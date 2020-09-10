Навальному усилили охрану из-за риска нового нападения, - Der Spiegel
В берлинской клинике Charite усилили охрану российского оппозиционера Алексея Навального. Есть риск нового нападения.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Der Spiegel.
Сейчас Навальный находится под наблюдением в больнице. Количество правоохранителей, которые охраняют российского оппозиционера, увеличили, чтобы предотвратить дальнейшие покушения.
"Управление государственной уголовной полиции Берлина ужесточило меры безопасности в отношении российского оппозиционного политика Алексея Навального. Это дает понять, что полиция в Берлине хочет предотвратить дальнейшие попытки убийства", - сообщает издание.
Немецкие правоохранители опасаются, что Навальный, который уже начал говорить, может подвергнуться нападению со стороны тех, кто может быть причастным к отравлению.
Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.
2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию Бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". Российские власти заявляли, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального преждевременно и потребовали доказательств от немецкой стороны.
7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы, его состояние улучшилось.
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Поэтому, очень возможно, что для подтверждения своего мифа 'о немецком отравителе', они попытаются повторить покушение уже именно в Германии.
Навальный держись! После отравления твой уровень, как политика, возрос в разы. Ты нам нужен для снесения режима путлера.