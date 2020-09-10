ЄС продовжив індивідуальні санкції щодо Росії за підрив суверенітету України
Рада ЄС ухвалила в четвер рішення продовжити на шість місяців антиросійські санкції щодо осіб та організацій, які "продовжують підривати або загрожувати територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України".
Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Існуючі обмежувальні заходи передбачають як обмеження на поїздки, так і заморожування активів, і будуть, як і раніше, застосовуватися до 175 осіб і 44 організацій", - сказано в комюніке про прийняте рішення.
У документі повідомляється, що санкції будуть діяти до 15 березня 2021 року.
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