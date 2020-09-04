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Новини Убивство Шеремета
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Справа Шеремета: Суд відклав слухання до 28 вересня

Справа Шеремета: Суд відклав слухання до 28 вересня
Фото: СЕНС Україна

Склад суду, який слухатиме по суті справу за обвинуваченням Андрія Антоненка, Яни Дугарь та Юлії Кузьменко в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, буде сформований 28 вересня, на наступному судовому засіданні.

Шевченківський районний суд Києва в п'ятницю, заслухавши присяжних і думки учасників процесу, задовольнив заяви про відвід двох присяжних через конфлікт інтересів і можливу ​​необ'єктивність під час розгляду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми відкладаємо розгляд, який планували раніше. Буде передано список присяжних на автоматизований розподіл, буде визначено трьох основних присяжних з тих, що залишилися, і двох запасних. На наступному судовому засіданні вже буде сформовано склад суду ... Наступне судове засідання заплановане на 28 вересня о 15:00", - сказала головуюча суддя після закінчення засідання в п'ятницю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Експерти КНДІСЕ надали об'єктивний висновок у справі про вбивство Шеремета, - дисциплінарна палата ЦЕКК

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою до 23 жовтня включно, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 23 жовтня, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями до 23 жовтня.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Автор: 

суд (11666) суд присяжних (31) Шеремет Павло (520) Антоненко Андрій (252) Кузьменко Юлія (165) Дугарь Яна (122)


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Топ коментарі
+10
Будут тянуть на после выборов 25 октября- чтобы не было резонансного скандала против слуг
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04.09.2020 14:53
+8
укол не пропусти..
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04.09.2020 14:43
+8
Очередные "неопровержимые доказательства", оказались столь неопровержимыми, что гниды с банковой сомневаются: такую лажу не примет даже коррумпированный украинский суд!
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04.09.2020 14:50
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Когда же уже убийц посадят?
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04.09.2020 14:43 Відповісти
укол не пропусти..
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04.09.2020 14:43 Відповісти
тебе уже сделали, ты забыл.
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04.09.2020 14:44 Відповісти
З якої ботоферми ви всі лізете?!
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04.09.2020 15:21 Відповісти
быдло...
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04.09.2020 15:47 Відповісти
але ж ти й скотиняка...
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04.09.2020 14:54 Відповісти
Справа Шеремета: Суд відклав слухання до 28 вересня - Цензор.НЕТ 5621
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04.09.2020 14:55 Відповісти
А кто убийцы?
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04.09.2020 15:09 Відповісти
какаяразница?
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04.09.2020 15:54 Відповісти
Отложили, то и отложили. Шеремету все равно уже спешить некуда
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04.09.2020 14:45 Відповісти
кстати вопрос, а сколько могут мариновать человека по судам и сезам? вечно пока не докажут или есть какие-то рамки, когда просто берешь посылаешь правоохранителей нахер и выходишь из зала суда?
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04.09.2020 14:48 Відповісти
це абзац із статті про затримання мусора за збут наркотиків.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Джерело: https://censor.net/ua/n3217581
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04.09.2020 14:59 Відповісти
рамки просто офигенные - в пределах срока по статье . то есть если 8 лет то и суд может столько длиться . только не помню уже предел по минимальному или максимальному сроку
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04.09.2020 15:41 Відповісти
Очередные "неопровержимые доказательства", оказались столь неопровержимыми, что гниды с банковой сомневаются: такую лажу не примет даже коррумпированный украинский суд!
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04.09.2020 14:50 Відповісти
Будут тянуть на после выборов 25 октября- чтобы не было резонансного скандала против слуг
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04.09.2020 14:53 Відповісти
Не исключаю, что "тянучка" может быть и на после президентских выборов (либо осел сдохнет, либо падишах помрет)
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04.09.2020 18:56 Відповісти
А чому немає в законодавчому полі норм про строки розгляду позовів, відкладення та переносу слухань??? А то захотіли - перенесли на 28 вересня, а потім іще захочуть і перенесуть на 28 березня 2021 року.
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04.09.2020 15:57 Відповісти
28 число, значить таки посадять
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04.09.2020 16:21 Відповісти
Состав суда, который будет сформирован из

Вовка, Шакала и Зе-леной Змеи подколодной.
.Поц-Зе-дент сказал что виновны-значит виновны
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04.09.2020 19:16 Відповісти
 
 