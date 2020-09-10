Сеймас Литвы назвал Тихановскую "избранным белорусским народом лидером"
Сейм Литвы принял резолюцию о "незаконном навязывания Россией своего союза с Беларусью", в котором назвал Светлану Тихановську "избранным белорусским народом лидером". Это первый случай признания Тихановской президентом Беларуси.
В резолюции, которую поддержали все литовские депутаты, присутствующие на заседании, Тихановскую и Координационный совет белорусской оппозиции называют "единственными легитимными представителями белорусского народа", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ
Сеймас Литвы призвал международное сообщество поддержать требование оппозиции Беларуси о проведении новых справедливых и прозрачных выборов президента страны, а также предоставить белорусскому народу и оппозиции финансовую, политическую, экономическую и т.д. помощь для проведения таких выборов.
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко в резолюции называют "нелегитимным", а его действия, направленные на укрепление власти (в том числе и договоренности с Россией), предлагают считать "преступлением против белорусского народа".
Литовские депутаты также просят ввести дополнительные санкции против России и представителей "незаконного лидера" Лукашенко в случае, если те попытаются ограничить суверенитет Беларуси против воли белорусского народа.
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Helgi Sharp
Історичні фото.
А погані 90-ті були не такими вже й поганими...)
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Всегда смотрите в корень, господин кацап. И не мельтешите как кремлевские крысы.
Что бы состоялся суд, подсудимый должен на него явиться. А оно бежало к другу вове, аж пятки сверкали. Кстати суд таки произошел. Хоть и заочно. И теперь шапкокрад триждысудимый. Такие дела, друже-кацапэ.
ЕС тоже начало гибридно играть адекватно ботоксному дегенерату.
теперь в Белоруси два президента.
Алексиевич назвала события в Беларуси восстанием и обратилась к "русским братьям"
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Frus%2Fnews%2F2020%2F09%2F9%2F7265794%2F&psig=AOvVaw3rQmdU2TmRR7DdWly_ZGk7&ust=1599848256238000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjhxqFwoTCJjN76qZ3-sCFQAAAAAdAAAAABAJ
Программа Кеосаяна выходит на НТВ, её художественный руководитель - жена Кеосаяна, главный редактор канала RT Маргарита Симоньян. В шоу со своеобразным юмором комментируются политические события. Как ранее https://www.svoboda.org/a/30479412.html сообщал в своём расследовании основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, за производство программы и рекламу в ней супруги могут получать сотни миллионов рублей.Извинения за выпуск она выложила в фейсбук. "Я прошу прощения перед всеми людьми Белоруссии, женщинами", - говорит она. Она говорит, что ей стыдно за роль. "Оправдывать себя тем, что я получаю текст за три минуты до мотора [начала съёмок], - это уже неважно", - говорит Шмакова. "Это было ужасно, ужасно безбожно с моей стороны", - резюмирует актриса.
Ранее, после расследования Навального, видеообращение записывала другая актриса, снимавшаяся в программе, Альбина Кабалина. Она сказала, что после расследования Навального ей поступали угрозы.
"Я не пропагандист. Я не сторонник Путина. Я не "пилила" эти деньги. Я даже понятия не имела, о чем эта программа. Я зарабатывала кровные свои десять тысяч. Я думаю, меня понимают многие артисты, которые находятся на грани выживания в этом городе… Люди, я выживала. Я выживаю. Я не преступница. Я не делала ничего плохого", - сообщила Кабалина в ютьюб-обращении (https://meduza.io/news/2020/03/12/lyudi-ya-vyzhivayu-ya-ne-prestupnitsa-aktrisa-albina-kabalina-zayavila-ob-ugrozah-posle-rassledovaniya-navalnogo-o-margarite-simonyan-i-ee-muzhe цитата по "Медузе"). Позднее оно было удалено.
https://www.svoboda.org/a/30831794.html