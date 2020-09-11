Медведчук и россияне контролируют три направления правоохранительной системы Украины, - Шабунин

Руководитель ЦПК Виталий Шабунин рассказал о влиянии кума Путина Виктора Медведчука на правоохранительную систему Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook , передает Цензор.НЕТ.

"Как мы в ЦПК и предупреждали генпрокур Зеленского отдала юристу Медведчука (Якубовскому) следующие направления:

- Специализированную прокуратуру в сфере надзора за уголовными производствами о военных преступлениях и в сфере оборонно-промышленного комплекса.

- Департамент организации, процессуального руководства расследования и обвинения в производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми процессами в 2013-2014 годах (это департаменты по преступлениям Майдана).

- Департамент процессуального руководства в процессах о пытках и других нарушениях прав граждан правоохранительными органами", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Юрист Медведчука Якубовский стал замом Венедиктовой

Теперь, по словам Шабунина, благодаря Зеленскому, Медведчук и россияне контролируют и три сверхважных направления правоохранительной системы Украины.

"Я не вижу другого способа спасти страну, кроме как массовым мирным путем сносить Зеленского (вместе со всей этой шоблой).

На этот раз надо учесть уроки революции Достоинства. Сносить надо вместе с продажными ВРУ, КСУ, ОАСК и всеми другими продажными чудовищами", - резюмировал руководитель ЦПК.