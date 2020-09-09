Навального отравили новым видом "Новичка", - СМИ
Об этом сообщает немецкий журнал Die Zeit со ссылкой на неназванные источники.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом собщает Die Zeit
Российский оппозиционера Алексея Навального отравили новой разновидностью яда "новичок", доступ к которой может быть только у спецслужб. Об этом сообщает немецкий журнал Die Zeit со ссылкой на неназванные источники. По информации издания, эта версия "Новичка" более смертоносное и действует медленнее, чем версии, о которых было известно ранее.
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