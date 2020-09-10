У мужчины на Печерске отобрали сумку с $350 тыс., - источник
Двое неизвестных среди бела дня отобрали у киевлянина в Печерском районе сумку, в которой находились $350 тыс.
Об этом Цензор.НЕТ стало известно от источника в правоохранительных органах.
Ограбление произошло около половины третьего. От рук злоумышленников пострадал 42-летний житель столицы.
Двое мужчин угрожали ему ножом, отобрали сумку с деньгами и скрылись в неизвестном направлении. Сейчас их разыскивает полиция.
Также на Цензор.НЕТ: Житель Умани среди бела дня отобрал у хасида кошелек с $1000, - полиция. ФОТО
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+13 Злий Грицько
показать весь комментарий10.09.2020 15:48
+8 Elvis2
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+8 Igor Budnik #285429
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Зюзя! Ти куди оце з баблом вийшов без охорони? А казав - "не ліх"!
назови хоть один мало мальски похожий на правду источник, хотя братва такие деньги без охраны тоже гулять не отпускает..
Мудрость времен СССР
Самую крупную сумму в гривнях держал вчера,жена дала 500 гривен разменять на сотки....
Всюди карточкою розраховуються. Тільки старі араби платять папером, кажуть що не відчувають вартість купленого якщо не грошами платять.
https://youtu.be/0QyI1nW477g