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Новости Коронавирус и карантин
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Украина обсуждает с Германией вопрос получения вакцины от COVID-19, - посол Мельник

Украина обсуждает с Германией вопрос получения вакцины от COVID-19, - посол Мельник

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обсудил с немецким коллегой Йенсом Шпаном вопрос обеспечения Украины вакциной от COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.

По его словам, переговоры министров состоялись 10 сентября – в день телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"В центре внимания – обеспечение Украины вакциной против COVID-19. Рассчитываем на солидарность немецких друзей!" – уточнил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ВОЗ предостерегают страны от попыток "срезать путь" при разработке вакцин от COVID-19

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Как получите, сначала на депутатах используйте, а потом на людях.
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10.09.2020 21:47
+2
Вакцина чья? Ну, да, российскую не берем, как и газ.
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10.09.2020 21:53
+1
А що там з інвестиціями які зеленський скиглив по всіх Оманах? Хоч на один долар наскиглив чи як завжди "попрацював" ротом?
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10.09.2020 21:48
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Как получите, сначала на депутатах используйте, а потом на людях.
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10.09.2020 21:47 Ответить
Эти твари зеленые хотят поскорее вакцинировать украинцев, угробить их здоровье, у них все направлено на сатанинские их дела, они озабочены уничтожением населения Украины, а не вытаскиванию страны из дыры, куда она провалилась в результате их деятельности. Зеленым пох , что вакцина еще не опробирована, что в процессе ее исследований и испытания сейчас закрыли эти испытания крупнейшая компания, так как эти испытания показали вредность вакцины. А Зеленым все пох. Это ужас что творят рептилоиды. Конституция по незаконности карантина им пох. Все пох. Это просто пипец и писец.
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10.09.2020 22:45 Ответить
А що там з інвестиціями які зеленський скиглив по всіх Оманах? Хоч на один долар наскиглив чи як завжди "попрацював" ротом?
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10.09.2020 21:48 Ответить
Вакцина чья? Ну, да, российскую не берем, как и газ.
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10.09.2020 21:53 Ответить
Та не парьтесь, все получите даже если не захотите. На ком-то нужно испытать эту бурду, но не на европейцах же...
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10.09.2020 22:00 Ответить
Что за друзья, которые сп-2 строят?

И вакцины ещё нет, что ´просит этот мельник?
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10.09.2020 22:03 Ответить
Мельник бухнул и полез в твиттер???
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10.09.2020 22:21 Ответить
вакцини ще не існує в природі, але питання її отримання вже обговорюється??? ну-ну.... діліть дальше шкіру невбитого ведмедя!
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10.09.2020 22:26 Ответить
ООН призвала международное сообщество выделить $35 млрд, чтобы ускорить разработку тестов и вакцин от коронавируса (COVID-19).
Как сообщает https://ru.reuters.com/article/idUKZ8N2DO01F Reuters , генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш заявил, что как минимум $15 млрд нужно собрать в течение трех следующих месяцев.
"Иначе мы упустим возможность для продвижения исследований, увеличения производства и начала поставок новых тестов и лекарств от COVID-19", - отметил он на совещании под руководством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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10.09.2020 22:39 Ответить
XD, куй железо... а то все может быстро закончиться.
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10.09.2020 23:31 Ответить
Мутят со своим ковидом чтоб обделывать свои делишки, Германия против вакцинацины так давай на украинских аборегенах зарабртаем . Чтоб бессимптомно не болели. Влада громадам и там решать проблемы.Хочешь сделать хорошо делай сам.
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11.09.2020 04:41 Ответить
Пусть, кто хочет, колет себе коронавирус. У меня желания быть подопытным кроликом никакого нет.
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11.09.2020 16:15 Ответить
 
 