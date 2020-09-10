РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9460 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 892 8
карантин (16728) маска (166) мошенничество (1195) COVID-19 (18606) коронавирус (17040) маски (115)

Киевский аферист "заработал" полмиллиона гривен на фиктивной продаже медицинских масок, - прокуратура

Киевский аферист

В Киеве аферист "заработал" 500 тыс. грн на фиктивной продаже медицинских масок, ему сообщено о подозрении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Под процессуальным руководства Киевской местной прокуратуры № 2 сообщено о подозрении 34-летнему мужчине по факту совершения мошеннических действий, в результате которых нанесен ущерб на сумму почти 500 тыс. гривен (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

Так, в феврале 2020 года, в начале эпидемии COVID-19 подозреваемый с целью наживы под видом продажи защитных медицинских масок приобрел товарищество и оформил его на подставное лицо. После этого мужчина разместил на популярных интернет-сайтах объявления о продаже защитных медицинских масок, которых фактически не имел в наличии, отметив, что расчеты за товар осуществляются исключительно путем проведения безналичных банковских операций.

Пострадавшие перечисляли денежные средства на счет фиктивного предприятия, однако товар им не отправлялся, контактные телефоны выключались, электронные почтовые ящики удалялись.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Днепропетровщине охрана магазина без масок избила дубинками покупателя за отказ надеть маску. ВИДЕО

Вследствие указанных неправомерных действий нанесен ущерб 12 организациям и 8 гражданам на общую сумму почти 500 тыс. гривен. Среди пострадавших - две благотворительные организации и два государственных медицинских учреждения, которые осуществляют лечение и реабилитацию людей и выполняют важнейшую социальную функцию во время борьбы с пандемией COVID-19.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Устанавливаются другие эпизоды его преступной деятельности.

Досудебное расследование осуществляется следственным отделом Дарницкого УП ГУ ЧП в г. Киеве, оперативное сопровождение - управлением противодействия киберпреступности в Киеве и Левобережным ГРО ГУ СБУ г. Киеве и Киевской области.

Киевский аферист заработал полмиллиона гривен на фиктивной продаже медицинских масок, - прокуратура 01
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А что в Киеве еще есть аферисты, они уже все давно честные бизнесмены.
показать весь комментарий
10.09.2020 13:14 Ответить
ЛОХ НЕ ВЫМРЕТ ЛОХ НЕ МАМОНТ.... КАК ГОВАРИВАЛ "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" ЕВРЕЙ МАВРОДИ (ПОКОЙНЫЙ) ..А ЛОХ СТАЛ ПРЕЗИДЕНТОМ И СДЕЛАЛ ЛОХАМИ ВСЮ УКРАИНУ....
показать весь комментарий
10.09.2020 13:19 Ответить
Я подумал, новость про Зе...
показать весь комментарий
10.09.2020 13:15 Ответить
Ну и? А сколько Государственный аферист кРадуцкий и Ко украли на официальной продаже госрезерва масок в начале коронавируса???
показать весь комментарий
10.09.2020 13:15 Ответить
Тоже, нашли мне афериста.
Киевский аферист Кличко заработал 500 миллионов гривень на фиктивной вывозке снега в этом году!
Ау, Венедиктова, ты где?
показать весь комментарий
10.09.2020 13:25 Ответить
"Киевский аферист "заработал" полмиллиона гривен на фиктивной продаже медицинских масок" - если бы продал не фиктивно, заработал бы 180 миллионов, как Радуцкий.
показать весь комментарий
10.09.2020 13:37 Ответить
Депутат от слуги урода радуцкий, если не ошибаюсь?
показать весь комментарий
10.09.2020 19:34 Ответить
 
 