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Путин извинялся перед президентом Сербии Вучичем за "шутку" Захаровой

Путин извинялся перед президентом Сербии Вучичем за

Президент России Владимир Путин и глава российского МИД Сергей Лавров извинились перед президентом Сербии Александром Вучичем за пост официального представителя диппредставительства Марии Захаровой.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  "РИА Новости" об этом Вучич заявил в эфире национального телевидения, которого цитирует

Вучич отметил: "Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся, и Сергей Лавров тоже. А из-за [поста Захаровой] сделали это оба. Притом, что я даже не напоминал и, как воспитанный человек, никогда бы не этого не упомянул. Считаю, что у нас хорошие отношения и это для меня проходной и неважный инцидент".

 Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что тот извинился перед Вучичем за "неосмотрительный пост" Захаровой.

5 сентября в социальных сетях Сербии распространилась фотография, на которой Вучич сидит на стуле на расстоянии около полутора метров от стола президента США Дональда Трампа на приеме в Овальном кабинете.

Захарова написала пост в Facebook, в котором приложила к фотографии Вучича в Вашингтоне скриншот из фильма "Основной инстинкт" с известной сценой "нога на ногу" и добавила, что, по ее мнению, сербский лидер сидел "как на допросе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захарова "пошутила" над снимком со встречи президента Сербии Вучича с Трампом, в Белграде ответили резко. ФОТО

Автор: 

путин владимир (31252) Сербия (388) Вучич Александр (67)


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Топ комментарии
+23
Путин извинялся перед президентом Сербии Вучичем за "шутку" Захаровой - Цензор.НЕТ 3309
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11.09.2020 04:45
+22
потому что не стоит писать по пьяни в фейсбук
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11.09.2020 03:54
+11
эххх.. не поймут кацапы: их "сЦарь-альфасамец" - прогнулся перед "каким-то там сербом"
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11.09.2020 02:23
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Нашла терпилу
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11.09.2020 02:02 Ответить
Дааа..... опустила Мафушка Х.йло !!! )))
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11.09.2020 07:45 Ответить
Мда, жаль что Зеля за смерти наших ребят даже не допускает возможности извинений от ху...ла не говоря уже его об ответсвенности! Вот поэтому к нам так и относятся, если нет достоинства у руководства страны!
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11.09.2020 09:28 Ответить
Думаю Пуйло ни за что не извинялся, наверняка сказал что-то "Да это Захарова вечно пургу несет, сам иногда поражаюсь...Вы уж типа простите ее" Чем не извенение?!
Напоминает анекдот:
Вовочка написал на доске "Люська Бл*дь." Учительница подловила его и говорит
- Немедленно стань перед классом, 3 раза скажи что Люска не бл*дь и извинись
Вовочка 1 раз виновато - "Люська не бл*дь"
2 раз вопросительно - "Люська не бл*дь?"
3 раз....- "- "Люська не бл*дь?!!! Нууууу извииииините!"
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11.09.2020 09:48 Ответить
Ну, вот и Захаровой пришли кранты... Крысы в банке возбудились...
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11.09.2020 02:16 Ответить
потому что не стоит писать по пьяни в фейсбук
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11.09.2020 03:54 Ответить
А там пиши не пиши априори не стоит, если говорить о Захаровой. Кацапы из-за несоблюдения чистоты нации - страшненькие своей заточкогй... Но Захарова с хромой лошадью - перебор, поди еще и бухают, такие перлы выдают на гора... Так шо, фейсбук рядом нервно курит и без их писанины...
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11.09.2020 04:24 Ответить
Путин извинялся перед президентом Сербии Вучичем за "шутку" Захаровой - Цензор.НЕТ 3309
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11.09.2020 04:45 Ответить
Не пиши "ахінею", "генетик"... Саме "гібриди" різних народів вирізняються красою і розумом, бо змішування генів іде на користь... Подивись на креолок, кримських татарок, наших українок (особливо з Карпатського регіону, де намішано і мадярської крові, і половецької, і сарматської), чи з Середнього Подніпров"я, де те саме...). Поїдь у Коростень, колишню столицю Древлянського князівства, де живуть потомки княжих дружинників та печенізьких полонянок... При збереженні "чистоти нації" у генетиці накопичується купа генетичних хвороб... Біда у кацапів не від цього, а від алкоголізму...
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11.09.2020 06:57 Ответить
Я б не був таким категоричним. Ірландки чи італійки не поступаються нашим красою але там більш менш однорідні етноси. По-всякому буває.
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11.09.2020 08:20 Ответить
Італійки? "Однорідний" етнос? Це коли вони "однорідними" стали? В який період? Римської імперії? Чи коли туди прийшли гунни, готи, вандали, лангобарди? Чи при НАполеоні? Чи, може, коли Австро-Угорщина окупувала, на півстоліття, Італію, і її солдати - німці, словаки, чехи, угорці, русини, румуни, "трахали" італійок?... Генетика - "довгограюча" штука... Печенігів уже давно нема, а в Коростені повно чорнявих, карооких струнких жінок, хоча по селах переважають кортконогі сіроокі шатенки...
Про ірландок не скажу - не мав можливості побачить...
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11.09.2020 08:41 Ответить
Тут, як кажуть «не передати куті меду».
Подивись, наприклад, на бразільянок. Не на тих, що на конкурсах краси. А тих, що попадаються тобі повсякденно на очі. Бррр. А у нас, вранці, в метро, чи тролейбусі, коли особливо студентів багато, україночки такі гарнюні, що свідомість втратити можна: )
Ну, от нема доказів, що, як мріяв шолоховський Нагульнов, «все націі пєрємєшаются і будєт інтернаціонал. І всє будут говоріть по-русскі».
Ну нема доказів, що креоли, метиси, мулати, і т.д., у чомусь масово переважають більш менш генетично «однорідні» нації.
Ні у науці, ні в спорті, ні в красі.
От тобі наостанок істина: За сотні тисяч років, нації повинні були б «перемішатись».
Але ніт.
Чому?
(Я знаю відповідь )
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11.09.2020 09:03 Ответить
Я - теж... І про генетичне виродження, при "збереженні чистоти крові" - теж знаю...
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11.09.2020 09:06 Ответить
1. Ну як ,що «ти теж», то чому?
Відповідь де?
Вона проста і недовга.
2. Приклади, массових фатальних проблем етносів, від «генетичного виродження».
Є?
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11.09.2020 09:14 Ответить
Зверни увагу на праці Миклухо-Маклая, по антропології Нової Гвінеї, поцікався, звідки у північних народів звичай підкладать своїх дружин під гостей з інших стійбищ, чому вироджувалися династії єгипетських фараонів... І чому в Європі, до середини ХХ століття, процентний відсоток божевільних, у психлікарнях, серед євреїв, був набагато вищий, ніж людей інших націнальностей...
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11.09.2020 09:53 Ответить
Раджу подивитися фільм The Professor and the Madman з Шоном Пеном та Мелом Гібсоном, про то як писали Великий Словник Англійської Мови. Шон Пен грає абсолютно чокнутого генія.
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11.09.2020 10:31 Ответить
За наводку на The Professor and the Madman, Вам, окремо респект.
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11.09.2020 11:12 Ответить
Я бачив... І дозволю собі сміливість нагадать одне прислів"я - "Від геніальності до безумства - один крок...". Я колись мав розмову зі своїм викладачем психології, коли побачив у його колекції книжку початку ХХ століття (автора і точної назви не пам"ятаю...). Щось про вплив божевільних на науково-технічний прогрес... Так він сказав, що значна кількість психіатрів світу схильні вважать геніальність своєрідним проявом безумства, коли суб"єкт "зациклений" на одній конкретній темі...
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11.09.2020 13:03 Ответить
Ну, і яких успіхів досягли тубільці Берега Маклая?
В науці, спорті, техніці, красі.
Доречі, а де відповідь, чому за сотні тисяч років, людство не пермішалось в одну генетично однорідну націю?
Я чекаю.
(Першу праця Маклая, що я прочитав, була рідною українською у перекладі Давидовича. А потім вже перечитав і його інші щоденники і матеріали).
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11.09.2020 11:00 Ответить
Судячи з рівня твоїх коментарів, ти навіть біографію Миклухо-Маклая, не читав... І саме з цієї причини у мене нема бажання про щось з тобою полемізувать... Бо, з-будь-якого питання, замість полеміки, ти розводиш дурний "срач...
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11.09.2020 12:46 Ответить
О. Вже пійшли «процентні відсотки» божевільних євреїв.

А якє справжє прізвище «Клімова» ?
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11.09.2020 11:06 Ответить
Блін! А ви ще побийтесь! Мова ж не про людей, а про кацапів!
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11.09.2020 09:10 Ответить
От вони й є приклад «генної помийниці.»
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11.09.2020 09:15 Ответить
Та я і не думаю... Просто "декому" захотілося свої "п"ять копійок вставить", у чужий діалог...
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11.09.2020 09:55 Ответить

Так. Поганий приклад, як то кажуть заразний
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11.09.2020 11:02 Ответить
Ну ви вже визначитесь, відколи відраховувать їснування нації. Я згодний з тим що Україна плавильний казан, і хто були наші прадавні венди-анти вже не дізнатися. В мене до речі є власна теорія, яку не поділяють суч-укр-історики, що венди прийшли з Померанії та Ельби, і якщо відкинути прадавній прононс (який українці загубили а поляки ні), то венди це веди, тобто "люди які відають". Але ваші докази стосовно генетики теж "літературні". Відсоток тих "кого трахали солдати" не створює цілу націю - не треба перебільшувати здібності солдатів
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11.09.2020 10:37 Ответить
Я просто сказав іншими словати те саме - про "плавильний казан"... Перечислив цілу купу "генетичних хвиль", що заливали ту ж Італію... І не більше...
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11.09.2020 12:49 Ответить
В мене в родині є і кароокі, і сіроокі люди. Є й західно-європейські гени. Всіх люблю.
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11.09.2020 10:48 Ответить
У мене в роду, наскільки мені відомо - не менше п"яти національностей переплелося... В основному - через жінок... А через мою дружину і потомки козаків донських влізли... Діти взагалі шлюб взяли з іншими національностями... А внук себе вважає українцем... І родовід свій знає, з часів Хмельницького, сотника Назара Дриги... А ти мені про очі торочиш...
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11.09.2020 12:56 Ответить
пане хороший, з усiею до вас повагою, а я вас поважаю, бо е за що, але ж бо ви не взяли до уваги , що мiкс кровi приводить не тiльки до здорового потомства... Та якщо прабатьки вродою не вдалися, то мабуть , можна припустити , що по вродi може бути й регрес вiд мiксу нацiй... Що ми й спостерiгаемо, якщо ввiмкнути роiсTV - з экранiв на вас зирять якщо не таукитайцi, то бог знае ще який гiбрид антивроди(я теж не дуже нехтую лiтературним варiантом лiричних висловiв у викладках деяких моментiв з iсторii... Та якщо я вас в такий чин образив, вибачайте , бо з приводу кацапвроди - то е алегорii, хоча й взятi iз суровиебудни лаптеунтii... Та й я б не сильно то й переймався вродою захаровоi. З повагою до вас той, в этногенезi котрого приймали участь навiть евреi зо 5 поколiннь назад. Те що я прослiдкував у свому родовому деревi 3 позапрошлого сторiччя, - це щонайменше 3 рiзно нацiональнi побратими, котрi плекали в моему етногенезi... P.S. Пане Яр, а цим я вас просто вштрикну... Слав`янська праматi на Середньоднiпровськiй височинi мае вк в 20 000 рокiв. Тобто, вона являеться автохтонкою нашоi землi на протязi 20 000 рокiв. Тобто , воня мiняла своiх залицяльникiв якробочi рукавички. поправте якщо я не правий, я згоден , що врода змiнюеться у тих, хто народжуеться вiд змiшування кровi... Та гаплогрупно на нашiй землi , як той прапор в нарабсее , мiнялася тiльки чоловiча гаплогрупа... Жiноча ж була сталою... Може вiд того захарова , шо та бабця Яга , страшелезна , шо моя смерть, може ви й правi, то не вiд мiкс бладу... До всього ж , мокшанcькi були пристанищем калiчок на мiзки з КиiвськоiРусi.
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11.09.2020 13:43 Ответить
Мабуть, ти не уважно мене читав... "Стала жіноча"? Це про тих полонянок-печеніжок, половчанок, яких брали собі за дружин княжі воїни, після переможних походів та і просто, "родичаючись"? Про татарок (хазарок, половчанок), турчанок, болгарок, румунок, гречанок, яких везли козаки з Дикого Поля, Криму, Варни, Бургаса, Анатолії, і брали за дружин? Про мадярок, половчанок, у Карпатах, що ставали дружинами русинів?...Чи ти думаєш, шо Мєлехов, з "Тихого Дону" - "виключення з правил"?
А в Росії "калічки мозку" були тому, що розумні люди віками з Московщини тікали... А хто не тікав, того вбивали... Ще з часів Івана Грозного... Князь Курбський, наприклад... Адашев... А візьми економістів... Чим закінчили у Московії Матвій Башкін, Феодосій Косий, Пересвєтов, Єрмолай-Еразм, Ордин-Нащокін?... "Затоптали"...

- Почему Пётр Первый «окно в Европу прорубил», а не открыл «дверь», как другие государства?
- Боялся, что из России все умные люди сбегут… А в окно смотреть никому не возбраняется…
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11.09.2020 14:20 Ответить
чего тогда тигры , медведи , акулы и воробьи не перемешиваюця ? лоси со слонами ?
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11.09.2020 23:58 Ответить
Я дивлюся, у вас, у "ЗнаковопРоссії", разом з астрономією, і біологію перестали викладать... Скоро, мабуть, до "лисенківщини" повернетеся, кавуни на сосни прививать почнете, курей без пір"я, як Остап Бендер, виводить, а генетиків почнете розпинать на спіралі ДНК...
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12.09.2020 03:21 Ответить
эххх.. не поймут кацапы: их "сЦарь-альфасамец" - прогнулся перед "каким-то там сербом"
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11.09.2020 02:23 Ответить
А потім ***** та Сумна Коняка викликали Маньку-Хабалку і удвох їй "зробили Швецію"
(це коли один вафлями годує, а другий в дупу грає. Інтєрєсно!..)
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11.09.2020 02:37 Ответить
Ну пипец приплыл Машке за ляшку .
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11.09.2020 02:47 Ответить
наконецто..дождались..завтра хабаровск принимает его ..глядишь к новому году и мы услышим его слезы...**** крокодильи
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11.09.2020 02:58 Ответить
Насправді,це просто блєф кремлівської мафії...хіба мафія колись вибачалась?
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11.09.2020 02:58 Ответить
МАШКА " ОБЛИГАЦИЯ" В СВОЕМ РЕПЕРТУАРЕ.
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11.09.2020 03:55 Ответить
Теперь Машку переведут работать в мидовский гардероб.
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11.09.2020 04:06 Ответить
Забальзамований труп у функції вішалки? Креативно.
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11.09.2020 04:11 Ответить
не-а... забальзамированым автоматом мини наливайки у гардероба....
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11.09.2020 04:27 Ответить
Автоматом наливайки краще когось із кремляді чоловічої статі (щоб кранік був).

Путин извинялся перед президентом Сербии Вучичем за "шутку" Захаровой - Цензор.НЕТ 4458
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11.09.2020 04:44 Ответить
Тю, най бо титс бальзамована чоловiчiй статi смакуе, вместо закуси, если пьянь подзаборную можно так назвать .
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11.09.2020 05:16 Ответить
Чи вы мали на увазi Ленiна?
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11.09.2020 05:22 Ответить
я вот как раз жру. Рубит с копыт только так. Не, без триндежа, отвечаю.
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11.09.2020 06:21 Ответить
пане, вы такое пернул, посмотрите на ее заточку... в вешалки она не годится , еще и тупая... и придумаете же такое ... бр-рр... аж мороз по коже...
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11.09.2020 04:29 Ответить
Адже вона ще й гаряча тигриця Мова тіла начебто говорить - "ну давай... иди ко мне... мой необузданный сексуалист! р-ряв..."

Путин извинялся перед президентом Сербии Вучичем за "шутку" Захаровой - Цензор.НЕТ 9099
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11.09.2020 04:42 Ответить
Та побий мене боже, це фейковi картинки. шобы в ту помойку встрять, нужно изрядно принять на грудь, бо в противном случае, або станешь заикой, або тупо будешь ее просить, мол, лошадка, а лошадка, прокати...
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11.09.2020 04:56 Ответить
Цензор и редакторы, почему не напишете, что сегодня на завтрак поел Путин или лучше напишите покакал он с утра или нет, Что делает Путин для 73% дебилов Украины это очень важно.
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11.09.2020 05:01 Ответить
необходимости нет, вы в этом преуспел.
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11.09.2020 05:06 Ответить
тока прошу вас, не фантазируйте... правильно - ХУтин пуй, або, на худой конец, пыня.
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11.09.2020 05:11 Ответить
Плешивый хорек ИЗВИНИЛСЯ? С чего бы это? Или совсем уже хреново в вонючем Парашному князивстве?
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11.09.2020 05:42 Ответить
немного юмора из парашки))
Путин извинялся перед президентом Сербии Вучичем за "шутку" Захаровой - Цензор.НЕТ 7393
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11.09.2020 05:44 Ответить
они реально поехавшие, всем известно же что в Германии "получают" по сто евро(в день)
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11.09.2020 06:22 Ответить
Это фотошоп. Там Россия вместо Германии должна быть)
Но выглядит забавно.
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11.09.2020 07:16 Ответить
А, ок. просто я не удивляюсь уже ничему. вон как "Протон" или как там падал - "звизда" высрала шо то "Точка - У" на Донецк шла.
Реально! ролик есть, я не поверил даже шо кацапня такое высрала и быдло схавало.
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11.09.2020 07:45 Ответить
А Штати з 58 Євро то нормально? У них така мінімалка хіба що на день.
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11.09.2020 10:41 Ответить
Когда я говорю фотошоп это не значит что поменяли местами только Россию.
В оригинальном скрине штаты вверху, Германия вторая, только Греция в серединке.
Далее идет параша с 79 евро и Казахстан с 58.
В гугле все есть.

А эта картинка - чисто кто-то отфотошопил поменяв местами ради поугорать.
Я такую могу за 10 минут сделать.
А если посидеть еще 10 минут, то используя уже имеющиеся цифры скриншота - можно нарисовать любую цифру. Тут только двойки и тройки нет)

Но все таки..
Я бы спросил иначе, а правда ли что в штатах такая мизерная зарплата? 1473.
Если зарплата дворника до вычета налога 3800 кажется. После налога там что-то вроде 3600.
Если работать черновой работой по доставке товаров на велике - 2000-2500 можно получать.
Ну то есть найти зп 1500 еще надо постараться.
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11.09.2020 13:58 Ответить
Просто ви так написали, що можна було трактувати саме так. Щодо зарплат в Штатах, то я там працював 2 роки по науковому обміну 15 років тому. Там прийнято рахувати з/п на рік. Мінімалку там рахували як мінімум, який можна платити за годину (вже не пам'ятаю яка то була цифра, але щось біля 10 баксів плюс-мінус, бо 20 це був десь низ, але вже середнього класу). А ось кількість годин зайнятості - це вже як повезе. На неповну зайнятість часто йшли студенти як на підробітку. Зарплати серйозно залежали від Штату. В Нью-Йорку та Каліфорнії більші, Небраска, Алабама, Тексес - менші. Тому мінімалка 1473 в середньому по США цілком реальна.
Податки обов'язкові для усіх - це податок штату та федеральний (якщо річний дохід більше 9 тис.). Перший з них щось біля 2-3 відсотків і залежить від штату, другий - біля 15%. Тоді з 3800 на руки виходить десь 3200. Далі йдуть сошіал сек'юріті та медікеє податки (деякі категорії іноземців від них звільняються на перші 2 роки роботи). Перший з них щось типу нашого солідарного пенсійного, другий - медстрахування на випадок безробіття та коли виходиш на пенсію. Ці разом можуть теж відсотків на 20 потягнути.
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11.09.2020 14:57 Ответить
ОН ЕЩЁ СОСЕТ ИНОГДА !) НО КАК МОЛЬ МЕТИТ )))
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11.09.2020 06:00 Ответить
Он всегда сосет. Только хер он кому признается. Он же не лох.))
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11.09.2020 13:59 Ответить
ОН ХУЖЕ !!!
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12.09.2020 17:30 Ответить
Ясен пень, только признания не жди.
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12.09.2020 18:03 Ответить
Захарова, а ну к бутылке, да не ртом!
Путин - обосрался.
Хотя, ради принципа, она же правильно высрала что выглядел этот чел как "Папка, прости засранца"
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11.09.2020 06:24 Ответить
Не, а чё, он таки-да как на допросе, не? Но мне этого долговязого поца, дружка пуйла, никак не жалко. Что его как пацана на стул с прямой спинкой посадили. Сербы из того же материала что и кассавский биомусор. Я их даже в Канаде достаточно повидал и послушал...
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11.09.2020 06:26 Ответить
Путину Сербия нужна для ввода войск в Белоруссию. Е
сли Сербия принимает участие , то это "международные учения ". Без Сербии - интервенция. Все просто
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11.09.2020 06:38 Ответить
сербія практично єдиний ідейний і відданий союзник московитів
бо якщо поглянути на їх союзників, то Білорусь це ситуативний союзник під примусом, а решта Ванувата і Уганда з Кубою то все таки несерйозно
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11.09.2020 06:51 Ответить
интересно, как старуху накажут?

Путин извинялся перед президентом Сербии Вучичем за "шутку" Захаровой - Цензор.НЕТ 5232
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11.09.2020 06:55 Ответить
Плешивый извинения передал через Пескова? Или через Лаврушку?
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11.09.2020 07:04 Ответить
Путин извинялся перед президентом Сербии Вучичем за "шутку" Захаровой - Цензор.НЕТ 4765
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11.09.2020 07:24 Ответить
Сомневаюсь однако, что ***** извинялся. Не царское это дело, за косяки холопов отдуваться. Да и кто такой Вучич для Путлера? Что для "вечного" сцаря какой-то президент?
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11.09.2020 07:56 Ответить
Те що србско=говно підтверджено навіть москалятиною
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11.09.2020 08:15 Ответить
нада шоб вона исчо повелителя овец и бутылок, каа_дыркина откамментила. хай ***** с лошадкой, как и шестой, поизвиняется перед своим дояром )
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11.09.2020 08:53 Ответить
маньку не увольнять!
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11.09.2020 09:30 Ответить
Машка пьяная устала, вот и вздора наболтала. Работа у неё просто на разрыв. Вот и просится на покой разными способами.
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11.09.2020 12:12 Ответить
им проще извиниться, чем машу пожурить?
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11.09.2020 13:34 Ответить
А в чем захарка не права,сербы ведут себя как шлюхи,прилюдно отлизывают у засрашкинцев,но хотят что бы из воспринимали как нормальную европейскую нацию,пусть определяться с кем они - либо с монголоидными дикарями, либо с западным миром,а то получается одна нога в этой стороне,вторая в другой и вся дыра видна всем.
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11.09.2020 13:36 Ответить
от прям так взял и извинился??? )))
это какой номер ***** такой типа порядочный оказался???? )))
Путін вибачався перед президентом Сербії Вучичем за "жарт" Захарової - Цензор.НЕТ 4954
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11.09.2020 14:23 Ответить
Вучич и правда имел потрёпанный, опущенный вид, сидя на приёме у Трампа.... Вучич опозорил свою сраную Сербию.... А кремлёвская крыса своим "извинением" только раздула этот позор ещё больше... Теперь все мировые СМИ ещё не раз опубликуют позорное фото обгаженого Вучича....
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11.09.2020 23:14 Ответить
 
 