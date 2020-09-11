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Новини Репресії в Білорусі
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Алексієвич закликала ООН направити до Білорусі наглядову місію

Алексієвич закликала ООН направити до Білорусі наглядову місію

Лауреат Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич, голова Білоруської асоціації журналістів Андрій Бастунець і генеральний секретар організації "Репортери без кордонів" Крістоф Делуар у спільному зверненні закликали Генеральну асамблею ООН направити до Білорусі місію спостерігачів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Закликаємо Генеральну асамблею ООН направити місію спостерігачів для того, щоб свідчити про зловживання щодо журналістів", - йдеться в зверненні.

Алексієвич, Бастунець і Делуар також закликали Організацію з безпеки і співробітництва в Європі "включити свободу друку як пріоритет у свою пропозицію про посередництво у врегулюванні кризи". "Ми закликаємо країни СНД обумовити головування Білорусі в цій організації, яке намічено на 2021 рік, припиненням насильства щодо ЗМІ", - йдеться в зверненні.

Дивіться також: Європейські дипломати зібралися в квартирі Алексієвич, щоб не дати її заарештувати. ФОТО

Раніше шестеро журналістів, затриманих на початку вересня в Мінську під час висвітлення несанкціонованої акції протесту, були визнані винними в участі в ній і засуджені до арешту на три доби кожен.

Білорусь (7930) Лукашенко Олександр (2655) ООН (3346) репресії (1622) Алексієвич Світлана (22)


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Топ коментарі
+4
лука не побоїться і її закрити; він такий. Йому покуй. Тим більше, його ***** скоро поміняє на менш одіознішого і менш зашкваренішого прокасапського бульбаша.
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11.09.2020 10:42
+3
Бабка мыслит категориями совка. ООН, наблюдательная миссия... - за кем наблюдать? Цель какая? Что она хочет этим добиться?
Карго-культ.
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11.09.2020 11:09
+1
Наблюдательскую миссию... миссионеров, стал быть... Че-пух-ня.
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11.09.2020 10:43
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лука не побоїться і її закрити; він такий. Йому покуй. Тим більше, його ***** скоро поміняє на менш одіознішого і менш зашкваренішого прокасапського бульбаша.
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11.09.2020 10:42 Відповісти
Це так. Для ввп важливо, щоб ця заміна не виглядало перемогою Майдану.
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11.09.2020 11:03 Відповісти
Наблюдательскую миссию... миссионеров, стал быть... Че-пух-ня.
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11.09.2020 10:43 Відповісти
Призыватель ))))
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11.09.2020 10:43 Відповісти
Было бы хорошо, но кто их туда пустит?
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11.09.2020 11:02 Відповісти
На временно оккупированную часть Луганщины 10 сентября якобы прибыл офицер из верхушки КГБ Беларуси. Цель его приезда - проведение операции для дискредитации Украины.
Об этом сообщил на своей странице в Twitter украинский волонтер Александр Колым. По его словам, белорусский силовик привлечет к запланированной операции российских террористов.
"Лукашенко идет по сценарию к*ц*пского ГеббельсТВ! В Славяносербске со вчерашнего дня находится высокопоставленный офицер КГБ Беларуси. Вербует местных боевиков "ЛНР" с украинскими паспортами, чтобы показать, что украинские националистические организации присутствуют в Беларуси! Продолжение следует", - написал Колым. https://www.obozrevatel.com/crime/v-lnr-pribyil-ofitser-kgb-belarusi-volonter-zayavil-ob-operatsii-protiv-ukrainyi.htm
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11.09.2020 11:08 Відповісти
Бабка мыслит категориями совка. ООН, наблюдательная миссия... - за кем наблюдать? Цель какая? Что она хочет этим добиться?
Карго-культ.
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11.09.2020 11:09 Відповісти
так вони там - чи не всі совки. В них нема національно-орієнтованої опозиції. А та, яка була - лука знищив фізично, або депортував.
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11.09.2020 13:00 Відповісти
Интересно, кто-нибудь хоть что-то читал написанное Алексиевич? Кто читал подымите руку
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11.09.2020 15:42 Відповісти
Ну, да місія ООН вплине ... Самі кругами ходять з прапорами, їх б"ють, а вони місію чекають ... І, типу "Міліція з народом". Начеб-то ні шин, і бензину, ні пляшок у них не має, тільки що можуть, що на коліна ставати і пропонувати себе катам ...

Алексієвич закликала ООН направити до Білорусі наглядову місію - Цензор.НЕТ 6849
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12.09.2020 13:28 Відповісти
 
 