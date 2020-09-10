ЕС продлил индивидуальные санкции в отношении России за подрыв суверенитета Украины

Совет ЕС принял в четверг решение продлить на шесть месяцев антироссийские санкции в отношении лиц и организаций, которые "продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Существующие ограничительные меры предусматривают как ограничения на поездки, так и замораживание активов, и будут по-прежнему применяться к 175 лицам и 44 организациям", - сказано в коммюнике о принятом решении.

В документе сообщается, что санкции будут действовать до 15 марта 2021 года.

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