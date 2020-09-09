Тихановская обратилась к россиянам: Не позволим пропаганде отравить взаимоотношения между дружественными народами. ВИДЕО
Соперница Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская записала обращение к жителям России.
Видео опубликовано в телеграм-канале "Пул первой", информирует Цензор.НЕТ.
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"Мы, Белорусы, очень признательны россиянам, которые уже поддерживают борьбу белорусского народа за свободу. Мы не забудем никакие из жестов или акций солидарности. Спасибо вам за это! Российские независимые журналисты и блогеры, отдельно благодарю вас за внимание к происходящему в нашей стране, за готовность разговаривать с простыми белорусами – и транслировать их мнения. Это правда помогает снижать эффект российской и белорусской пропаганды, мешает настроить наши народу друг против друга.
Давайте не позволим пропаганде отравить взаимоотношения между дружественными народами, а необдуманным решениям политиков – ударить по интересам как Беларуси, так и России. Поддержите белорусский народ", - говорится в обращении
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"Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их.
Где-то мы уже подобное слышали ,перекликается с " путин ,введи войска ."
Пророссийская болтовня.
В белорусском обществе существует такое мнение.. точнее, в белорусском обществе нет никакого мнения по поводу диссидентского движения на территории республики во второй половине двадцатого столетия. Мы все знаем имена Солженицына, Сахарова, Пастернака, Бродского и прочих, мысливших не в унисон с советской властью и за это в той или иной мере пострадавших. Но может ли кто-либо из белорусов сходу назвать пару фамилий своих соотечественников, открыто говоривших во времена хрущевских оттепелей и брежневского застоя о негативных проявлениях в стране победившего социализма?
Диссидентская жизнь бурлила в России, Украине, странах Балтии.. А что тем временем происходило на территории БССР?
В 1956 году в Гомеле была организована "Партия Свободы Русского Народа", основатели которой (Грачуха, Козловский, Винников, Яткин иДегтярев) своими программными положениями определили право частной собственности, строительство демократического общества и отрицание управляющей роли КПСС. Ни то, ни другое, ни третье в жизнь воплощено не было: уже в 1957 году все вышеперечисленные были арестованы и приговорены к различным срокам заключения.
Тем временем окончивший БГУ уроженец Гродненской области Федор Кардаш, проникнувшись кукурузной программой Хрущева, отправил ему личное письмо с жесткой критикой колхозной системы, подписавшись Анонимом. Органы КГБ вычислили недовольного, и в 1957 году Федор был приговорен к двум годам лишения свободы.
Белорусские националисты (как и все националисты стран бывшего СССР, кстати, русские националисты отнюдь не исключение) любят рассказывать, что именно их нация больше всех страдала во времена СССР и что именно их нация была самой "антисоветской". В отношении белорусов эти рассказы националистов не просто лживы, но почти и не имеют основы. Белорусы если не были самым лояльным (т.е. "прокоммунистическим") народном к советской власти, то одним из наиболее.
диктаторы сами не уходят, если нет нужды в политических преобразованиях чем бацька не
устраивает зачем менять бацьку на мамку, если хотим назад в совок так бацька уже будет не
царь а завсклада и совершенно не в традициях совка вообще чтото менять на верхах..........
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так что пользуясь твоими словами :" А ну в совковый совок с паРашей, бздливое отродье! И это правильно. Заслужили.(с) "
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Беларусы проголосовали за своего кандидата и оцтаивают свой выбор не имея поддержки ни от кого . Они противистоят росийскому ФСБ , росийской гвардии и диверсионным отрядам гру . Людей убивают и сажают по тюрьмам . У тебя нет никакого права оскорблять тех кто в неравном бою стоит за свободу .
Бульбо-Ватники что-то начали подозревать !