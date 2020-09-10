Украина обсуждает с Германией вопрос получения вакцины от COVID-19, - посол Мельник

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обсудил с немецким коллегой Йенсом Шпаном вопрос обеспечения Украины вакциной от COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.



По его словам, переговоры министров состоялись 10 сентября – в день телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель.



"В центре внимания – обеспечение Украины вакциной против COVID-19. Рассчитываем на солидарность немецких друзей!" – уточнил он.

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