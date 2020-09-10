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У мужчины на Печерске отобрали сумку с $350 тыс., - источник

У мужчины на Печерске отобрали сумку с $350 тыс., - источник

Двое неизвестных среди бела дня отобрали у киевлянина в Печерском районе сумку, в которой находились $350 тыс.

Об этом Цензор.НЕТ стало известно от источника в правоохранительных органах.

Ограбление произошло около половины третьего. От рук злоумышленников пострадал 42-летний житель столицы.

Двое мужчин угрожали ему ножом, отобрали сумку с деньгами и скрылись в неизвестном направлении. Сейчас их разыскивает полиция.

Также на Цензор.НЕТ: Житель Умани среди бела дня отобрал у хасида кошелек с $1000, - полиция. ФОТО

Автор: 

Киев (25513) ограбление (1369)


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Топ комментарии
+13
Дооообре живуть кияни... Ходять по місту з сумками в яких 350 штук баксів.... Так собі прогулюються...
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10.09.2020 15:48
+8
Не донес кормилец в семью месячную зарплату. Как теперь за коммуналку, кредиты и налоги платить ?
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10.09.2020 15:52
+8
От балбес, чего его на Печерск понесло. Ходил бы по Соломенке - договорились бы за половину...
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10.09.2020 15:54
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Ляшко?
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10.09.2020 15:45 Ответить
Да
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10.09.2020 15:51 Ответить
Дооообре живуть кияни... Ходять по місту з сумками в яких 350 штук баксів.... Так собі прогулюються...
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10.09.2020 15:48 Ответить
А может это сепар был, он шел по сельской местности к ближайшему хранилищу за новеньким ружжом?
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10.09.2020 15:55 Ответить
в печерский суд нёс и не донёс))
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10.09.2020 16:26 Ответить
Наличкой
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10.09.2020 17:36 Ответить
А якого біса він по вулицях з таким кешем лазить взагалі, про безпеку якось подумати не можна?
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10.09.2020 15:48 Ответить
он думал что выпив стопку коньяку его никто не видит а его видели все...
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10.09.2020 15:50 Ответить
перед выборами часто будет кэш мелькать.
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10.09.2020 16:06 Ответить
может человек шёл квартиру покупать,машину или со счета такую сумму снял
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10.09.2020 16:14 Ответить
В три часа ночи?
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10.09.2020 16:23 Ответить
в пол третьего дня
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10.09.2020 16:36 Ответить
Дня.
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10.09.2020 16:36 Ответить
Ого квартирка! Ого машина! Ну расплатился бы безналично.
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10.09.2020 17:38 Ответить
жлоби. Найняли б охорону або інкасаторів. А може просто хабар комусь несли або забирали, тоді краще не палитись ))
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10.09.2020 22:14 Ответить
маскировка взятки
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10.09.2020 15:50 Ответить
или дерибана на троих...
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10.09.2020 15:52 Ответить
Психічно здорові люди не прогулюються на Печерську навіть з 3-ма тис. баксів.
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10.09.2020 15:51 Ответить
я прогулювався з 7-ма по борщагівці
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10.09.2020 16:09 Ответить
Маршрутик подскажи на следующий раз, а?
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10.09.2020 16:27 Ответить
для твоего же блага, нет
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10.09.2020 16:35 Ответить
Ну, так не честно, я так не играю
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10.09.2020 16:51 Ответить
Не донес кормилец в семью месячную зарплату. Как теперь за коммуналку, кредиты и налоги платить ?
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10.09.2020 15:52 Ответить
Прикольно мы же ве обычно носим в сумказ тыщ по 1000 долярив. Наводка или если бабло не его а фирмы то сам навёл.
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10.09.2020 15:52 Ответить
От рук злоумышленников пострадал 42-летний житель столицы.

...
Зюзя! Ти куди оце з баблом вийшов без охорони? А казав - "не ліх"!
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10.09.2020 15:53 Ответить
Думал Печерск, типа культурное место, не Гидропарк там какой-то...
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10.09.2020 16:28 Ответить
пофиг. бандиты отобрали у бандюка. как пришли так и ушли. еще украдет
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10.09.2020 15:54 Ответить
Откуда знаешь , что он бандит ?
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10.09.2020 16:22 Ответить
А ты веришь в честные треть ляма баксов бродящие в три ночи по городу?
назови хоть один мало мальски похожий на правду источник, хотя братва такие деньги без охраны тоже гулять не отпускает..
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10.09.2020 16:27 Ответить
какой ночи? статью прочитай ещё раз лучше чем бред писать
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10.09.2020 16:36 Ответить
честные люди черным налом деньги в торбе по крещатику не тягают а хранят в банке и все расчеты производят путем банковских оппераций . если что
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10.09.2020 18:00 Ответить
Ти можеш уявивити чесну людину,яка несе у сумці 350 тис.дол?
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10.09.2020 19:49 Ответить
От балбес, чего его на Печерск понесло. Ходил бы по Соломенке - договорились бы за половину...
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10.09.2020 15:54 Ответить
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10.09.2020 17:26 Ответить
Ни хрена себе с Сильпо сходил!!!
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10.09.2020 15:55 Ответить
откуда ты знаешь что он не был на авто умник?
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10.09.2020 16:18 Ответить
Как бы они с ножом выковыривали его из авто?
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10.09.2020 17:27 Ответить
Читать научись дятел
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11.09.2020 01:32 Ответить
хорошо у нас живут киевляне , запросто с собой 350 шт налом таскают на каву попить и туда сюда на мелкие расходы
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10.09.2020 15:59 Ответить
Без наводки не обошлось.
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10.09.2020 16:01 Ответить
Я не понял , это мужик угрожая ножом предлагал заберите 350 зелени Резюме Лох.
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10.09.2020 16:01 Ответить
Почему-то ни капельки сочувствия к пострадавшему.
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10.09.2020 16:10 Ответить
почему?через зависть?
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10.09.2020 16:17 Ответить
Кто из своих слил человека с баблом !
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10.09.2020 16:20 Ответить
цензорята какая разнеца сколько ему лет и где у него деньги лежат. вы или непубликуйте такое либо дайте пояснения откуда и для чего люди с такими сумамаи ходят. такая новость без деталей-пердеж в лужу
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10.09.2020 16:24 Ответить
Храните деньги в сберегательной кассе!

Мудрость времен СССР
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10.09.2020 16:25 Ответить
наверняка абреки !!
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10.09.2020 16:27 Ответить
Може він хотів поставити рекорд: типу як довго я зможу прогулюватись з грошима по Печерську не нариваючись на неприємності)
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10.09.2020 16:28 Ответить
Купили что-то а после отобрали деньги. Обычная практика разводил. Возможно. и доллары фальшивые.
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10.09.2020 16:37 Ответить
Каждый раз одно и то же... скупой платит дважды.
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10.09.2020 16:41 Ответить
Самую большую сумму в баксах держал в руках 1000 баксов в 1994 году,когда отдавал долг соседу через дом по одной улице...
Самую крупную сумму в гривнях держал вчера,жена дала 500 гривен разменять на сотки....
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10.09.2020 16:46 Ответить
Нихрена себе они там на Печерске гуляют!
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10.09.2020 16:51 Ответить
Якщо він з такою сумою спокійно вештався по Києву, то вона в нього далеко не остання. Нехай продовжує далі. Коронавірус і бандюкам утруднив життя. А тому ідіоти з 350 тисячами баксів на вулицях ой як їм потрібні.
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10.09.2020 17:17 Ответить
Вместо найти преступника, сейчас начнут выяснять, откуда такое баблище
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10.09.2020 17:18 Ответить
храните гроши на банковской карточке там отберут без ножа и без нервов берегите себя...
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10.09.2020 17:47 Ответить
Тут в людей макс 50 Є в кишені, а то й менше - на каву, метро, парковку, сигарети ...
Всюди карточкою розраховуються. Тільки старі араби платять папером, кажуть що не відчувають вартість купленого якщо не грошами платять.
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10.09.2020 17:54 Ответить
Помните, как в Дизель-шоу:" За границей наличные нужны в 3 случаях: для покупки оружия, наркотиков и проституток"
https://youtu.be/0QyI1nW477g
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10.09.2020 17:58 Ответить
Храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть.
У чоловіка на Печерську відібрали сумку з $350 тис., - джерело - Цензор.НЕТ 2786
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10.09.2020 18:43 Ответить
 
 