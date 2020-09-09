УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11400 відвідувачів онлайн
Новини
11 896 107
отруєння (941) Навальний (612)

Навального отруїли новим видом "Новачка", - ЗМІ

Навального отруїли новим видом

Про це повідомляє німецький журнал Die Zeit із посиланням на неназвані джерела.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Die Zeit

Російського опозиціонера Олексія Навального отруїли новим різновидом отрути "Новачок", доступ до якої може бути тільки у спецслужб.

За інформацією видання, ця версія "Новачка" смертоносніша і діє повільніше, ніж версії, про які було відомо раніше.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глави МЗС G7 закликали РФ терміново встановити винних в "огидному отруєнні" Навального
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+20
Просто кацапы были уверены, что немцы его не выявят. А их секретные лаборатории тоже не стояли на месте и, видать, обладали уже необходимыми алгоритмами для определения.
показати весь коментар
09.09.2020 23:14
+19
Так у них оказывается там в Засрахе куча гибридов "новичка" ?!
Селекционеры, бл, лишнехромосомные
показати весь коментар
09.09.2020 23:06
+13
похоже пока не отравят кого-то типа Меркель или Джонсона -ни ЕС ни США должной реакции не проявят...им видимо нужно так чтоб "мордой" в путинский зад засунули...тогда дойдёт...
показати весь коментар
09.09.2020 23:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Меня удивляет, как это свинособаки пишут под ненавистным им "пиндосским" флагом? Как только тема о том, что паРаша снова обосралась, они тут как тут - ни разу не палятся.
показати весь коментар
10.09.2020 00:56 Відповісти
я вот всегда говорил - надо меньше пить колу и жрать картошку жареную с гамбургером. Цру поработало
показати весь коментар
10.09.2020 01:14 Відповісти
"Новий новачок" - несмертельна отрута, якою труять тоді коли потрібно запровадити санкції проти Росії.
показати весь коментар
10.09.2020 04:46 Відповісти
Конечно, не смертельный. Такой же, как зарин или зоман, только в другой форме и более токсичный. Просто в твоей нервной системе возникает "короткое замыкание", в результате которого ты обсираешься, обсыкаешься и корчишься в судорогах до полного паралича (в т.ч. и дыхательного центра). И если не начать давать атропин в конских дозах, не найти ИВЛ и не ввести в искусственную кому, то ты все же подохнешь в муках.
показати весь коментар
10.09.2020 13:06 Відповісти
"Новичек" в процессе совершенствования... сначала были Виктор Цой, потом Игорь Тальков с Владом Листьевым. Список невозможно закончить...Дзержинского дух невыдуваем
показати весь коментар
10.09.2020 05:00 Відповісти
А Помпео сказал, что отравили российские чиновники. Кому верить?
показати весь коментар
10.09.2020 08:10 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 