Сейм Литви назвав Тіхановську "обраним білоруським народом лідером"
Сейм Литви ухвалив резолюцію про "незаконне нав’язування Росією свого союзу з Білоруссю", в якому назвав Світлану Тіхановську "обраним білоруським народом лідером". Це перший випадок визнання Тіхановської президентом Білорусі.
У резолюції, яку підтримали всі литовські депутати, присутні на засіданні, Тіхановську та Координаційну раду білоруської опозиції називають "єдиними легітимними представниками білоруського народу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ
Сейм Литви закликав міжнародну спільноту підтримати вимогу опозиції Білорусі щодо проведення нових справедливих і прозорих виборів президента країни, а також надати білоруському народу й опозиції фінансову, політичну, економічну тощо допомогу для проведення таких виборів.
"Президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, в резолюції називають "нелегітимним", а його дії, спрямовані на укріплення влади (зокрема і домовленості з Росією), пропонують вважати "злочином проти білоруського народу".
Литовські депутати також просять ввести додаткові санкції проти Росії та представників "незаконного лідера" Лукашенка в разі, якщо ті спробують обмежити суверенітет Білорусі проти волі білоруського народу.
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Helgi Sharp
Історичні фото.
А погані 90-ті були не такими вже й поганими...)
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Всегда смотрите в корень, господин кацап. И не мельтешите как кремлевские крысы.
Что бы состоялся суд, подсудимый должен на него явиться. А оно бежало к другу вове, аж пятки сверкали. Кстати суд таки произошел. Хоть и заочно. И теперь шапкокрад триждысудимый. Такие дела, друже-кацапэ.
ЕС тоже начало гибридно играть адекватно ботоксному дегенерату.
теперь в Белоруси два президента.
Алексиевич назвала события в Беларуси восстанием и обратилась к "русским братьям"
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Frus%2Fnews%2F2020%2F09%2F9%2F7265794%2F&psig=AOvVaw3rQmdU2TmRR7DdWly_ZGk7&ust=1599848256238000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjhxqFwoTCJjN76qZ3-sCFQAAAAAdAAAAABAJ
Программа Кеосаяна выходит на НТВ, её художественный руководитель - жена Кеосаяна, главный редактор канала RT Маргарита Симоньян. В шоу со своеобразным юмором комментируются политические события. Как ранее https://www.svoboda.org/a/30479412.html сообщал в своём расследовании основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, за производство программы и рекламу в ней супруги могут получать сотни миллионов рублей.Извинения за выпуск она выложила в фейсбук. "Я прошу прощения перед всеми людьми Белоруссии, женщинами", - говорит она. Она говорит, что ей стыдно за роль. "Оправдывать себя тем, что я получаю текст за три минуты до мотора [начала съёмок], - это уже неважно", - говорит Шмакова. "Это было ужасно, ужасно безбожно с моей стороны", - резюмирует актриса.
Ранее, после расследования Навального, видеообращение записывала другая актриса, снимавшаяся в программе, Альбина Кабалина. Она сказала, что после расследования Навального ей поступали угрозы.
"Я не пропагандист. Я не сторонник Путина. Я не "пилила" эти деньги. Я даже понятия не имела, о чем эта программа. Я зарабатывала кровные свои десять тысяч. Я думаю, меня понимают многие артисты, которые находятся на грани выживания в этом городе… Люди, я выживала. Я выживаю. Я не преступница. Я не делала ничего плохого", - сообщила Кабалина в ютьюб-обращении (https://meduza.io/news/2020/03/12/lyudi-ya-vyzhivayu-ya-ne-prestupnitsa-aktrisa-albina-kabalina-zayavila-ob-ugrozah-posle-rassledovaniya-navalnogo-o-margarite-simonyan-i-ee-muzhe цитата по "Медузе"). Позднее оно было удалено.
https://www.svoboda.org/a/30831794.html