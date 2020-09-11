Медведчук і росіяни контролюють три напрями правоохоронної системи України, - Шабунін

Керівник ЦПК Віталій Шабунін розповів про вплив кума Путіна Віктора Медведчука на правоохоронну систему України.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Як ми в ЦПК і попереджали генпрокурорка Зеленського віддала юристу Медведчука (Якубовському) такі напрями:

- Спеціалізовану прокуратуру у сфері нагляду за кримінальними провадженнями про військові злочини та у сфері оборонно-промислового комплексу.

- Департамент організації, проц.керівництва розслідування та обвинувачення у провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з масовими процесами у 2013-2014 роках. (Це департаменти щодо злочинів майдану).

- Департамент проц.керівництва у провадженнях про катування та інші порушення прав громадян правоохоронним органами", - написав він.

Тепер, за словами Шабуніна, завдяки Зеленському, Медведчук і росіяни контролюють і три надважливі напрями правоохоронної системи України.

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"Я не бачу іншого способу врятувати країну, окрім як в масовий, мирний спосіб зносити Зеленського (разом з усією цією шоблою).

Цього разу треба врахувати уроки Революції Гідності. Зносити треба разом з продажними ВРП, КСУ, ОАСК та усіма іншими продажними потворами", - резюмував керівник ЦПК.