ЄС продовжив індивідуальні санкції щодо Росії за підрив суверенітету України

Рада ЄС ухвалила в четвер рішення продовжити на шість місяців антиросійські санкції щодо осіб та організацій, які "продовжують підривати або загрожувати територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України".

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Існуючі обмежувальні заходи передбачають як обмеження на поїздки, так і заморожування активів, і будуть, як і раніше, застосовуватися до 175 осіб і 44 організацій", - сказано в комюніке про прийняте рішення.

У документі повідомляється, що санкції будуть діяти до 15 березня 2021 року.

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