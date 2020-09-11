Медведчук і росіяни контролюють три напрями правоохоронної системи України, - Шабунін
Керівник ЦПК Віталій Шабунін розповів про вплив кума Путіна Віктора Медведчука на правоохоронну систему України.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Як ми в ЦПК і попереджали генпрокурорка Зеленського віддала юристу Медведчука (Якубовському) такі напрями:
- Спеціалізовану прокуратуру у сфері нагляду за кримінальними провадженнями про військові злочини та у сфері оборонно-промислового комплексу.
- Департамент організації, проц.керівництва розслідування та обвинувачення у провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з масовими процесами у 2013-2014 роках. (Це департаменти щодо злочинів майдану).
- Департамент проц.керівництва у провадженнях про катування та інші порушення прав громадян правоохоронним органами", - написав він.
Тепер, за словами Шабуніна, завдяки Зеленському, Медведчук і росіяни контролюють і три надважливі напрями правоохоронної системи України.
"Я не бачу іншого способу врятувати країну, окрім як в масовий, мирний спосіб зносити Зеленського (разом з усією цією шоблою).
Цього разу треба врахувати уроки Революції Гідності. Зносити треба разом з продажними ВРП, КСУ, ОАСК та усіма іншими продажними потворами", - резюмував керівник ЦПК.
Будь ласка, зачекайте...
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своего клоуна.
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И там же опозорились с С400 ! При пуске ракета ,толком не взлетев,рухнула на солдат....
Говорят же:"Своё дерьмо не пахнет..."
Значит не надо что-то делать?
Що ви чекайте украінці ?…. Невже покращення ?………
)?
...
Или с ним уже никто не хочет?
.. я за те щоб Шабунін вибачився що Петра трулив, хоча його було за що , за не рішучість, а Петра за Арсенія принаймі , хоча і Арсенія може було за що но він був як Шабунін проукраїнський ., що ворогів не було?? Позор ..,
Довели державу ..., своїми амбіціями...клоуна вибрали
сначала Шабунин, Дроздов, Буткевич, Бутусов, Тягнибок, Билецкий своей ложью уничтожают Порошенко, который реально поднял армию, дал 300-летним крепостным возможность свободно и на равных ехать в Европу, дал впервые в истории украинцам возможность молиться в своей, законной украинской церкви.
Уничтожали Порошенко, который додавливал Москву санкциями, поднимал оборону и экономику. Уничтожали Порошенко сознательно, системно, не имея никакой патриотической, государственной альтернативы. Прекрасно понимая, что вместо него придут пророссийские силы.
То есть, своими действиями украинские фейковые националисты сознательно привели к власти русских коллаборационистов.
А теперь начинают «петь» о том, что нужно «сносить Зеленского».
Логично, что возникает вопрос: какова цель таких патриотов? На самом деле они управляются Кремлем. И их цель - постоянный хаос, анархия в Украине и даже гражданская война.
Да и что с тобой спорить- только время тратить. Неинтересно.
Но нахера подавать это как освобождение от 300 летнего крепосничества?
підозрювати Шабуніна у будь-яких політичних поглядах.
Він "вище політики"..
він БОРЕЦЬ З Корупцією...
Так иди, сноси. Или пусть за тебя это сделают другие, а ты отсидишься ?
Тут уже надо или свои грехи смывать или уже остаться при них навсегда.
Думай, только недолго. А то снесут тебя
.....
2017
"Чтобы спасти страну, надо ...", - Шабунин
....І побіг "спасать"(за грантом)
....
2020.
"Чтобы спасти страну, надо ...", - Шабунин
....І побіг "спасать"(за грантом)
sv_bombardier ( 12.09.2020 09:33)
Гордон не договаривает - Зеленский и есть путлеровский агент, как и Лолита.