Алексієвич закликала ООН направити до Білорусі наглядову місію
Лауреат Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич, голова Білоруської асоціації журналістів Андрій Бастунець і генеральний секретар організації "Репортери без кордонів" Крістоф Делуар у спільному зверненні закликали Генеральну асамблею ООН направити до Білорусі місію спостерігачів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Закликаємо Генеральну асамблею ООН направити місію спостерігачів для того, щоб свідчити про зловживання щодо журналістів", - йдеться в зверненні.
Алексієвич, Бастунець і Делуар також закликали Організацію з безпеки і співробітництва в Європі "включити свободу друку як пріоритет у свою пропозицію про посередництво у врегулюванні кризи". "Ми закликаємо країни СНД обумовити головування Білорусі в цій організації, яке намічено на 2021 рік, припиненням насильства щодо ЗМІ", - йдеться в зверненні.
Раніше шестеро журналістів, затриманих на початку вересня в Мінську під час висвітлення несанкціонованої акції протесту, були визнані винними в участі в ній і засуджені до арешту на три доби кожен.
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Об этом сообщил на своей странице в Twitter украинский волонтер Александр Колым. По его словам, белорусский силовик привлечет к запланированной операции российских террористов.
"Лукашенко идет по сценарию к*ц*пского ГеббельсТВ! В Славяносербске со вчерашнего дня находится высокопоставленный офицер КГБ Беларуси. Вербует местных боевиков "ЛНР" с украинскими паспортами, чтобы показать, что украинские националистические организации присутствуют в Беларуси! Продолжение следует", - написал Колым. https://www.obozrevatel.com/crime/v-lnr-pribyil-ofitser-kgb-belarusi-volonter-zayavil-ob-operatsii-protiv-ukrainyi.htm
Карго-культ.