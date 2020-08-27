Дело Шеремета: с Кузьменко сняли электронный браслет. ФОТО

С фигурантки дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, врача и волонтера Юлии Кузьменко, согласно решению суда, сняли электронный браслет.

Об этом в Фейсбуке сообщил ее адвокат Тарас Безпалый, передает Цензор.НЕТ.

"Представители полиции выполнили постановление Шевченковского райсуда и сняли с Кузьменко Юлии электронное средство контроля", - написал он и выложил фото, как с Кузьменко снимают электронный браслет.

Его с Кузьменко сняли 26 августа.

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12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей до 23 октября включительно, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом до 23 октября, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями до 23 октября.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.