил жалобы на незаконное задержание фигурантки дела Шеремета Кузьменко, - адвокат. ДОКУМЕНТ

Дело Шеремета: с Кузьменко сняли электронный браслет 01
Дело Шеремета: с Кузьменко сняли электронный браслет 02

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей до 23 октября включительно, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом до 23 октября, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями до 23 октября.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Автор: 

электронный браслет (21) Кузьменко Юлия (168)


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Топ комментарии
+27
Ну и очередной обс...он Авакова-Портнова.
Пишет журналистка "Схем" Наталья Седлецкая - коллега Ткача, которому сожгли машину.

https://www.facebook.com/natalie.sedletska?__cft__%5b0%5d=AZX4jrFWeF2ZWRJyNmqZ8DRvB5kkMdaEO2yUIvQicrpqQ42zCUMOa2_kJflnym_vYUmX-CeRbySlWxXLMRCZmXa3_NjH7ar8285u_XqEeeXIORDRos6VxSlrzO2NVjohN0Y&__tn__=-UC%2CP-R Natalie Sedletska https://www.facebook.com/natalie.sedletska?__cft__%5b0%5d=AZX4jrFWeF2ZWRJyNmqZ8DRvB5kkMdaEO2yUIvQicrpqQ42zCUMOa2_kJflnym_vYUmX-CeRbySlWxXLMRCZmXa3_NjH7ar8285u_XqEeeXIORDRos6VxSlrzO2NVjohN0Y&__tn__=-UC%2CP-R Natalie Sedletska
https://www.facebook.com/natalie.sedletska/posts/10158874212572652?__cft__%5b0%5d=AZX4jrFWeF2ZWRJyNmqZ8DRvB5kkMdaEO2yUIvQicrpqQ42zCUMOa2_kJflnym_vYUmX-CeRbySlWxXLMRCZmXa3_NjH7ar8285u_XqEeeXIORDRos6VxSlrzO2NVjohN0Y&__tn__=%2CO%2CP-R 20 год ·

Андрій Портнов опублікував фотографію посвідчення, яке нібито знайшли під час обшуку у справі підпалу автівки «Схем». Прострочену прес-карту позаштатного кореспондента партійної газети «Солідарність. Блок Петра Порошенка», термін давності якої сплив по завершенню минулих президентських виборів.

З цього приводу маю запитання до Національної поліції:
Чи справді посвідчення, яке опублікував Портнов було знайдене під час слідчих дій, про які сьогодні повідомив міністр Аваков?

Якщо так - чи встановлено який саме стосунок має власник даного посвідчення до підпалу автівки журналістів?

Якщо цей документ справді вилучений під час обшуку і є матеріалами слідства -
яким чином він потрапив до Андрія Портнова, враховуючи, що сам міністр у своєму твіті не публікував його серед інших фотографій з місця затримання підозрюваного і не називав прізвищ, ані затриманого - ані його ймовірних спільників?
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27.08.2020 10:29
+25
Дело Шеремета: с Кузьменко сняли электронный браслет - Цензор.НЕТ 2891
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27.08.2020 10:22
+20
А когда будет фото как надевают браслеты на портнова и остальных фальсификаторов дела?
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27.08.2020 10:26
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27.08.2020 10:20 Ответить
Еще бы зебил извинился перед женщиной шо они с Арсен Борисычем расскрыли дело Шеремета но он вам ничего не должен
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27.08.2020 10:22 Ответить
Дело Шеремета: с Кузьменко сняли электронный браслет - Цензор.НЕТ 2891
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27.08.2020 10:22 Ответить
Это после решения суда присяжных.Надеюсь оправдают.
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27.08.2020 10:41 Ответить
І це не на шоу Шустера ?!
Савік, та як же так ?!
Буде сюжет «алаверди»?
І шо б на манєже тє же, що й були у тебе тоді?
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27.08.2020 10:24 Ответить
Тепер шустер і не згадає. Не той фасон.
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27.08.2020 10:28 Ответить
А воно ще є?
Бо я після того грудня, якось і забув про його існування.
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27.08.2020 10:31 Ответить
ТВ не дивлюсь з 2012 року. Шустера просто пам`ятаю по замовних ефірах при овочі.
Тоді виглядало дуже гидко, - не сумеіваюсь що зараз йому знов знайшли роботу.
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27.08.2020 10:36 Ответить
Антоненко тоже должен быть на воле.
Если все остальные "соучастники" на воле, почему он в заключении?
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27.08.2020 10:25 Ответить
ему рост пилят. на воле неудобно.
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27.08.2020 10:33 Ответить
Вона, здається, розповідала, що ніяких браслетів і не носила.
Бо їх немає.
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27.08.2020 10:26 Ответить
А може то і не вона була... Хм...
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27.08.2020 10:26 Ответить
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27.08.2020 10:52 Ответить
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27.08.2020 10:53 Ответить
А когда будет фото как надевают браслеты на портнова и остальных фальсификаторов дела?
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27.08.2020 10:26 Ответить
У прямому ефірі на шоу Шустера.
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27.08.2020 10:28 Ответить
Може краще не браслет, а петлю?))
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27.08.2020 10:28 Ответить
Так,так....тим паче в нього з члєном щось не так...хоче всіх....всім погрожує,мабудь,збоченець...давно пора в клітку.
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27.08.2020 11:39 Ответить
Откровенное признание несостоятельности доказательной базы выглядело бы полным фейлом власти. Посему это гнилое дело растворяют в потоке времени по чайной ложке, потихоньку сводя на нет. Падлы позорные.
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27.08.2020 10:27 Ответить
Ну и очередной обс...он Авакова-Портнова.
Пишет журналистка "Схем" Наталья Седлецкая - коллега Ткача, которому сожгли машину.

https://www.facebook.com/natalie.sedletska?__cft__%5b0%5d=AZX4jrFWeF2ZWRJyNmqZ8DRvB5kkMdaEO2yUIvQicrpqQ42zCUMOa2_kJflnym_vYUmX-CeRbySlWxXLMRCZmXa3_NjH7ar8285u_XqEeeXIORDRos6VxSlrzO2NVjohN0Y&__tn__=-UC%2CP-R Natalie Sedletska https://www.facebook.com/natalie.sedletska?__cft__%5b0%5d=AZX4jrFWeF2ZWRJyNmqZ8DRvB5kkMdaEO2yUIvQicrpqQ42zCUMOa2_kJflnym_vYUmX-CeRbySlWxXLMRCZmXa3_NjH7ar8285u_XqEeeXIORDRos6VxSlrzO2NVjohN0Y&__tn__=-UC%2CP-R Natalie Sedletska
https://www.facebook.com/natalie.sedletska/posts/10158874212572652?__cft__%5b0%5d=AZX4jrFWeF2ZWRJyNmqZ8DRvB5kkMdaEO2yUIvQicrpqQ42zCUMOa2_kJflnym_vYUmX-CeRbySlWxXLMRCZmXa3_NjH7ar8285u_XqEeeXIORDRos6VxSlrzO2NVjohN0Y&__tn__=%2CO%2CP-R 20 год ·

Андрій Портнов опублікував фотографію посвідчення, яке нібито знайшли під час обшуку у справі підпалу автівки «Схем». Прострочену прес-карту позаштатного кореспондента партійної газети «Солідарність. Блок Петра Порошенка», термін давності якої сплив по завершенню минулих президентських виборів.

З цього приводу маю запитання до Національної поліції:
Чи справді посвідчення, яке опублікував Портнов було знайдене під час слідчих дій, про які сьогодні повідомив міністр Аваков?

Якщо так - чи встановлено який саме стосунок має власник даного посвідчення до підпалу автівки журналістів?

Якщо цей документ справді вилучений під час обшуку і є матеріалами слідства -
яким чином він потрапив до Андрія Портнова, враховуючи, що сам міністр у своєму твіті не публікував його серед інших фотографій з місця затримання підозрюваного і не називав прізвищ, ані затриманого - ані його ймовірних спільників?
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27.08.2020 10:29 Ответить
О диво! ...Перед місцевими виборами. Головна щоб після виборів знову на неї браслет не одягли.
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27.08.2020 10:30 Ответить
Повісьте цей браслет на того, хто фальшував справу. і бажано не на ногу, а на шию.
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27.08.2020 10:38 Ответить
Да как же так , главнелох выступал , что виновны увсе,ававков подвердит!! Непорядок !!!
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27.08.2020 10:39 Ответить
Він главчлєн.Не треба особистостей.
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27.08.2020 11:42 Ответить
Оденьте его Авакову на шею!
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27.08.2020 10:50 Ответить
Ждём суд присяжных.
Адвокаты хотели именно его.
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27.08.2020 10:54 Ответить
А что так-опасной быть перестала?Посмотрим,что запоют,когда суд присяжных-их оправдает,4 числа.
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27.08.2020 11:08 Ответить
Якщо немає доказів, чи такі докази, типу як...- на відео видно істоту подібну до людини... ну це смішно. Звісно суд сказав, або дайте нормальні докази по справі, або ідіть на три координати. Ліпше нехай чесна людина і злочинець буде на волі, ніж невинний сидить в тюрьмі а бандит гуляє на волі!
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27.08.2020 11:13 Ответить
А Рифмастер где ? И его выпускайте.
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27.08.2020 11:29 Ответить
Этот браслет будет

отлично смотреться на жирной шее
сАбакова
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27.08.2020 11:48 Ответить
ничего удивительного, в стране правят зеленые геи, как по народному они называются вы знаете. и все таки меня не покидает надежда что все правящие мрази и собаков с зепоцем в том числе , будут топтать зону, ну если не свалят в тихаря за бугор , то бишь в говнорашку. надежда умирает последней.
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27.08.2020 11:53 Ответить
КАК?
С убийцы и террористки?
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27.08.2020 14:02 Ответить
 
 