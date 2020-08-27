Дело Шеремета: с Кузьменко сняли электронный браслет. ФОТО
С фигурантки дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, врача и волонтера Юлии Кузьменко, согласно решению суда, сняли электронный браслет.
Об этом в Фейсбуке сообщил ее адвокат Тарас Безпалый, передает Цензор.НЕТ.
"Представители полиции выполнили постановление Шевченковского райсуда и сняли с Кузьменко Юлии электронное средство контроля", - написал он и выложил фото, как с Кузьменко снимают электронный браслет.
Его с Кузьменко сняли 26 августа.
12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей до 23 октября включительно, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом до 23 октября, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями до 23 октября.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
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Савік, та як же так ?!
Буде сюжет «алаверди»?
І шо б на манєже тє же, що й були у тебе тоді?
Бо я після того грудня, якось і забув про його існування.
Тоді виглядало дуже гидко, - не сумеіваюсь що зараз йому знов знайшли роботу.
Если все остальные "соучастники" на воле, почему он в заключении?
Бо їх немає.
Пишет журналистка "Схем" Наталья Седлецкая - коллега Ткача, которому сожгли машину.
https://www.facebook.com/natalie.sedletska?__cft__%5b0%5d=AZX4jrFWeF2ZWRJyNmqZ8DRvB5kkMdaEO2yUIvQicrpqQ42zCUMOa2_kJflnym_vYUmX-CeRbySlWxXLMRCZmXa3_NjH7ar8285u_XqEeeXIORDRos6VxSlrzO2NVjohN0Y&__tn__=-UC%2CP-R Natalie Sedletska https://www.facebook.com/natalie.sedletska?__cft__%5b0%5d=AZX4jrFWeF2ZWRJyNmqZ8DRvB5kkMdaEO2yUIvQicrpqQ42zCUMOa2_kJflnym_vYUmX-CeRbySlWxXLMRCZmXa3_NjH7ar8285u_XqEeeXIORDRos6VxSlrzO2NVjohN0Y&__tn__=-UC%2CP-R Natalie Sedletska
https://www.facebook.com/natalie.sedletska/posts/10158874212572652?__cft__%5b0%5d=AZX4jrFWeF2ZWRJyNmqZ8DRvB5kkMdaEO2yUIvQicrpqQ42zCUMOa2_kJflnym_vYUmX-CeRbySlWxXLMRCZmXa3_NjH7ar8285u_XqEeeXIORDRos6VxSlrzO2NVjohN0Y&__tn__=%2CO%2CP-R 20 год ·
Андрій Портнов опублікував фотографію посвідчення, яке нібито знайшли під час обшуку у справі підпалу автівки «Схем». Прострочену прес-карту позаштатного кореспондента партійної газети «Солідарність. Блок Петра Порошенка», термін давності якої сплив по завершенню минулих президентських виборів.
З цього приводу маю запитання до Національної поліції:
Чи справді посвідчення, яке опублікував Портнов було знайдене під час слідчих дій, про які сьогодні повідомив міністр Аваков?
Якщо так - чи встановлено який саме стосунок має власник даного посвідчення до підпалу автівки журналістів?
Якщо цей документ справді вилучений під час обшуку і є матеріалами слідства -
яким чином він потрапив до Андрія Портнова, враховуючи, що сам міністр у своєму твіті не публікував його серед інших фотографій з місця затримання підозрюваного і не називав прізвищ, ані затриманого - ані його ймовірних спільників?
Адвокаты хотели именно его.
отлично смотреться на жирной шее
сАбакова
С убийцы и террористки?