Тихановская обратилась к россиянам: Не позволим пропаганде отравить взаимоотношения между дружественными народами. ВИДЕО

Соперница Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская записала обращение к жителям России.

Видео опубликовано в телеграм-канале "Пул первой", информирует Цензор.НЕТ.

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"Мы, Белорусы, очень признательны россиянам, которые уже поддерживают борьбу белорусского народа за свободу. Мы не забудем никакие из жестов или акций солидарности. Спасибо вам за это! Российские независимые журналисты и блогеры, отдельно благодарю вас за внимание к происходящему в нашей стране, за готовность разговаривать с простыми белорусами – и транслировать их мнения. Это правда помогает снижать эффект российской и белорусской пропаганды, мешает настроить наши народу друг против друга.



Давайте не позволим пропаганде отравить взаимоотношения между дружественными народами, а необдуманным решениям политиков – ударить по интересам как Беларуси, так и России. Поддержите белорусский народ", - говорится в обращении