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Аваков (3444) Кабмин (13507) увольнение (2650) Богдан Андрей (384)

Из прозападных политиков на руководящих должностях остался только Аваков, - Богдан

Из прозападных политиков на руководящих должностях остался только Аваков, - Богдан

Последние несколько месяцев власти занимаются вопросом отправки в отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, утверждает бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан.

Об этом он заявил в эфире программы Дмитрия Гордона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН" .

На вопрос, правда ли, что отставка Кабмина задумана с целью уволить министра внутренних дел Арсена Авакова, Богдан ответил, что не знает.

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"Я не знаю, правда или неправда. Спросите у Авакова. Но я точно знаю, что последние три месяца они активно занимаются этим вопросом. То есть уже была попытка снять Авакова непосредственно в Верховной Раде, собирали они там голоса. У них не получилось. Они поняли, что не соберут. И сейчас муссируется тема Кабинета Министров", – сказал он.

По словам Богдана, из правительства увольняют людей с прозападной позицией на развитие страны.

"Аваков – это контроль улицы. Просто посмотри, кого увольняют. Это люди с прозападными взглядами на развитие страны. Последний, кто самостоятельно и четко фиксирует свою позицию, – Аваков. И Аваков – ключевое", – сказал бывший глава ОПУ.

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Аваков возглавляет МВД с 2014 года. Он входил в Кабинет Министров Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. В октябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в новом правительстве у Авакова есть испытательный срок. В мае 2020 года Зеленский назвал Авакова "мощным министром" и заявил, что тот должен довести до конца расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

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Топ комментарии
+17
Думаю, что Авакову нужно на всякий случай поменять Зе.
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10.09.2020 08:25
+12
Мнение любовницы (бывшей?) очень важно. Это же светило на небе украинского политикума!
Последние три месяца они активно занимаются вопросом снятия Авакова, поэтому сейчас муссируется тема отставки Кабмина, - Богдан - Цензор.НЕТ 5469
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10.09.2020 08:21
+12
вообще то он прав...
как бы мы ненавидели Авакяна(за дело Шеремета и тд) - он единственный остался с представителей Майдана, остальные сейчас назначенцы Медведчука, Портнова и РФ..
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10.09.2020 08:56
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Правила форума Совет форумчан
Мнение любовницы (бывшей?) очень важно. Это же светило на небе украинского политикума!
Последние три месяца они активно занимаются вопросом снятия Авакова, поэтому сейчас муссируется тема отставки Кабмина, - Богдан - Цензор.НЕТ 5469
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10.09.2020 08:21 Ответить
Судя по комплекции Богдана и Зелебобы, любовница как раз таки Моника Зелински. Просто она вероломная и неверная оказалась, другими словами шлюха. Насосала на президентство и кинула Андрушку. Ну а что, дело молодое, а эскортницы олигархов зарабатывают очень не плохо, тем более с приставкой ВИП.
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10.09.2020 08:57 Ответить
Я толерантен. Пусть вдувают друг-другу хоть по очереди, хоть Ленке одновременно. Осуждены они должны быть не за это. Оба.
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10.09.2020 09:01 Ответить
Не могу не согласиться, но если одного нужно судить по законам Украины, то другой с каждым днем приближает себя к суду Линча.
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10.09.2020 09:11 Ответить
Как раз брошенную любовницу важно выслушать.
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10.09.2020 09:17 Ответить
Аваков это потужный министер без него бубочка будет незахищеным
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10.09.2020 08:24 Ответить
Думаю, что Авакову нужно на всякий случай поменять Зе.
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10.09.2020 08:25 Ответить
Позняк метаться... Беня играет на три шага вперёд.
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10.09.2020 09:19 Ответить
Последние три месяца они активно занимаются вопросом снятия Авакова, поэтому сейчас муссируется тема отставки Кабмина, - Богдан - Цензор.НЕТ 2895
Бодя, тобі Баканов передає привіт. Ти зуби вставив?
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10.09.2020 08:27 Ответить
Увольняют с прозападной!!!! Бред- что кто то опять нас тянет в Гулаг!!!!
Да идите вы все в жопу!!!Задолбали!!!!
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10.09.2020 08:28 Ответить
В Гулаг тягне ЗАЖОП.
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10.09.2020 08:33 Ответить
заЖопенцы тянут в рузьге жопу *****😂
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10.09.2020 08:35 Ответить
Ну да голос инициировал отставку, самая достойная не продажная партия.
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10.09.2020 08:47 Ответить
Я как водитель за снятие Авакова - шкуродер.
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10.09.2020 08:35 Ответить
да, аваков очень не плохо нажился на камерах фиксации и штрафах
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10.09.2020 08:39 Ответить
А водитель Авакова против отставки Авакова.
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10.09.2020 09:03 Ответить
Свинья довольно таки примитивное животное, оно молча жрёт только находясь у корыта. Как только свинью оттащить от корыта, визгу не оберёшься.
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10.09.2020 08:36 Ответить
Мойша, ты во сне видешь свой ссср.Только фигура тебе с трех пальцев.
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10.09.2020 08:39 Ответить
А с тебя и одного хватит.
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10.09.2020 08:49 Ответить
Больной, или ударился? При чём здесь мой коммент к твоему выдристу?
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10.09.2020 11:32 Ответить
Рыдаю горя тчк
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10.09.2020 08:39 Ответить
Ну и?
Это уже как ахметка - тупо сядет на губернаора (посаду) и будет рулить и дальше.
Шапошников про него много рассказал, правда он далеко и Авакян его не смог убить.
Аваков - "бес"!
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10.09.2020 08:39 Ответить
снятия Авакова/ Коломойский не сомневается, что Аваков останется главой МВД .27.08.19.Но после того, как атошники убедили Зеленского, что передавать 200 000 гектаров украинский чернозёма в одни израильско-российские руки нехорошо, любовь Коломойского к Зеленскому начала вянуть. Моника обижается и в порядке мести подумывает об устранении Авакова.
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10.09.2020 08:41 Ответить
богдан стал ньюзмейкером на цензоре!!! Последние три месяца они активно занимаются вопросом снятия Авакова, поэтому сейчас муссируется тема отставки Кабмина, - Богдан - Цензор.НЕТ 5988
Пролетарии всех ... партий, объединяйтесь.
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10.09.2020 08:47 Ответить
вообще то он прав...
как бы мы ненавидели Авакяна(за дело Шеремета и тд) - он единственный остался с представителей Майдана, остальные сейчас назначенцы Медведчука, Портнова и РФ..
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10.09.2020 08:56 Ответить
ох уж эта ветренная непостоянность пока Богдан щупал Вовку за задницу был для зебобиков милашкой . сколько сил было ими потрачена что бы доказать что он свой в доску . а как прошла у Зели и Боди любовь так сразу стал не мил . еще немного и не удивлюсь если обзовут его порохоботом
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10.09.2020 09:00 Ответить
Никогда он милашкой не казался.
Он всегда выглядел дурашкой.
А в порохоботы вы его сами записываете.
Не ошибитесь.
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10.09.2020 09:06 Ответить
нет чувак . вы выбрали Зелю . а он привел Бодю . так что это ваш крест вы его и несите . за все гадости что Бодя говорит и делает отвечать должны те кто подсадил его на Олимп власти . то есть вы
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10.09.2020 09:16 Ответить
Відкрию страшний секрет - в 2014 Богдан таки був порохоботом - балотувався на виборах в Раду у списку БПП під номером 74... Порохоботом він перестав бути, коли в Раду не пройшов!

А взагалі ділити Україну виключно на порохоботів і зеботів - ознака чорно-білого сприйняття світу і не надто великого розуму. От я категорично проти Зе, але я не порохобот - за Гриценка голосував!
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10.09.2020 09:37 Ответить
Так, а я о чём?
Его записали в порохоботы под №74.
А кто он на самом деле?
проститутка.
Сегодня ес снова им пользуется и не брезгует.
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10.09.2020 09:44 Ответить
нашел чем хвалиться - за Гриценка голосував! такой противсех как Дрыщ, привел зе к власти.
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10.09.2020 12:13 Ответить
Богдан делает свои дела и знатно троллит воспалённые мозги прессы и патриотов.Чем наглее ложь,тем быстрей в неё поверят недалёкие.
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10.09.2020 09:09 Ответить
На слові "патріотів" кацап спалився...
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10.09.2020 09:39 Ответить
Уголовное дело против Авакова на РАБссии ведет лично глава СК РАБссии Александр Бастрыкин с 3 апреля 2018 года ,видать Арсен Борисыч и Навального отравил,а не толлько плешивого КГБиста...,Визиткой Яроша...
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10.09.2020 09:11 Ответить
три месяца снять не могут...нету методов
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10.09.2020 09:12 Ответить
это жесть. сабаков оказывается, цитирую богданю: "...с прозападными взглядами на развитие страны..." . и еще цитата: "И аваков - ключевое". правда что оно ключевое - не уточняется.
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10.09.2020 09:15 Ответить
Есть такое понятие ситуативный союзник,ну типа Молотов-Риббентроп в 1939 году.Еще неизвестно кому насолит этот бандеровец Богдан
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10.09.2020 09:16 Ответить
Угу...вместо Авакова теперь будет какой-нибудь очередной россияшка А какая разница, зеофилы И под него как раз и зеконы новые примут, где полиция получит право беспредела уже официально. Зачем скоту плоды свободы Лишь бы пайку вовремя получать.
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10.09.2020 09:27 Ответить
Хтож їх до влади привів, Богдан??? Хто хрюкав поряд з Великим "генієм" та носив корону від Коломойського - "рятівника" ПБ та "захисника" України?? Як від корита свиню відірвали той вона і волає...таке враження!! За кордоном, беззаперечно, воно зручніше курдюмюр жрати...краще б за гратами -баланду за те, що накоїв...та 24 години на добу дивитися "Слуга народу" доки не повилазить, мразота...
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10.09.2020 09:32 Ответить
Нашел убойный материал для РАБссии... речь товаристча Сралина в 1928 году о колхозах в СССре дохлом...,и что надо делать партии и правительству для отбора зерна в Украине....
Крысы Мавзолейные...вы без Украины... ДЕРЬМО...
Если коротко резюмировать речь Мудака всех народов...
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10.09.2020 09:34 Ответить
Так и не увидим вертолёты Авакова.
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10.09.2020 09:38 Ответить
Ававков - представитель армяно американской мафии.
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10.09.2020 09:47 Ответить
Прозападный политик Аваков)))))))))))
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10.09.2020 10:06 Ответить
Кстати, Аваков - майдановец.
Аваков не отдаст приказ стрелять в новый Майдан, если таковой случится.
А Бубочка с ОП всё делают, чтобы Майдан таки собрался.
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10.09.2020 10:14 Ответить
Слава Авакову!
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10.09.2020 10:42 Ответить
Это те мудаки, которые бросили гранату в полицейских?
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10.09.2020 10:54 Ответить
Аваков прозападний?!
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10.09.2020 10:44 Ответить
Аваков про-западный.
Остальные про-украинские?
Или про-украинских совсем не осталось?
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10.09.2020 10:45 Ответить
Интервью Богдана Гордону заняло более 4 часов, цитировать хватит на дня 2, но если "Цензор" приводит какие-то моменты, то надо этот блок освещать полностью. прежде, чем Богдан ответил "По словам Богдана, из правительства увольняют людей с прозападной позицией на развитие страны" Гордон спросил о существовании списка ермака (обещалок хремлю в замен на ?)из 13 пунктов на что Богдан ответил, что не знает,а информация на уровне слухов и одним из пунктов того списка есть замена (увольнение) все прозападноориентированных политиков ремарка Гордона,:" уже происходит остался только Аваков" и далее разговор об Авакове
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10.09.2020 10:49 Ответить
В растерянности мудаки те, кто видит только чёрно-белое.
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10.09.2020 10:55 Ответить
Аваков, спускай Билецуого с цепи с "женами"!
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10.09.2020 11:24 Ответить
ЗЕЛЁНЫЙ СЕРПЕНТАРИЙ: ПОСЛЕДНИЕ РАСКЛАДЫ.
Имел контакт со старым товарищем из ОГПУ. Он уже практически на пенсии, поэтому был довольно откровенен. Даю прямую речь (уровень доверия: 80-90%):
1.Зеленский жалеет, что уволил Рябошапку. Венедиктова по сравнению с ним - дилетант и ватная фиалка, откровенно работающая на пророссийское крыло СН. Ею уже открыто руководит Медведчук, что ревностно воспринимается Зе, который стремится позиционировать себя единоличным центром принятия решений. И то, что она назначила вчера своим замом Максима Якубовского, юриста путинского кума, в очередной раз подтверждает эту информацию. С Рябошапкой даже велись переговоры о возвращении в старое кресло, но тот отказался, т.к. обижен и занят созданием нового политпроекта, основными бенефициарами которого выступят он, Богдан, Гончарук и некие "западные фонды". Зовут туда и Лероса, но последний взял паузу. Венедиктова продержится до выборов, но потом будет заменена - на кого, пока думают, но это будет не публичная и максимально управляемая фигура (уже на 400% свой генпрокурор).
2. Видя обратный ожидаемому эффект, Зермак дал команду ДБР и ОГПУ постепенно спустить на тормозах ВСЕ дела в отношении Порошенко. С одной стороны, Зеленского убедили, что они (дела) имеют очень слабую судебную перспективу, с другой - в ОПУ посчитали, что момент "посадки" уже упущен, и любые телодвижения в отношении Пятого президента будут играть только против рейтинга Зе.
3.Буквально вчера из ОПУ спущена задача "раскрыть" и довести до обвинений ЛЮБОЕ коррупционное дело в отношении одного из "слуг" - это должно накануне выборов продемонстрировать пиплу, что для Зе нет "своих и чужих" - мол, все перед законом равны. Также этот факт планируется использовать для держания на коротком поводке тех депутатов, которые, по мнению Зермака, почувствовали себя "излишне независимыми".
4. Всё больше неудовольствия Зе проявляет и по отношению к Авакову. Во-первых, не может простить ему подставу с Антоненко и Кузьменко; во-вторых, реальное увеличение преступности и коррупции в МВД начало напрягать потерпевшего. Но на Авакова настолько завязана вся силовая система (как официальная, так и "титушечная"), что Зе тупо боится обратки со стороны Рюкзаковича. Снимут его только в случае судебного оправдания вышеназванных патриотов. И в ОГПУ уверены, что такой исход неизбежен.
5. Если раньше задачи ОГПУ ставил лично Ермак, то сейчас всё чаще этим занимается Подоляк. Роль последнего в президентском PR-окружении возросла, и он по некоторым пунктам вытеснил из ближайшей орбиты Зе не только К.Тимошенко, но и (частично) Ермака.
6. По Портнову. Этот мерзавец уже достал даже зелёных. Если некоторое время в ОПУ его рассматривали в качестве потенциального генпрокурора, то сейчас отмахиваются как от назойливой мухи. Причина: он зациклен исключительно на личной мести Порошенко - другие направления ему не интересны. А так как этот кейс (посадить Порошенко) в ОПУ сочли бесперспективным, от услуг Портнова было решено отказаться. По крайней мере, на время.
Ничего из написанного не комментирую - передаю информацию в чистом виде и без оценочных суждений. Выводы делайте сами.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=AZVo93gYQJ0xfN6-V6gPSLmrjLjw-JEYVi97gX_ubDvClcYdv38f0MadBcjqCXmJOxGwCkG3u-NC_gaEZ2jQYQ_UTsphfO1hQC9eeoIFpBEvxbm2tNIJdzGZInyR6hlBhIQ&__tn__=-]C%2CP-R Helgi Sharp
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10.09.2020 11:27 Ответить
Фурса: На самом деле все происходит так, как говорил Богдан. Всех людей, разделяющих западные ценности, увольняют
10.09.2020, 11:43 • 430 • https://uainfo.org/blognews/1599724194-fursa-na-samom-dele-vse-proishodit-tak-kak-govoril-bogdan-.html#mc-container 0

Новые лица в Укроборонпроме. Последний из Могикан. Айварас. Уходит. Покидает Укроборонпром. Последний из людей, ориентированных на борьбу с коррупцией, на западный вектор, уходит. А кто же придет вместо него?
Некто Тихонов. Служащий нынче в Офисе президента. Хороший, наверное, человек. Не зря он два срока был депутатом (от 1998 до 2006) от самой пророссийской партии в Украине, партии Натальи Витренко, прогрессивной социалистической партии. Сразу видно, человек с ценностями. С ценностями, которые очень ценят нынче в офисе президента. И точно новое лицо. Кто его помнит, этого Тихонова. 1998 год был давно. Даже как выглядит Витренко начали забывать.
На самом деле все, как говорил Богдан. Всех людей, разделяющих западные ценности, увольняют. Или они сами уходят, не в силах мириться с таким окружением. А назначают тех, у кого нет ценностей. Посоветовались с товарищами. И назначили. По главному критерию. Русские это назначение точно одобряют. А в Офисе президента, судя по всему, важно одобрение русских. Почему-то.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1596626285-bereza-v-razvale-ukroboronproma-zainteresovany-te-kto.html В развале "Укроборонпрома" заинтересованы те, кто хочет подмять под себя отдельные производства или скрыть хищения - Береза
Тем более, это в очередной раз разрушает нити, связывающие Украину с Западом. Военное сотрудничество. И если «дело Вагнеровцев» разрушило любое доверие к украинской разведке со стороны наших партнеров, ведь операцию сдали с украинской стороны, на высшем уровне, подставив всех, кто принимал участие в этой операции, то теперь под угрозой и поставки вооружения в Украину и неоценимая помощь, которую всю войну с Россией нам оказывали наши союзники.
Страны G7 уже офигели от перспективы. И даже вышли в Твиттере с предупреждением, что реформа Укроборонпрома очень важна, в том числе и для сотрудничества с Западом, и продолжать ее может только человек, который понимает важность прозрачности и качественного управления. И вряд ли они имели ввиду человека, прошедшего школу прогрессивных социалистов Наталии Витренко. Очень сомнительно, что они это имели ввиду.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1596621091-ubytki-ukroboronproma-i-haos-v-oboronnoy-promyshlennosti-.html Убытки "Укроборонпрома" и хаос в оборонной промышленности. Защищать страну для президента сейчас не доходно - Бутусов
Хотя, последнее время, мнение цивилизованного мира имеют ввиду в Офисе президента. Отбрасывая все ценности и принципы. И если можно предать своих разведчиков, то можно и разрушать реформу Укроборонпрома. Ту реформу, которую, кажется, требовал президент на стадионе. Ну чтобы не воровали там. Член партии Витренко точно воровать не будет. Никогда.
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https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/3949068398452878 Сергей ФУРСА
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10.09.2020 12:49 Ответить
Аваков- МОЛОДЕЦ. Его можно поставить президентом а Юля-Премьером. Всё было бы ОК!
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10.09.2020 13:45 Ответить
 
 