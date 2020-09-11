ВАКС призначив заставу в 5,25 млн екскерівнику "Борисполя" Дихне

У п'ятницю, 11 вересня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ і застосувала до колишнього керівника ДП "Міжнародний аеропорт" Бориспіль "запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 5 255 000 гривен.

Про це інформує пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ.

Підозрюваний зобов'язаний не пізніше п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, підозрюваний зобов’язаний виконувати покладені на нього обов’язки. Він має прибувати за першою вимогою до детективів НАБУ, прокурорів САП; не відлучатися з м. Києва та Київської області без дозволу детективів, прокурорів або суду; повідомляти детективу, прокурору про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками; здати на зберігання до Державної міграційної служби України всі свої паспорти для виїзду за кордон та всі інші документи, що дають право на виїзд з України. Термін дії обов’язків – до 11 листопада 2020 року.

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Нагадаємо, НАБУ і САП викрили корупційну схему незаконного розпорядження майном міжнародного аеропорту "Бориспіль", яка призвела до 16,5 млн грн збитку держпідприємству.

За даними слідства, керівництво аеропорту з 2014-го по 2019 рік на підставі укладених договорів попередньої оренди неправомірно передавало приміщення підприємцям за заниженою вартістю.

Розслідування велося з червня 2019 року.

Зазначимо, що з 2014-го по 2017 рік обов'язки генерального директора аеропорту "Бориспіль" виконував Євген Дихне, до 2019-го він був першим заступником гендиректора. Посаду генерального директора аеропорту з 23 березня 2017 року обіймає Павло Рябікін.