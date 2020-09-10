РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6072 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 175 24

В Киеве почти 64% общежитий не соблюдают карантинный режим, - Госпродпотребслужба

В Киеве почти 64% общежитий не соблюдают карантинный режим, - Госпродпотребслужба

В Киеве почти 64% общежитий не соблюдают карантинный режим, что делает их потенциально опасными в плане распространения коронавирусной инфекции.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Нарушение санитарных мероприятий обнаружили у 38% проверенных общежитий. Среди нарушений: отсутствует термометрия работников, нет запаса дезсредств, работают без средств индивидуальной защиты, не решен вопрос утилизации СИЗ, отсутствуют элементарные средства личной гигиены (салфетки, одноразовые полотенца, мыло). Таковы результаты проверки 42 студенческих общежитий столицы на соответствие соблюдения Временных рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий в общежитиях в период карантина из-за распространения коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

В Госпродпотребслужбе подчеркнули, что студенческие общежития, по прогнозам эпидемиологов, станут двигателями повышение заболеваемости в , что связано с тем, что здесь трудно держать дистанцию, а также поскольку молодые люди чаще всего болеют коронавирусом без видимых клинических симптомов.

"Только за период с 31 августа по 4 сентября, когда продолжалось поселения студентов, во время проверок было установлено, что 64% общежитий не соблюдают карантинный режим, следовательно, потенциально опасные в плане распространения коронавирусной инфекции", - сказано в сообщении.

Отмечается, что за указанный период специалисты проверили 13 общежитий, из которых в 8 установлены нарушения и составлены протоколы по ст.44-3 КоАП.

Как сообщалось, в Киеве за минувшие сутки лабораторно подтвердили 298 случаев коронавирусного заболевания, в том числе у 11 медиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Школы, вузы, общежития будут очагами коронавирусной инфекции: разрабатываются профилактические меры, чтобы они работали, - Рубан

Автор: 

карантин (16729) общежитие (167) Госпродпотребслужба (258) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+1
А остальные 36% даже спят в масках, - поголовно, так что ли?..
показать весь комментарий
10.09.2020 21:25
+1
Там реально докэрувалися!!!
показать весь комментарий
10.09.2020 21:45
+1
Здоровым людям противопоказано маски носит, микробы заводятся.
показать весь комментарий
10.09.2020 21:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А остальные 36% даже спят в масках, - поголовно, так что ли?..
показать весь комментарий
10.09.2020 21:25 Ответить
ну так... требовать в стране, где даже власть не соблюдает законов, какие-то карантинные методы - дело безнадежное и бесполезное, похоже, что все переболеем, а выживут сильнейшие
показать весь комментарий
10.09.2020 21:27 Ответить
Шо, опять зрада?
показать весь комментарий
10.09.2020 21:35 Ответить
нема зради, особливості лише ментальної поведінки
показать весь комментарий
10.09.2020 21:47 Ответить
В Одеській області закінчилися тести для діагностики Covid-19 . Лабораторний центр передає привіт Степанову)
показать весь комментарий
10.09.2020 21:28 Ответить
Там реально докэрувалися!!!
показать весь комментарий
10.09.2020 21:45 Ответить
не вже...
показать весь комментарий
10.09.2020 21:29 Ответить
в уставе государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей ошиваться по рагулятникам прописано?
показать весь комментарий
10.09.2020 21:30 Ответить
Нет проблем, выдайте им отдельные квартиры и будет вам социальная дистанция и самоизоляция
показать весь комментарий
10.09.2020 21:33 Ответить
Подумаешь новость мне...
В целом по стране, чихать хотели на меры предосторожности, такой же процент...
показать весь комментарий
10.09.2020 21:39 Ответить
общага і карантин - речі непоєднувані в принципі: всі пожильці перетинаються примусово в місцях спільного користування (кухні, санвузли)
показать весь комментарий
10.09.2020 21:43 Ответить
Вы уже всех достали своим карантином. Если вам хочется, то сами и носите свои маски.
показать весь комментарий
10.09.2020 21:45 Ответить
Напрасно ты пренебрегаешь мерами предосторожности!
показать весь комментарий
10.09.2020 21:48 Ответить
Я не верю, что столько заболевших, афера 2020 года.
показать весь комментарий
10.09.2020 21:50 Ответить
Так мы свои и носим!!!
Не твои же нам носить
показать весь комментарий
10.09.2020 21:51 Ответить
Здоровым людям противопоказано маски носит, микробы заводятся.
показать весь комментарий
10.09.2020 21:53 Ответить
Логично...
Но...
показать весь комментарий
10.09.2020 21:58 Ответить
Так может все таки это нормально, когда большинство болеет без видимых симптомов? Может всё-таки нас запугивают, с определенной целью.
показать весь комментарий
10.09.2020 22:05 Ответить
Кстати, карантин объявили без ведения без введения режима Чрезвычайного Положения и по всей стране, прямое нарушение Конституции Украины. Ждём, когда виновные за это ответят и за дерибан выделенных денег из бюджета на борьбу с коронавирусом, вы же "слуги" нигде не спрячетесь.
показать весь комментарий
10.09.2020 22:11 Ответить
да навряд ли
нарушили-то Конституцию во всех странах почти
как-то вместе все власти мира и будут отбиваться
от людей
показать весь комментарий
10.09.2020 23:51 Ответить
Да и по общагам еще и с эпидемией сифилиса и трипака справиться нужно!
показать весь комментарий
10.09.2020 22:56 Ответить
Країна неляканих ІДІОТІВ!
показать весь комментарий
11.09.2020 00:24 Ответить
У Києві майже 64% гуртожитків не дотримуються карантинного режиму, - Держпродспоживслужба - Цензор.НЕТ 1139
показать весь комментарий
15.11.2020 00:17 Ответить
 
 