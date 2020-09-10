Сеймас Литвы назвал Тихановскую "избранным белорусским народом лидером"

Сейм Литвы принял резолюцию о "незаконном навязывания Россией своего союза с Беларусью", в котором назвал Светлану Тихановську "избранным белорусским народом лидером". Это первый случай признания Тихановской президентом Беларуси.

В резолюции, которую поддержали все литовские депутаты, присутствующие на заседании, Тихановскую и Координационный совет белорусской оппозиции называют "единственными легитимными представителями белорусского народа", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ

Сеймас Литвы призвал международное сообщество поддержать требование оппозиции Беларуси о проведении новых справедливых и прозрачных выборов президента страны, а также предоставить белорусскому народу и оппозиции финансовую, политическую, экономическую и т.д. помощь для проведения таких выборов.

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко в резолюции называют "нелегитимным", а его действия, направленные на укрепление власти (в том числе и договоренности с Россией), предлагают считать "преступлением против белорусского народа".

Литовские депутаты также просят ввести дополнительные санкции против России и представителей "незаконного лидера" Лукашенко в случае, если те попытаются ограничить суверенитет Беларуси против воли белорусского народа.

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