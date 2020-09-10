Навальному посилили охорону через ризик нового нападу, - Der Spiegel
У берлінській клініці Charite посилили охорону російського опозиціонера Олексія Навального. Є ризик нового нападу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Der Spiegel.
Зараз Навальний перебуває під наглядом у лікарні. Кількість правоохоронців, які охороняють російського опозиціонера, збільшили, щоб запобігти подальшим замахам.
"Управління державної кримінальної поліції Берліна посилило заходи безпеки щодо російського опозиційного політика Олексія Навального. Це дає зрозуміти, що поліція в Берліні хоче запобігти подальшим спробам вбивства", - повідомляє видання.
Німецькі правоохоронці побоюються, що Навальний, який вже почав говорити, може наразится на напад з боку тих, хто може бути причетним до отруєння.
Навальному стало зле 20 серпня в польоті з Томська в Москву. Літак здійснив екстрену посадку в аеропорту Омська. Опозиціонер був госпіталізований у комі в реанімацію омської лікарні. 22 серпня його перевезли на лікування до Німеччини в берлінську клініку Charite.
2 вересня влада ФРН із посиланням на лабораторію Бундесверу оголосила про те, що в організмі Навального виявлено сліди отрути з групи "Новачок". Російська влада заявляла, що робити остаточні висновки про причини коми Навального передчасно і зажадала доказів від німецької сторони.
7 вересня в клініці Charite повідомили, що Навального вивели зі штучної коми, його стан покращився.
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Поэтому, очень возможно, что для подтверждения своего мифа 'о немецком отравителе', они попытаются повторить покушение уже именно в Германии.
Навальный держись! После отравления твой уровень, как политика, возрос в разы. Ты нам нужен для снесения режима путлера.