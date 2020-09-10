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Новини Революція в Білорусі
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Сейм Литви назвав Тіхановську "обраним білоруським народом лідером"

Сейм Литви назвав Тіхановську

Сейм Литви ухвалив резолюцію про "незаконне нав’язування Росією свого союзу з Білоруссю", в якому назвав Світлану Тіхановську "обраним білоруським народом лідером". Це перший випадок визнання Тіхановської президентом Білорусі.

У резолюції, яку підтримали всі литовські депутати, присутні на засіданні, Тіхановську та Координаційну раду білоруської опозиції називають "єдиними легітимними представниками білоруського народу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ

Сейм Литви закликав міжнародну спільноту підтримати вимогу опозиції Білорусі щодо проведення нових справедливих і прозорих виборів президента країни, а також надати білоруському народу й опозиції фінансову, політичну, економічну тощо допомогу для проведення таких виборів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тіхановська про затримання Колесникової: Влада займається терором, але нас це не зупинить

"Президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, в резолюції називають "нелегітимним", а його дії, спрямовані на укріплення влади (зокрема і домовленості з Росією), пропонують вважати "злочином проти білоруського народу".

Литовські депутати також просять ввести додаткові санкції проти Росії та представників "незаконного лідера" Лукашенка в разі, якщо ті спробують обмежити суверенітет Білорусі проти волі білоруського народу.

Читайте також: Тіхановська звернулася до росіян: не дозволимо пропаганді отруїти взаємини між дружніми народами. ВІДЕО

Автор: 

Білорусь (7929) Литва (2397) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+10
Можно отслеживать лахту и росийских троллей по отрицательным комментариям .
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10.09.2020 20:28
+9
Лукашенко заявил, что не отдаст властьСеймас Литвы назвал Тихановскую "избранным белорусским народом лидером" - Цензор.НЕТ 2299
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10.09.2020 20:23
+9
Сеймас Литвы назвал Тихановскую "избранным белорусским народом лидером" - Цензор.НЕТ 6221
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10.09.2020 20:32
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Jesli vy znali Dzintars, eto ne znacit sto krome vas ecio kto to znal,tem boleje vo vsiom mire
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10.09.2020 21:24 Відповісти
Дзинтарс это производитель косметики Латвии, не Литвы. Но российские тролли постоянно путают Литву и Латвию.
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10.09.2020 22:37 Відповісти
Ни в коем случае не сочтите за неуважение, но купите клавиатуру с кириллическими буквами или наклейки, чтобы полноценно дискутировать. Мне кажется, что 90% читателей просто пропускает ваши трудночитаемые сообщения. Это всего лишь совет, с полным уважением.
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10.09.2020 21:15 Відповісти
Ja ne ruski i ruskogo neznaju.Poniatno
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10.09.2020 21:17 Відповісти
Так пиши по-украински!
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10.09.2020 21:23 Відповісти
Не прикалывайтесь. Речь лишь о знаках писменности.
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10.09.2020 21:25 Відповісти
есть транслит . быстро и удобно . читать руский латинским шрифтом неблагодарное занятие .

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10.09.2020 21:49 Відповісти
Ja govoriu kak jest menia ruskogo v skole neucili
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10.09.2020 21:20 Відповісти
Вы прекрасно пишете по русски. Только латиницей (в своем изобретении). Я лишь хотел сказать, что ваши сообщения будут читать далеко не все люди.
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10.09.2020 21:23 Відповісти
Кому надо прочтут и поймут усёк?
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10.09.2020 23:55 Відповісти
Pomoajet no ne 10 miliardov,da i mi platym ES dengi jesli neznajes tak uznaj.Mi 500mln evro proslom godu zaplatyli v ES
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10.09.2020 21:41 Відповісти
а почему ты латиницей пишешь? не знаешь как раскладку поменять?
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11.09.2020 00:18 Відповісти
rosija ot nas otstala na 30 let kak minimum po VVP na celoveka i eto lucem sluce.
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10.09.2020 21:02 Відповісти
ага я часто проезжаю транзитом. Уровень жизни достаточно невысок. Хотя для меня как для москвича - продукты недорогие. Зарплаты невысокие. Скока там, евриков 600 в месяц, бгггг копейки
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11.09.2020 00:17 Відповісти
Litve sredniaja zarplata 1400 evro v mesiac.Minimalka 607 evro.Rosiji Pitere bolse 300 evro nepolucajet .50% detej provinciji rosiji zyvut v bednote po danim Rostata
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11.09.2020 00:22 Відповісти
хахаххх, 1400 в месяц....бгггггг, а после вычета налогов скока?? ну фиг с ним 700 - 800, ухахахаххх тоже мне сказочник.
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11.09.2020 00:36 Відповісти
А почему не под власовской тряпкой лаптеногое? Ещё и падаль обсуждает кого то, тварь сызранская
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11.09.2020 05:17 Відповісти
А разве ЕС не уничтожил их промышленность, не закрыл АЭС, не спровоцировал исход заробитчан?
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10.09.2020 21:00 Відповісти
Nase promyslinost unictozyla,sutki liubete.Litva lyder sredi vsex ES stran za pol goda v etom godu po promyslenosti
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10.09.2020 21:05 Відповісти
Лидер ЕС по промышленности ? По какой промышленности ? Может быть лидер по росту промышленного производства ? Но 3-х процентный рост производства - это не показатель супермощной промышленности. И к том уже, ты забыл упомянуть о лидерстве Литвы в ЕС по росту безработицы.
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10.09.2020 21:43 Відповісти
VVP sto eto takoje?Vot po VVP za pol goda mi lyderi ES,u nas on pocti ****** daze pri koranaviruse.Bezrabotica da problema no 400 evro u nas takyje polucajet,v rosiji takyje dengi daze rabotajucyje vosne nevydeli
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10.09.2020 21:54 Відповісти
Ucityvat nado sto tut produkti na mnogo desevle cem raske takze
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10.09.2020 21:57 Відповісти
Tut za 1200 evro nikto nebudet rabotat vot jabloki sobirat teper otkazyvajetsia.Nasi iz 10 odin idut.Tak eto bezrabotica,a rabotajet liudi s Ukraini i Belorus
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10.09.2020 22:03 Відповісти
Нiт )))
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10.09.2020 21:06 Відповісти
Energetika tut u nas na vysote.Boleje togo imejet svoji preprijatyja v Polse,Finliandiji i Braziliji.Gaz dlia otoplenyja domov pocti nezakupajm, sami delajem.Vot eto zdelano za 10 let gaza sto nenado
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10.09.2020 21:32 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=AZUKfALeGVtSa_URhQJhPLs2TszOlUaw-kM40IFQBd6omrsdPjAW7D56m6Ipurg5z-ayp4KgblszE6DaoU996KF68z8uybBzix0CPYUxdcPoBJUe5s2NURLnzamBg9t-iFE&__tn__=-]C%2CP-R
Helgi Sharp

Історичні фото.
А погані 90-ті були не такими вже й поганими...)

Сейм Литви назвав Тіхановську "обраним білоруським народом лідером" - Цензор.НЕТ 2266
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10.09.2020 20:48 Відповісти
Ну и нам пора, а то можем опоздать!
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10.09.2020 20:53 Відповісти
Realno ona i vygrala vybori,tut necego stranogo
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10.09.2020 21:00 Відповісти
Видать, наобещали Литве скидку на электричество...
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10.09.2020 21:06 Відповісти
Kto predlogal svedi?Mi so svedov pokupajem elektricestvo
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10.09.2020 21:09 Відповісти
Tebia nesprosit poskolku ti 0.U nas svojio mnenije
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10.09.2020 21:07 Відповісти
Tak pri sebe i ostavili
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10.09.2020 22:18 Відповісти
Не обращай внимания .Тут 1/4 москальё поганое
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11.09.2020 00:01 Відповісти
о, традыцыя заговорила
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11.09.2020 00:38 Відповісти
А с каких пор таракан = государству?
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10.09.2020 22:36 Відповісти
Сомнительное самопровозглашенное чмо не равно государству при любых раскладах.
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10.09.2020 23:50 Відповісти
Признавай таракана. Он нуждается в твоей поддержке. Можешь флажком совковым помахать. Рыгорычу приятно станет.
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11.09.2020 00:33 Відповісти
Речь идет о других вещах. Но не отвлекайся. Крепкий хозяйственник таких ценит.
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11.09.2020 10:16 Відповісти
Ложил, ложил, да невыложил. Сидеть на попе ровно народ не хочет.
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11.09.2020 14:31 Відповісти
Главный и легитимный, это разные вещи. Бандит, захвативший город, становится в нем главным. Но это не делает его легитимным. Даже если его поддерживает главурка из соседнего района.
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11.09.2020 14:38 Відповісти
Янукович был легитимным до момента его отстранения. Дальше это было только сбежавшее чмо-предатель своей родины, не более. То есть, было важно законно возобновить легитимность президента Украины, что и было сделано. А таракан таковым уже никогда не станет. Просто бандит у власти, хунта. Не более. И этим ему тыкают в нос. Что очень злит таракашку. Отсюда все его вскукареки про Вашингтон, Берлин, Варшаву и Украину с Балтией, дергатня кацапская, военщина и прочие нехитрые ужимки сумасшедшего диктатора, у которого горит под задницей. Если бы ему было все равно, но нет.
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11.09.2020 15:10 Відповісти
С каких это пор Верховна Рада не имеет легитимности? По вашему, только печать на лбу, которую ставит главкацап, является символом легитимности украинского президента? Есть такое мнение у некоторой прослойки скацапленных малоросов. Но по счастью, это все же меньшинство украинского общества.
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11.09.2020 15:34 Відповісти
По конституции, носителем власти в Украине является народ, а не поц по типу овоща, или таракана. Если эти людишки начинают нарушать законы и устраивать беспредел, народ имеет право их сместить. Этого подкацапникам не понять. Там только преемственность барина. Барин возжелает наказать холопа, святое дело. Но по счастью, подкацапников всегда в Украине было, есть и будет меньшинство. Как бы не вливали кацапы млн. в кацапскую пропаганду.
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11.09.2020 17:38 Відповісти
А у народа нет права на протест? Какой вы однако кацап рафинированный. А вот у овоща и рыгов вообще, была типичная манечка всех постсовковых бандюков, добравшихся до власти - грести как не в себя и пытаться законсервировать свою власть типично бандитскими методами. А это уже не работает так. Мир изменился. Уже сиди читай, дяде не мешай,не проходит. Кацапские ещё остаётся оплотом таких общественных отношений и распространяет вокруг себя миазмы, но это уже отрыжка истории. Моль подохнет и в кацапии неизбежно начнутся такие же процессы как сейчас в Беларуси.
.
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11.09.2020 22:31 Відповісти
Вы, товарищ кацап (кстати, если уж вы называете меня свидомым, то будь ласка, с приставкой пан, бо вам тамбовский волк товарищ, как известно), забылис, что овощная банда сама смылась из страны, только пятки сверкали. А ведь этого огузка очень ждали на суде. Но нет, кацапы собираются в кучку на кацапии. А уж извините, но страна в период начала военной агрессии запоребриков не могла существовать без главы. Коий и был избран на всенародных и максимально свободных и демократических выборах. А вот эти вот намеки лахтинские на хунту там и легитимность чмыря Ростовского уже давно канули в лету сказок от дедушки соловья.
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11.09.2020 23:35 Відповісти
Да нет, товарищ кацап, смылся овощ из-за звериного превышения власти, сразу после этого он перешел рубикон и утратил легитимность. После того, как он к лицу грабителя страны добавил маску зверя и убийцы, его часы на посту, были сочтены.

Всегда смотрите в корень, господин кацап. И не мельтешите как кремлевские крысы.
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12.09.2020 17:33 Відповісти
То есть, кацап, который не брешет, это казах. Тут без вариантов.
Что бы состоялся суд, подсудимый должен на него явиться. А оно бежало к другу вове, аж пятки сверкали. Кстати суд таки произошел. Хоть и заочно. И теперь шапкокрад триждысудимый. Такие дела, друже-кацапэ.
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12.09.2020 19:25 Відповісти
Кацапенок, проворовался твой овощ, получил по рогам, обдрыстался и свалил от ответственности. А ведь сейчас бы уже мог претендовать на условно досрочное за хорошее поведение. Но кацапы с подкацапниками таковы, грабить, убивать, лгать и все по новой. А когда настает время ответственности, в кусты. Ручки ломать. Пенькобежец не исключение. Но бог его по своему наказал.
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12.09.2020 22:13 Відповісти
У Чаушесок спроси как они успешно ложили и оставались главными ...
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11.09.2020 16:09 Відповісти
История говорит о том, что белорусы умеют не только обувь снимать вставая на лавку, но и под откос пускать всякие там паровозы, пароходы и аэропланы
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11.09.2020 16:28 Відповісти
в районах стали сжигать автомобили милицейских начальников и председателей избирательных комиссий . постепенно скинут лукадрища не сразу , но скинут.
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11.09.2020 19:49 Відповісти
Видимо, просто еще не вечер
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11.09.2020 16:31 Відповісти
А почему так удмурты лезут в Беларусь?
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11.09.2020 05:18 Відповісти
Сейм Литви назвав Тіхановську "обраним білоруським народом лідером" - Цензор.НЕТ 9667
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10.09.2020 21:06 Відповісти
интересное заявление.
ЕС тоже начало гибридно играть адекватно ботоксному дегенерату.
теперь в Белоруси два президента.
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10.09.2020 21:16 Відповісти
Тихановская президент, и правильно сделала, что выехала в Литву. Если бы он выехала в Украину, то шмаркля её бы сдал бацьке.
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10.09.2020 21:17 Відповісти
и правильно б сделал. Она такая же пропутинская, как и лукашенко.
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10.09.2020 21:24 Відповісти
ты откуда знаешь ?
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11.09.2020 19:50 Відповісти
Сейм Литви назвав Тіхановську "обраним білоруським народом лідером" - Цензор.НЕТ 2436
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10.09.2020 21:24 Відповісти
Светлане Алексиевич передайте

Алексиевич назвала события в Беларуси восстанием и обратилась к "русским братьям"
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Frus%2Fnews%2F2020%2F09%2F9%2F7265794%2F&psig=AOvVaw3rQmdU2TmRR7DdWly_ZGk7&ust=1599848256238000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjhxqFwoTCJjN76qZ3-sCFQAAAAAdAAAAABAJ

Сейм Литви назвав Тіхановську "обраним білоруським народом лідером" - Цензор.НЕТ 3748
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10.09.2020 21:34 Відповісти
Российская актриса Екатерина Шмакова извинилась за роль протестующей белоруски в программе "Международная пилорама" Тиграна Кеосаяна. В сюжете её персонаж жаловался на низкие гонорары за участие в протестах и говорил, что выходит на улицу, чтобы познакомиться с сотрудником ОМОНа.
Программа Кеосаяна выходит на НТВ, её художественный руководитель - жена Кеосаяна, главный редактор канала RT Маргарита Симоньян. В шоу со своеобразным юмором комментируются политические события. Как ранее https://www.svoboda.org/a/30479412.html сообщал в своём расследовании основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, за производство программы и рекламу в ней супруги могут получать сотни миллионов рублей.Извинения за выпуск она выложила в фейсбук. "Я прошу прощения перед всеми людьми Белоруссии, женщинами", - говорит она. Она говорит, что ей стыдно за роль. "Оправдывать себя тем, что я получаю текст за три минуты до мотора [начала съёмок], - это уже неважно", - говорит Шмакова. "Это было ужасно, ужасно безбожно с моей стороны", - резюмирует актриса.

Ранее, после расследования Навального, видеообращение записывала другая актриса, снимавшаяся в программе, Альбина Кабалина. Она сказала, что после расследования Навального ей поступали угрозы.

"Я не пропагандист. Я не сторонник Путина. Я не "пилила" эти деньги. Я даже понятия не имела, о чем эта программа. Я зарабатывала кровные свои десять тысяч. Я думаю, меня понимают многие артисты, которые находятся на грани выживания в этом городе… Люди, я выживала. Я выживаю. Я не преступница. Я не делала ничего плохого", - сообщила Кабалина в ютьюб-обращении (https://meduza.io/news/2020/03/12/lyudi-ya-vyzhivayu-ya-ne-prestupnitsa-aktrisa-albina-kabalina-zayavila-ob-ugrozah-posle-rassledovaniya-navalnogo-o-margarite-simonyan-i-ee-muzhe цитата по "Медузе"). Позднее оно было удалено.
https://www.svoboda.org/a/30831794.html
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10.09.2020 21:40 Відповісти
Не зря еще в Древнем Риме на торжества в честь побед , не пускали "грязных торговцев, бродячих артистов и проституток." Ну и Колчак вспоминается , про ".... они служат любой власти".
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10.09.2020 21:56 Відповісти
Чей Крым? белорусы понятия не имеют что сказать
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10.09.2020 21:40 Відповісти
Назначил народ Беларуси, только усатый таракан украл победу.
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10.09.2020 22:39 Відповісти
Но назначает только Народ, на выборах! И срать хотели на карлика!
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10.09.2020 23:01 Відповісти
недавние язычники я слышал
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11.09.2020 00:41 Відповісти
Язычник это человек который не верит в еврейские сказки)А ты вкладчик МММ?
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11.09.2020 11:06 Відповісти
На РАБссии Шариков пришел на 100 лет Сейм Литви назвав Тіхановську "обраним білоруським народом лідером" - Цензор.НЕТ 2057
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10.09.2020 21:52 Відповісти
Три Путлера и все разные
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10.09.2020 21:53 Відповісти
Разве только три, боюсь уже рота моржовых ...!
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10.09.2020 23:07 Відповісти
Ну короче Венесуэла Гуайдо )))))))
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10.09.2020 22:01 Відповісти
Да нет батенька, выгребная яма-404, маацьваа!!!
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10.09.2020 23:10 Відповісти
правильно.
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10.09.2020 23:51 Відповісти
Оне только и могут выражать глубочайшую озабоченность.
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11.09.2020 00:20 Відповісти
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