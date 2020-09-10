Одесская область осталась без тестов на COVID-19
В Одесской области закончились тест-системы для диагностики коронавируса. Диагноз могут подтвердить только частные лаборатории.
Об этом рассказал представитель Лабораторного центра Минздрава Украины в Одесской области Сергей Дементьев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
За минувшие сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 41 жителя региона, но тесты проводили частные лаборатории. Государственные медицинские учреждения не проводили диагностирование, поскольку не было реагентов. Лаборантам нечем было работать.
"Деньги на тест-системы и реагенты есть, но поставщики не могут в достаточном объеме предоставить необходимое, это общенациональная проблема", - сказал Дементьев.
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