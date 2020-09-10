У чоловіка на Печерську відібрали сумку з $350 тис., - джерело
Двоє невідомих серед білого дня відібрали в киянина в Печерському районі сумку, в якій було $350 тис.
Про це Цензор.НЕТ стало відомо від джерела в правоохоронних органах.
Пограбування сталося близько о пів на третю. Від рук зловмисників постраждав 42-річний житель столиці.
Двоє чоловіків погрожували йому ножем, відібрали сумку з грошима і втекли в невідомому напрямку. Зараз їх розшукує поліція.
Також на Цензор.НЕТ: Житель Умані серед білого дня відібрав у хасида гаманець із $1000, - поліція. ФОТО
Топ коментарі
+13 Злий Грицько
показати весь коментар10.09.2020 15:48
+8 Elvis2
показати весь коментар10.09.2020 15:52
+8 Igor Budnik #285429
показати весь коментар10.09.2020 15:54
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
...
Зюзя! Ти куди оце з баблом вийшов без охорони? А казав - "не ліх"!
назови хоть один мало мальски похожий на правду источник, хотя братва такие деньги без охраны тоже гулять не отпускает..
Мудрость времен СССР
Самую крупную сумму в гривнях держал вчера,жена дала 500 гривен разменять на сотки....
Всюди карточкою розраховуються. Тільки старі араби платять папером, кажуть що не відчувають вартість купленого якщо не грошами платять.
https://youtu.be/0QyI1nW477g