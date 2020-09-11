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Новости Репрессии в Беларуси
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Алексиевич призвала ООН направить в Беларусь наблюдательную миссию

Алексиевич призвала ООН направить в Беларусь наблюдательную миссию

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец и генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар в совместном обращении призвали Генеральную ассамблею ООН направить в Беларусь миссию наблюдателей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Призываем Генеральную ассамблею ООН направить миссию наблюдателей для того, чтобы свидетельствовать о злоупотреблениях в отношении журналистов", - говорится в обращении.

Алексиевич, Бастунец и Делуар также призвали Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе "включить свободу печати в качестве приоритета в свое предложение о посредничестве в урегулировании кризиса". "Мы призываем страны СНГ обусловить председательство Беларуси в этой организации, которое намечено на 2021 год, прекращением насилия в отношении СМИ", - говорится в обращении.

Смотрите также: Европейские дипломаты собрались в квартире Алексиевич, чтобы не дать ее арестовать. ФОТО

Ранее шестеро журналистов, задержанных в начале сентября в Минске при освещении несанкционированной акции протеста, были признаны виновными в участии в ней и приговорены к аресту на трое суток каждый. 

Беларусь (7890) Лукашенко Александр (3613) ООН (4167) репрессии (2767) Алексиевич Светлана (30)


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Топ комментарии
+4
лука не побоїться і її закрити; він такий. Йому покуй. Тим більше, його ***** скоро поміняє на менш одіознішого і менш зашкваренішого прокасапського бульбаша.
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11.09.2020 10:42
+3
Бабка мыслит категориями совка. ООН, наблюдательная миссия... - за кем наблюдать? Цель какая? Что она хочет этим добиться?
Карго-культ.
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11.09.2020 11:09
+1
Наблюдательскую миссию... миссионеров, стал быть... Че-пух-ня.
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11.09.2020 10:43
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лука не побоїться і її закрити; він такий. Йому покуй. Тим більше, його ***** скоро поміняє на менш одіознішого і менш зашкваренішого прокасапського бульбаша.
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11.09.2020 10:42 Ответить
Це так. Для ввп важливо, щоб ця заміна не виглядало перемогою Майдану.
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11.09.2020 11:03 Ответить
Наблюдательскую миссию... миссионеров, стал быть... Че-пух-ня.
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11.09.2020 10:43 Ответить
Призыватель ))))
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11.09.2020 10:43 Ответить
Было бы хорошо, но кто их туда пустит?
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11.09.2020 11:02 Ответить
На временно оккупированную часть Луганщины 10 сентября якобы прибыл офицер из верхушки КГБ Беларуси. Цель его приезда - проведение операции для дискредитации Украины.
Об этом сообщил на своей странице в Twitter украинский волонтер Александр Колым. По его словам, белорусский силовик привлечет к запланированной операции российских террористов.
"Лукашенко идет по сценарию к*ц*пского ГеббельсТВ! В Славяносербске со вчерашнего дня находится высокопоставленный офицер КГБ Беларуси. Вербует местных боевиков "ЛНР" с украинскими паспортами, чтобы показать, что украинские националистические организации присутствуют в Беларуси! Продолжение следует", - написал Колым. https://www.obozrevatel.com/crime/v-lnr-pribyil-ofitser-kgb-belarusi-volonter-zayavil-ob-operatsii-protiv-ukrainyi.htm
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11.09.2020 11:08 Ответить
Бабка мыслит категориями совка. ООН, наблюдательная миссия... - за кем наблюдать? Цель какая? Что она хочет этим добиться?
Карго-культ.
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11.09.2020 11:09 Ответить
так вони там - чи не всі совки. В них нема національно-орієнтованої опозиції. А та, яка була - лука знищив фізично, або депортував.
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11.09.2020 13:00 Ответить
Интересно, кто-нибудь хоть что-то читал написанное Алексиевич? Кто читал подымите руку
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11.09.2020 15:42 Ответить
Ну, да місія ООН вплине ... Самі кругами ходять з прапорами, їх б"ють, а вони місію чекають ... І, типу "Міліція з народом". Начеб-то ні шин, і бензину, ні пляшок у них не має, тільки що можуть, що на коліна ставати і пропонувати себе катам ...

Алексієвич закликала ООН направити до Білорусі наглядову місію - Цензор.НЕТ 6849
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12.09.2020 13:28 Ответить
 
 