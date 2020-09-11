Алексиевич призвала ООН направить в Беларусь наблюдательную миссию
Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец и генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар в совместном обращении призвали Генеральную ассамблею ООН направить в Беларусь миссию наблюдателей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Призываем Генеральную ассамблею ООН направить миссию наблюдателей для того, чтобы свидетельствовать о злоупотреблениях в отношении журналистов", - говорится в обращении.
Алексиевич, Бастунец и Делуар также призвали Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе "включить свободу печати в качестве приоритета в свое предложение о посредничестве в урегулировании кризиса". "Мы призываем страны СНГ обусловить председательство Беларуси в этой организации, которое намечено на 2021 год, прекращением насилия в отношении СМИ", - говорится в обращении.
Ранее шестеро журналистов, задержанных в начале сентября в Минске при освещении несанкционированной акции протеста, были признаны виновными в участии в ней и приговорены к аресту на трое суток каждый.
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Об этом сообщил на своей странице в Twitter украинский волонтер Александр Колым. По его словам, белорусский силовик привлечет к запланированной операции российских террористов.
"Лукашенко идет по сценарию к*ц*пского ГеббельсТВ! В Славяносербске со вчерашнего дня находится высокопоставленный офицер КГБ Беларуси. Вербует местных боевиков "ЛНР" с украинскими паспортами, чтобы показать, что украинские националистические организации присутствуют в Беларуси! Продолжение следует", - написал Колым. https://www.obozrevatel.com/crime/v-lnr-pribyil-ofitser-kgb-belarusi-volonter-zayavil-ob-operatsii-protiv-ukrainyi.htm
Карго-культ.