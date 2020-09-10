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Новости Революция в Беларуси
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Сеймас Литвы назвал Тихановскую "избранным белорусским народом лидером"

Сеймас Литвы назвал Тихановскую

Сейм Литвы принял резолюцию о "незаконном навязывания Россией своего союза с Беларусью", в котором назвал Светлану Тихановську "избранным белорусским народом лидером". Это первый случай признания Тихановской президентом Беларуси.

В резолюции, которую поддержали все литовские депутаты, присутствующие на заседании, Тихановскую и Координационный совет белорусской оппозиции называют "единственными легитимными представителями белорусского народа", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ

Сеймас Литвы призвал международное сообщество поддержать требование оппозиции Беларуси о проведении новых справедливых и прозрачных выборов президента страны, а также предоставить белорусскому народу и оппозиции финансовую, политическую, экономическую и т.д. помощь для проведения таких выборов.

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко в резолюции называют "нелегитимным", а его действия, направленные на укрепление власти (в том числе и договоренности с Россией), предлагают считать "преступлением против белорусского народа".

Литовские депутаты также просят ввести дополнительные санкции против России и представителей "незаконного лидера" Лукашенко в случае, если те попытаются ограничить суверенитет Беларуси против воли белорусского народа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тихановская обратилась к россиянам: Не позволим пропаганде отравить взаимоотношения между дружественными народами. ВИДЕО

Автор: 

Беларусь (7890) Литва (2460) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+10
Можно отслеживать лахту и росийских троллей по отрицательным комментариям .
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10.09.2020 20:28
+9
Лукашенко заявил, что не отдаст властьСеймас Литвы назвал Тихановскую "избранным белорусским народом лидером" - Цензор.НЕТ 2299
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10.09.2020 20:23
+9
Сеймас Литвы назвал Тихановскую "избранным белорусским народом лидером" - Цензор.НЕТ 6221
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10.09.2020 20:32
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Jesli vy znali Dzintars, eto ne znacit sto krome vas ecio kto to znal,tem boleje vo vsiom mire
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10.09.2020 21:24 Ответить
Дзинтарс это производитель косметики Латвии, не Литвы. Но российские тролли постоянно путают Литву и Латвию.
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10.09.2020 22:37 Ответить
Ни в коем случае не сочтите за неуважение, но купите клавиатуру с кириллическими буквами или наклейки, чтобы полноценно дискутировать. Мне кажется, что 90% читателей просто пропускает ваши трудночитаемые сообщения. Это всего лишь совет, с полным уважением.
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10.09.2020 21:15 Ответить
Ja ne ruski i ruskogo neznaju.Poniatno
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10.09.2020 21:17 Ответить
Так пиши по-украински!
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10.09.2020 21:23 Ответить
Не прикалывайтесь. Речь лишь о знаках писменности.
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10.09.2020 21:25 Ответить
есть транслит . быстро и удобно . читать руский латинским шрифтом неблагодарное занятие .

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10.09.2020 21:49 Ответить
Ja govoriu kak jest menia ruskogo v skole neucili
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10.09.2020 21:20 Ответить
Вы прекрасно пишете по русски. Только латиницей (в своем изобретении). Я лишь хотел сказать, что ваши сообщения будут читать далеко не все люди.
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10.09.2020 21:23 Ответить
Кому надо прочтут и поймут усёк?
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10.09.2020 23:55 Ответить
Pomoajet no ne 10 miliardov,da i mi platym ES dengi jesli neznajes tak uznaj.Mi 500mln evro proslom godu zaplatyli v ES
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10.09.2020 21:41 Ответить
а почему ты латиницей пишешь? не знаешь как раскладку поменять?
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11.09.2020 00:18 Ответить
rosija ot nas otstala na 30 let kak minimum po VVP na celoveka i eto lucem sluce.
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10.09.2020 21:02 Ответить
ага я часто проезжаю транзитом. Уровень жизни достаточно невысок. Хотя для меня как для москвича - продукты недорогие. Зарплаты невысокие. Скока там, евриков 600 в месяц, бгггг копейки
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11.09.2020 00:17 Ответить
Litve sredniaja zarplata 1400 evro v mesiac.Minimalka 607 evro.Rosiji Pitere bolse 300 evro nepolucajet .50% detej provinciji rosiji zyvut v bednote po danim Rostata
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11.09.2020 00:22 Ответить
хахаххх, 1400 в месяц....бгггггг, а после вычета налогов скока?? ну фиг с ним 700 - 800, ухахахаххх тоже мне сказочник.
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11.09.2020 00:36 Ответить
А почему не под власовской тряпкой лаптеногое? Ещё и падаль обсуждает кого то, тварь сызранская
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11.09.2020 05:17 Ответить
А разве ЕС не уничтожил их промышленность, не закрыл АЭС, не спровоцировал исход заробитчан?
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10.09.2020 21:00 Ответить
Nase promyslinost unictozyla,sutki liubete.Litva lyder sredi vsex ES stran za pol goda v etom godu po promyslenosti
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10.09.2020 21:05 Ответить
Лидер ЕС по промышленности ? По какой промышленности ? Может быть лидер по росту промышленного производства ? Но 3-х процентный рост производства - это не показатель супермощной промышленности. И к том уже, ты забыл упомянуть о лидерстве Литвы в ЕС по росту безработицы.
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10.09.2020 21:43 Ответить
VVP sto eto takoje?Vot po VVP za pol goda mi lyderi ES,u nas on pocti ****** daze pri koranaviruse.Bezrabotica da problema no 400 evro u nas takyje polucajet,v rosiji takyje dengi daze rabotajucyje vosne nevydeli
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10.09.2020 21:54 Ответить
Ucityvat nado sto tut produkti na mnogo desevle cem raske takze
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10.09.2020 21:57 Ответить
Tut za 1200 evro nikto nebudet rabotat vot jabloki sobirat teper otkazyvajetsia.Nasi iz 10 odin idut.Tak eto bezrabotica,a rabotajet liudi s Ukraini i Belorus
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10.09.2020 22:03 Ответить
Нiт )))
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10.09.2020 21:06 Ответить
Energetika tut u nas na vysote.Boleje togo imejet svoji preprijatyja v Polse,Finliandiji i Braziliji.Gaz dlia otoplenyja domov pocti nezakupajm, sami delajem.Vot eto zdelano za 10 let gaza sto nenado
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10.09.2020 21:32 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=AZUKfALeGVtSa_URhQJhPLs2TszOlUaw-kM40IFQBd6omrsdPjAW7D56m6Ipurg5z-ayp4KgblszE6DaoU996KF68z8uybBzix0CPYUxdcPoBJUe5s2NURLnzamBg9t-iFE&__tn__=-]C%2CP-R
Helgi Sharp

Історичні фото.
А погані 90-ті були не такими вже й поганими...)

Сейм Литви назвав Тіхановську "обраним білоруським народом лідером" - Цензор.НЕТ 2266
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10.09.2020 20:48 Ответить
Ну и нам пора, а то можем опоздать!
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10.09.2020 20:53 Ответить
Realno ona i vygrala vybori,tut necego stranogo
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10.09.2020 21:00 Ответить
Видать, наобещали Литве скидку на электричество...
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10.09.2020 21:06 Ответить
Kto predlogal svedi?Mi so svedov pokupajem elektricestvo
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10.09.2020 21:09 Ответить
Tebia nesprosit poskolku ti 0.U nas svojio mnenije
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10.09.2020 21:07 Ответить
Tak pri sebe i ostavili
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10.09.2020 22:18 Ответить
Не обращай внимания .Тут 1/4 москальё поганое
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11.09.2020 00:01 Ответить
о, традыцыя заговорила
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11.09.2020 00:38 Ответить
А с каких пор таракан = государству?
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10.09.2020 22:36 Ответить
Сомнительное самопровозглашенное чмо не равно государству при любых раскладах.
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10.09.2020 23:50 Ответить
Признавай таракана. Он нуждается в твоей поддержке. Можешь флажком совковым помахать. Рыгорычу приятно станет.
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11.09.2020 00:33 Ответить
Речь идет о других вещах. Но не отвлекайся. Крепкий хозяйственник таких ценит.
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11.09.2020 10:16 Ответить
Ложил, ложил, да невыложил. Сидеть на попе ровно народ не хочет.
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11.09.2020 14:31 Ответить
Главный и легитимный, это разные вещи. Бандит, захвативший город, становится в нем главным. Но это не делает его легитимным. Даже если его поддерживает главурка из соседнего района.
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11.09.2020 14:38 Ответить
Янукович был легитимным до момента его отстранения. Дальше это было только сбежавшее чмо-предатель своей родины, не более. То есть, было важно законно возобновить легитимность президента Украины, что и было сделано. А таракан таковым уже никогда не станет. Просто бандит у власти, хунта. Не более. И этим ему тыкают в нос. Что очень злит таракашку. Отсюда все его вскукареки про Вашингтон, Берлин, Варшаву и Украину с Балтией, дергатня кацапская, военщина и прочие нехитрые ужимки сумасшедшего диктатора, у которого горит под задницей. Если бы ему было все равно, но нет.
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11.09.2020 15:10 Ответить
С каких это пор Верховна Рада не имеет легитимности? По вашему, только печать на лбу, которую ставит главкацап, является символом легитимности украинского президента? Есть такое мнение у некоторой прослойки скацапленных малоросов. Но по счастью, это все же меньшинство украинского общества.
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11.09.2020 15:34 Ответить
По конституции, носителем власти в Украине является народ, а не поц по типу овоща, или таракана. Если эти людишки начинают нарушать законы и устраивать беспредел, народ имеет право их сместить. Этого подкацапникам не понять. Там только преемственность барина. Барин возжелает наказать холопа, святое дело. Но по счастью, подкацапников всегда в Украине было, есть и будет меньшинство. Как бы не вливали кацапы млн. в кацапскую пропаганду.
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11.09.2020 17:38 Ответить
А у народа нет права на протест? Какой вы однако кацап рафинированный. А вот у овоща и рыгов вообще, была типичная манечка всех постсовковых бандюков, добравшихся до власти - грести как не в себя и пытаться законсервировать свою власть типично бандитскими методами. А это уже не работает так. Мир изменился. Уже сиди читай, дяде не мешай,не проходит. Кацапские ещё остаётся оплотом таких общественных отношений и распространяет вокруг себя миазмы, но это уже отрыжка истории. Моль подохнет и в кацапии неизбежно начнутся такие же процессы как сейчас в Беларуси.
.
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11.09.2020 22:31 Ответить
Вы, товарищ кацап (кстати, если уж вы называете меня свидомым, то будь ласка, с приставкой пан, бо вам тамбовский волк товарищ, как известно), забылис, что овощная банда сама смылась из страны, только пятки сверкали. А ведь этого огузка очень ждали на суде. Но нет, кацапы собираются в кучку на кацапии. А уж извините, но страна в период начала военной агрессии запоребриков не могла существовать без главы. Коий и был избран на всенародных и максимально свободных и демократических выборах. А вот эти вот намеки лахтинские на хунту там и легитимность чмыря Ростовского уже давно канули в лету сказок от дедушки соловья.
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11.09.2020 23:35 Ответить
Да нет, товарищ кацап, смылся овощ из-за звериного превышения власти, сразу после этого он перешел рубикон и утратил легитимность. После того, как он к лицу грабителя страны добавил маску зверя и убийцы, его часы на посту, были сочтены.

Всегда смотрите в корень, господин кацап. И не мельтешите как кремлевские крысы.
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12.09.2020 17:33 Ответить
То есть, кацап, который не брешет, это казах. Тут без вариантов.
Что бы состоялся суд, подсудимый должен на него явиться. А оно бежало к другу вове, аж пятки сверкали. Кстати суд таки произошел. Хоть и заочно. И теперь шапкокрад триждысудимый. Такие дела, друже-кацапэ.
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12.09.2020 19:25 Ответить
Кацапенок, проворовался твой овощ, получил по рогам, обдрыстался и свалил от ответственности. А ведь сейчас бы уже мог претендовать на условно досрочное за хорошее поведение. Но кацапы с подкацапниками таковы, грабить, убивать, лгать и все по новой. А когда настает время ответственности, в кусты. Ручки ломать. Пенькобежец не исключение. Но бог его по своему наказал.
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12.09.2020 22:13 Ответить
У Чаушесок спроси как они успешно ложили и оставались главными ...
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11.09.2020 16:09 Ответить
История говорит о том, что белорусы умеют не только обувь снимать вставая на лавку, но и под откос пускать всякие там паровозы, пароходы и аэропланы
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11.09.2020 16:28 Ответить
в районах стали сжигать автомобили милицейских начальников и председателей избирательных комиссий . постепенно скинут лукадрища не сразу , но скинут.
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11.09.2020 19:49 Ответить
Видимо, просто еще не вечер
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11.09.2020 16:31 Ответить
А почему так удмурты лезут в Беларусь?
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11.09.2020 05:18 Ответить
Сейм Литви назвав Тіхановську "обраним білоруським народом лідером" - Цензор.НЕТ 9667
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10.09.2020 21:06 Ответить
интересное заявление.
ЕС тоже начало гибридно играть адекватно ботоксному дегенерату.
теперь в Белоруси два президента.
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10.09.2020 21:16 Ответить
Тихановская президент, и правильно сделала, что выехала в Литву. Если бы он выехала в Украину, то шмаркля её бы сдал бацьке.
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10.09.2020 21:17 Ответить
и правильно б сделал. Она такая же пропутинская, как и лукашенко.
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10.09.2020 21:24 Ответить
ты откуда знаешь ?
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11.09.2020 19:50 Ответить
Сейм Литви назвав Тіхановську "обраним білоруським народом лідером" - Цензор.НЕТ 2436
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10.09.2020 21:24 Ответить
Светлане Алексиевич передайте

Алексиевич назвала события в Беларуси восстанием и обратилась к "русским братьям"
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Frus%2Fnews%2F2020%2F09%2F9%2F7265794%2F&psig=AOvVaw3rQmdU2TmRR7DdWly_ZGk7&ust=1599848256238000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjhxqFwoTCJjN76qZ3-sCFQAAAAAdAAAAABAJ

Сейм Литви назвав Тіхановську "обраним білоруським народом лідером" - Цензор.НЕТ 3748
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10.09.2020 21:34 Ответить
Российская актриса Екатерина Шмакова извинилась за роль протестующей белоруски в программе "Международная пилорама" Тиграна Кеосаяна. В сюжете её персонаж жаловался на низкие гонорары за участие в протестах и говорил, что выходит на улицу, чтобы познакомиться с сотрудником ОМОНа.
Программа Кеосаяна выходит на НТВ, её художественный руководитель - жена Кеосаяна, главный редактор канала RT Маргарита Симоньян. В шоу со своеобразным юмором комментируются политические события. Как ранее https://www.svoboda.org/a/30479412.html сообщал в своём расследовании основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, за производство программы и рекламу в ней супруги могут получать сотни миллионов рублей.Извинения за выпуск она выложила в фейсбук. "Я прошу прощения перед всеми людьми Белоруссии, женщинами", - говорит она. Она говорит, что ей стыдно за роль. "Оправдывать себя тем, что я получаю текст за три минуты до мотора [начала съёмок], - это уже неважно", - говорит Шмакова. "Это было ужасно, ужасно безбожно с моей стороны", - резюмирует актриса.

Ранее, после расследования Навального, видеообращение записывала другая актриса, снимавшаяся в программе, Альбина Кабалина. Она сказала, что после расследования Навального ей поступали угрозы.

"Я не пропагандист. Я не сторонник Путина. Я не "пилила" эти деньги. Я даже понятия не имела, о чем эта программа. Я зарабатывала кровные свои десять тысяч. Я думаю, меня понимают многие артисты, которые находятся на грани выживания в этом городе… Люди, я выживала. Я выживаю. Я не преступница. Я не делала ничего плохого", - сообщила Кабалина в ютьюб-обращении (https://meduza.io/news/2020/03/12/lyudi-ya-vyzhivayu-ya-ne-prestupnitsa-aktrisa-albina-kabalina-zayavila-ob-ugrozah-posle-rassledovaniya-navalnogo-o-margarite-simonyan-i-ee-muzhe цитата по "Медузе"). Позднее оно было удалено.
https://www.svoboda.org/a/30831794.html
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10.09.2020 21:40 Ответить
Не зря еще в Древнем Риме на торжества в честь побед , не пускали "грязных торговцев, бродячих артистов и проституток." Ну и Колчак вспоминается , про ".... они служат любой власти".
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10.09.2020 21:56 Ответить
Чей Крым? белорусы понятия не имеют что сказать
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10.09.2020 21:40 Ответить
Назначил народ Беларуси, только усатый таракан украл победу.
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10.09.2020 22:39 Ответить
Но назначает только Народ, на выборах! И срать хотели на карлика!
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10.09.2020 23:01 Ответить
недавние язычники я слышал
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11.09.2020 00:41 Ответить
Язычник это человек который не верит в еврейские сказки)А ты вкладчик МММ?
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11.09.2020 11:06 Ответить
На РАБссии Шариков пришел на 100 лет Сейм Литви назвав Тіхановську "обраним білоруським народом лідером" - Цензор.НЕТ 2057
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10.09.2020 21:52 Ответить
Три Путлера и все разные
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10.09.2020 21:53 Ответить
Разве только три, боюсь уже рота моржовых ...!
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10.09.2020 23:07 Ответить
Ну короче Венесуэла Гуайдо )))))))
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10.09.2020 22:01 Ответить
Да нет батенька, выгребная яма-404, маацьваа!!!
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10.09.2020 23:10 Ответить
правильно.
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10.09.2020 23:51 Ответить
Оне только и могут выражать глубочайшую озабоченность.
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11.09.2020 00:20 Ответить
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