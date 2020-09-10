Одеська область залишилася без тестів на COVID-19
В Одеській області закінчилися тест-системи для діагностики коронавірусу. Діагноз можуть підтвердити тільки приватні лабораторії.
Про це розповів представник Лабораторного центру МОЗ України в Одеській області Сергій Дементьєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
За минулу добу коронавірусну хворобу виявили в 41 жителя регіону, але тести проводили приватні лабораторії. Державні медичні установи не проводили діагностування, оскільки не було реагентів. Лаборантам нічим було працювати.
"Гроші на тест-системи та реагенти є, але постачальники не можуть у достатньому обсязі надати необхідне, це загальнонаціональна проблема", - сказав Дементьєв.
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Зачем вам тесты?
В Одессе закончились тесты на КОВИД19
и
Полиция купила 200 электрошокеров.
вот теперь заживём!
"Национальная полиция купила 200 стреляющих электрошокеров нелетального действия производства США,"(c), - соседняя новость.
Кстати, вчера зашла в супермаркет- все в масках. Одесситы просто не хотят больше сидеть на карантине.