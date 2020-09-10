Сейм Литви назвав Тіхановську "обраним білоруським народом лідером"

Сейм Литви ухвалив резолюцію про "незаконне нав’язування Росією свого союзу з Білоруссю", в якому назвав Світлану Тіхановську "обраним білоруським народом лідером". Це перший випадок визнання Тіхановської президентом Білорусі.

У резолюції, яку підтримали всі литовські депутати, присутні на засіданні, Тіхановську та Координаційну раду білоруської опозиції називають "єдиними легітимними представниками білоруського народу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ

Сейм Литви закликав міжнародну спільноту підтримати вимогу опозиції Білорусі щодо проведення нових справедливих і прозорих виборів президента країни, а також надати білоруському народу й опозиції фінансову, політичну, економічну тощо допомогу для проведення таких виборів.

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"Президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, в резолюції називають "нелегітимним", а його дії, спрямовані на укріплення влади (зокрема і домовленості з Росією), пропонують вважати "злочином проти білоруського народу".

Литовські депутати також просять ввести додаткові санкції проти Росії та представників "незаконного лідера" Лукашенка в разі, якщо ті спробують обмежити суверенітет Білорусі проти волі білоруського народу.

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