Путін вибачався перед президентом Сербії Вучичем за "жарт" Захарової

Президент Росії Володимир Путін і глава російського МЗС Сергій Лавров вибачилися перед президентом Сербії Олександром Вучичем за пост офіційного представника диппредставництва Марії Захарової.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости" про це Вучич заявив в ефірі національного телебачення.

Вучич зазначив: "Президент Путін переді мною ніколи ні за що не вибачався, і Сергій Лавров теж. А через [пост Захарової] зробили це обидва. Притому, що я навіть не нагадував і, як вихована людина, ніколи б не цього не згадав. Вважаю, що у нас хороші відносини і це для мене прохідний і неважливий інцидент".

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що той вибачився перед Вучичем за "необачний пост" Захарової.

5 вересня в соціальних мережах Сербії поширилася фотографія, на якій Вучич сидить на стільці на відстані близько півтора метра від столу президента США Дональда Трампа на прийомі в Овальному кабінеті.

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Захарова написала пост у Facebook, в якому доклала до фотографії Вучич у Вашингтоні скриншот з фільму "Основний інстинкт" з відомої сценою "нога на ногу" і додала, що, на її думку, сербський лідер сидів "як на допиті".