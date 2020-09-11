ВАКС назначил залог в 5,25 млн экс-руководителю "Борисполя" Дыхне

В пятницу 11 сентября, следственная судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и применила к бывшему руководителю ГП "Международный аэропорт "Борисполь" Евгению Дыхне меру пресечения в виде залога в размере 5 255 000 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба суда, информирует Цензор.НЕТ.

Подозреваемый обязан не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения в виде залога внести средства на соответствующий счет или обеспечить их внесение залогодателем и предоставить подтверждающий это документ следователю, прокурору, суду. С момента избрания меры пресечения в виде залога, в том числе в фактического внесения средств на соответствующий счет, подозреваемый обязан выполнять возложенные на него обязанности. Он должен прибывать по первому требованию к детективам НАБУ, прокурорм САП; не отлучаться из г. Киева и Киевской области без разрешения детективов, прокуроров или суда; сообщать детективу, прокурору об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями; сдать на хранение в Государственной миграционной службы Украины все свои паспорта для выезда за границу и все другие документы, дающие право на выезд из Украины. Срок действия обязанностей - до 11 ноября 2020 года.

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Напомним, НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему незаконного распоряжения имуществом международного аэропорта "Борисполь", которая привела к 16,5 млн грн ущерба госпредприятию.

По данным следствия, руководство аэропорта с 2014-го по 2019 год на основании заключенных договоров предварительной аренды неправомерно передавало помещения предпринимателям по заниженной стоимости.

Расследование велось с июня 2019 года.

Отметим, что с 2014-го по 2017 год обязанности генерального директора аэропорта "Борисполь" исполнял Евгений Дыхне, до 2019-го он был первым заместителем гендиректора. Должность генерального директора аэропорта с 23 марта 2017 года занимает Павел Рябикин.