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Медведчук и россияне контролируют три направления правоохранительной системы Украины, - Шабунин

Медведчук и россияне контролируют три направления правоохранительной системы Украины, - Шабунин

Руководитель ЦПК Виталий Шабунин рассказал о влиянии кума Путина Виктора Медведчука на правоохранительную систему Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook , передает Цензор.НЕТ.

"Как мы в ЦПК и предупреждали генпрокур Зеленского отдала юристу Медведчука (Якубовскому) следующие направления:

- Специализированную прокуратуру в сфере надзора за уголовными производствами о военных преступлениях и в сфере оборонно-промышленного комплекса.

- Департамент организации, процессуального руководства расследования и обвинения в производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми процессами в 2013-2014 годах (это департаменты по преступлениям Майдана).

- Департамент процессуального руководства в процессах о пытках и других нарушениях прав граждан правоохранительными органами", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Юрист Медведчука Якубовский стал замом Венедиктовой

Теперь, по словам Шабунина, благодаря Зеленскому, Медведчук и россияне контролируют и три сверхважных направления правоохранительной системы Украины.

"Я не вижу другого способа спасти страну, кроме как массовым мирным путем сносить Зеленского (вместе со всей этой шоблой).

На этот раз надо учесть уроки революции Достоинства. Сносить надо вместе с продажными ВРУ, КСУ, ОАСК и всеми другими продажными чудовищами", - резюмировал руководитель ЦПК.

Медведчук и россияне контролируют три направления правоохранительной системы Украины, - Шабунин 01

Зеленский Владимир (20362) Медведчук Виктор (1789) Шабунин Виталий (535) Центр противодействия коррупции (247)


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Топ комментарии
+86
Поки що, трольня продовжує розносити кацапську брехню про мародера. Не приводяжи жодного реального факта, на підтвердження. Хоча сьомий рік намагаються їх наколупати.
Цікаво. Чия це трольня?
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11.09.2020 11:08
+45
А ведь как Шабунины и прочие топили за Бубочку и клеймили "порохоботов" год назад.
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11.09.2020 10:58
+40
а зачем было его выбирать?
ведь изначально было ясно, что это сговор кремля и коломойского любыми способами дискредитировать Порошенко и поставить своего управляемого президента актёра
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11.09.2020 11:05
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да сносить то надо но нужно чем-то заменить потому что опять будет реванш и опять воткнут
своего клоуна.
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11.09.2020 23:11 Ответить
Вы такой точности кацапского оружия еще не видели и таких лгунов. Каждый должен это видеть!)))))))))))))))))))
https://www.facebook.com/vadim.lukashevich.7/videos/1835165203290170/
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11.09.2020 23:34 Ответить
Я угорала от этого видео в конце августа!!!🤣🤣🤣,Так это еще и было на Международных Ежегодных учениях на полигоне под Астраханью.... Опозорились со своими танками на весь мир.
И там же опозорились с С400 ! При пуске ракета ,толком не взлетев,рухнула на солдат....
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12.09.2020 02:38 Ответить
А на хрена было его выбирать, снесун шабунька????? Ведь сразу было понятно, что это зеленое дер-мо, и будет только ХУЖЕ!
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11.09.2020 23:47 Ответить
Понятно.... Вас устраиваут имеющееся своё дерьмо? Уже привыкли к запаху...??
Говорят же:"Своё дерьмо не пахнет..."
Значит не надо что-то делать?
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12.09.2020 02:43 Ответить
"Щоб врятувати країну, треба зносити Зеленського", - Шабунін - Цензор.НЕТ 9584
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11.09.2020 23:48 Ответить
"Щоб врятувати країну, треба зносити Зеленського", - Шабунін - Цензор.НЕТ 3457
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11.09.2020 23:54 Ответить
А ждуны и терпилы в нарабсее. еще потуже затянув пояса, бо санкции, будут на коленях ожидать манну небесную... Ненилы конченные.
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12.09.2020 03:24 Ответить
Я за цим персонажем не стежу, але, здається, він з "великих борців" з =баригою=, чи не так ?
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12.09.2020 00:54 Ответить
На день незалежності моляться ,.. особливо коли пандемія і війна ..., а не цирк роблять ..., з Сердючкою ...,
Що ви чекайте украінці ?…. Невже покращення ?………

)?
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12.09.2020 01:31 Ответить
Шабунін говорить правильно !!!.., час обеднуватися всім проукраїнським , достали вже , що мало ворогів ?
...
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12.09.2020 01:36 Ответить
Ну и с кем тот Шабунин уже объеднался?
Или с ним уже никто не хочет?
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12.09.2020 04:13 Ответить
Не хочуть?)) що хтось такий правильний ?… без гріха , до дій по відношенню до держави?… може завилини прочистити , про дії , чи вчинки?????всіх ..., хочуть Україну ,..?, повині взяти і обеднатися заради неї .
.. я за те щоб Шабунін вибачився що Петра трулив, хоча його було за що , за не рішучість, а Петра за Арсенія принаймі , хоча і Арсенія може було за що но він був як Шабунін проукраїнський ., що ворогів не було?? Позор ..,
Довели державу ..., своїми амбіціями...клоуна вибрали
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12.09.2020 13:14 Ответить
https://forum.sevastopol.info/viewtopic.php?t=783304&f=56&sid=1e1d63875d34ade1196faed02941e7d6#p23649194 мечты корешей зиленского в далёком 2014м ....
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12.09.2020 02:36 Ответить
немного жЫвотного юмора
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12.09.2020 02:37 Ответить
Украинский блогер и журналист Александр Костюк пишет на своей странице в соцсети Facebook,
сначала Шабунин, Дроздов, Буткевич, Бутусов, Тягнибок, Билецкий своей ложью уничтожают Порошенко, который реально поднял армию, дал 300-летним крепостным возможность свободно и на равных ехать в Европу, дал впервые в истории украинцам возможность молиться в своей, законной украинской церкви.


Уничтожали Порошенко, который додавливал Москву санкциями, поднимал оборону и экономику. Уничтожали Порошенко сознательно, системно, не имея никакой патриотической, государственной альтернативы. Прекрасно понимая, что вместо него придут пророссийские силы.

То есть, своими действиями украинские фейковые националисты сознательно привели к власти русских коллаборационистов.
А теперь начинают «петь» о том, что нужно «сносить Зеленского».
Логично, что возникает вопрос: какова цель таких патриотов? На самом деле они управляются Кремлем. И их цель - постоянный хаос, анархия в Украине и даже гражданская война.
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12.09.2020 03:00 Ответить
Не підкажете де ікону святого Петра можна придбати, щоб я міг щодня молитися за звільнення від 300 річного кріпацтва!
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12.09.2020 03:40 Ответить
А без иконы не можешь обойтись? Может достаточно своих мозгов?
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12.09.2020 03:43 Ответить
Нажаль мізків достатньо лише щоб зрозуміти, що звільнення Петром від 300 річного кріпацтва це суцільна маячня, в яку може вірити лише імбецил.
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12.09.2020 03:50 Ответить
Маячня у тебя в голове. А то, что Петро добился безвиза просто факт с которым не поспоришь.
Да и что с тобой спорить- только время тратить. Неинтересно.
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12.09.2020 04:00 Ответить
Ты сам себе ответил: то, что Петр добился безвиза просто факт.
Но нахера подавать это как освобождение от 300 летнего крепосничества?
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12.09.2020 04:05 Ответить
Ах какие мы нежные- не так сказано? Вам еще и преподнести на тарелочке с голубой каемочкой и разрешения спросить как выразиться, чистоплюи? Не заслужили-с.
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12.09.2020 04:11 Ответить
Ну будь по твоему. Иди дальше празднуй освобождение Петром из трехсотлетнего крепачества.
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12.09.2020 04:24 Ответить
Вибравши клоуна і то не українця ти доказав , що передане 300 років днк предків кріпацтва .., тобі передалося..
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12.09.2020 13:04 Ответить
проблема , що він не міх обеднати їх всіх , вони були проукраїнські , як і Яценюк..коли в державі стільки населення прорашинські , нереально комусь самому щось побудувати..Хоча їм всім не хватало рішучості , занадто інтелігентні..., в 14 15 році ніхто не чистив тили , не ловив сепарів і, їх лідерів ,
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12.09.2020 13:25 Ответить
Зеленський так і не зрозумів, що путін воював не з Порошенком, а з Україною.
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12.09.2020 03:04 Ответить
Альбінос! А шо такоє? Це ж абинепорох, він такий.
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12.09.2020 03:17 Ответить
та не, там все проще. Он тоже - янелох.
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12.09.2020 03:26 Ответить
Альбинос переобувается. А то видно как он в овно вступил. Кто следующий за ним начнет туфли отмывать?
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12.09.2020 03:47 Ответить
помилка...
підозрювати Шабуніна у будь-яких політичних поглядах.

Він "вище політики"..
він БОРЕЦЬ З Корупцією...
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12.09.2020 09:38 Ответить
"Чтобы спасти страну, надо сносить Зеленского", - Шабунин

Так иди, сноси. Или пусть за тебя это сделают другие, а ты отсидишься ?
Тут уже надо или свои грехи смывать или уже остаться при них навсегда.
Думай, только недолго. А то снесут тебя
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12.09.2020 04:06 Ответить
ЕТАПИ ВЕЛИКОГО ШЛЯХУ ВИДАТНОГО БОРЦЯ З КОРУПЦІЄЮ.
.....
2017

"Чтобы спасти страну, надо ...", - Шабунин
....І побіг "спасать"(за грантом)

....
2020.
"Чтобы спасти страну, надо ...", - Шабунин

....І побіг "спасать"(за грантом)
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12.09.2020 09:36 Ответить
репост

sv_bombardier ( 12.09.2020 09:33)
Гордон не договаривает - Зеленский и есть путлеровский агент, как и Лолита.
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12.09.2020 10:17 Ответить
устами шабунина глаголет истина. то что говно зеленое надо гнать сцаной тряпкой и пинками в зад, так это однозначно.редкостное дерьмо однако.
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13.09.2020 19:31 Ответить
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