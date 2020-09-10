Навальному усилили охрану из-за риска нового нападения, - Der Spiegel

В берлинской клинике Charite усилили охрану российского оппозиционера Алексея Навального. Есть риск нового нападения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Der Spiegel.

Сейчас Навальный находится под наблюдением в больнице. Количество правоохранителей, которые охраняют российского оппозиционера, увеличили, чтобы предотвратить дальнейшие покушения.

"Управление государственной уголовной полиции Берлина ужесточило меры безопасности в отношении российского оппозиционного политика Алексея Навального. Это дает понять, что полиция в Берлине хочет предотвратить дальнейшие попытки убийства", - сообщает издание.

Немецкие правоохранители опасаются, что Навальный, который уже начал говорить, может подвергнуться нападению со стороны тех, кто может быть причастным к отравлению.

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Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию Бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". Российские власти заявляли, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального преждевременно и потребовали доказательств от немецкой стороны.

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы, его состояние улучшилось.