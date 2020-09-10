Из прозападных политиков на руководящих должностях остался только Аваков, - Богдан
Последние несколько месяцев власти занимаются вопросом отправки в отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, утверждает бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан.
Об этом он заявил в эфире программы Дмитрия Гордона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН" .
На вопрос, правда ли, что отставка Кабмина задумана с целью уволить министра внутренних дел Арсена Авакова, Богдан ответил, что не знает.
"Я не знаю, правда или неправда. Спросите у Авакова. Но я точно знаю, что последние три месяца они активно занимаются этим вопросом. То есть уже была попытка снять Авакова непосредственно в Верховной Раде, собирали они там голоса. У них не получилось. Они поняли, что не соберут. И сейчас муссируется тема Кабинета Министров", – сказал он.
По словам Богдана, из правительства увольняют людей с прозападной позицией на развитие страны.
"Аваков – это контроль улицы. Просто посмотри, кого увольняют. Это люди с прозападными взглядами на развитие страны. Последний, кто самостоятельно и четко фиксирует свою позицию, – Аваков. И Аваков – ключевое", – сказал бывший глава ОПУ.
Аваков возглавляет МВД с 2014 года. Он входил в Кабинет Министров Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. В октябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в новом правительстве у Авакова есть испытательный срок. В мае 2020 года Зеленский назвал Авакова "мощным министром" и заявил, что тот должен довести до конца расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Пожалуйста, подождите...
Бодя, тобі Баканов передає привіт. Ти зуби вставив?
Да идите вы все в жопу!!!Задолбали!!!!
Это уже как ахметка - тупо сядет на губернаора (посаду) и будет рулить и дальше.
Шапошников про него много рассказал, правда он далеко и Авакян его не смог убить.
Аваков - "бес"!
Пролетарии всех ... партий, объединяйтесь.
как бы мы ненавидели Авакяна(за дело Шеремета и тд) - он единственный остался с представителей Майдана, остальные сейчас назначенцы Медведчука, Портнова и РФ..
Он всегда выглядел дурашкой.
А в порохоботы вы его сами записываете.
Не ошибитесь.
А взагалі ділити Україну виключно на порохоботів і зеботів - ознака чорно-білого сприйняття світу і не надто великого розуму. От я категорично проти Зе, але я не порохобот - за Гриценка голосував!
Его записали в порохоботы под №74.
А кто он на самом деле?
проститутка.
Сегодня ес снова им пользуется и не брезгует.
Крысы Мавзолейные...вы без Украины... ДЕРЬМО...
Если коротко резюмировать речь Мудака всех народов...
Аваков не отдаст приказ стрелять в новый Майдан, если таковой случится.
А Бубочка с ОП всё делают, чтобы Майдан таки собрался.
Остальные про-украинские?
Или про-украинских совсем не осталось?
Имел контакт со старым товарищем из ОГПУ. Он уже практически на пенсии, поэтому был довольно откровенен. Даю прямую речь (уровень доверия: 80-90%):
1.Зеленский жалеет, что уволил Рябошапку. Венедиктова по сравнению с ним - дилетант и ватная фиалка, откровенно работающая на пророссийское крыло СН. Ею уже открыто руководит Медведчук, что ревностно воспринимается Зе, который стремится позиционировать себя единоличным центром принятия решений. И то, что она назначила вчера своим замом Максима Якубовского, юриста путинского кума, в очередной раз подтверждает эту информацию. С Рябошапкой даже велись переговоры о возвращении в старое кресло, но тот отказался, т.к. обижен и занят созданием нового политпроекта, основными бенефициарами которого выступят он, Богдан, Гончарук и некие "западные фонды". Зовут туда и Лероса, но последний взял паузу. Венедиктова продержится до выборов, но потом будет заменена - на кого, пока думают, но это будет не публичная и максимально управляемая фигура (уже на 400% свой генпрокурор).
2. Видя обратный ожидаемому эффект, Зермак дал команду ДБР и ОГПУ постепенно спустить на тормозах ВСЕ дела в отношении Порошенко. С одной стороны, Зеленского убедили, что они (дела) имеют очень слабую судебную перспективу, с другой - в ОПУ посчитали, что момент "посадки" уже упущен, и любые телодвижения в отношении Пятого президента будут играть только против рейтинга Зе.
3.Буквально вчера из ОПУ спущена задача "раскрыть" и довести до обвинений ЛЮБОЕ коррупционное дело в отношении одного из "слуг" - это должно накануне выборов продемонстрировать пиплу, что для Зе нет "своих и чужих" - мол, все перед законом равны. Также этот факт планируется использовать для держания на коротком поводке тех депутатов, которые, по мнению Зермака, почувствовали себя "излишне независимыми".
4. Всё больше неудовольствия Зе проявляет и по отношению к Авакову. Во-первых, не может простить ему подставу с Антоненко и Кузьменко; во-вторых, реальное увеличение преступности и коррупции в МВД начало напрягать потерпевшего. Но на Авакова настолько завязана вся силовая система (как официальная, так и "титушечная"), что Зе тупо боится обратки со стороны Рюкзаковича. Снимут его только в случае судебного оправдания вышеназванных патриотов. И в ОГПУ уверены, что такой исход неизбежен.
5. Если раньше задачи ОГПУ ставил лично Ермак, то сейчас всё чаще этим занимается Подоляк. Роль последнего в президентском PR-окружении возросла, и он по некоторым пунктам вытеснил из ближайшей орбиты Зе не только К.Тимошенко, но и (частично) Ермака.
6. По Портнову. Этот мерзавец уже достал даже зелёных. Если некоторое время в ОПУ его рассматривали в качестве потенциального генпрокурора, то сейчас отмахиваются как от назойливой мухи. Причина: он зациклен исключительно на личной мести Порошенко - другие направления ему не интересны. А так как этот кейс (посадить Порошенко) в ОПУ сочли бесперспективным, от услуг Портнова было решено отказаться. По крайней мере, на время.
Ничего из написанного не комментирую - передаю информацию в чистом виде и без оценочных суждений. Выводы делайте сами.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=AZVo93gYQJ0xfN6-V6gPSLmrjLjw-JEYVi97gX_ubDvClcYdv38f0MadBcjqCXmJOxGwCkG3u-NC_gaEZ2jQYQ_UTsphfO1hQC9eeoIFpBEvxbm2tNIJdzGZInyR6hlBhIQ&__tn__=-]C%2CP-R Helgi Sharp
10.09.2020, 11:43 • 430 • https://uainfo.org/blognews/1599724194-fursa-na-samom-dele-vse-proishodit-tak-kak-govoril-bogdan-.html#mc-container 0
Новые лица в Укроборонпроме. Последний из Могикан. Айварас. Уходит. Покидает Укроборонпром. Последний из людей, ориентированных на борьбу с коррупцией, на западный вектор, уходит. А кто же придет вместо него?
Некто Тихонов. Служащий нынче в Офисе президента. Хороший, наверное, человек. Не зря он два срока был депутатом (от 1998 до 2006) от самой пророссийской партии в Украине, партии Натальи Витренко, прогрессивной социалистической партии. Сразу видно, человек с ценностями. С ценностями, которые очень ценят нынче в офисе президента. И точно новое лицо. Кто его помнит, этого Тихонова. 1998 год был давно. Даже как выглядит Витренко начали забывать.
На самом деле все, как говорил Богдан. Всех людей, разделяющих западные ценности, увольняют. Или они сами уходят, не в силах мириться с таким окружением. А назначают тех, у кого нет ценностей. Посоветовались с товарищами. И назначили. По главному критерию. Русские это назначение точно одобряют. А в Офисе президента, судя по всему, важно одобрение русских. Почему-то.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1596626285-bereza-v-razvale-ukroboronproma-zainteresovany-te-kto.html В развале "Укроборонпрома" заинтересованы те, кто хочет подмять под себя отдельные производства или скрыть хищения - Береза
Тем более, это в очередной раз разрушает нити, связывающие Украину с Западом. Военное сотрудничество. И если «дело Вагнеровцев» разрушило любое доверие к украинской разведке со стороны наших партнеров, ведь операцию сдали с украинской стороны, на высшем уровне, подставив всех, кто принимал участие в этой операции, то теперь под угрозой и поставки вооружения в Украину и неоценимая помощь, которую всю войну с Россией нам оказывали наши союзники.
Страны G7 уже офигели от перспективы. И даже вышли в Твиттере с предупреждением, что реформа Укроборонпрома очень важна, в том числе и для сотрудничества с Западом, и продолжать ее может только человек, который понимает важность прозрачности и качественного управления. И вряд ли они имели ввиду человека, прошедшего школу прогрессивных социалистов Наталии Витренко. Очень сомнительно, что они это имели ввиду.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1596621091-ubytki-ukroboronproma-i-haos-v-oboronnoy-promyshlennosti-.html Убытки "Укроборонпрома" и хаос в оборонной промышленности. Защищать страну для президента сейчас не доходно - Бутусов
Хотя, последнее время, мнение цивилизованного мира имеют ввиду в Офисе президента. Отбрасывая все ценности и принципы. И если можно предать своих разведчиков, то можно и разрушать реформу Укроборонпрома. Ту реформу, которую, кажется, требовал президент на стадионе. Ну чтобы не воровали там. Член партии Витренко точно воровать не будет. Никогда.
Підписуйся на сторінки UAINFO у https://www.facebook.com/NewsUAinfo.org/ Facebook , https://twitter.com/uainforg Twitter і https://www.youtube.com/channel/UC9cFyTIBXPG3rWC2ttY6T8A YouTube
https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/3949068398452878 Сергей ФУРСА