Разумков поблагодарил Литву за постоянную поддержку Украины на международной арене

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется на дальнейшую поддержку реформ, приближающих Украину к членству в Евросоюз и НАТО, со стороны Литвы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте ВР.

"Вектор развития нашей страны остается неизменным, и мы надеемся на продолжение поддержки реформ в Украине со стороны Литвы. Для нас важно за каденцию выполнить то, что мы обещали людям и себе перед выборами, и мы над этим работаем ", - цитирует сайт Верховной Рады Разумкова на встрече с президентом Литвы Гитанасом Науседой в четверг.

Глава украинского парламента выразил уверенность, что предстоящие парламентские выборы в Литве пройдут демократично.

"11 октября в Литве должны состояться парламентские выборы, и я уверен, что они пройдут спокойно и демократично", - отметил Разумков.

Он также проинформировал, что 6 сентября, после 42 дней соблюдения режима тишины на Донбассе украинские военнослужащие снова понесли потери: один погиб, трое ранены и еще двое военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

"Украина всегда выполняет взятые на себя обязательства, но, к сожалению, мы не можем сказать того же о стране-агрессоре", - отметил спикер.

Председатель Верховной Рады также поблагодарил Литву за постоянную поддержку Украины на международной арене.

"Наши государства успешно сотрудничают уже много лет. Вы правы в том, что правильно поставить цель - это уже половина дела. Общие цели Украина и Литва уже имеют, а следовательно половина пути к успешному будущему уже пройдена", - отметил Разумков.

Также читайте: В ближайшее время Рада примет взвешенное решение по событиям в Беларуси, - Разумков