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Кабмин (13507) высшее образование (181)

Утверждены новые правила к документам о высшем образовании, - Кабмин

Утверждены новые правила к документам о высшем образовании, - Кабмин

Кабинет Министров утвердил перечень обязательной информации, которая должна содержаться в документах о высшем образовании.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке по результатам заседания правительства написал представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Василий Мокан.

"Кабинет Министров принял проект постановления "О документах о высшем образовании (научные степени)", которым предлагается утвердить перечень обязательной информации, которая должна содержаться в документах о высшем образовании (научные степени)", - отметил Мокан.

По его словам, документ также должен унормировать вопросы, связанные с выдачей дубликатов дипломов о высшем образовании, выданных до введения ступенчатого высшего образования.

Мокан объяснил, что это необходимо, поскольку сейчас отсутствуют нормативно-правовые акты, устанавливающие эквивалентность документов о получении высшего образования, выданных до 1991 года образовательно-квалификационным (образовательным) уровням высшего образования (младший специалист, бакалавр, специалист, магистр).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Система высшего образования в Украине не учитывает вызовов современности, за несколько лет ситуация может стать критической, - секретарь СНБО Данилов

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Топ комментарии
+11
Утверждены новые правила к документам о высшем образовании, - Кабмин - Цензор.НЕТ 2222
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09.09.2020 18:08
+7
Нагальна проблема - як люди з вищою освітою могли обрати блазня на посаду президента України...
Утверждены новые правила к документам о высшем образовании, - Кабмин - Цензор.НЕТ 8848
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09.09.2020 18:07
+7
"Действие постановления Кабмина о повышении зарплат педагогам приостановлено до 31 декабря 2020 года, ​​- Минобразования"

Утверждены новые правила к документам о высшем образовании, - Кабмин - Цензор.НЕТ 7786
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09.09.2020 18:11
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Правила форума Совет форумчан
и внизу вид рукы - с малюськой за руку нэ здоровкався николы и к кварталу отношения не имеет..
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09.09.2020 18:04 Ответить
Вы денег учителям и преподавателям обещанных отдайте, а потом новый вид бумажек изобретайте.
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09.09.2020 18:06 Ответить
На це вже гроші скінчилися...
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09.09.2020 18:08 Ответить
"Действие постановления Кабмина о повышении зарплат педагогам приостановлено до 31 декабря 2020 года, ​​- Минобразования"

Утверждены новые правила к документам о высшем образовании, - Кабмин - Цензор.НЕТ 7786
показать весь комментарий
09.09.2020 18:11 Ответить
Нагальна проблема - як люди з вищою освітою могли обрати блазня на посаду президента України...
Утверждены новые правила к документам о высшем образовании, - Кабмин - Цензор.НЕТ 8848
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09.09.2020 18:07 Ответить
можливо у них така ж освіта,як і у нього----дипломи є,а знань немає.Їду в тролейбусі.На зупинці заходять два хлопця і дівчина.Студенти академії ківалова.Розмовляють.Стоять поряд зі мною.Чую всю їхню розмову.Дівчинка тупа.Раптом один з хлопців питає----а як ти поступила? І шикарна відповідь-----сказала маме,что хочу учиться тут----6500 дол. и я учусь тут.Інститутська подружка пропонувала мені шукати бажаючих вчитися в мед.Ті ж самі 6500.6000 їм,500 нам.
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09.09.2020 19:45 Ответить
Утверждены новые правила к документам о высшем образовании, - Кабмин - Цензор.НЕТ 2222
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09.09.2020 18:08 Ответить
Тюю..Думав після 1991 року треб б було
підтверження...
Розвелося тоді стільки "академій" ,аж жах!! Що зараз і маємо...Знав таких..
😁
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09.09.2020 18:17 Ответить
Очень вовремя: у зЭ-осла ливанского как известно кадровый голод, да такой, что из могил начал всяких комуняк типа кравчука и Фокина выкапывать. Вот самое время проходимцам составляющим его окружение и команду получить дубликаты никогда не существовавших дипломов о соответствующем образовании для занятия государственных постов...
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09.09.2020 18:42 Ответить
Однако осел-то оманский. Остальное все точно
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10.09.2020 07:36 Ответить
Знав тааких персонажів в 70-і роки:-
"Образование высшее партийное"..
В слове "еще" чотири помилки -"исчо"..
😁
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09.09.2020 18:49 Ответить
Знав такого вічного голову сільськоі ради, безпробудного п"яницю, який при любій нагоді говорив про свою вищу освіту, а насправді він отримав диплом регіональноі партшкколи.
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09.09.2020 19:44 Ответить
Таки так і було..
Тільки одно -офіцери ..))
Вища "партійна школа, чи якась какадемія"..
Писець був офффффігений, і нічого воно
зробити не могло, коли Я , червоним олівцем, помилки ,на рузьком виправляв..Пихтіло За спиною..
А як ще Я б міг шифрофку відправити з помилками??))
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09.09.2020 20:03 Ответить
Шифрувальник не може виправляти червону, може тільки уточнити, якщо не розібрав деталі, виправити з поміткою може тільки виконавець, або особа яка підписала.
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09.09.2020 21:18 Ответить
Ні, падлюка підставляла..
Вимушений був кожне слово перевірити..
А підпис після перевірки..)))
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09.09.2020 21:23 Ответить
http://false-science.ucoz.ua/news/serial_shkarlet_p_jata_serija_ekonomika_informacijnogo_tipu/2020-06-14-89?fbclid=IwAR07zUD3xAWTOPlDLHRSLNKCLLIStfCW04YUsTGx4sXG0SG4GXmB441zbFI Отут детальніше щодо шкарлетового плагіату. Можно самим порівняти рівень "наукових розробок" довбня. Хоче й те робили, за усіма ознаками, студенти. Бо воно навряд чи якісно взагалі читає. Не те шо пише.
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10.09.2020 07:41 Ответить
 
 