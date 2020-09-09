Навального отруїли новим видом "Новачка", - ЗМІ
Про це повідомляє німецький журнал Die Zeit із посиланням на неназвані джерела.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Die Zeit
Російського опозиціонера Олексія Навального отруїли новим різновидом отрути "Новачок", доступ до якої може бути тільки у спецслужб.
За інформацією видання, ця версія "Новачка" смертоносніша і діє повільніше, ніж версії, про які було відомо раніше.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
1 2
Gar
показати весь коментар10.09.2020 00:56 Відповісти Мені подобається 4
Vladimir Aleksandrovich 404de942
показати весь коментар10.09.2020 01:14 Відповісти Мені подобається 2
Евген Сторожовский
показати весь коментар10.09.2020 04:46 Відповісти Мені подобається 0
Gar
показати весь коментар10.09.2020 13:06 Відповісти Мені подобається 0
Зулусс
показати весь коментар10.09.2020 05:00 Відповісти Мені подобається 1
✘
Waleo Ko
показати весь коментар10.09.2020 08:10 Відповісти Мені подобається 0
Сторінка 2 з 2
1 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Селекционеры, бл, лишнехромосомные