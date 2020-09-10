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Німеччина (7101) отруєння (941) Навальний (612)

Навальному посилили охорону через ризик нового нападу, - Der Spiegel

Навальному посилили охорону через ризик нового нападу, - Der Spiegel

У берлінській клініці Charite посилили охорону російського опозиціонера Олексія Навального. Є ризик нового нападу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Der Spiegel.

Зараз Навальний перебуває під наглядом у лікарні. Кількість правоохоронців, які охороняють російського опозиціонера, збільшили, щоб запобігти подальшим замахам.

"Управління державної кримінальної поліції Берліна посилило заходи безпеки щодо російського опозиційного політика Олексія Навального. Це дає зрозуміти, що поліція в Берліні хоче запобігти подальшим спробам вбивства", - повідомляє видання.

Німецькі правоохоронці побоюються, що Навальний, який вже почав говорити, може наразится на напад з боку тих, хто може бути причетним до отруєння.

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Навальному стало зле  20 серпня в польоті з Томська в Москву. Літак здійснив екстрену посадку в аеропорту Омська. Опозиціонер був госпіталізований у комі в реанімацію омської лікарні. 22 серпня його перевезли на лікування до Німеччини в берлінську клініку Charite.

2 вересня влада ФРН із посиланням на лабораторію Бундесверу оголосила про те, що в організмі Навального виявлено сліди отрути з групи "Новачок". Російська влада заявляла, що робити остаточні висновки про причини коми Навального передчасно і зажадала доказів від німецької сторони.

7 вересня в клініці Charite повідомили, що Навального вивели зі штучної коми, його стан покращився.

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Штази не вмерло ?..
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10.09.2020 10:25 Відповісти
Все правильно! Поскольку Навальный не в РФ, а в Германии, где его трусы уже раз намазали Новичком, то могут и еще раз намазать.
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10.09.2020 10:27 Відповісти
Очень правильное решение. Рашасми сейчас продвигают то, что якобы из нарассеи Навальный вылетел в Германию 'без отравления Новичком', а отравили его уже в Германии. Нестыковочек полно, начиная с комы Навального и всех признаков , но когда рашку останавливали 'такие мелочи'.
Поэтому, очень возможно, что для подтверждения своего мифа 'о немецком отравителе', они попытаются повторить покушение уже именно в Германии.

Навальный держись! После отравления твой уровень, как политика, возрос в разы. Ты нам нужен для снесения режима путлера.
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10.09.2020 10:28 Відповісти
Его уровень как был никакой так и остался.
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10.09.2020 10:46 Відповісти
Шрёдера не остановят,этот немец пронесет к навальняшке любой яд.
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10.09.2020 10:29 Відповісти
Там без Шредера багато місцевих які вклались в бізнес з Ху..лом, багато де зараз в Європі ниють що немає халявних російських грошей, на розкрадені гроші скуповували нерухомість нікому не потрібні застарілі заводи і т.д.
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10.09.2020 11:17 Відповісти
"...который уже начал говорить..." , и первые слова были - "Крым - не бутерброд".
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10.09.2020 10:30 Відповісти
правильно.
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10.09.2020 23:56 Відповісти
 
 