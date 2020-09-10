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Новини Санкції проти Росії
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ЄС продовжив індивідуальні санкції щодо Росії за підрив суверенітету України

ЄС продовжив індивідуальні санкції щодо Росії за підрив суверенітету України

Рада ЄС ухвалила в четвер рішення продовжити на шість місяців антиросійські санкції щодо осіб та організацій, які "продовжують підривати або загрожувати територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України".

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Існуючі обмежувальні заходи передбачають як обмеження на поїздки, так і заморожування активів, і будуть, як і раніше, застосовуватися до 175 осіб і 44 організацій", - сказано в комюніке про прийняте рішення.

У документі повідомляється, що санкції будуть діяти до 15 березня 2021 року.

Також на Цензор.НЕТ: Путін і його оточення найбільше бояться втратити свої мільярди. Більш жорсткі санкції - єдиний важіль впливу на них, - британський журналіст Гардінг. ВIДЕО

росія (65129) санкції (11821) Євросоюз (13399)


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Топ коментарі
+6
Тем временем одно маленькое зеленое чмо вылизывает задницу агрессорам!
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10.09.2020 17:51
+2
ЕС продлил, а Зеля?
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10.09.2020 17:54
+2
кацапье,принес вам отличную новость .теперь заживете...

"ВКонтакте"увеличила лимит участников групповых видеозвонков в соцсети до 128 человек.

"Новая функция позволит сотрудникам ФСБ возбуждать до 128 фигурантных уголовных дел одновременно.Пользуйся "Вконтакте",живи на яркой стороне, сделай работу гэбни проще!"

ЄС продовжив індивідуальні санкції щодо Росії за підрив суверенітету України - Цензор.НЕТ 1226
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10.09.2020 17:59
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Тем временем одно маленькое зеленое чмо вылизывает задницу агрессорам!
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10.09.2020 17:51 Відповісти
ЕС продлил, а Зеля?
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10.09.2020 17:54 Відповісти
Не смешите никого зелей .
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10.09.2020 17:55 Відповісти
то за признание чёрнозёмов товаром...
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10.09.2020 17:55 Відповісти
Тільки зареєструвався і відразу про погану ЄС розповідаєш, кацапчик чи малорос?
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10.09.2020 18:12 Відповісти
ідіото,я тут знущався ще з сдпуо...
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10.09.2020 18:15 Відповісти
гыге не кажы. Там его кумир тогда заместительствовал у мертвечука
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10.09.2020 18:42 Відповісти
Так было понятно шо ты засланный бутусовский казачок От чем кыцькина лучше, то тем шо не банила и удаляла як навизжена
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10.09.2020 18:49 Відповісти
дятлам на заметку - я сам по себе...
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10.09.2020 18:54 Відповісти
Так никто и не зазихает на твою незалежнисть. Не теряй 100 друзей...
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10.09.2020 18:58 Відповісти
ну назови свой древний ник,мож згадаю...
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10.09.2020 19:00 Відповісти
У Павливны адрес спросишь - побазикаем
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10.09.2020 19:31 Відповісти
Кого ещё это впечатляет ?
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10.09.2020 17:58 Відповісти
кацапье,принес вам отличную новость .теперь заживете...

"ВКонтакте"увеличила лимит участников групповых видеозвонков в соцсети до 128 человек.

"Новая функция позволит сотрудникам ФСБ возбуждать до 128 фигурантных уголовных дел одновременно.Пользуйся "Вконтакте",живи на яркой стороне, сделай работу гэбни проще!"

ЄС продовжив індивідуальні санкції щодо Росії за підрив суверенітету України - Цензор.НЕТ 1226
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10.09.2020 17:59 Відповісти
ЄС продовжив санкції щодо терористичної Росії за підрив суверенітету України. А продажний антиукраїнський - уряд має намір пом'якшити санкції за підрив суверенітету и територіальної цілісності ( Крим і Донбас) Української держави .
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10.09.2020 18:05 Відповісти
ото й усе
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10.09.2020 18:08 Відповісти
на то и минские
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10.09.2020 18:15 Відповісти
 
 