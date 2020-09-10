Одеська область залишилася без тестів на COVID-19

В Одеській області закінчилися тест-системи для діагностики коронавірусу. Діагноз можуть підтвердити тільки приватні лабораторії.

Про це розповів представник Лабораторного центру МОЗ України в Одеській області Сергій Дементьєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

За минулу добу коронавірусну хворобу виявили в 41 жителя регіону, але тести проводили приватні лабораторії. Державні медичні установи не проводили діагностування, оскільки не було реагентів. Лаборантам нічим було працювати.

"Гроші на тест-системи та реагенти є, але постачальники не можуть у достатньому обсязі надати необхідне, це загальнонаціональна проблема", - сказав Дементьєв.

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