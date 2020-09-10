У мужчины на Печерске отобрали сумку с $350 тыс., - источник

Двое неизвестных среди бела дня отобрали у киевлянина в Печерском районе сумку, в которой находились $350 тыс.

Об этом Цензор.НЕТ стало известно от источника в правоохранительных органах.

Ограбление произошло около половины третьего. От рук злоумышленников пострадал 42-летний житель столицы.

Двое мужчин угрожали ему ножом, отобрали сумку с деньгами и скрылись в неизвестном направлении. Сейчас их разыскивает полиция.

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