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Разумков подякував Литві за постійну підтримку України на міжнародній арені

Разумков подякував Литві за постійну підтримку України на міжнародній арені

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков сподівається на продовження підтримки реформ, які наближають Україну до членства в ЄС та НАТО, з боку Литви.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті ВР.

"Вектор розвитку нашої країни залишається незмінним, і ми сподіваємося на продовження підтримки впровадження реформ в Україні з боку Литви. Для нас важливо за каденцію виконати те, що ми обіцяли людям та собі перед виборами, і ми над цим працюємо", - цитує сайт Верховної Ради Разумкова на зустрічі з президентом Литви Гітанасом Наусєдою у четвер.

Голова українського парламенту висловив упевненість, що майбутні парламентські вибори в Литві відбудуться демократично.

"11 жовтня в Литві мають відбутися парламентські вибори, і я впевнений, що вони пройдуть спокійно та демократично", - зазначив Дмитро Разумков.

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Він також повідомив, що 6 вересня, після 42 днів дотримання режиму тиші на Донбасі українські військовослужбовці знову зазнали втрат: загинув один військовий ЗСУ, троє поранені та ще двоє військових підірвались на невідомому вибуховому пристрої.

"Україна завжди дотримується взятих на себе зобов’язань, але, на жаль, ми не можемо сказати того ж про країну-агресора", - зауважив спікер.

Голова Верховної Ради також подякував Литві за сталу підтримку України на міжнародній арені.

"Наші держави успішно співпрацюють уже багато років. Ви слушно зауважили, що правильно поставити мету - це вже половина справи. Спільні цілі Україна та Литва вже мають, а отже половину шляху до успішного майбутнього вже пройдено", - зазначив Разумков.

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Литва (2397) Разумков Дмитро (1526) Науседа Гітанас (334)


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який ЄС, яке НАТО? зельонський і дєрьмак ведуть Україну в кацапську кабалу
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10.09.2020 19:48 Відповісти
Если бубачка пообещал ***** выйти за него замуж, то это таки еще не говорит, шо мы все придем на свадьбу.
Хотя... может и придем.
В подвалах не только консервация хранится...
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10.09.2020 19:53 Відповісти
Когда приведут? Уже в сентябре?
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10.09.2020 20:56 Відповісти
бердычевский младорыг хочет нату...опоколипсис наблыжайеться..
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10.09.2020 19:51 Відповісти
а ця чупакабра я дивлюсь зрозуміла що пора покинуть цей пошедший на дно корабель...риторика заяв зминилася в нього трохи...але один ..й...він себе втратив...
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10.09.2020 19:52 Відповісти
А вы и не обязуйтесь перед страной-агрессором, как шавки безродные.
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10.09.2020 19:54 Відповісти
Кабмин Латвии обратился в IIHF c письмом о нежелании проводить ЧМ вместе с Беларусью
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10.09.2020 19:59 Відповісти
Литва Польша Украина создадут свое НАТО
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10.09.2020 20:07 Відповісти
 
 