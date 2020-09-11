Путин извинялся перед президентом Сербии Вучичем за "шутку" Захаровой
Президент России Владимир Путин и глава российского МИД Сергей Лавров извинились перед президентом Сербии Александром Вучичем за пост официального представителя диппредставительства Марии Захаровой.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "РИА Новости" об этом Вучич заявил в эфире национального телевидения, которого цитирует
Вучич отметил: "Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся, и Сергей Лавров тоже. А из-за [поста Захаровой] сделали это оба. Притом, что я даже не напоминал и, как воспитанный человек, никогда бы не этого не упомянул. Считаю, что у нас хорошие отношения и это для меня проходной и неважный инцидент".
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что тот извинился перед Вучичем за "неосмотрительный пост" Захаровой.
5 сентября в социальных сетях Сербии распространилась фотография, на которой Вучич сидит на стуле на расстоянии около полутора метров от стола президента США Дональда Трампа на приеме в Овальном кабинете.
Захарова написала пост в Facebook, в котором приложила к фотографии Вучича в Вашингтоне скриншот из фильма "Основной инстинкт" с известной сценой "нога на ногу" и добавила, что, по ее мнению, сербский лидер сидел "как на допросе".
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Напоминает анекдот:
Вовочка написал на доске "Люська Бл*дь." Учительница подловила его и говорит
- Немедленно стань перед классом, 3 раза скажи что Люска не бл*дь и извинись
Вовочка 1 раз виновато - "Люська не бл*дь"
2 раз вопросительно - "Люська не бл*дь?"
3 раз....- "- "Люська не бл*дь?!!! Нууууу извииииините!"
Про ірландок не скажу - не мав можливості побачить...
Подивись, наприклад, на бразільянок. Не на тих, що на конкурсах краси. А тих, що попадаються тобі повсякденно на очі. Бррр. А у нас, вранці, в метро, чи тролейбусі, коли особливо студентів багато, україночки такі гарнюні, що свідомість втратити можна: )
Ну, от нема доказів, що, як мріяв шолоховський Нагульнов, «все націі пєрємєшаются і будєт інтернаціонал. І всє будут говоріть по-русскі».
Ну нема доказів, що креоли, метиси, мулати, і т.д., у чомусь масово переважають більш менш генетично «однорідні» нації.
Ні у науці, ні в спорті, ні в красі.
От тобі наостанок істина: За сотні тисяч років, нації повинні були б «перемішатись».
Але ніт.
Чому?
(Я знаю відповідь )
Відповідь де?
Вона проста і недовга.
2. Приклади, массових фатальних проблем етносів, від «генетичного виродження».
Є?
В науці, спорті, техніці, красі.
Доречі, а де відповідь, чому за сотні тисяч років, людство не пермішалось в одну генетично однорідну націю?
Я чекаю.
(Першу праця Маклая, що я прочитав, була рідною українською у перекладі Давидовича. А потім вже перечитав і його інші щоденники і матеріали).
А якє справжє прізвище «Клімова» ?
Так. Поганий приклад, як то кажуть заразний
А в Росії "калічки мозку" були тому, що розумні люди віками з Московщини тікали... А хто не тікав, того вбивали... Ще з часів Івана Грозного... Князь Курбський, наприклад... Адашев... А візьми економістів... Чим закінчили у Московії Матвій Башкін, Феодосій Косий, Пересвєтов, Єрмолай-Еразм, Ордин-Нащокін?... "Затоптали"...
- Почему Пётр Первый «окно в Европу прорубил», а не открыл «дверь», как другие государства?
- Боялся, что из России все умные люди сбегут… А в окно смотреть никому не возбраняется…
(це коли один вафлями годує, а другий в дупу грає. Інтєрєсно!..)
Но выглядит забавно.
Реально! ролик есть, я не поверил даже шо кацапня такое высрала и быдло схавало.
В оригинальном скрине штаты вверху, Германия вторая, только Греция в серединке.
Далее идет параша с 79 евро и Казахстан с 58.
В гугле все есть.
А эта картинка - чисто кто-то отфотошопил поменяв местами ради поугорать.
Я такую могу за 10 минут сделать.
А если посидеть еще 10 минут, то используя уже имеющиеся цифры скриншота - можно нарисовать любую цифру. Тут только двойки и тройки нет)
Но все таки..
Я бы спросил иначе, а правда ли что в штатах такая мизерная зарплата? 1473.
Если зарплата дворника до вычета налога 3800 кажется. После налога там что-то вроде 3600.
Если работать черновой работой по доставке товаров на велике - 2000-2500 можно получать.
Ну то есть найти зп 1500 еще надо постараться.
Податки обов'язкові для усіх - це податок штату та федеральний (якщо річний дохід більше 9 тис.). Перший з них щось біля 2-3 відсотків і залежить від штату, другий - біля 15%. Тоді з 3800 на руки виходить десь 3200. Далі йдуть сошіал сек'юріті та медікеє податки (деякі категорії іноземців від них звільняються на перші 2 роки роботи). Перший з них щось типу нашого солідарного пенсійного, другий - медстрахування на випадок безробіття та коли виходиш на пенсію. Ці разом можуть теж відсотків на 20 потягнути.
Путин - обосрался.
Хотя, ради принципа, она же правильно высрала что выглядел этот чел как "Папка, прости засранца"
сли Сербия принимает участие , то это "международные учения ". Без Сербии - интервенция. Все просто
бо якщо поглянути на їх союзників, то Білорусь це ситуативний союзник під примусом, а решта Ванувата і Уганда з Кубою то все таки несерйозно
это какой номер ***** такой типа порядочный оказался???? )))
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