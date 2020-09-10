У Києві майже 64% гуртожитків не дотримуються карантинного режиму, - Держпродспоживслужба

У Києві майже 64% гуртожитків не дотримуються карантинного режиму, що робить їх потенційно небезпечними в плані поширення коронавірусної інфекції.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів.

"Порушення протиепідемічних заходів виявили у 38% перевірених гуртожитків. Серед порушень: відсутня термометрія працівників, немає запасу деззасобів, працюють без засобів індивідуального захисту, не вирішено питання утилізації ЗІЗ, відсутні елементарні засоби особистої гігієни (серветки, одноразові рушники, мило). Такі результати перевірки 42 студентських гуртожитків столиці на відповідність дотриманню Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у гуртожитках у період карантину через поширення коронавірусної хвороби COVID-19", - сказано в повідомленні.

У Держпродспоживслужбі наголосили, що студентські гуртожитки, за прогнозами епідеміологів, стануть рушіями підвищення захворюваності в столиці, що пов'язане з тим, що тут важко тримати дистанцію, а також оскільки молоді люди найчастіше хворіють на коронавірус без видимих клінічних симптомів.

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"Тільки за період із 31 серпня до 4 вересня, коли тривало поселення студентів, під час перевірок було встановлено, що 64% гуртожитків не дотримуються карантинного режиму, отже, потенційно небезпечні у плані поширення коронавірусної інфекції", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що за зазначений період фахівці перевірили 13 гуртожитків, з яких у 8 встановлено порушення і складено протоколи за ст. 44-3 КпАП.

Як повідомлялося, в Києві за минулу добу лабораторно підтвердили 298 випадків коронавірусного захворювання, зокрема в 11 медиків.

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