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Новости Коронавирус и карантин
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Одесская область осталась без тестов на COVID-19

Одесская область осталась без тестов на COVID-19

В Одесской области закончились тест-системы для диагностики коронавируса. Диагноз могут подтвердить только частные лаборатории.

Об этом рассказал представитель Лабораторного центра Минздрава Украины в Одесской области Сергей Дементьев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

За минувшие сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 41 жителя региона, но тесты проводили частные лаборатории. Государственные медицинские учреждения не проводили диагностирование, поскольку не было реагентов. Лаборантам нечем было работать.

"Деньги на тест-системы и реагенты есть, но поставщики не могут в достаточном объеме предоставить необходимое, это общенациональная проблема", - сказал Дементьев.

Также на Цензор.НЕТ: Мощности украинских лабораторий позволяют делать 130 тыс. тестов на COVID-19 в неделю, - Ляшко

Автор: 

карантин (16729) Одесская область (3565) тестирование (496) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
Внезапно случилось то, о чем зеленую власть предупреждали ещё два месяца назад. но она предпочла не закупать реагенты для лабораторий впрок, а кинуть деньги своим людям через строительство дорог. Так что там барыги, говорите?
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10.09.2020 17:08
+7
Давайте будем честными . Маска двухмесячной давности - не средство защиты от вируса , а пропуск в магазин .
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10.09.2020 17:21
+6
Человечеству понадобилось 9 месяцев, чтобы достичь цифры в 1 миллион смертей от COVID. Мой прогноз, как и положено при нормально развивающейся эпидемии, следующий рубеж в два миллиона будет преодолен за три месяца. Ещё через три месяца, когда число умерших превысит пять миллионов, даже самые твердолобые, которые сейчас вопят "никакого вируса нет", начнут вопить "эй, власти, мы для чего вас избираем, сделайте хоть что-нибудь!" И если за это время не придумают, как я всё же надеюсь, эффективной вакцины, пусть даже небезопасной, от которой иногда отваливаются руки-ноги, когда через год в мире будет 20-30 миллионов погибших, весенняя паника и паранойя в этом году покажется легкой разминкой.
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10.09.2020 17:34
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А от Максима можно услышать в чем же проблема?
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10.09.2020 17:07 Ответить
"Какаяразница?".(С) "Вирус это выдумки, бо его никто не видел" (С) "у меня из знакомых никто не умер, значит это враньё" (С)

Зачем вам тесты?
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10.09.2020 17:07 Ответить
У меня дети(взрослые), которые довольно легкомысленно относились к коронавирусу "да где он, никто не болеет" вдруг с удивлением для себя на прошлой неделе обнаружили, что заболели или болеют большинство их знакомых или однокашников. И это оказалось для них довольно неприятным открытием. Мягко говоря, они в легкой панике. А я только посмеялся, говорить "вот видите, а я вам говорил, что так будет", было уже как-то даже неудобно.
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10.09.2020 17:12 Ответить
Внезапно случилось то, о чем зеленую власть предупреждали ещё два месяца назад. но она предпочла не закупать реагенты для лабораторий впрок, а кинуть деньги своим людям через строительство дорог. Так что там барыги, говорите?
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10.09.2020 17:08 Ответить
Да пох,когда уже казино откроют,не терпится отнести туда все свои денюшки,что бы великий экономистус гетьманович порадовался.
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10.09.2020 17:09 Ответить
Та на Привозі куплять.
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10.09.2020 17:10 Ответить
Не только у них .
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10.09.2020 17:13 Ответить
Вот это поворот? Попадать в красную зону не охота - отдохнули то ведь хорошо! и тесты бесплатные исчезли - остались только платные? Невероятно ведь, как такое могло произойти? !
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10.09.2020 17:14 Ответить
Значит надо посылать анализы в Киев.
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10.09.2020 18:11 Ответить
Две новости рядом:
В Одессе закончились тесты на КОВИД19
и
Полиция купила 200 электрошокеров.

вот теперь заживём!
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10.09.2020 17:17 Ответить
Так это ж круто! Щас заболеваемость резки вниз пойдет. Слава презеденту!
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10.09.2020 17:17 Ответить
Человечеству понадобилось 9 месяцев, чтобы достичь цифры в 1 миллион смертей от COVID. Мой прогноз, как и положено при нормально развивающейся эпидемии, следующий рубеж в два миллиона будет преодолен за три месяца. Ещё через три месяца, когда число умерших превысит пять миллионов, даже самые твердолобые, которые сейчас вопят "никакого вируса нет", начнут вопить "эй, власти, мы для чего вас избираем, сделайте хоть что-нибудь!" И если за это время не придумают, как я всё же надеюсь, эффективной вакцины, пусть даже небезопасной, от которой иногда отваливаются руки-ноги, когда через год в мире будет 20-30 миллионов погибших, весенняя паника и паранойя в этом году покажется легкой разминкой.
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10.09.2020 17:34 Ответить
а кто у них там сейчас считает?они считают,сколько на митинги выходит...а врачи митингуют с обратной стороны,яБацьки
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10.09.2020 17:46 Ответить
Давайте будем честными . Маска двухмесячной давности - не средство защиты от вируса , а пропуск в магазин .
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10.09.2020 17:21 Ответить
Медицинская маска даже новая не защищает это общеизвестный факт.
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10.09.2020 17:25 Ответить
Это слишком глубоко . Не надо расслаблять население . Может кто-нибудь чихнет в маску , остальные напрягутся и не покалечат его . У него будет алиби - маска .
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10.09.2020 17:29 Ответить
Якраз то захищає, чи по вашому лікарі в респіраторах для краси ходять? Вся байда про те що маски не діють була для того що б їх вистачало мед працівникам, тепер часи змінились, маски потрібні всім але люди і далі вірять... не даремно зе вибрали...
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10.09.2020 17:50 Ответить
Одеська область залишилася без тестів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 2449
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10.09.2020 18:17 Ответить
Хотите Верьте. Блажен Верующий
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10.09.2020 21:13 Ответить
Маска любая для того, чтобы на тебя не кашляли.
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10.09.2020 17:27 Ответить
даже если ты кашлянешь себе в рукав,или в штору-все равно процент заразившихся уменьшится...независимо от стерильности твоего рукава
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10.09.2020 17:48 Ответить
кто сможет - тот поймет, кто не поймет - не напрягайтесь!

Одеська область залишилася без тестів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 5884
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10.09.2020 20:57 Ответить
"зеленые человечки" с гражданином роССии мером Одессы Трухановым все продали?
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10.09.2020 17:23 Ответить
Однако не асё так плохо:
"Национальная полиция купила 200 стреляющих электрошокеров нелетального действия производства США,"(c), - соседняя новость.
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10.09.2020 17:29 Ответить
ну хорошо же...они бы все равно купили.благо хоть не у кацапстана.
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10.09.2020 17:49 Ответить
Новость читайте - деньги есть, нет реагентов.
Кстати, вчера зашла в супермаркет- все в масках. Одесситы просто не хотят больше сидеть на карантине.
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10.09.2020 17:37 Ответить
Труханов- скотина, мог бы и не устраивать праздник во время пандемии, но , первое, скоро выборы, второе, деньги можно списать на праздник, снега ж в этом году не было(
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10.09.2020 17:47 Ответить
А какая разніца если дарогі заасфільтіравані і харашо асвітлені?
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10.09.2020 17:44 Ответить
Что плохого в заасфальтированных дорогах?
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10.09.2020 17:48 Ответить
Нецелевое использование. Это раз.Больные люди не получат квалифицированную медицинскую помощь во́время, так как диагноза правильного не будет. Это два. Кому нужны дороги во время жесткого карантина, когда ни автобусы не ходят, ни поезда. Это три. И наконец вряд ли эти деньги дошли до дорог, а скорее по схеме воровства попали в большие карманы коррупционеров. Это четыре.
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10.09.2020 18:24 Ответить
Так к этому все и шло... чего таить то... Так всегда происходит когда к рулю приходят вот такие нарконеадекваты и прочая шушера. Но вся гнидность ситуации даже не в этом. Вот у частников за Ваши деньги есть. Вот так совпадение... Вспомнилась мне "Мрия" которая привезла "гаммунитарку", все вокруг нее водили хороводы... ленточки резали. Пафосные речи и херова туча видосиков. И вуаля, содержимое в "епицентре". Так и тут. С учетом того что госбольницами рулят отпетые п...дерасты в белых халатах имеющие свои аптеки и прочие, думаю искать нужно именно там.
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10.09.2020 17:44 Ответить
нет тестов - нет ковида)))
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10.09.2020 18:17 Ответить
Ну наконец то. Зато сразу снизилось число заболевших. За последние сутки всего 47, по сравнению с предыдущими это в 4 раза меньше!!!! Це перемога, друзі!!!!!! Слава партии!!!
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10.09.2020 18:34 Ответить
И что ? Лекарства от ковид НЕТ. Когда у человека ОРВИ ему говорят сидите дома пейте чай. Если ОРВИ, но с позиивным тестом на ковид, то ему говорят ... тоже самое - сидите дома пейте чай. Что меняется от теста ?
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10.09.2020 19:55 Ответить
 
 