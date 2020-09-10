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У чоловіка на Печерську відібрали сумку з $350 тис., - джерело

У чоловіка на Печерську відібрали сумку з $350 тис., - джерело

Двоє невідомих серед білого дня відібрали в киянина в Печерському районі сумку, в якій було $350 тис.

Про це Цензор.НЕТ стало відомо від джерела в правоохоронних органах.

Пограбування сталося близько о пів на третю. Від рук зловмисників постраждав 42-річний житель столиці.

Двоє чоловіків погрожували йому ножем, відібрали сумку з грошима і втекли в невідомому напрямку. Зараз їх розшукує поліція.

Також на Цензор.НЕТ: Житель Умані серед білого дня відібрав у хасида гаманець із $1000, - поліція. ФОТО

Київ (19461) пограбування (576)


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Топ коментарі
+13
Дооообре живуть кияни... Ходять по місту з сумками в яких 350 штук баксів.... Так собі прогулюються...
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10.09.2020 15:48
+8
Не донес кормилец в семью месячную зарплату. Как теперь за коммуналку, кредиты и налоги платить ?
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10.09.2020 15:52
+8
От балбес, чего его на Печерск понесло. Ходил бы по Соломенке - договорились бы за половину...
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10.09.2020 15:54
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Ляшко?
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10.09.2020 15:45 Відповісти
Да
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10.09.2020 15:51 Відповісти
Дооообре живуть кияни... Ходять по місту з сумками в яких 350 штук баксів.... Так собі прогулюються...
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10.09.2020 15:48 Відповісти
А может это сепар был, он шел по сельской местности к ближайшему хранилищу за новеньким ружжом?
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10.09.2020 15:55 Відповісти
в печерский суд нёс и не донёс))
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10.09.2020 16:26 Відповісти
Наличкой
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10.09.2020 17:36 Відповісти
А якого біса він по вулицях з таким кешем лазить взагалі, про безпеку якось подумати не можна?
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10.09.2020 15:48 Відповісти
он думал что выпив стопку коньяку его никто не видит а его видели все...
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10.09.2020 15:50 Відповісти
перед выборами часто будет кэш мелькать.
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10.09.2020 16:06 Відповісти
может человек шёл квартиру покупать,машину или со счета такую сумму снял
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10.09.2020 16:14 Відповісти
В три часа ночи?
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10.09.2020 16:23 Відповісти
в пол третьего дня
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10.09.2020 16:36 Відповісти
Дня.
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10.09.2020 16:36 Відповісти
Ого квартирка! Ого машина! Ну расплатился бы безналично.
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10.09.2020 17:38 Відповісти
жлоби. Найняли б охорону або інкасаторів. А може просто хабар комусь несли або забирали, тоді краще не палитись ))
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10.09.2020 22:14 Відповісти
маскировка взятки
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10.09.2020 15:50 Відповісти
или дерибана на троих...
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10.09.2020 15:52 Відповісти
Психічно здорові люди не прогулюються на Печерську навіть з 3-ма тис. баксів.
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10.09.2020 15:51 Відповісти
я прогулювався з 7-ма по борщагівці
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10.09.2020 16:09 Відповісти
Маршрутик подскажи на следующий раз, а?
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10.09.2020 16:27 Відповісти
для твоего же блага, нет
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10.09.2020 16:35 Відповісти
Ну, так не честно, я так не играю
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10.09.2020 16:51 Відповісти
Не донес кормилец в семью месячную зарплату. Как теперь за коммуналку, кредиты и налоги платить ?
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10.09.2020 15:52 Відповісти
Прикольно мы же ве обычно носим в сумказ тыщ по 1000 долярив. Наводка или если бабло не его а фирмы то сам навёл.
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10.09.2020 15:52 Відповісти
От рук злоумышленников пострадал 42-летний житель столицы.

...
Зюзя! Ти куди оце з баблом вийшов без охорони? А казав - "не ліх"!
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10.09.2020 15:53 Відповісти
Думал Печерск, типа культурное место, не Гидропарк там какой-то...
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10.09.2020 16:28 Відповісти
пофиг. бандиты отобрали у бандюка. как пришли так и ушли. еще украдет
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10.09.2020 15:54 Відповісти
Откуда знаешь , что он бандит ?
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10.09.2020 16:22 Відповісти
А ты веришь в честные треть ляма баксов бродящие в три ночи по городу?
назови хоть один мало мальски похожий на правду источник, хотя братва такие деньги без охраны тоже гулять не отпускает..
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10.09.2020 16:27 Відповісти
какой ночи? статью прочитай ещё раз лучше чем бред писать
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10.09.2020 16:36 Відповісти
честные люди черным налом деньги в торбе по крещатику не тягают а хранят в банке и все расчеты производят путем банковских оппераций . если что
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10.09.2020 18:00 Відповісти
Ти можеш уявивити чесну людину,яка несе у сумці 350 тис.дол?
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10.09.2020 19:49 Відповісти
От балбес, чего его на Печерск понесло. Ходил бы по Соломенке - договорились бы за половину...
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10.09.2020 15:54 Відповісти
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10.09.2020 17:26 Відповісти
Ни хрена себе с Сильпо сходил!!!
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10.09.2020 15:55 Відповісти
откуда ты знаешь что он не был на авто умник?
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10.09.2020 16:18 Відповісти
Как бы они с ножом выковыривали его из авто?
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10.09.2020 17:27 Відповісти
Читать научись дятел
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11.09.2020 01:32 Відповісти
хорошо у нас живут киевляне , запросто с собой 350 шт налом таскают на каву попить и туда сюда на мелкие расходы
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10.09.2020 15:59 Відповісти
Без наводки не обошлось.
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10.09.2020 16:01 Відповісти
Я не понял , это мужик угрожая ножом предлагал заберите 350 зелени Резюме Лох.
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10.09.2020 16:01 Відповісти
Почему-то ни капельки сочувствия к пострадавшему.
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10.09.2020 16:10 Відповісти
почему?через зависть?
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10.09.2020 16:17 Відповісти
Кто из своих слил человека с баблом !
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10.09.2020 16:20 Відповісти
цензорята какая разнеца сколько ему лет и где у него деньги лежат. вы или непубликуйте такое либо дайте пояснения откуда и для чего люди с такими сумамаи ходят. такая новость без деталей-пердеж в лужу
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10.09.2020 16:24 Відповісти
Храните деньги в сберегательной кассе!

Мудрость времен СССР
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10.09.2020 16:25 Відповісти
наверняка абреки !!
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10.09.2020 16:27 Відповісти
Може він хотів поставити рекорд: типу як довго я зможу прогулюватись з грошима по Печерську не нариваючись на неприємності)
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10.09.2020 16:28 Відповісти
Купили что-то а после отобрали деньги. Обычная практика разводил. Возможно. и доллары фальшивые.
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10.09.2020 16:37 Відповісти
Каждый раз одно и то же... скупой платит дважды.
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10.09.2020 16:41 Відповісти
Самую большую сумму в баксах держал в руках 1000 баксов в 1994 году,когда отдавал долг соседу через дом по одной улице...
Самую крупную сумму в гривнях держал вчера,жена дала 500 гривен разменять на сотки....
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10.09.2020 16:46 Відповісти
Нихрена себе они там на Печерске гуляют!
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10.09.2020 16:51 Відповісти
Якщо він з такою сумою спокійно вештався по Києву, то вона в нього далеко не остання. Нехай продовжує далі. Коронавірус і бандюкам утруднив життя. А тому ідіоти з 350 тисячами баксів на вулицях ой як їм потрібні.
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10.09.2020 17:17 Відповісти
Вместо найти преступника, сейчас начнут выяснять, откуда такое баблище
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10.09.2020 17:18 Відповісти
храните гроши на банковской карточке там отберут без ножа и без нервов берегите себя...
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10.09.2020 17:47 Відповісти
Тут в людей макс 50 Є в кишені, а то й менше - на каву, метро, парковку, сигарети ...
Всюди карточкою розраховуються. Тільки старі араби платять папером, кажуть що не відчувають вартість купленого якщо не грошами платять.
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10.09.2020 17:54 Відповісти
Помните, как в Дизель-шоу:" За границей наличные нужны в 3 случаях: для покупки оружия, наркотиков и проституток"
https://youtu.be/0QyI1nW477g
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10.09.2020 17:58 Відповісти
Храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть.
У чоловіка на Печерську відібрали сумку з $350 тис., - джерело - Цензор.НЕТ 2786
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10.09.2020 18:43 Відповісти
 
 