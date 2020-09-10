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Украина обсуждает с Германией вопрос получения вакцины от COVID-19, - посол Мельник
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обсудил с немецким коллегой Йенсом Шпаном вопрос обеспечения Украины вакциной от COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.
По его словам, переговоры министров состоялись 10 сентября – в день телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель.
"В центре внимания – обеспечение Украины вакциной против COVID-19. Рассчитываем на солидарность немецких друзей!" – уточнил он.
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И вакцины ещё нет, что ´просит этот мельник?
Как сообщает https://ru.reuters.com/article/idUKZ8N2DO01F Reuters , генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш заявил, что как минимум $15 млрд нужно собрать в течение трех следующих месяцев.
"Иначе мы упустим возможность для продвижения исследований, увеличения производства и начала поставок новых тестов и лекарств от COVID-19", - отметил он на совещании под руководством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).