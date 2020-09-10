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Германия (6732) отравление (1446) Навальный (855)

Навальному усилили охрану из-за риска нового нападения, - Der Spiegel

Навальному усилили охрану из-за риска нового нападения, - Der Spiegel

В берлинской клинике Charite усилили охрану российского оппозиционера Алексея Навального. Есть риск нового нападения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Der Spiegel.

Сейчас Навальный находится под наблюдением в больнице. Количество правоохранителей, которые охраняют российского оппозиционера, увеличили, чтобы предотвратить дальнейшие покушения.

"Управление государственной уголовной полиции Берлина ужесточило меры безопасности в отношении российского оппозиционного политика Алексея Навального. Это дает понять, что полиция в Берлине хочет предотвратить дальнейшие попытки убийства", - сообщает издание.

Немецкие правоохранители опасаются, что Навальный, который уже начал говорить, может подвергнуться нападению со стороны тех, кто может быть причастным к отравлению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навального отравили новым видом "Новичка", - СМИ

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию Бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". Российские власти заявляли, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального преждевременно и потребовали доказательств от немецкой стороны.

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы, его состояние улучшилось.
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Штази не вмерло ?..
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10.09.2020 10:25 Ответить
Все правильно! Поскольку Навальный не в РФ, а в Германии, где его трусы уже раз намазали Новичком, то могут и еще раз намазать.
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10.09.2020 10:27 Ответить
Очень правильное решение. Рашасми сейчас продвигают то, что якобы из нарассеи Навальный вылетел в Германию 'без отравления Новичком', а отравили его уже в Германии. Нестыковочек полно, начиная с комы Навального и всех признаков , но когда рашку останавливали 'такие мелочи'.
Поэтому, очень возможно, что для подтверждения своего мифа 'о немецком отравителе', они попытаются повторить покушение уже именно в Германии.

Навальный держись! После отравления твой уровень, как политика, возрос в разы. Ты нам нужен для снесения режима путлера.
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10.09.2020 10:28 Ответить
Его уровень как был никакой так и остался.
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10.09.2020 10:46 Ответить
Шрёдера не остановят,этот немец пронесет к навальняшке любой яд.
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10.09.2020 10:29 Ответить
Там без Шредера багато місцевих які вклались в бізнес з Ху..лом, багато де зараз в Європі ниють що немає халявних російських грошей, на розкрадені гроші скуповували нерухомість нікому не потрібні застарілі заводи і т.д.
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10.09.2020 11:17 Ответить
"...который уже начал говорить..." , и первые слова были - "Крым - не бутерброд".
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10.09.2020 10:30 Ответить
правильно.
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10.09.2020 23:56 Ответить
 
 