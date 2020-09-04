Справа Шеремета: Суд відклав слухання до 28 вересня

Склад суду, який слухатиме по суті справу за обвинуваченням Андрія Антоненка, Яни Дугарь та Юлії Кузьменко в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, буде сформований 28 вересня, на наступному судовому засіданні.

Шевченківський районний суд Києва в п'ятницю, заслухавши присяжних і думки учасників процесу, задовольнив заяви про відвід двох присяжних через конфлікт інтересів і можливу ​​необ'єктивність під час розгляду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми відкладаємо розгляд, який планували раніше. Буде передано список присяжних на автоматизований розподіл, буде визначено трьох основних присяжних з тих, що залишилися, і двох запасних. На наступному судовому засіданні вже буде сформовано склад суду ... Наступне судове засідання заплановане на 28 вересня о 15:00", - сказала головуюча суддя після закінчення засідання в п'ятницю.

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Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою до 23 жовтня включно, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 23 жовтня, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями до 23 жовтня.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.