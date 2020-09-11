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Зрив інспектування біля Шумів не є зривом Мінських угод, - Кравчук

Зрив інспектування біля Шумів не є зривом Мінських угод, - Кравчук

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук не вважає перенесення інспекції українських позицій біля Шумів зривом Мінських угод, пояснивши причини цього зриву.

"Я не думаю, що сьогоднішній зрив домовленостей ... щодо населеного пункту Шуми - це відразу зрив Мінських угод ...", - сказав він в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Кравчук розповів, що українська сторона попросила ОБСЄ найближчим часом провести засідання спеціальної групи з безпеки для обговорення питання зриву інспекції. Відповідний лист Кравчук надіслав координаторці ОБСЄ Хайді Грау.

За його словами, інспектування позицій біля Шумів було перенесено через поведінку проросійських бойовиків, які в четвер зажадали проведення інспекцій біля інших населених пунктів, а також хотіли здійснювати відеофіксацію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кравчук про участь найманців РФ в інспектуванні біля Шумів: "Для досягнення миру великих компромісів не буває"

Автор: 

Кравчук Леонід (546) мінські угоди (2231)


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Топ коментарі
+35
У 1991після КГБ-ЧК (ГКЧП) Кравчук різко перефарбувався. Але це чудово бачили і тоді.
Фото з мітингу у Львові. Подивіться на гасло зліва знизу.
Срыв инспектирования у Шумов не является срывом минских соглашений, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1432
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11.09.2020 01:23
+31
от гнида этот кравчук вместе с шмаркле и его ОПГ..
в минских - ни слова об "инспекции", тем более террористами..
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11.09.2020 01:17
+26
Старый мертвячуковский холуй, пора тебе к Патону
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11.09.2020 01:15
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Старый мертвячуковский холуй, пора тебе к Патону
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11.09.2020 01:15 Відповісти
Патон - один з видатних вчених всіх часів , який прославляв Україну . І з іншого боку кравчук , совкове лайно , яке повинно знаходитись у в'язниці на довічному ув'язненні за ядерну зброю , Крим , та розкрадання України . А може зрівняєте чмошне зе з Наполеоном , Черчілем та іншими великими особистостями ?
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11.09.2020 07:57 Відповісти
Крим тут до чого у переліку
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11.09.2020 08:07 Відповісти
Ви дійсно не розумієте , чи хочете виправдовувати комуняку кравчука ?
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11.09.2020 09:22 Відповісти
Евгений Патон был учёным, а его сынок Борька бездарная нкведешная гнида, получившая должность по наследству.
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11.09.2020 09:02 Відповісти
А Ви особисто з ним знайомі ? Чи кравчук з зеленським розповідали ? А може "вчений-космонавт" кучма ? Навіщо ображати людину , про яку нічого не знаєте ? Сходіть в музей ім.Патона для початку , рекомендую .
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11.09.2020 10:19 Відповісти
Особисто знав так званого генія.
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11.09.2020 11:09 Відповісти
старый ПЕРДУН-МАРАЗМАТИК----пошел ВОН !!!!!!!!!
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11.09.2020 13:15 Відповісти
от гнида этот кравчук вместе с шмаркле и его ОПГ..
в минских - ни слова об "инспекции", тем более террористами..
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11.09.2020 01:17 Відповісти
"...было перенесено из-за поведения пророссийских боевиков, которые в четверг потребовали проведения инспекций у других населенных пунктов, а также хотели осуществлять видеофиксацию"

т.е. это не шмаркля отказался, а всего лишь от шмаркли потребовали пустить террористов в ЛЮБЫЕ окопы ВСУ.. да еще и с "видеофиксацией"!
Но, в принципе, шмаркля согласен.. просто не успели организовать террористам свободный проход.. А как организуют - так сразу и пустят - в ЛЮБЫЕ, вместе с очередным отводом сил ВСУ - вглубь Украины...
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11.09.2020 01:21 Відповісти
100% , Вы подметили !!! хитросделанные зелегниды ,используют этот коммуняцко- гебнявый цвинтер , как прикрытие своего предательства !
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11.09.2020 02:18 Відповісти
У 1991після КГБ-ЧК (ГКЧП) Кравчук різко перефарбувався. Але це чудово бачили і тоді.
Фото з мітингу у Львові. Подивіться на гасло зліва знизу.
Срыв инспектирования у Шумов не является срывом минских соглашений, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1432
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11.09.2020 01:23 Відповісти
У Львівській області за Кравчука проголосувало більше 90% виборців. Це після того як Кравчук віддав росії українські військові бази в Криму.
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11.09.2020 01:44 Відповісти
вот накуя такую чушь нести, кто в нее поверит? тут не партсобрание времен 80х..
где твои мифические "90%"*

Срыв инспектирования у Шумов не является срывом минских соглашений, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8695
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11.09.2020 01:47 Відповісти
Я написав "після того як Кравчук віддав росії українські військові бази в Криму" за Кравчука проголосувало більше 90% виборців у Львівській області.
Срыв инспектирования у Шумов не является срывом минских соглашений, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1479
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11.09.2020 02:31 Відповісти
А кто в 1991 году мог знать что ждет Украину? О "лихих 90-х", прихватизации, а тем более о событиях 2014 года?. И, кстати, после самого короткого президентского срока (два с половиной года), пролетел Кравчук как фанера над Парижем.
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11.09.2020 05:59 Відповісти
Та ти вже задовбав цим лайном. Давай офіційні дані,а не малюнки.
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11.09.2020 09:07 Відповісти
В 1989-1990 годах заведующий идеологическим отделом, секретарь ЦК КПУ.
В 1990-1991 - председатель Верховного Совета Украинской ССР.

В 1990-1991 - председатель Верховного Совета Украинской ССР.
Вышел из КПСС после https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%87 событий 19-21 августа 1991 года .
24 августа 1991 года под председательством Леонида Кравчука Верховный Совет республики принял постановление и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Акт провозглашения независимости Украины .
С 24 августа 1991 г. - председатель Верховной рады Украиныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9] « Разделяй и властвуй»-Римская классика управления .
Разделяй и властвуй (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. divide et impera) - принцип государственной власти, к которому часто прибегают правительства государств, состоящих из разнородных частей, и, согласно которому, лучший метод управления таким государством - разжигание и использование вражды между его частями.
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11.09.2020 11:30 Відповісти
ПУК....- кравчук.
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11.09.2020 01:30 Відповісти
Труп....- кравчук.
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11.09.2020 01:31 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3270031.html Очко не железное у Моники ЗЕленски

В ОПУ сообщили, что "инспекцию" на Донбассе отменили, новой даты нет и пока не будет. Якобы, "та сторона" выдвинула новые требования.
Срыв инспектирования у Шумов не является срывом минских соглашений, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4070 Кроме того, там подчеркнули, что переговоры с ОРДЛО не ведутся - мол, именно Россия является агрессором. (фигасе, прогресс!).
На данный момент, у ЗЕ "ищут грамотное решение", чтобы закончить войну на Донбассе.
Тактика, о которой писал раньше - два шага вперёд, шаг назад.
На этот раз - у Зермака не прокатило, и остановили его не 73% (им похрен), а думающее меньшинство. Хватило гнева в соцсетях, и угроз выйти на улицу.
Но это ни разу не победа. Не получилось сейчас - зайдут с другой стороны. Мы их пинком в дверь - они бочком в окно.
У нас только одно преимущество - они наглые, но трусливые.
В ОПУ ищут грамотное решение? Оно одно: замена промосковской власти на проукраинскую. Которая умеет держать удар, отстаивать интересы государства, а не выполнять хотелки кучки террористов.
Это ни разу не победа. Нам ещё долго стоять вокруг них с красными флажками и рогатинами.
А победа будет тогда, когда все украинцы повернут эти рогатины в одну сторону - на восток.

UPD. Уверен, что Зермак знал о "новых требованиях той стороны" ещё вчера, но сегодня просто использовал их для того, чтобы включить заднюю.
Очко таки не железное.

Helgi Sharp
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11.09.2020 01:50 Відповісти
Тада. Еще столько других позиций ВСУ можно слить кацапам...
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11.09.2020 01:51 Відповісти
Діду, тобі вже треба думати про домовину, а не про домовленості.
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11.09.2020 03:03 Відповісти
Ситуацію з "той стороной" можна виразити однім словом - Моніка.
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11.09.2020 03:04 Відповісти
Макарыч признал "Я не думаю". необходима консультация. Наверняка, на ночь видит во сне Альцгеймера. А что боевой шахтер из стойбища Шойгу.
насчет 1991 года " А помниш как все начиналось, все было впервые и вновь, как строили лодки и лодки звались "Вера, надежда, любовь" НЕ ПОМНИТ.
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11.09.2020 03:46 Відповісти
А помнишь как все начиналось... - натяк на невеличку хатинку в Альпах, которую тепрь вынужден отрабатывать, бо все кому ни лень, при каждой смене власти, этим Макарыча и тыкают?
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11.09.2020 05:29 Відповісти
Таков удел всех "недоделанных" президентов. Кто в ТКГ чудить, кто чемоданы рекламирует, а кто и в "Ростове" чалится
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11.09.2020 05:47 Відповісти
Как сказал классик - "Старый дурак сам испортил свой некролог"...
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11.09.2020 05:43 Відповісти
Це не старі і молоді дурні(кравчук , зе та інші) , це державні злочинці . І відношення до них має бути відповідним . Тоді кожна гидота буде думати , чи варто лізти на такі посади . А то для них придумали виправдовування : " Та воно ж дурне!".
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11.09.2020 08:06 Відповісти
здаёцца мине, бубочка, що здря ты выпустил на арену замшелых кравчукчу и факина... они тебе могилу уже роют... широко-глубокую...
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11.09.2020 05:47 Відповісти
Где новости о ковиде, твари вы зеленые?
Где новые красные зоны?

Идиоты во власти действительно считают, что разрисовав карту в разные цвета, они смогут остановить армию Турчинова - христиан-евангелистов - от проведения выборов осенью.
Да повяжут вашу полицию-хреницию бывшие бойцы спецназа Турчинова "без шума и пыли"(С), и пройдут с избирательными урнами по улицам и домам населенных пунктов - вот и все, чего стоит ваша тухлая зелено-плесневая власть с вашими фломастерами, которыми вы Украину на зоны красите.
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11.09.2020 06:34 Відповісти
Що не выспался, такую чушь с утра нести?
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11.09.2020 06:51 Відповісти
Вокруг тебя красная зона 😁
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11.09.2020 18:21 Відповісти
Пора эту зекомпанию спустить в унитаз.
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11.09.2020 06:53 Відповісти
З мінських догорнякамі треба закінчувати. Ні до чого хорошого вони не приведуть.
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11.09.2020 06:54 Відповісти
Срыв инспектирования у Шумов не является срывом минских соглашений, - Кравчук - Цензор.НЕТ 727
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11.09.2020 07:23 Відповісти
Старое пердло петляет.
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11.09.2020 07:46 Відповісти
Война - это мир, свобода - это рабство, незнание - сила.©
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11.09.2020 08:01 Відповісти
Погрався старий кдбіст в політику і пора в домовину. бо цей ідіот приведе до великої біди Україну. А за порушення законодавства і Конституції України всі хто призначав.надавав якісь права цим маразматик-є карний Кодекс.
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11.09.2020 08:36 Відповісти
пора этому старому коммунисту на побывку к чЛенину.
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11.09.2020 08:37 Відповісти
Что значит на побывку.На ПМЖ.Хуйло ему пусть будку возле мавзолея построит за верную службу.
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11.09.2020 10:53 Відповісти
пристрелите обезьяну
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11.09.2020 09:04 Відповісти
Дед продолжает валять дурака. И не влом заниматься таким на старости.
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11.09.2020 09:05 Відповісти
Старая коммуняцкая мразь по-другому не умеет.
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11.09.2020 09:15 Відповісти
Вот что я вам скажу: вот эта штука - совместная инспекция - событие международной политики. И соответственно имеет двойное, если не тройное дно. Так что при здравом размышлении нечего спешить с комментариями в тональности зрада.....
Хотя лично я тоже с этого начинал...
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11.09.2020 09:06 Відповісти
дно тут одно. и его уже пробили.
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11.09.2020 09:20 Відповісти
Если бы старый ***** не согласовал эту инспекцию, то сейчас не надо было бы оправдываться за ее срыв. Совсем с ума выжил, старая скотина.
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11.09.2020 09:27 Відповісти
Корчь все пытается оправдать и протянуть сдачу страны сидел бы и не вякал ватник фарбований
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11.09.2020 09:30 Відповісти
Хотів чхнути але всрався,старий комуняка
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11.09.2020 09:35 Відповісти
Кравчук іде слід в слід по стопам мершала Філіпа Петена, героя першої світової війни , і колаборанта Другої світової, який закінчив дні в тюрьмі. Леоніду Макаровичу мабуть дуже подобаються сухарі з чорного хлібу які він буде гризти на довічному, або попаде під Майданну революційно доцільну роздачу колаборантам і його як Чаушеску, кінчать десь повстанці біля стінки. Ігрища з ворогом до добра не призводять.
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11.09.2020 09:40 Відповісти
Как эти вещи в принципе взаимосвязаны? Кому пришло в голову(или в какое другое место) привязывать Минские соглашение к "инспекции" позиций ВСУ?
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11.09.2020 09:46 Відповісти
Как им всем пи***асам хочется Нобелевскую премию мира...
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11.09.2020 10:16 Відповісти
Я завжди знав, що Кравчук був,є і буде злим та підлим ворогом України. Просто дивуюсь чому багато людей бачить в ньому патріота. Мабуть тому ми і в жопі.
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11.09.2020 10:48 Відповісти
він вже в борозду не попадає
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11.09.2020 13:41 Відповісти
От Минских соглашений нужно немедленно отказаться, потому что это предательские соглашения на капитуляцию Украины! И всех предателей продвигающих их нужно немедленно арестовать, потому что это агентура Кремля!!!
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11.09.2020 11:47 Відповісти
Если изнасиловать старого комуняку Кравчука это будет срыв Минских соглашений или это одиночный случай
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11.09.2020 12:14 Відповісти
Старого совкового комуняку только МОГИЛА ИСПРАВИТ!
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11.09.2020 12:45 Відповісти
Санитары санитары быстрее в етого старого хмыря снова обострение
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11.09.2020 12:51 Відповісти
Пішов бт він *****, разом з своїми терористами!
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11.09.2020 13:49 Відповісти
На этот раз у Зермака не прокатило, и остановили его не 73% (им похрен), а думающее меньшинство. Хватило гнева в соцсетях и угроз выйти на улицу.
Но это ни разу не победа. Не получилось сейчас, зайдут с другой стороны. Мы их пинком в дверь, они бочком в окно. У нас только одно преимущество - они наглые, но трусливые.
Уверен, что Зермак знал о "новых требованиях той стороны" ещё вчера, но сегодня просто использовал их для того, чтобы включить заднюю. Очко таки не железное.
Helgi Sharp
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11.09.2020 13:50 Відповісти
Старий маразматик,допоки буде торгувати Україною,допоки кров наших рідних загиблих воїнів буде розмінною монетою у цього придурка?! Воно що,не пам"ятає Іловайська,Донецька,Луганська,падла,КІБОРГІВ,чи ,навіть наших українських зеків,які,на відміну від нього,сволочі,масово просились на фронт у складі штрафних рот і батальонів,бо навіть вони переживали за честь,достоїнство і волю України.А що таке штрафбат на фронті-знає,мабуть,кожен українець:-це немунуча смерть москвококозломордів,або їхня власна.І воно,падлюка вонюча того вроді-би не знає і не бачить,воно,бачите,дипломат із ворогом під час війни,гадюка! Вон із України у козломордію,до пуцика на нагороди!
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11.09.2020 15:00 Відповісти
Так ось оказується, хто зливав українських військових в Південному казані, під Савур-могилою, Іловайськом, Шахтарськом, Дебальцевим, в ЛАПі, ДАПі, в Кримській протоці - Кравчук. І напевно, це Кравчук запресував штрафбат "Торнадо", після того як він розповів про прогін барижною владою потягів контрабанди на окуповані території.
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11.09.2020 17:31 Відповісти
Насильник: Винувата жертва, бо спровокувала мене короткою спідницею.
Жертва: Я не ношу коротких спідниць.
Насильник: Вимагаю інспекції гардеробу жертви з моєю участю!
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11.09.2020 15:02 Відповісти
Старий маразматик,допоки буде торгувати Україною,допоки кров наших рідних загиблих воїнів буде розмінною монетою у цього придурка?! Воно що,не пам"ятає Іловайська,Донецька,Луганська,падла,КІБОРГІВ,чи ,навіть наших українських зеків,які,на відміну від нього,сволочі,масово просились на фронт у складі штрафних рот і батальонів,бо навіть вони переживали за честь,достоїнство і волю України.А що таке штрафбат на фронті-знає,мабуть,кожен українець:-це немунуча смерть москвококозломордів,або їхня власна.І воно,падлюка вонюча того вроді-би не знає і не бачить,воно,бачите,дипломат із ворогом під час війни,гадюка! Вон із України у козломордію,до пуцика на нагороди!
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11.09.2020 15:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
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11.09.2020 16:36 Відповісти
Кравчук, а ты что, ещё думать умеешь? Интересно, а чем ты думаешь???
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11.09.2020 18:37 Відповісти
Кравчук, пшёл уже на хрен, довольно - исчезни, ты уже и так оставил народу Украины о себе "память" своими кравчучками, какого хрена ещё тебе надо???
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11.09.2020 18:50 Відповісти
Старое ты комсюковское пердло!
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11.09.2020 19:25 Відповісти
Зрив інспектування біля Шумів не є зривом Мінських угод, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5741
Похоже у Зеленского выбрали тактику белорусского Таракана, в общении с козломордыми...с убедительным видом на всё соглашаться, но в последний момент спрыгивать под разными предлогами
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11.09.2020 21:05 Відповісти
діду давай додому онуків нянчити
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11.09.2020 21:17 Відповісти
 
 