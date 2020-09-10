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Разумков поблагодарил Литву за постоянную поддержку Украины на международной арене

Разумков поблагодарил Литву за постоянную поддержку Украины на международной арене

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется на дальнейшую поддержку реформ, приближающих Украину к членству в Евросоюз и НАТО, со стороны Литвы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте ВР.

"Вектор развития нашей страны остается неизменным, и мы надеемся на продолжение поддержки реформ в Украине со стороны Литвы. Для нас важно за каденцию выполнить то, что мы обещали людям и себе перед выборами, и мы над этим работаем ", - цитирует сайт Верховной Рады Разумкова на встрече с президентом Литвы Гитанасом Науседой в четверг.

Глава украинского парламента выразил уверенность, что предстоящие парламентские выборы в Литве пройдут демократично.

"11 октября в Литве должны состояться парламентские выборы, и я уверен, что они пройдут спокойно и демократично", - отметил Разумков.

Он также проинформировал, что 6 сентября, после 42 дней соблюдения режима тишины на Донбассе украинские военнослужащие снова понесли потери: один погиб, трое ранены и еще двое военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

"Украина всегда выполняет взятые на себя обязательства, но, к сожалению, мы не можем сказать того же о стране-агрессоре", - отметил спикер.

Председатель Верховной Рады также поблагодарил Литву за постоянную поддержку Украины на международной арене.

"Наши государства успешно сотрудничают уже много лет. Вы правы в том, что правильно поставить цель - это уже половина дела. Общие цели Украина и Литва уже имеют, а следовательно половина пути к успешному будущему уже пройдена", - отметил Разумков.

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Автор: 

Литва (2460) Разумков Дмитрий (1520) Науседа Гитанас (263)


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який ЄС, яке НАТО? зельонський і дєрьмак ведуть Україну в кацапську кабалу
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10.09.2020 19:48 Ответить
Если бубачка пообещал ***** выйти за него замуж, то это таки еще не говорит, шо мы все придем на свадьбу.
Хотя... может и придем.
В подвалах не только консервация хранится...
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10.09.2020 19:53 Ответить
Когда приведут? Уже в сентябре?
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10.09.2020 20:56 Ответить
бердычевский младорыг хочет нату...опоколипсис наблыжайеться..
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10.09.2020 19:51 Ответить
а ця чупакабра я дивлюсь зрозуміла що пора покинуть цей пошедший на дно корабель...риторика заяв зминилася в нього трохи...але один ..й...він себе втратив...
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10.09.2020 19:52 Ответить
А вы и не обязуйтесь перед страной-агрессором, как шавки безродные.
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10.09.2020 19:54 Ответить
Кабмин Латвии обратился в IIHF c письмом о нежелании проводить ЧМ вместе с Беларусью
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10.09.2020 19:59 Ответить
Литва Польша Украина создадут свое НАТО
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10.09.2020 20:07 Ответить
 
 