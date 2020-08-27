Справа Шеремета: з Кузьменко зняли електронний браслет. ФОТО
З фігурантки справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, лікарки і волонтерки Юлії Кузьменко, згідно з рішенням суду, зняли електронний браслет.
Про це у фейсбуці повідомив її адвокат Тарас Безпалий, передає Цензор.НЕТ.
"Представники поліції виконали постанову Шевченківського райсуду та зняли з Кузьменко Юлії електронний засіб контролю", - написав він і виклав фото, як із Кузьменко знімають електронний браслет.
Його з Кузьменко зняли 26 серпня.
Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
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Савік, та як же так ?!
Буде сюжет «алаверди»?
І шо б на манєже тє же, що й були у тебе тоді?
Бо я після того грудня, якось і забув про його існування.
Тоді виглядало дуже гидко, - не сумеіваюсь що зараз йому знов знайшли роботу.
Если все остальные "соучастники" на воле, почему он в заключении?
Бо їх немає.
Пишет журналистка "Схем" Наталья Седлецкая - коллега Ткача, которому сожгли машину.
https://www.facebook.com/natalie.sedletska?__cft__%5b0%5d=AZX4jrFWeF2ZWRJyNmqZ8DRvB5kkMdaEO2yUIvQicrpqQ42zCUMOa2_kJflnym_vYUmX-CeRbySlWxXLMRCZmXa3_NjH7ar8285u_XqEeeXIORDRos6VxSlrzO2NVjohN0Y&__tn__=-UC%2CP-R Natalie Sedletska https://www.facebook.com/natalie.sedletska?__cft__%5b0%5d=AZX4jrFWeF2ZWRJyNmqZ8DRvB5kkMdaEO2yUIvQicrpqQ42zCUMOa2_kJflnym_vYUmX-CeRbySlWxXLMRCZmXa3_NjH7ar8285u_XqEeeXIORDRos6VxSlrzO2NVjohN0Y&__tn__=-UC%2CP-R Natalie Sedletska
https://www.facebook.com/natalie.sedletska/posts/10158874212572652?__cft__%5b0%5d=AZX4jrFWeF2ZWRJyNmqZ8DRvB5kkMdaEO2yUIvQicrpqQ42zCUMOa2_kJflnym_vYUmX-CeRbySlWxXLMRCZmXa3_NjH7ar8285u_XqEeeXIORDRos6VxSlrzO2NVjohN0Y&__tn__=%2CO%2CP-R 20 год ·
Андрій Портнов опублікував фотографію посвідчення, яке нібито знайшли під час обшуку у справі підпалу автівки «Схем». Прострочену прес-карту позаштатного кореспондента партійної газети «Солідарність. Блок Петра Порошенка», термін давності якої сплив по завершенню минулих президентських виборів.
З цього приводу маю запитання до Національної поліції:
Чи справді посвідчення, яке опублікував Портнов було знайдене під час слідчих дій, про які сьогодні повідомив міністр Аваков?
Якщо так - чи встановлено який саме стосунок має власник даного посвідчення до підпалу автівки журналістів?
Якщо цей документ справді вилучений під час обшуку і є матеріалами слідства -
яким чином він потрапив до Андрія Портнова, враховуючи, що сам міністр у своєму твіті не публікував його серед інших фотографій з місця затримання підозрюваного і не називав прізвищ, ані затриманого - ані його ймовірних спільників?
Адвокаты хотели именно его.
отлично смотреться на жирной шее
сАбакова
С убийцы и террористки?