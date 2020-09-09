Навального отруїли новим видом "Новачка", - ЗМІ

Про це повідомляє німецький журнал Die Zeit із посиланням на неназвані джерела.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Die Zeit

Російського опозиціонера Олексія Навального отруїли новим різновидом отрути "Новачок", доступ до якої може бути тільки у спецслужб.

За інформацією видання, ця версія "Новачка" смертоносніша і діє повільніше, ніж версії, про які було відомо раніше.

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