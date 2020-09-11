Зрив інспектування біля Шумів не є зривом Мінських угод, - Кравчук
Глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук не вважає перенесення інспекції українських позицій біля Шумів зривом Мінських угод, пояснивши причини цього зриву.
"Я не думаю, що сьогоднішній зрив домовленостей ... щодо населеного пункту Шуми - це відразу зрив Мінських угод ...", - сказав він в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Кравчук розповів, що українська сторона попросила ОБСЄ найближчим часом провести засідання спеціальної групи з безпеки для обговорення питання зриву інспекції. Відповідний лист Кравчук надіслав координаторці ОБСЄ Хайді Грау.
За його словами, інспектування позицій біля Шумів було перенесено через поведінку проросійських бойовиків, які в четвер зажадали проведення інспекцій біля інших населених пунктів, а також хотіли здійснювати відеофіксацію.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
в минских - ни слова об "инспекции", тем более террористами..
т.е. это не шмаркля отказался, а всего лишь от шмаркли потребовали пустить террористов в ЛЮБЫЕ окопы ВСУ.. да еще и с "видеофиксацией"!
Но, в принципе, шмаркля согласен.. просто не успели организовать террористам свободный проход.. А как организуют - так сразу и пустят - в ЛЮБЫЕ, вместе с очередным отводом сил ВСУ - вглубь Украины...
Фото з мітингу у Львові. Подивіться на гасло зліва знизу.
где твои мифические "90%"*
В 1990-1991 - председатель Верховного Совета Украинской ССР.
В 1990-1991 - председатель Верховного Совета Украинской ССР.
Вышел из КПСС после https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%87 событий 19-21 августа 1991 года .
24 августа 1991 года под председательством Леонида Кравчука Верховный Совет республики принял постановление и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Акт провозглашения независимости Украины .
С 24 августа 1991 г. - председатель Верховной рады Украиныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9] « Разделяй и властвуй»-Римская классика управления .
Разделяй и властвуй (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. divide et impera) - принцип государственной власти, к которому часто прибегают правительства государств, состоящих из разнородных частей, и, согласно которому, лучший метод управления таким государством - разжигание и использование вражды между его частями.
В ОПУ сообщили, что "инспекцию" на Донбассе отменили, новой даты нет и пока не будет. Якобы, "та сторона" выдвинула новые требования.
Кроме того, там подчеркнули, что переговоры с ОРДЛО не ведутся - мол, именно Россия является агрессором. (фигасе, прогресс!).
На данный момент, у ЗЕ "ищут грамотное решение", чтобы закончить войну на Донбассе.
Тактика, о которой писал раньше - два шага вперёд, шаг назад.
На этот раз - у Зермака не прокатило, и остановили его не 73% (им похрен), а думающее меньшинство. Хватило гнева в соцсетях, и угроз выйти на улицу.
Но это ни разу не победа. Не получилось сейчас - зайдут с другой стороны. Мы их пинком в дверь - они бочком в окно.
У нас только одно преимущество - они наглые, но трусливые.
В ОПУ ищут грамотное решение? Оно одно: замена промосковской власти на проукраинскую. Которая умеет держать удар, отстаивать интересы государства, а не выполнять хотелки кучки террористов.
Это ни разу не победа. Нам ещё долго стоять вокруг них с красными флажками и рогатинами.
А победа будет тогда, когда все украинцы повернут эти рогатины в одну сторону - на восток.
UPD. Уверен, что Зермак знал о "новых требованиях той стороны" ещё вчера, но сегодня просто использовал их для того, чтобы включить заднюю.
Очко таки не железное.
Helgi Sharp
насчет 1991 года " А помниш как все начиналось, все было впервые и вновь, как строили лодки и лодки звались "Вера, надежда, любовь" НЕ ПОМНИТ.
Где новые красные зоны?
Идиоты во власти действительно считают, что разрисовав карту в разные цвета, они смогут остановить армию Турчинова - христиан-евангелистов - от проведения выборов осенью.
Да повяжут вашу полицию-хреницию бывшие бойцы спецназа Турчинова "без шума и пыли"(С), и пройдут с избирательными урнами по улицам и домам населенных пунктов - вот и все, чего стоит ваша тухлая зелено-плесневая власть с вашими фломастерами, которыми вы Украину на зоны красите.
Хотя лично я тоже с этого начинал...
Но это ни разу не победа. Не получилось сейчас, зайдут с другой стороны. Мы их пинком в дверь, они бочком в окно. У нас только одно преимущество - они наглые, но трусливые.
Уверен, что Зермак знал о "новых требованиях той стороны" ещё вчера, но сегодня просто использовал их для того, чтобы включить заднюю. Очко таки не железное.
Helgi Sharp
Жертва: Я не ношу коротких спідниць.
Насильник: Вимагаю інспекції гардеробу жертви з моєю участю!
Похоже у Зеленского выбрали тактику белорусского Таракана, в общении с козломордыми...с убедительным видом на всё соглашаться, но в последний момент спрыгивать под разными предлогами