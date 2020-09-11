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Срыв инспектирования у Шумов не является срывом минских соглашений, - Кравчук

Срыв инспектирования у Шумов не является срывом минских соглашений, - Кравчук

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук не считает перенос инспекции украинских позиций у Шумов срывом минских соглашений, объяснив причины этого срыва.

"Я не думаю, что сегодняшний срыв договоренностей... касательно населенного пункта Шумы - это сразу срыв Минских соглашений...", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.  

Кравчук рассказал, что украинская сторона попросила ОБСЕ в ближайшее время провести заседание специальной группы по безопасности для обсуждения вопроса срыва инспекции. Соответствующее письмо Кравчук послал координатору ОБСЕ Хайди Грау.

По его словам, инспектирование позиций у Шумов было перенесено из-за поведения пророссийских боевиков, которые в четверг потребовали проведения инспекций у других населенных пунктов, а также хотели осуществлять видеофиксацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук про участие наемников РФ в инспектировании возле Шумов: "Для достижения мира больших компромиссов не бывает"

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) минские соглашения (3229)


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Топ комментарии
+35
У 1991після КГБ-ЧК (ГКЧП) Кравчук різко перефарбувався. Але це чудово бачили і тоді.
Фото з мітингу у Львові. Подивіться на гасло зліва знизу.
Срыв инспектирования у Шумов не является срывом минских соглашений, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1432
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11.09.2020 01:23
+31
от гнида этот кравчук вместе с шмаркле и его ОПГ..
в минских - ни слова об "инспекции", тем более террористами..
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11.09.2020 01:17
+26
Старый мертвячуковский холуй, пора тебе к Патону
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11.09.2020 01:15
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Старый мертвячуковский холуй, пора тебе к Патону
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11.09.2020 01:15 Ответить
Патон - один з видатних вчених всіх часів , який прославляв Україну . І з іншого боку кравчук , совкове лайно , яке повинно знаходитись у в'язниці на довічному ув'язненні за ядерну зброю , Крим , та розкрадання України . А може зрівняєте чмошне зе з Наполеоном , Черчілем та іншими великими особистостями ?
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11.09.2020 07:57 Ответить
Крим тут до чого у переліку
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11.09.2020 08:07 Ответить
Ви дійсно не розумієте , чи хочете виправдовувати комуняку кравчука ?
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11.09.2020 09:22 Ответить
Евгений Патон был учёным, а его сынок Борька бездарная нкведешная гнида, получившая должность по наследству.
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11.09.2020 09:02 Ответить
А Ви особисто з ним знайомі ? Чи кравчук з зеленським розповідали ? А може "вчений-космонавт" кучма ? Навіщо ображати людину , про яку нічого не знаєте ? Сходіть в музей ім.Патона для початку , рекомендую .
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11.09.2020 10:19 Ответить
Особисто знав так званого генія.
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11.09.2020 11:09 Ответить
старый ПЕРДУН-МАРАЗМАТИК----пошел ВОН !!!!!!!!!
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11.09.2020 13:15 Ответить
от гнида этот кравчук вместе с шмаркле и его ОПГ..
в минских - ни слова об "инспекции", тем более террористами..
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11.09.2020 01:17 Ответить
"...было перенесено из-за поведения пророссийских боевиков, которые в четверг потребовали проведения инспекций у других населенных пунктов, а также хотели осуществлять видеофиксацию"

т.е. это не шмаркля отказался, а всего лишь от шмаркли потребовали пустить террористов в ЛЮБЫЕ окопы ВСУ.. да еще и с "видеофиксацией"!
Но, в принципе, шмаркля согласен.. просто не успели организовать террористам свободный проход.. А как организуют - так сразу и пустят - в ЛЮБЫЕ, вместе с очередным отводом сил ВСУ - вглубь Украины...
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11.09.2020 01:21 Ответить
100% , Вы подметили !!! хитросделанные зелегниды ,используют этот коммуняцко- гебнявый цвинтер , как прикрытие своего предательства !
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11.09.2020 02:18 Ответить
У 1991після КГБ-ЧК (ГКЧП) Кравчук різко перефарбувався. Але це чудово бачили і тоді.
Фото з мітингу у Львові. Подивіться на гасло зліва знизу.
Срыв инспектирования у Шумов не является срывом минских соглашений, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1432
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11.09.2020 01:23 Ответить
У Львівській області за Кравчука проголосувало більше 90% виборців. Це після того як Кравчук віддав росії українські військові бази в Криму.
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11.09.2020 01:44 Ответить
вот накуя такую чушь нести, кто в нее поверит? тут не партсобрание времен 80х..
где твои мифические "90%"*

Срыв инспектирования у Шумов не является срывом минских соглашений, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8695
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11.09.2020 01:47 Ответить
Я написав "після того як Кравчук віддав росії українські військові бази в Криму" за Кравчука проголосувало більше 90% виборців у Львівській області.
Срыв инспектирования у Шумов не является срывом минских соглашений, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1479
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11.09.2020 02:31 Ответить
А кто в 1991 году мог знать что ждет Украину? О "лихих 90-х", прихватизации, а тем более о событиях 2014 года?. И, кстати, после самого короткого президентского срока (два с половиной года), пролетел Кравчук как фанера над Парижем.
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11.09.2020 05:59 Ответить
Та ти вже задовбав цим лайном. Давай офіційні дані,а не малюнки.
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11.09.2020 09:07 Ответить
В 1989-1990 годах заведующий идеологическим отделом, секретарь ЦК КПУ.
В 1990-1991 - председатель Верховного Совета Украинской ССР.

В 1990-1991 - председатель Верховного Совета Украинской ССР.
Вышел из КПСС после https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%87 событий 19-21 августа 1991 года .
24 августа 1991 года под председательством Леонида Кравчука Верховный Совет республики принял постановление и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Акт провозглашения независимости Украины .
С 24 августа 1991 г. - председатель Верховной рады Украиныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9] « Разделяй и властвуй»-Римская классика управления .
Разделяй и властвуй (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. divide et impera) - принцип государственной власти, к которому часто прибегают правительства государств, состоящих из разнородных частей, и, согласно которому, лучший метод управления таким государством - разжигание и использование вражды между его частями.
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11.09.2020 11:30 Ответить
ПУК....- кравчук.
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11.09.2020 01:30 Ответить
Труп....- кравчук.
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11.09.2020 01:31 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3270031.html Очко не железное у Моники ЗЕленски

В ОПУ сообщили, что "инспекцию" на Донбассе отменили, новой даты нет и пока не будет. Якобы, "та сторона" выдвинула новые требования.
Срыв инспектирования у Шумов не является срывом минских соглашений, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4070 Кроме того, там подчеркнули, что переговоры с ОРДЛО не ведутся - мол, именно Россия является агрессором. (фигасе, прогресс!).
На данный момент, у ЗЕ "ищут грамотное решение", чтобы закончить войну на Донбассе.
Тактика, о которой писал раньше - два шага вперёд, шаг назад.
На этот раз - у Зермака не прокатило, и остановили его не 73% (им похрен), а думающее меньшинство. Хватило гнева в соцсетях, и угроз выйти на улицу.
Но это ни разу не победа. Не получилось сейчас - зайдут с другой стороны. Мы их пинком в дверь - они бочком в окно.
У нас только одно преимущество - они наглые, но трусливые.
В ОПУ ищут грамотное решение? Оно одно: замена промосковской власти на проукраинскую. Которая умеет держать удар, отстаивать интересы государства, а не выполнять хотелки кучки террористов.
Это ни разу не победа. Нам ещё долго стоять вокруг них с красными флажками и рогатинами.
А победа будет тогда, когда все украинцы повернут эти рогатины в одну сторону - на восток.

UPD. Уверен, что Зермак знал о "новых требованиях той стороны" ещё вчера, но сегодня просто использовал их для того, чтобы включить заднюю.
Очко таки не железное.

Helgi Sharp
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11.09.2020 01:50 Ответить
Тада. Еще столько других позиций ВСУ можно слить кацапам...
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11.09.2020 01:51 Ответить
Діду, тобі вже треба думати про домовину, а не про домовленості.
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11.09.2020 03:03 Ответить
Ситуацію з "той стороной" можна виразити однім словом - Моніка.
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11.09.2020 03:04 Ответить
Макарыч признал "Я не думаю". необходима консультация. Наверняка, на ночь видит во сне Альцгеймера. А что боевой шахтер из стойбища Шойгу.
насчет 1991 года " А помниш как все начиналось, все было впервые и вновь, как строили лодки и лодки звались "Вера, надежда, любовь" НЕ ПОМНИТ.
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11.09.2020 03:46 Ответить
А помнишь как все начиналось... - натяк на невеличку хатинку в Альпах, которую тепрь вынужден отрабатывать, бо все кому ни лень, при каждой смене власти, этим Макарыча и тыкают?
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11.09.2020 05:29 Ответить
Таков удел всех "недоделанных" президентов. Кто в ТКГ чудить, кто чемоданы рекламирует, а кто и в "Ростове" чалится
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11.09.2020 05:47 Ответить
Как сказал классик - "Старый дурак сам испортил свой некролог"...
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11.09.2020 05:43 Ответить
Це не старі і молоді дурні(кравчук , зе та інші) , це державні злочинці . І відношення до них має бути відповідним . Тоді кожна гидота буде думати , чи варто лізти на такі посади . А то для них придумали виправдовування : " Та воно ж дурне!".
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11.09.2020 08:06 Ответить
здаёцца мине, бубочка, що здря ты выпустил на арену замшелых кравчукчу и факина... они тебе могилу уже роют... широко-глубокую...
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11.09.2020 05:47 Ответить
Где новости о ковиде, твари вы зеленые?
Где новые красные зоны?

Идиоты во власти действительно считают, что разрисовав карту в разные цвета, они смогут остановить армию Турчинова - христиан-евангелистов - от проведения выборов осенью.
Да повяжут вашу полицию-хреницию бывшие бойцы спецназа Турчинова "без шума и пыли"(С), и пройдут с избирательными урнами по улицам и домам населенных пунктов - вот и все, чего стоит ваша тухлая зелено-плесневая власть с вашими фломастерами, которыми вы Украину на зоны красите.
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11.09.2020 06:34 Ответить
Що не выспался, такую чушь с утра нести?
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11.09.2020 06:51 Ответить
Вокруг тебя красная зона 😁
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11.09.2020 18:21 Ответить
Пора эту зекомпанию спустить в унитаз.
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11.09.2020 06:53 Ответить
З мінських догорнякамі треба закінчувати. Ні до чого хорошого вони не приведуть.
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11.09.2020 06:54 Ответить
Срыв инспектирования у Шумов не является срывом минских соглашений, - Кравчук - Цензор.НЕТ 727
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11.09.2020 07:23 Ответить
Старое пердло петляет.
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11.09.2020 07:46 Ответить
Война - это мир, свобода - это рабство, незнание - сила.©
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11.09.2020 08:01 Ответить
Погрався старий кдбіст в політику і пора в домовину. бо цей ідіот приведе до великої біди Україну. А за порушення законодавства і Конституції України всі хто призначав.надавав якісь права цим маразматик-є карний Кодекс.
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11.09.2020 08:36 Ответить
пора этому старому коммунисту на побывку к чЛенину.
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11.09.2020 08:37 Ответить
Что значит на побывку.На ПМЖ.Хуйло ему пусть будку возле мавзолея построит за верную службу.
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11.09.2020 10:53 Ответить
пристрелите обезьяну
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11.09.2020 09:04 Ответить
Дед продолжает валять дурака. И не влом заниматься таким на старости.
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11.09.2020 09:05 Ответить
Старая коммуняцкая мразь по-другому не умеет.
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11.09.2020 09:15 Ответить
Вот что я вам скажу: вот эта штука - совместная инспекция - событие международной политики. И соответственно имеет двойное, если не тройное дно. Так что при здравом размышлении нечего спешить с комментариями в тональности зрада.....
Хотя лично я тоже с этого начинал...
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11.09.2020 09:06 Ответить
дно тут одно. и его уже пробили.
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11.09.2020 09:20 Ответить
Если бы старый ***** не согласовал эту инспекцию, то сейчас не надо было бы оправдываться за ее срыв. Совсем с ума выжил, старая скотина.
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11.09.2020 09:27 Ответить
Корчь все пытается оправдать и протянуть сдачу страны сидел бы и не вякал ватник фарбований
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11.09.2020 09:30 Ответить
Хотів чхнути але всрався,старий комуняка
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11.09.2020 09:35 Ответить
Кравчук іде слід в слід по стопам мершала Філіпа Петена, героя першої світової війни , і колаборанта Другої світової, який закінчив дні в тюрьмі. Леоніду Макаровичу мабуть дуже подобаються сухарі з чорного хлібу які він буде гризти на довічному, або попаде під Майданну революційно доцільну роздачу колаборантам і його як Чаушеску, кінчать десь повстанці біля стінки. Ігрища з ворогом до добра не призводять.
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11.09.2020 09:40 Ответить
Как эти вещи в принципе взаимосвязаны? Кому пришло в голову(или в какое другое место) привязывать Минские соглашение к "инспекции" позиций ВСУ?
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11.09.2020 09:46 Ответить
Как им всем пи***асам хочется Нобелевскую премию мира...
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11.09.2020 10:16 Ответить
Я завжди знав, що Кравчук був,є і буде злим та підлим ворогом України. Просто дивуюсь чому багато людей бачить в ньому патріота. Мабуть тому ми і в жопі.
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11.09.2020 10:48 Ответить
він вже в борозду не попадає
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11.09.2020 13:41 Ответить
От Минских соглашений нужно немедленно отказаться, потому что это предательские соглашения на капитуляцию Украины! И всех предателей продвигающих их нужно немедленно арестовать, потому что это агентура Кремля!!!
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11.09.2020 11:47 Ответить
Если изнасиловать старого комуняку Кравчука это будет срыв Минских соглашений или это одиночный случай
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11.09.2020 12:14 Ответить
Старого совкового комуняку только МОГИЛА ИСПРАВИТ!
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11.09.2020 12:45 Ответить
Санитары санитары быстрее в етого старого хмыря снова обострение
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11.09.2020 12:51 Ответить
Пішов бт він *****, разом з своїми терористами!
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11.09.2020 13:49 Ответить
На этот раз у Зермака не прокатило, и остановили его не 73% (им похрен), а думающее меньшинство. Хватило гнева в соцсетях и угроз выйти на улицу.
Но это ни разу не победа. Не получилось сейчас, зайдут с другой стороны. Мы их пинком в дверь, они бочком в окно. У нас только одно преимущество - они наглые, но трусливые.
Уверен, что Зермак знал о "новых требованиях той стороны" ещё вчера, но сегодня просто использовал их для того, чтобы включить заднюю. Очко таки не железное.
Helgi Sharp
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11.09.2020 13:50 Ответить
Старий маразматик,допоки буде торгувати Україною,допоки кров наших рідних загиблих воїнів буде розмінною монетою у цього придурка?! Воно що,не пам"ятає Іловайська,Донецька,Луганська,падла,КІБОРГІВ,чи ,навіть наших українських зеків,які,на відміну від нього,сволочі,масово просились на фронт у складі штрафних рот і батальонів,бо навіть вони переживали за честь,достоїнство і волю України.А що таке штрафбат на фронті-знає,мабуть,кожен українець:-це немунуча смерть москвококозломордів,або їхня власна.І воно,падлюка вонюча того вроді-би не знає і не бачить,воно,бачите,дипломат із ворогом під час війни,гадюка! Вон із України у козломордію,до пуцика на нагороди!
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11.09.2020 15:00 Ответить
Так ось оказується, хто зливав українських військових в Південному казані, під Савур-могилою, Іловайськом, Шахтарськом, Дебальцевим, в ЛАПі, ДАПі, в Кримській протоці - Кравчук. І напевно, це Кравчук запресував штрафбат "Торнадо", після того як він розповів про прогін барижною владою потягів контрабанди на окуповані території.
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11.09.2020 17:31 Ответить
Насильник: Винувата жертва, бо спровокувала мене короткою спідницею.
Жертва: Я не ношу коротких спідниць.
Насильник: Вимагаю інспекції гардеробу жертви з моєю участю!
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11.09.2020 15:02 Ответить
Старий маразматик,допоки буде торгувати Україною,допоки кров наших рідних загиблих воїнів буде розмінною монетою у цього придурка?! Воно що,не пам"ятає Іловайська,Донецька,Луганська,падла,КІБОРГІВ,чи ,навіть наших українських зеків,які,на відміну від нього,сволочі,масово просились на фронт у складі штрафних рот і батальонів,бо навіть вони переживали за честь,достоїнство і волю України.А що таке штрафбат на фронті-знає,мабуть,кожен українець:-це немунуча смерть москвококозломордів,або їхня власна.І воно,падлюка вонюча того вроді-би не знає і не бачить,воно,бачите,дипломат із ворогом під час війни,гадюка! Вон із України у козломордію,до пуцика на нагороди!
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11.09.2020 15:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
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11.09.2020 16:36 Ответить
Кравчук, а ты что, ещё думать умеешь? Интересно, а чем ты думаешь???
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11.09.2020 18:37 Ответить
Кравчук, пшёл уже на хрен, довольно - исчезни, ты уже и так оставил народу Украины о себе "память" своими кравчучками, какого хрена ещё тебе надо???
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11.09.2020 18:50 Ответить
Старое ты комсюковское пердло!
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11.09.2020 19:25 Ответить
Зрив інспектування біля Шумів не є зривом Мінських угод, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5741
Похоже у Зеленского выбрали тактику белорусского Таракана, в общении с козломордыми...с убедительным видом на всё соглашаться, но в последний момент спрыгивать под разными предлогами
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11.09.2020 21:05 Ответить
діду давай додому онуків нянчити
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11.09.2020 21:17 Ответить
 
 