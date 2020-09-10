Разумков подякував Литві за постійну підтримку України на міжнародній арені

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков сподівається на продовження підтримки реформ, які наближають Україну до членства в ЄС та НАТО, з боку Литви.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті ВР.

"Вектор розвитку нашої країни залишається незмінним, і ми сподіваємося на продовження підтримки впровадження реформ в Україні з боку Литви. Для нас важливо за каденцію виконати те, що ми обіцяли людям та собі перед виборами, і ми над цим працюємо", - цитує сайт Верховної Ради Разумкова на зустрічі з президентом Литви Гітанасом Наусєдою у четвер.

Голова українського парламенту висловив упевненість, що майбутні парламентські вибори в Литві відбудуться демократично.

"11 жовтня в Литві мають відбутися парламентські вибори, і я впевнений, що вони пройдуть спокійно та демократично", - зазначив Дмитро Разумков.

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Він також повідомив, що 6 вересня, після 42 днів дотримання режиму тиші на Донбасі українські військовослужбовці знову зазнали втрат: загинув один військовий ЗСУ, троє поранені та ще двоє військових підірвались на невідомому вибуховому пристрої.

"Україна завжди дотримується взятих на себе зобов’язань, але, на жаль, ми не можемо сказати того ж про країну-агресора", - зауважив спікер.

Голова Верховної Ради також подякував Литві за сталу підтримку України на міжнародній арені.

"Наші держави успішно співпрацюють уже багато років. Ви слушно зауважили, що правильно поставити мету - це вже половина справи. Спільні цілі Україна та Литва вже мають, а отже половину шляху до успішного майбутнього вже пройдено", - зазначив Разумков.