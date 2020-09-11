Алексієвич закликала ООН направити до Білорусі наглядову місію

Лауреат Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич, голова Білоруської асоціації журналістів Андрій Бастунець і генеральний секретар організації "Репортери без кордонів" Крістоф Делуар у спільному зверненні закликали Генеральну асамблею ООН направити до Білорусі місію спостерігачів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Закликаємо Генеральну асамблею ООН направити місію спостерігачів для того, щоб свідчити про зловживання щодо журналістів", - йдеться в зверненні.

Алексієвич, Бастунець і Делуар також закликали Організацію з безпеки і співробітництва в Європі "включити свободу друку як пріоритет у свою пропозицію про посередництво у врегулюванні кризи". "Ми закликаємо країни СНД обумовити головування Білорусі в цій організації, яке намічено на 2021 рік, припиненням насильства щодо ЗМІ", - йдеться в зверненні.

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Раніше шестеро журналістів, затриманих на початку вересня в Мінську під час висвітлення несанкціонованої акції протесту, були визнані винними в участі в ній і засуджені до арешту на три доби кожен.