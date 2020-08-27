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Новини Фото Убивство Шеремета
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Справа Шеремета: з Кузьменко зняли електронний браслет. ФОТО

З фігурантки справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, лікарки і волонтерки Юлії Кузьменко, згідно з рішенням суду, зняли електронний браслет.

Про це у фейсбуці повідомив її адвокат Тарас Безпалий, передає Цензор.НЕТ.

"Представники поліції виконали постанову Шевченківського райсуду та зняли з Кузьменко Юлії електронний засіб контролю", - написав він і виклав фото, як із Кузьменко знімають електронний браслет.

Його з Кузьменко зняли 26 серпня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄСПЛ отримав скарги на незаконне затримання фігурантки справи Шеремета Кузьменко, - адвокат. ДОКУМЕНТ

Справа Шеремета: з Кузьменко зняли електронний браслет 01
Справа Шеремета: з Кузьменко зняли електронний браслет 02

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Автор: 

електронний браслет (23) Кузьменко Юлія (165)


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Топ коментарі
+27
Ну и очередной обс...он Авакова-Портнова.
Пишет журналистка "Схем" Наталья Седлецкая - коллега Ткача, которому сожгли машину.

https://www.facebook.com/natalie.sedletska?__cft__%5b0%5d=AZX4jrFWeF2ZWRJyNmqZ8DRvB5kkMdaEO2yUIvQicrpqQ42zCUMOa2_kJflnym_vYUmX-CeRbySlWxXLMRCZmXa3_NjH7ar8285u_XqEeeXIORDRos6VxSlrzO2NVjohN0Y&__tn__=-UC%2CP-R Natalie Sedletska https://www.facebook.com/natalie.sedletska?__cft__%5b0%5d=AZX4jrFWeF2ZWRJyNmqZ8DRvB5kkMdaEO2yUIvQicrpqQ42zCUMOa2_kJflnym_vYUmX-CeRbySlWxXLMRCZmXa3_NjH7ar8285u_XqEeeXIORDRos6VxSlrzO2NVjohN0Y&__tn__=-UC%2CP-R Natalie Sedletska
https://www.facebook.com/natalie.sedletska/posts/10158874212572652?__cft__%5b0%5d=AZX4jrFWeF2ZWRJyNmqZ8DRvB5kkMdaEO2yUIvQicrpqQ42zCUMOa2_kJflnym_vYUmX-CeRbySlWxXLMRCZmXa3_NjH7ar8285u_XqEeeXIORDRos6VxSlrzO2NVjohN0Y&__tn__=%2CO%2CP-R 20 год ·

Андрій Портнов опублікував фотографію посвідчення, яке нібито знайшли під час обшуку у справі підпалу автівки «Схем». Прострочену прес-карту позаштатного кореспондента партійної газети «Солідарність. Блок Петра Порошенка», термін давності якої сплив по завершенню минулих президентських виборів.

З цього приводу маю запитання до Національної поліції:
Чи справді посвідчення, яке опублікував Портнов було знайдене під час слідчих дій, про які сьогодні повідомив міністр Аваков?

Якщо так - чи встановлено який саме стосунок має власник даного посвідчення до підпалу автівки журналістів?

Якщо цей документ справді вилучений під час обшуку і є матеріалами слідства -
яким чином він потрапив до Андрія Портнова, враховуючи, що сам міністр у своєму твіті не публікував його серед інших фотографій з місця затримання підозрюваного і не називав прізвищ, ані затриманого - ані його ймовірних спільників?
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27.08.2020 10:29
+25
Дело Шеремета: с Кузьменко сняли электронный браслет - Цензор.НЕТ 2891
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27.08.2020 10:22
+20
А когда будет фото как надевают браслеты на портнова и остальных фальсификаторов дела?
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27.08.2020 10:26
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27.08.2020 10:20 Відповісти
Еще бы зебил извинился перед женщиной шо они с Арсен Борисычем расскрыли дело Шеремета но он вам ничего не должен
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27.08.2020 10:22 Відповісти
Дело Шеремета: с Кузьменко сняли электронный браслет - Цензор.НЕТ 2891
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27.08.2020 10:22 Відповісти
Это после решения суда присяжных.Надеюсь оправдают.
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27.08.2020 10:41 Відповісти
І це не на шоу Шустера ?!
Савік, та як же так ?!
Буде сюжет «алаверди»?
І шо б на манєже тє же, що й були у тебе тоді?
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27.08.2020 10:24 Відповісти
Тепер шустер і не згадає. Не той фасон.
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27.08.2020 10:28 Відповісти
А воно ще є?
Бо я після того грудня, якось і забув про його існування.
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27.08.2020 10:31 Відповісти
ТВ не дивлюсь з 2012 року. Шустера просто пам`ятаю по замовних ефірах при овочі.
Тоді виглядало дуже гидко, - не сумеіваюсь що зараз йому знов знайшли роботу.
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27.08.2020 10:36 Відповісти
Антоненко тоже должен быть на воле.
Если все остальные "соучастники" на воле, почему он в заключении?
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27.08.2020 10:25 Відповісти
ему рост пилят. на воле неудобно.
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27.08.2020 10:33 Відповісти
Вона, здається, розповідала, що ніяких браслетів і не носила.
Бо їх немає.
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27.08.2020 10:26 Відповісти
А може то і не вона була... Хм...
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27.08.2020 10:26 Відповісти
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27.08.2020 10:52 Відповісти
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27.08.2020 10:53 Відповісти
А когда будет фото как надевают браслеты на портнова и остальных фальсификаторов дела?
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27.08.2020 10:26 Відповісти
У прямому ефірі на шоу Шустера.
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27.08.2020 10:28 Відповісти
Може краще не браслет, а петлю?))
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27.08.2020 10:28 Відповісти
Так,так....тим паче в нього з члєном щось не так...хоче всіх....всім погрожує,мабудь,збоченець...давно пора в клітку.
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27.08.2020 11:39 Відповісти
Откровенное признание несостоятельности доказательной базы выглядело бы полным фейлом власти. Посему это гнилое дело растворяют в потоке времени по чайной ложке, потихоньку сводя на нет. Падлы позорные.
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27.08.2020 10:27 Відповісти
Ну и очередной обс...он Авакова-Портнова.
Пишет журналистка "Схем" Наталья Седлецкая - коллега Ткача, которому сожгли машину.

https://www.facebook.com/natalie.sedletska?__cft__%5b0%5d=AZX4jrFWeF2ZWRJyNmqZ8DRvB5kkMdaEO2yUIvQicrpqQ42zCUMOa2_kJflnym_vYUmX-CeRbySlWxXLMRCZmXa3_NjH7ar8285u_XqEeeXIORDRos6VxSlrzO2NVjohN0Y&__tn__=-UC%2CP-R Natalie Sedletska https://www.facebook.com/natalie.sedletska?__cft__%5b0%5d=AZX4jrFWeF2ZWRJyNmqZ8DRvB5kkMdaEO2yUIvQicrpqQ42zCUMOa2_kJflnym_vYUmX-CeRbySlWxXLMRCZmXa3_NjH7ar8285u_XqEeeXIORDRos6VxSlrzO2NVjohN0Y&__tn__=-UC%2CP-R Natalie Sedletska
https://www.facebook.com/natalie.sedletska/posts/10158874212572652?__cft__%5b0%5d=AZX4jrFWeF2ZWRJyNmqZ8DRvB5kkMdaEO2yUIvQicrpqQ42zCUMOa2_kJflnym_vYUmX-CeRbySlWxXLMRCZmXa3_NjH7ar8285u_XqEeeXIORDRos6VxSlrzO2NVjohN0Y&__tn__=%2CO%2CP-R 20 год ·

Андрій Портнов опублікував фотографію посвідчення, яке нібито знайшли під час обшуку у справі підпалу автівки «Схем». Прострочену прес-карту позаштатного кореспондента партійної газети «Солідарність. Блок Петра Порошенка», термін давності якої сплив по завершенню минулих президентських виборів.

З цього приводу маю запитання до Національної поліції:
Чи справді посвідчення, яке опублікував Портнов було знайдене під час слідчих дій, про які сьогодні повідомив міністр Аваков?

Якщо так - чи встановлено який саме стосунок має власник даного посвідчення до підпалу автівки журналістів?

Якщо цей документ справді вилучений під час обшуку і є матеріалами слідства -
яким чином він потрапив до Андрія Портнова, враховуючи, що сам міністр у своєму твіті не публікував його серед інших фотографій з місця затримання підозрюваного і не називав прізвищ, ані затриманого - ані його ймовірних спільників?
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27.08.2020 10:29 Відповісти
О диво! ...Перед місцевими виборами. Головна щоб після виборів знову на неї браслет не одягли.
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27.08.2020 10:30 Відповісти
Повісьте цей браслет на того, хто фальшував справу. і бажано не на ногу, а на шию.
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27.08.2020 10:38 Відповісти
Да как же так , главнелох выступал , что виновны увсе,ававков подвердит!! Непорядок !!!
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27.08.2020 10:39 Відповісти
Він главчлєн.Не треба особистостей.
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27.08.2020 11:42 Відповісти
Оденьте его Авакову на шею!
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27.08.2020 10:50 Відповісти
Ждём суд присяжных.
Адвокаты хотели именно его.
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27.08.2020 10:54 Відповісти
А что так-опасной быть перестала?Посмотрим,что запоют,когда суд присяжных-их оправдает,4 числа.
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27.08.2020 11:08 Відповісти
Якщо немає доказів, чи такі докази, типу як...- на відео видно істоту подібну до людини... ну це смішно. Звісно суд сказав, або дайте нормальні докази по справі, або ідіть на три координати. Ліпше нехай чесна людина і злочинець буде на волі, ніж невинний сидить в тюрьмі а бандит гуляє на волі!
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27.08.2020 11:13 Відповісти
А Рифмастер где ? И его выпускайте.
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27.08.2020 11:29 Відповісти
Этот браслет будет

отлично смотреться на жирной шее
сАбакова
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27.08.2020 11:48 Відповісти
ничего удивительного, в стране правят зеленые геи, как по народному они называются вы знаете. и все таки меня не покидает надежда что все правящие мрази и собаков с зепоцем в том числе , будут топтать зону, ну если не свалят в тихаря за бугор , то бишь в говнорашку. надежда умирает последней.
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27.08.2020 11:53 Відповісти
КАК?
С убийцы и террористки?
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27.08.2020 14:02 Відповісти
 
 