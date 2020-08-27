Справа Шеремета: з Кузьменко зняли електронний браслет. ФОТО

З фігурантки справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, лікарки і волонтерки Юлії Кузьменко, згідно з рішенням суду, зняли електронний браслет.

Про це у фейсбуці повідомив її адвокат Тарас Безпалий, передає Цензор.НЕТ.

"Представники поліції виконали постанову Шевченківського райсуду та зняли з Кузьменко Юлії електронний засіб контролю", - написав він і виклав фото, як із Кузьменко знімають електронний браслет.

Його з Кузьменко зняли 26 серпня.

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Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.