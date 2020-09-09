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Кабмін (13943) вища освіта (204)

Затверджено нові правила до документів про вищу освіту, - Кабмін

Затверджено нові правила до документів про вищу освіту, - Кабмін

Кабінет міністрів затвердив перелік обов'язкової інформації, яка повинна міститися в документах про вищу освіту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці за результатами засідання уряду написав представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан.

"Кабінет міністрів ухвалив проєкт постанови "Про документи про вищу освіту (наукові ступені)", яким пропонується затвердити перелік обов'язкової інформації, яка повинна міститися в документах про вищу освіту (наукові ступені)", - зазначив Мокан.

За його словами, документ також має унормувати питання, пов'язані з видачею дублікатів дипломів про вищу освіту, виданих до запровадження ступеневої вищої освіти.

Мокан пояснив, що це необхідно, оскільки зараз відсутні нормативно-правові акти, що встановлюють еквівалентність документів про отримання вищої освіти, виданих до 1991 року освітньо-кваліфікаційним (освітнім) рівням вищої освіти (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр).

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Топ коментарі
+11
Утверждены новые правила к документам о высшем образовании, - Кабмин - Цензор.НЕТ 2222
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09.09.2020 18:08
+7
Нагальна проблема - як люди з вищою освітою могли обрати блазня на посаду президента України...
Утверждены новые правила к документам о высшем образовании, - Кабмин - Цензор.НЕТ 8848
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09.09.2020 18:07
+7
"Действие постановления Кабмина о повышении зарплат педагогам приостановлено до 31 декабря 2020 года, ​​- Минобразования"

Утверждены новые правила к документам о высшем образовании, - Кабмин - Цензор.НЕТ 7786
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09.09.2020 18:11
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и внизу вид рукы - с малюськой за руку нэ здоровкався николы и к кварталу отношения не имеет..
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09.09.2020 18:04 Відповісти
Вы денег учителям и преподавателям обещанных отдайте, а потом новый вид бумажек изобретайте.
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09.09.2020 18:06 Відповісти
На це вже гроші скінчилися...
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09.09.2020 18:08 Відповісти
"Действие постановления Кабмина о повышении зарплат педагогам приостановлено до 31 декабря 2020 года, ​​- Минобразования"

Утверждены новые правила к документам о высшем образовании, - Кабмин - Цензор.НЕТ 7786
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09.09.2020 18:11 Відповісти
Нагальна проблема - як люди з вищою освітою могли обрати блазня на посаду президента України...
Утверждены новые правила к документам о высшем образовании, - Кабмин - Цензор.НЕТ 8848
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09.09.2020 18:07 Відповісти
можливо у них така ж освіта,як і у нього----дипломи є,а знань немає.Їду в тролейбусі.На зупинці заходять два хлопця і дівчина.Студенти академії ківалова.Розмовляють.Стоять поряд зі мною.Чую всю їхню розмову.Дівчинка тупа.Раптом один з хлопців питає----а як ти поступила? І шикарна відповідь-----сказала маме,что хочу учиться тут----6500 дол. и я учусь тут.Інститутська подружка пропонувала мені шукати бажаючих вчитися в мед.Ті ж самі 6500.6000 їм,500 нам.
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09.09.2020 19:45 Відповісти
Утверждены новые правила к документам о высшем образовании, - Кабмин - Цензор.НЕТ 2222
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09.09.2020 18:08 Відповісти
Тюю..Думав після 1991 року треб б було
підтверження...
Розвелося тоді стільки "академій" ,аж жах!! Що зараз і маємо...Знав таких..
😁
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09.09.2020 18:17 Відповісти
Очень вовремя: у зЭ-осла ливанского как известно кадровый голод, да такой, что из могил начал всяких комуняк типа кравчука и Фокина выкапывать. Вот самое время проходимцам составляющим его окружение и команду получить дубликаты никогда не существовавших дипломов о соответствующем образовании для занятия государственных постов...
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09.09.2020 18:42 Відповісти
Однако осел-то оманский. Остальное все точно
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10.09.2020 07:36 Відповісти
Знав тааких персонажів в 70-і роки:-
"Образование высшее партийное"..
В слове "еще" чотири помилки -"исчо"..
😁
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09.09.2020 18:49 Відповісти
Знав такого вічного голову сільськоі ради, безпробудного п"яницю, який при любій нагоді говорив про свою вищу освіту, а насправді він отримав диплом регіональноі партшкколи.
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09.09.2020 19:44 Відповісти
Таки так і було..
Тільки одно -офіцери ..))
Вища "партійна школа, чи якась какадемія"..
Писець був офффффігений, і нічого воно
зробити не могло, коли Я , червоним олівцем, помилки ,на рузьком виправляв..Пихтіло За спиною..
А як ще Я б міг шифрофку відправити з помилками??))
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09.09.2020 20:03 Відповісти
Шифрувальник не може виправляти червону, може тільки уточнити, якщо не розібрав деталі, виправити з поміткою може тільки виконавець, або особа яка підписала.
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09.09.2020 21:18 Відповісти
Ні, падлюка підставляла..
Вимушений був кожне слово перевірити..
А підпис після перевірки..)))
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09.09.2020 21:23 Відповісти
http://false-science.ucoz.ua/news/serial_shkarlet_p_jata_serija_ekonomika_informacijnogo_tipu/2020-06-14-89?fbclid=IwAR07zUD3xAWTOPlDLHRSLNKCLLIStfCW04YUsTGx4sXG0SG4GXmB441zbFI Отут детальніше щодо шкарлетового плагіату. Можно самим порівняти рівень "наукових розробок" довбня. Хоче й те робили, за усіма ознаками, студенти. Бо воно навряд чи якісно взагалі читає. Не те шо пише.
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10.09.2020 07:41 Відповісти
 
 