У чоловіка на Печерську відібрали сумку з $350 тис., - джерело

Двоє невідомих серед білого дня відібрали в киянина в Печерському районі сумку, в якій було $350 тис.

Про це Цензор.НЕТ стало відомо від джерела в правоохоронних органах.

Пограбування сталося близько о пів на третю. Від рук зловмисників постраждав 42-річний житель столиці.

Двоє чоловіків погрожували йому ножем, відібрали сумку з грошима і втекли в невідомому напрямку. Зараз їх розшукує поліція.

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