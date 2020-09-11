Зрив інспектування біля Шумів не є зривом Мінських угод, - Кравчук

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук не вважає перенесення інспекції українських позицій біля Шумів зривом Мінських угод, пояснивши причини цього зриву.

"Я не думаю, що сьогоднішній зрив домовленостей ... щодо населеного пункту Шуми - це відразу зрив Мінських угод ...", - сказав він в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Кравчук розповів, що українська сторона попросила ОБСЄ найближчим часом провести засідання спеціальної групи з безпеки для обговорення питання зриву інспекції. Відповідний лист Кравчук надіслав координаторці ОБСЄ Хайді Грау.

За його словами, інспектування позицій біля Шумів було перенесено через поведінку проросійських бойовиків, які в четвер зажадали проведення інспекцій біля інших населених пунктів, а також хотіли здійснювати відеофіксацію.

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