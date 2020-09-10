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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві майже 64% гуртожитків не дотримуються карантинного режиму, - Держпродспоживслужба

У Києві майже 64% гуртожитків не дотримуються карантинного режиму, - Держпродспоживслужба

У Києві майже 64% гуртожитків не дотримуються карантинного режиму, що робить їх потенційно небезпечними в плані поширення коронавірусної інфекції.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів.

"Порушення протиепідемічних заходів виявили у 38% перевірених гуртожитків. Серед порушень: відсутня термометрія працівників, немає запасу деззасобів, працюють без засобів індивідуального захисту, не вирішено питання утилізації ЗІЗ, відсутні елементарні засоби особистої гігієни (серветки, одноразові рушники, мило). Такі результати перевірки 42 студентських гуртожитків столиці на відповідність дотриманню Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у гуртожитках у період карантину через поширення коронавірусної хвороби COVID-19", - сказано в повідомленні.

У Держпродспоживслужбі наголосили, що студентські гуртожитки, за прогнозами епідеміологів, стануть рушіями підвищення захворюваності в столиці, що пов'язане з тим, що тут важко тримати дистанцію, а також оскільки молоді люди найчастіше хворіють на коронавірус без видимих клінічних симптомів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Школи, виші, гуртожитки будуть осередками коронавірусної інфекції: розробляються профілактичні заходи, щоб вони працювали, - Рубан

"Тільки за період із 31 серпня до 4 вересня, коли тривало поселення студентів, під час перевірок було встановлено, що 64% гуртожитків не дотримуються карантинного режиму, отже, потенційно небезпечні у плані поширення коронавірусної інфекції", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що за зазначений період фахівці перевірили 13 гуртожитків, з яких у 8 встановлено порушення і складено протоколи за ст. 44-3 КпАП.

Як повідомлялося, в Києві за минулу добу лабораторно підтвердили 298 випадків коронавірусного захворювання, зокрема в 11 медиків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступного тижня в Києві почнуть перевірку всіх вишів, шкіл і гуртожитків на предмет дотримання карантину, - Рубан

Автор: 

карантин (18172) гуртожиток (130) Держпродспоживслужба1 (574) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
А остальные 36% даже спят в масках, - поголовно, так что ли?..
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10.09.2020 21:25
+1
Там реально докэрувалися!!!
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10.09.2020 21:45
+1
Здоровым людям противопоказано маски носит, микробы заводятся.
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10.09.2020 21:53
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А остальные 36% даже спят в масках, - поголовно, так что ли?..
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10.09.2020 21:25 Відповісти
ну так... требовать в стране, где даже власть не соблюдает законов, какие-то карантинные методы - дело безнадежное и бесполезное, похоже, что все переболеем, а выживут сильнейшие
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10.09.2020 21:27 Відповісти
Шо, опять зрада?
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10.09.2020 21:35 Відповісти
нема зради, особливості лише ментальної поведінки
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10.09.2020 21:47 Відповісти
В Одеській області закінчилися тести для діагностики Covid-19 . Лабораторний центр передає привіт Степанову)
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10.09.2020 21:28 Відповісти
Там реально докэрувалися!!!
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10.09.2020 21:45 Відповісти
не вже...
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10.09.2020 21:29 Відповісти
в уставе государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей ошиваться по рагулятникам прописано?
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10.09.2020 21:30 Відповісти
Нет проблем, выдайте им отдельные квартиры и будет вам социальная дистанция и самоизоляция
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10.09.2020 21:33 Відповісти
Подумаешь новость мне...
В целом по стране, чихать хотели на меры предосторожности, такой же процент...
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10.09.2020 21:39 Відповісти
общага і карантин - речі непоєднувані в принципі: всі пожильці перетинаються примусово в місцях спільного користування (кухні, санвузли)
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10.09.2020 21:43 Відповісти
Вы уже всех достали своим карантином. Если вам хочется, то сами и носите свои маски.
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10.09.2020 21:45 Відповісти
Напрасно ты пренебрегаешь мерами предосторожности!
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10.09.2020 21:48 Відповісти
Я не верю, что столько заболевших, афера 2020 года.
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10.09.2020 21:50 Відповісти
Так мы свои и носим!!!
Не твои же нам носить
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10.09.2020 21:51 Відповісти
Здоровым людям противопоказано маски носит, микробы заводятся.
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10.09.2020 21:53 Відповісти
Логично...
Но...
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10.09.2020 21:58 Відповісти
Так может все таки это нормально, когда большинство болеет без видимых симптомов? Может всё-таки нас запугивают, с определенной целью.
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10.09.2020 22:05 Відповісти
Кстати, карантин объявили без ведения без введения режима Чрезвычайного Положения и по всей стране, прямое нарушение Конституции Украины. Ждём, когда виновные за это ответят и за дерибан выделенных денег из бюджета на борьбу с коронавирусом, вы же "слуги" нигде не спрячетесь.
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10.09.2020 22:11 Відповісти
да навряд ли
нарушили-то Конституцию во всех странах почти
как-то вместе все власти мира и будут отбиваться
от людей
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10.09.2020 23:51 Відповісти
Да и по общагам еще и с эпидемией сифилиса и трипака справиться нужно!
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10.09.2020 22:56 Відповісти
Країна неляканих ІДІОТІВ!
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11.09.2020 00:24 Відповісти
У Києві майже 64% гуртожитків не дотримуються карантинного режиму, - Держпродспоживслужба - Цензор.НЕТ 1139
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15.11.2020 00:17 Відповісти
 
 