Затверджено нові правила до документів про вищу освіту, - Кабмін
Кабінет міністрів затвердив перелік обов'язкової інформації, яка повинна міститися в документах про вищу освіту.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці за результатами засідання уряду написав представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан.
"Кабінет міністрів ухвалив проєкт постанови "Про документи про вищу освіту (наукові ступені)", яким пропонується затвердити перелік обов'язкової інформації, яка повинна міститися в документах про вищу освіту (наукові ступені)", - зазначив Мокан.
За його словами, документ також має унормувати питання, пов'язані з видачею дублікатів дипломів про вищу освіту, виданих до запровадження ступеневої вищої освіти.
Мокан пояснив, що це необхідно, оскільки зараз відсутні нормативно-правові акти, що встановлюють еквівалентність документів про отримання вищої освіти, виданих до 1991 року освітньо-кваліфікаційним (освітнім) рівням вищої освіти (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр).
Будь ласка, зачекайте...
підтверження...
Розвелося тоді стільки "академій" ,аж жах!! Що зараз і маємо...Знав таких..
😁
"Образование высшее партийное"..
В слове "еще" чотири помилки -"исчо"..
😁
Тільки одно -офіцери ..))
Вища "партійна школа, чи якась какадемія"..
Писець був офффффігений, і нічого воно
зробити не могло, коли Я , червоним олівцем, помилки ,на рузьком виправляв..Пихтіло За спиною..
А як ще Я б міг шифрофку відправити з помилками??))
Вимушений був кожне слово перевірити..
А підпис після перевірки..)))