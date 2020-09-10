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Новини Коронавірус і карантин
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Одеська область залишилася без тестів на COVID-19

Одеська область залишилася без тестів на COVID-19

В Одеській області закінчилися тест-системи для діагностики коронавірусу. Діагноз можуть підтвердити тільки приватні лабораторії.

Про це розповів представник Лабораторного центру МОЗ України в Одеській області Сергій Дементьєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

За минулу добу коронавірусну хворобу виявили в 41 жителя регіону, але тести проводили приватні лабораторії. Державні медичні установи не проводили діагностування, оскільки не було реагентів. Лаборантам нічим було працювати.

"Гроші на тест-системи та реагенти є, але постачальники не можуть у достатньому обсязі надати необхідне, це загальнонаціональна проблема", - сказав Дементьєв.

Також на Цензор.НЕТ: Потужності українських лабораторій дають змогу робити 130 тис. тестів на COVID-19 за тиждень, - Ляшко

карантин (18172) Одеська область (3208) тестування (456) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
Внезапно случилось то, о чем зеленую власть предупреждали ещё два месяца назад. но она предпочла не закупать реагенты для лабораторий впрок, а кинуть деньги своим людям через строительство дорог. Так что там барыги, говорите?
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10.09.2020 17:08
+7
Давайте будем честными . Маска двухмесячной давности - не средство защиты от вируса , а пропуск в магазин .
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10.09.2020 17:21
+6
Человечеству понадобилось 9 месяцев, чтобы достичь цифры в 1 миллион смертей от COVID. Мой прогноз, как и положено при нормально развивающейся эпидемии, следующий рубеж в два миллиона будет преодолен за три месяца. Ещё через три месяца, когда число умерших превысит пять миллионов, даже самые твердолобые, которые сейчас вопят "никакого вируса нет", начнут вопить "эй, власти, мы для чего вас избираем, сделайте хоть что-нибудь!" И если за это время не придумают, как я всё же надеюсь, эффективной вакцины, пусть даже небезопасной, от которой иногда отваливаются руки-ноги, когда через год в мире будет 20-30 миллионов погибших, весенняя паника и паранойя в этом году покажется легкой разминкой.
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10.09.2020 17:34
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А от Максима можно услышать в чем же проблема?
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10.09.2020 17:07 Відповісти
"Какаяразница?".(С) "Вирус это выдумки, бо его никто не видел" (С) "у меня из знакомых никто не умер, значит это враньё" (С)

Зачем вам тесты?
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10.09.2020 17:07 Відповісти
У меня дети(взрослые), которые довольно легкомысленно относились к коронавирусу "да где он, никто не болеет" вдруг с удивлением для себя на прошлой неделе обнаружили, что заболели или болеют большинство их знакомых или однокашников. И это оказалось для них довольно неприятным открытием. Мягко говоря, они в легкой панике. А я только посмеялся, говорить "вот видите, а я вам говорил, что так будет", было уже как-то даже неудобно.
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10.09.2020 17:12 Відповісти
Внезапно случилось то, о чем зеленую власть предупреждали ещё два месяца назад. но она предпочла не закупать реагенты для лабораторий впрок, а кинуть деньги своим людям через строительство дорог. Так что там барыги, говорите?
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10.09.2020 17:08 Відповісти
Да пох,когда уже казино откроют,не терпится отнести туда все свои денюшки,что бы великий экономистус гетьманович порадовался.
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10.09.2020 17:09 Відповісти
Та на Привозі куплять.
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10.09.2020 17:10 Відповісти
Не только у них .
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10.09.2020 17:13 Відповісти
Вот это поворот? Попадать в красную зону не охота - отдохнули то ведь хорошо! и тесты бесплатные исчезли - остались только платные? Невероятно ведь, как такое могло произойти? !
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10.09.2020 17:14 Відповісти
Значит надо посылать анализы в Киев.
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10.09.2020 18:11 Відповісти
Две новости рядом:
В Одессе закончились тесты на КОВИД19
и
Полиция купила 200 электрошокеров.

вот теперь заживём!
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10.09.2020 17:17 Відповісти
Так это ж круто! Щас заболеваемость резки вниз пойдет. Слава презеденту!
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10.09.2020 17:17 Відповісти
Человечеству понадобилось 9 месяцев, чтобы достичь цифры в 1 миллион смертей от COVID. Мой прогноз, как и положено при нормально развивающейся эпидемии, следующий рубеж в два миллиона будет преодолен за три месяца. Ещё через три месяца, когда число умерших превысит пять миллионов, даже самые твердолобые, которые сейчас вопят "никакого вируса нет", начнут вопить "эй, власти, мы для чего вас избираем, сделайте хоть что-нибудь!" И если за это время не придумают, как я всё же надеюсь, эффективной вакцины, пусть даже небезопасной, от которой иногда отваливаются руки-ноги, когда через год в мире будет 20-30 миллионов погибших, весенняя паника и паранойя в этом году покажется легкой разминкой.
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10.09.2020 17:34 Відповісти
а кто у них там сейчас считает?они считают,сколько на митинги выходит...а врачи митингуют с обратной стороны,яБацьки
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10.09.2020 17:46 Відповісти
Давайте будем честными . Маска двухмесячной давности - не средство защиты от вируса , а пропуск в магазин .
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10.09.2020 17:21 Відповісти
Медицинская маска даже новая не защищает это общеизвестный факт.
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10.09.2020 17:25 Відповісти
Это слишком глубоко . Не надо расслаблять население . Может кто-нибудь чихнет в маску , остальные напрягутся и не покалечат его . У него будет алиби - маска .
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10.09.2020 17:29 Відповісти
Якраз то захищає, чи по вашому лікарі в респіраторах для краси ходять? Вся байда про те що маски не діють була для того що б їх вистачало мед працівникам, тепер часи змінились, маски потрібні всім але люди і далі вірять... не даремно зе вибрали...
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10.09.2020 17:50 Відповісти
Одеська область залишилася без тестів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 2449
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10.09.2020 18:17 Відповісти
Хотите Верьте. Блажен Верующий
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10.09.2020 21:13 Відповісти
Маска любая для того, чтобы на тебя не кашляли.
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10.09.2020 17:27 Відповісти
даже если ты кашлянешь себе в рукав,или в штору-все равно процент заразившихся уменьшится...независимо от стерильности твоего рукава
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10.09.2020 17:48 Відповісти
кто сможет - тот поймет, кто не поймет - не напрягайтесь!

Одеська область залишилася без тестів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 5884
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10.09.2020 20:57 Відповісти
"зеленые человечки" с гражданином роССии мером Одессы Трухановым все продали?
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10.09.2020 17:23 Відповісти
Однако не асё так плохо:
"Национальная полиция купила 200 стреляющих электрошокеров нелетального действия производства США,"(c), - соседняя новость.
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10.09.2020 17:29 Відповісти
ну хорошо же...они бы все равно купили.благо хоть не у кацапстана.
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10.09.2020 17:49 Відповісти
Новость читайте - деньги есть, нет реагентов.
Кстати, вчера зашла в супермаркет- все в масках. Одесситы просто не хотят больше сидеть на карантине.
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10.09.2020 17:37 Відповісти
Труханов- скотина, мог бы и не устраивать праздник во время пандемии, но , первое, скоро выборы, второе, деньги можно списать на праздник, снега ж в этом году не было(
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10.09.2020 17:47 Відповісти
А какая разніца если дарогі заасфільтіравані і харашо асвітлені?
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10.09.2020 17:44 Відповісти
Что плохого в заасфальтированных дорогах?
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10.09.2020 17:48 Відповісти
Нецелевое использование. Это раз.Больные люди не получат квалифицированную медицинскую помощь во́время, так как диагноза правильного не будет. Это два. Кому нужны дороги во время жесткого карантина, когда ни автобусы не ходят, ни поезда. Это три. И наконец вряд ли эти деньги дошли до дорог, а скорее по схеме воровства попали в большие карманы коррупционеров. Это четыре.
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10.09.2020 18:24 Відповісти
Так к этому все и шло... чего таить то... Так всегда происходит когда к рулю приходят вот такие нарконеадекваты и прочая шушера. Но вся гнидность ситуации даже не в этом. Вот у частников за Ваши деньги есть. Вот так совпадение... Вспомнилась мне "Мрия" которая привезла "гаммунитарку", все вокруг нее водили хороводы... ленточки резали. Пафосные речи и херова туча видосиков. И вуаля, содержимое в "епицентре". Так и тут. С учетом того что госбольницами рулят отпетые п...дерасты в белых халатах имеющие свои аптеки и прочие, думаю искать нужно именно там.
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10.09.2020 17:44 Відповісти
нет тестов - нет ковида)))
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10.09.2020 18:17 Відповісти
Ну наконец то. Зато сразу снизилось число заболевших. За последние сутки всего 47, по сравнению с предыдущими это в 4 раза меньше!!!! Це перемога, друзі!!!!!! Слава партии!!!
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10.09.2020 18:34 Відповісти
И что ? Лекарства от ковид НЕТ. Когда у человека ОРВИ ему говорят сидите дома пейте чай. Если ОРВИ, но с позиивным тестом на ковид, то ему говорят ... тоже самое - сидите дома пейте чай. Что меняется от теста ?
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10.09.2020 19:55 Відповісти
 
 