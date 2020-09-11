Медведчук и россияне контролируют три направления правоохранительной системы Украины, - Шабунин
Руководитель ЦПК Виталий Шабунин рассказал о влиянии кума Путина Виктора Медведчука на правоохранительную систему Украины.
Об этом он написал на своей странице в Facebook , передает Цензор.НЕТ.
"Как мы в ЦПК и предупреждали генпрокур Зеленского отдала юристу Медведчука (Якубовскому) следующие направления:
- Специализированную прокуратуру в сфере надзора за уголовными производствами о военных преступлениях и в сфере оборонно-промышленного комплекса.
- Департамент организации, процессуального руководства расследования и обвинения в производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми процессами в 2013-2014 годах (это департаменты по преступлениям Майдана).
- Департамент процессуального руководства в процессах о пытках и других нарушениях прав граждан правоохранительными органами", - написал он.
Теперь, по словам Шабунина, благодаря Зеленскому, Медведчук и россияне контролируют и три сверхважных направления правоохранительной системы Украины.
"Я не вижу другого способа спасти страну, кроме как массовым мирным путем сносить Зеленского (вместе со всей этой шоблой).
На этот раз надо учесть уроки революции Достоинства. Сносить надо вместе с продажными ВРУ, КСУ, ОАСК и всеми другими продажными чудовищами", - резюмировал руководитель ЦПК.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
своего клоуна.
https://www.facebook.com/vadim.lukashevich.7/videos/1835165203290170/
И там же опозорились с С400 ! При пуске ракета ,толком не взлетев,рухнула на солдат....
Говорят же:"Своё дерьмо не пахнет..."
Значит не надо что-то делать?
Що ви чекайте украінці ?…. Невже покращення ?………
)?
...
Или с ним уже никто не хочет?
.. я за те щоб Шабунін вибачився що Петра трулив, хоча його було за що , за не рішучість, а Петра за Арсенія принаймі , хоча і Арсенія може було за що но він був як Шабунін проукраїнський ., що ворогів не було?? Позор ..,
Довели державу ..., своїми амбіціями...клоуна вибрали
сначала Шабунин, Дроздов, Буткевич, Бутусов, Тягнибок, Билецкий своей ложью уничтожают Порошенко, который реально поднял армию, дал 300-летним крепостным возможность свободно и на равных ехать в Европу, дал впервые в истории украинцам возможность молиться в своей, законной украинской церкви.
Уничтожали Порошенко, который додавливал Москву санкциями, поднимал оборону и экономику. Уничтожали Порошенко сознательно, системно, не имея никакой патриотической, государственной альтернативы. Прекрасно понимая, что вместо него придут пророссийские силы.
То есть, своими действиями украинские фейковые националисты сознательно привели к власти русских коллаборационистов.
А теперь начинают «петь» о том, что нужно «сносить Зеленского».
Логично, что возникает вопрос: какова цель таких патриотов? На самом деле они управляются Кремлем. И их цель - постоянный хаос, анархия в Украине и даже гражданская война.
Да и что с тобой спорить- только время тратить. Неинтересно.
Но нахера подавать это как освобождение от 300 летнего крепосничества?
підозрювати Шабуніна у будь-яких політичних поглядах.
Він "вище політики"..
він БОРЕЦЬ З Корупцією...
Так иди, сноси. Или пусть за тебя это сделают другие, а ты отсидишься ?
Тут уже надо или свои грехи смывать или уже остаться при них навсегда.
Думай, только недолго. А то снесут тебя
.....
2017
"Чтобы спасти страну, надо ...", - Шабунин
....І побіг "спасать"(за грантом)
....
2020.
"Чтобы спасти страну, надо ...", - Шабунин
....І побіг "спасать"(за грантом)
sv_bombardier ( 12.09.2020 09:33)
Гордон не договаривает - Зеленский и есть путлеровский агент, как и Лолита.