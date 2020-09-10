РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5089 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
1 088 20

ЕС продлил индивидуальные санкции в отношении России за подрыв суверенитета Украины

ЕС продлил индивидуальные санкции в отношении России за подрыв суверенитета Украины

Совет ЕС принял в четверг решение продлить на шесть месяцев антироссийские санкции в отношении лиц и организаций, которые "продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Существующие ограничительные меры предусматривают как ограничения на поездки, так и замораживание активов, и будут по-прежнему применяться к 175 лицам и 44 организациям", - сказано в коммюнике о принятом решении.

В документе сообщается, что санкции будут действовать до 15 марта 2021 года.

Также на Цензор.НЕТ: Путин и его окружение больше всего боятся потерять свои миллиарды. Более жесткие санкции - единственный рычаг влияния на них, - британский журналист Хардинг. ВИДЕО

Автор: 

россия (95502) санкции (11288) Евросоюз (17119)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
Тем временем одно маленькое зеленое чмо вылизывает задницу агрессорам!
показать весь комментарий
10.09.2020 17:51
+2
ЕС продлил, а Зеля?
показать весь комментарий
10.09.2020 17:54
+2
кацапье,принес вам отличную новость .теперь заживете...

"ВКонтакте"увеличила лимит участников групповых видеозвонков в соцсети до 128 человек.

"Новая функция позволит сотрудникам ФСБ возбуждать до 128 фигурантных уголовных дел одновременно.Пользуйся "Вконтакте",живи на яркой стороне, сделай работу гэбни проще!"

ЄС продовжив індивідуальні санкції щодо Росії за підрив суверенітету України - Цензор.НЕТ 1226
показать весь комментарий
10.09.2020 17:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тем временем одно маленькое зеленое чмо вылизывает задницу агрессорам!
показать весь комментарий
10.09.2020 17:51 Ответить
ЕС продлил, а Зеля?
показать весь комментарий
10.09.2020 17:54 Ответить
Не смешите никого зелей .
показать весь комментарий
10.09.2020 17:55 Ответить
то за признание чёрнозёмов товаром...
показать весь комментарий
10.09.2020 17:55 Ответить
Тільки зареєструвався і відразу про погану ЄС розповідаєш, кацапчик чи малорос?
показать весь комментарий
10.09.2020 18:12 Ответить
ідіото,я тут знущався ще з сдпуо...
показать весь комментарий
10.09.2020 18:15 Ответить
гыге не кажы. Там его кумир тогда заместительствовал у мертвечука
показать весь комментарий
10.09.2020 18:42 Ответить
Так было понятно шо ты засланный бутусовский казачок От чем кыцькина лучше, то тем шо не банила и удаляла як навизжена
показать весь комментарий
10.09.2020 18:49 Ответить
дятлам на заметку - я сам по себе...
показать весь комментарий
10.09.2020 18:54 Ответить
Так никто и не зазихает на твою незалежнисть. Не теряй 100 друзей...
показать весь комментарий
10.09.2020 18:58 Ответить
ну назови свой древний ник,мож згадаю...
показать весь комментарий
10.09.2020 19:00 Ответить
У Павливны адрес спросишь - побазикаем
показать весь комментарий
10.09.2020 19:31 Ответить
Кого ещё это впечатляет ?
показать весь комментарий
10.09.2020 17:58 Ответить
кацапье,принес вам отличную новость .теперь заживете...

"ВКонтакте"увеличила лимит участников групповых видеозвонков в соцсети до 128 человек.

"Новая функция позволит сотрудникам ФСБ возбуждать до 128 фигурантных уголовных дел одновременно.Пользуйся "Вконтакте",живи на яркой стороне, сделай работу гэбни проще!"

ЄС продовжив індивідуальні санкції щодо Росії за підрив суверенітету України - Цензор.НЕТ 1226
показать весь комментарий
10.09.2020 17:59 Ответить
ЄС продовжив санкції щодо терористичної Росії за підрив суверенітету України. А продажний антиукраїнський - уряд має намір пом'якшити санкції за підрив суверенітету и територіальної цілісності ( Крим і Донбас) Української держави .
показать весь комментарий
10.09.2020 18:05 Ответить
ото й усе
показать весь комментарий
10.09.2020 18:08 Ответить
на то и минские
показать весь комментарий
10.09.2020 18:15 Ответить
 
 