Срыв инспектирования у Шумов не является срывом минских соглашений, - Кравчук

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук не считает перенос инспекции украинских позиций у Шумов срывом минских соглашений, объяснив причины этого срыва.

"Я не думаю, что сегодняшний срыв договоренностей... касательно населенного пункта Шумы - это сразу срыв Минских соглашений...", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кравчук рассказал, что украинская сторона попросила ОБСЕ в ближайшее время провести заседание специальной группы по безопасности для обсуждения вопроса срыва инспекции. Соответствующее письмо Кравчук послал координатору ОБСЕ Хайди Грау.

По его словам, инспектирование позиций у Шумов было перенесено из-за поведения пророссийских боевиков, которые в четверг потребовали проведения инспекций у других населенных пунктов, а также хотели осуществлять видеофиксацию.

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