Срыв инспектирования у Шумов не является срывом минских соглашений, - Кравчук
Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук не считает перенос инспекции украинских позиций у Шумов срывом минских соглашений, объяснив причины этого срыва.
"Я не думаю, что сегодняшний срыв договоренностей... касательно населенного пункта Шумы - это сразу срыв Минских соглашений...", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Кравчук рассказал, что украинская сторона попросила ОБСЕ в ближайшее время провести заседание специальной группы по безопасности для обсуждения вопроса срыва инспекции. Соответствующее письмо Кравчук послал координатору ОБСЕ Хайди Грау.
По его словам, инспектирование позиций у Шумов было перенесено из-за поведения пророссийских боевиков, которые в четверг потребовали проведения инспекций у других населенных пунктов, а также хотели осуществлять видеофиксацию.
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в минских - ни слова об "инспекции", тем более террористами..
т.е. это не шмаркля отказался, а всего лишь от шмаркли потребовали пустить террористов в ЛЮБЫЕ окопы ВСУ.. да еще и с "видеофиксацией"!
Но, в принципе, шмаркля согласен.. просто не успели организовать террористам свободный проход.. А как организуют - так сразу и пустят - в ЛЮБЫЕ, вместе с очередным отводом сил ВСУ - вглубь Украины...
Фото з мітингу у Львові. Подивіться на гасло зліва знизу.
где твои мифические "90%"*
В 1990-1991 - председатель Верховного Совета Украинской ССР.
В 1990-1991 - председатель Верховного Совета Украинской ССР.
Вышел из КПСС после https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%87 событий 19-21 августа 1991 года .
24 августа 1991 года под председательством Леонида Кравчука Верховный Совет республики принял постановление и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Акт провозглашения независимости Украины .
С 24 августа 1991 г. - председатель Верховной рады Украиныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9] « Разделяй и властвуй»-Римская классика управления .
Разделяй и властвуй (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. divide et impera) - принцип государственной власти, к которому часто прибегают правительства государств, состоящих из разнородных частей, и, согласно которому, лучший метод управления таким государством - разжигание и использование вражды между его частями.
В ОПУ сообщили, что "инспекцию" на Донбассе отменили, новой даты нет и пока не будет. Якобы, "та сторона" выдвинула новые требования.
Кроме того, там подчеркнули, что переговоры с ОРДЛО не ведутся - мол, именно Россия является агрессором. (фигасе, прогресс!).
На данный момент, у ЗЕ "ищут грамотное решение", чтобы закончить войну на Донбассе.
Тактика, о которой писал раньше - два шага вперёд, шаг назад.
На этот раз - у Зермака не прокатило, и остановили его не 73% (им похрен), а думающее меньшинство. Хватило гнева в соцсетях, и угроз выйти на улицу.
Но это ни разу не победа. Не получилось сейчас - зайдут с другой стороны. Мы их пинком в дверь - они бочком в окно.
У нас только одно преимущество - они наглые, но трусливые.
В ОПУ ищут грамотное решение? Оно одно: замена промосковской власти на проукраинскую. Которая умеет держать удар, отстаивать интересы государства, а не выполнять хотелки кучки террористов.
Это ни разу не победа. Нам ещё долго стоять вокруг них с красными флажками и рогатинами.
А победа будет тогда, когда все украинцы повернут эти рогатины в одну сторону - на восток.
UPD. Уверен, что Зермак знал о "новых требованиях той стороны" ещё вчера, но сегодня просто использовал их для того, чтобы включить заднюю.
Очко таки не железное.
Helgi Sharp
насчет 1991 года " А помниш как все начиналось, все было впервые и вновь, как строили лодки и лодки звались "Вера, надежда, любовь" НЕ ПОМНИТ.
Где новые красные зоны?
Идиоты во власти действительно считают, что разрисовав карту в разные цвета, они смогут остановить армию Турчинова - христиан-евангелистов - от проведения выборов осенью.
Да повяжут вашу полицию-хреницию бывшие бойцы спецназа Турчинова "без шума и пыли"(С), и пройдут с избирательными урнами по улицам и домам населенных пунктов - вот и все, чего стоит ваша тухлая зелено-плесневая власть с вашими фломастерами, которыми вы Украину на зоны красите.
Хотя лично я тоже с этого начинал...
Но это ни разу не победа. Не получилось сейчас, зайдут с другой стороны. Мы их пинком в дверь, они бочком в окно. У нас только одно преимущество - они наглые, но трусливые.
Уверен, что Зермак знал о "новых требованиях той стороны" ещё вчера, но сегодня просто использовал их для того, чтобы включить заднюю. Очко таки не железное.
Helgi Sharp
Жертва: Я не ношу коротких спідниць.
Насильник: Вимагаю інспекції гардеробу жертви з моєю участю!
Похоже у Зеленского выбрали тактику белорусского Таракана, в общении с козломордыми...с убедительным видом на всё соглашаться, но в последний момент спрыгивать под разными предлогами