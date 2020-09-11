Алексиевич призвала ООН направить в Беларусь наблюдательную миссию

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец и генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар в совместном обращении призвали Генеральную ассамблею ООН направить в Беларусь миссию наблюдателей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Призываем Генеральную ассамблею ООН направить миссию наблюдателей для того, чтобы свидетельствовать о злоупотреблениях в отношении журналистов", - говорится в обращении.

Алексиевич, Бастунец и Делуар также призвали Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе "включить свободу печати в качестве приоритета в свое предложение о посредничестве в урегулировании кризиса". "Мы призываем страны СНГ обусловить председательство Беларуси в этой организации, которое намечено на 2021 год, прекращением насилия в отношении СМИ", - говорится в обращении.

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Ранее шестеро журналистов, задержанных в начале сентября в Минске при освещении несанкционированной акции протеста, были признаны виновными в участии в ней и приговорены к аресту на трое суток каждый.