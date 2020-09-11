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Новости Местные выборы-2020
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Создание парламентской следственной комиссии накануне выборов является политическим давлением на местное самоуправление, - обращение Ассоциации городов Украины

Создание парламентской следственной комиссии накануне выборов является политическим давлением на местное самоуправление, - обращение Ассоциации городов Украины

На рассмотрении в Верховной Раде Украины находится проект Постановления №3693 от 18.06.2020 "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования по решению органов и должностных лиц местного самоуправления, имеющих признаки нарушений действующего законодательства Украины, конфликта интересов и коррупционных деяний".

Ассоциация городов Украины рассматривает такую ​​инициативу как очередной шаг в направлении усиления давления на органы местного самоуправления накануне местных выборов, запланированных на 25 октября 2020 года, говорится в заявлении Ассоциации, передат Цензор.НЕТ.

"Принятие Верховной Радой Украины такого решения в начале избирательной кампании создаст дополнительный инструмент политического влияния на действующих городских голов и должностных лиц местного самоуправления. Образование такой ВСК сейчас является плохим сигналом обществу и международному сообществу, поскольку вероятность ее (ВСК. - Ред.) использования в целях недобросовестной конкуренции и нечестной политической борьбы могут повлиять на результаты народного волеизъявления. А это, в свою очередь, негативно повлияет на репутацию Украины и международное признание честности и прозрачности местных выборов", - говорится в заявлении.

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Ассоциация городов Украины обратилась к Председателю Верховной Рады и председателям депутатских фракций, групп в Верховной Раде Украины с просьбой снять проект Постановления №3693 с рассмотрения Верховной Рады Украины, провести относительно него широкие консультации с привлечением Ассоциации, по итогам которых принять решение.

В Ассоциации напомнили, что с целью обеспечения эффективного сотрудничества между органами государственной власти и органами местного самоуправления, сохранения основных принципов надлежащего управления и конституционных прав граждан Ассоциация городов Украины обратилась к Президенту как к гаранту Конституции Украины с инициативой провести встречу с Правлением АГУ.

Создание парламентской следственной комиссии накануне выборов является политическим давлением на местное самоуправление, - обращение Ассоциации городов Украины 01

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ВР (29244) ВСК (458) местное самоуправление (258) местные выборы (2752)


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Топ комментарии
+2
А що вони від зе хотіли?
Создание парламентской следственной комиссии накануне выборов является политическим давлением на местное самоуправление, - обращение Ассоциации городов Украины - Цензор.НЕТ 8831
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11.09.2020 10:54
+2
Справа в тому що, дуже багато мерів швиденько, в черговий раз перефарбувалися і лягли під правлячу партію. Тепер їм будь-який скандал з діючою владою б'є по рейтингу. Тому вони і деруть *опу аби не колихали човен. Вони тупо бояться ролетіти на виборах.
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11.09.2020 11:31
+2
Та вони скоріше створять ТСК по місцевим , чим ТСП по вагнеровцям
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11.09.2020 11:54
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А що вони від зе хотіли?
Создание парламентской следственной комиссии накануне выборов является политическим давлением на местное самоуправление, - обращение Ассоциации городов Украины - Цензор.НЕТ 8831
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11.09.2020 10:54 Ответить
Єдине їхнє бажання бути в черговий раз перевибраними і вони потратили купу грошей і сил аби підлізти під Слуг народу, а тепер це може зіграти проти них.
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11.09.2020 11:33 Ответить
Справа в тому що, дуже багато мерів швиденько, в черговий раз перефарбувалися і лягли під правлячу партію. Тепер їм будь-який скандал з діючою владою б'є по рейтингу. Тому вони і деруть *опу аби не колихали човен. Вони тупо бояться ролетіти на виборах.
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11.09.2020 11:31 Ответить
Дело в том , что многие меры на местах забыли страх Божий и гребут . как не в себя. Я на примере Днепра говорю. А контроль их очень раздражает.
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11.09.2020 11:49 Ответить
Та вони скоріше створять ТСК по місцевим , чим ТСП по вагнеровцям
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11.09.2020 11:54 Ответить
Наверное, даже самый тупой мер украинского городка понял, что в его интересах будет то, чтобы слуга урода не получила ни единого голоса в его городе.
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11.09.2020 15:24 Ответить
Такої нахабної передвиборчої кампанії не було за жодної влади. Але це українців і не цікавить. Їм аби зеленський кривлявся.
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11.09.2020 19:44 Ответить
 
 