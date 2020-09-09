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отравление (1446) Навальный (855)

Навального отравили новым видом "Новичка", - СМИ

Навального отравили новым видом

Об этом сообщает немецкий журнал Die Zeit со ссылкой на неназванные источники.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом собщает  Die Zeit 

Российский оппозиционера Алексея Навального отравили новой разновидностью яда "новичок", доступ к которой может быть только у спецслужб. Об этом сообщает немецкий журнал Die Zeit со ссылкой на неназванные источники. По информации издания, эта версия "Новичка" более смертоносное и действует медленнее, чем версии, о которых было известно ранее.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главы МИД G7 призвали РФ срочно установить виновных в "отвратительном отравлении" Навального

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Топ комментарии
+20
Просто кацапы были уверены, что немцы его не выявят. А их секретные лаборатории тоже не стояли на месте и, видать, обладали уже необходимыми алгоритмами для определения.
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09.09.2020 23:14
+19
Так у них оказывается там в Засрахе куча гибридов "новичка" ?!
Селекционеры, бл, лишнехромосомные
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09.09.2020 23:06
+13
похоже пока не отравят кого-то типа Меркель или Джонсона -ни ЕС ни США должной реакции не проявят...им видимо нужно так чтоб "мордой" в путинский зад засунули...тогда дойдёт...
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09.09.2020 23:16
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Меня удивляет, как это свинособаки пишут под ненавистным им "пиндосским" флагом? Как только тема о том, что паРаша снова обосралась, они тут как тут - ни разу не палятся.
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10.09.2020 00:56 Ответить
я вот всегда говорил - надо меньше пить колу и жрать картошку жареную с гамбургером. Цру поработало
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10.09.2020 01:14 Ответить
"Новий новачок" - несмертельна отрута, якою труять тоді коли потрібно запровадити санкції проти Росії.
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10.09.2020 04:46 Ответить
Конечно, не смертельный. Такой же, как зарин или зоман, только в другой форме и более токсичный. Просто в твоей нервной системе возникает "короткое замыкание", в результате которого ты обсираешься, обсыкаешься и корчишься в судорогах до полного паралича (в т.ч. и дыхательного центра). И если не начать давать атропин в конских дозах, не найти ИВЛ и не ввести в искусственную кому, то ты все же подохнешь в муках.
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10.09.2020 13:06 Ответить
"Новичек" в процессе совершенствования... сначала были Виктор Цой, потом Игорь Тальков с Владом Листьевым. Список невозможно закончить...Дзержинского дух невыдуваем
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10.09.2020 05:00 Ответить
А Помпео сказал, что отравили российские чиновники. Кому верить?
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10.09.2020 08:10 Ответить
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