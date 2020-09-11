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Медведчук і росіяни контролюють три напрями правоохоронної системи України, - Шабунін

Медведчук і росіяни контролюють три напрями правоохоронної системи України, - Шабунін

Керівник ЦПК Віталій Шабунін розповів про вплив кума Путіна Віктора Медведчука на правоохоронну систему України.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Як ми в ЦПК і попереджали генпрокурорка Зеленського віддала юристу Медведчука (Якубовському) такі напрями:

- Спеціалізовану прокуратуру у сфері нагляду за кримінальними провадженнями про військові злочини та у сфері оборонно-промислового комплексу.

- Департамент організації, проц.керівництва розслідування та обвинувачення у провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з масовими процесами у 2013-2014 роках. (Це департаменти щодо злочинів майдану).

- Департамент проц.керівництва у провадженнях про катування та інші порушення прав громадян правоохоронним органами", - написав він.

Тепер, за словами Шабуніна, завдяки Зеленському, Медведчук і росіяни контролюють і три надважливі напрями правоохоронної системи України.

Також читайте: Шабунін про Зеленського: для "судді" Вовка - презумпція невинності, для затриманих волонтерів - "ймовірні вбивці"

"Я не бачу іншого способу врятувати країну, окрім як в масовий, мирний спосіб зносити Зеленського (разом з усією цією шоблою).

Цього разу треба врахувати уроки Революції Гідності. Зносити треба разом з продажними ВРП, КСУ, ОАСК та усіма іншими продажними потворами", - резюмував керівник ЦПК.

Медведчук і росіяни контролюють три напрями правоохоронної системи України, - Шабунін 01

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) Медведчук Віктор (1707) Шабунін Віталій (534) Центр протидії корупції (265)


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Топ коментарі
+86
Поки що, трольня продовжує розносити кацапську брехню про мародера. Не приводяжи жодного реального факта, на підтвердження. Хоча сьомий рік намагаються їх наколупати.
Цікаво. Чия це трольня?
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11.09.2020 11:08
+45
А ведь как Шабунины и прочие топили за Бубочку и клеймили "порохоботов" год назад.
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11.09.2020 10:58
+40
а зачем было его выбирать?
ведь изначально было ясно, что это сговор кремля и коломойского любыми способами дискредитировать Порошенко и поставить своего управляемого президента актёра
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11.09.2020 11:05
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да сносить то надо но нужно чем-то заменить потому что опять будет реванш и опять воткнут
своего клоуна.
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11.09.2020 23:11 Відповісти
Вы такой точности кацапского оружия еще не видели и таких лгунов. Каждый должен это видеть!)))))))))))))))))))
https://www.facebook.com/vadim.lukashevich.7/videos/1835165203290170/
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11.09.2020 23:34 Відповісти
Я угорала от этого видео в конце августа!!!🤣🤣🤣,Так это еще и было на Международных Ежегодных учениях на полигоне под Астраханью.... Опозорились со своими танками на весь мир.
И там же опозорились с С400 ! При пуске ракета ,толком не взлетев,рухнула на солдат....
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12.09.2020 02:38 Відповісти
А на хрена было его выбирать, снесун шабунька????? Ведь сразу было понятно, что это зеленое дер-мо, и будет только ХУЖЕ!
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11.09.2020 23:47 Відповісти
Понятно.... Вас устраиваут имеющееся своё дерьмо? Уже привыкли к запаху...??
Говорят же:"Своё дерьмо не пахнет..."
Значит не надо что-то делать?
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12.09.2020 02:43 Відповісти
"Щоб врятувати країну, треба зносити Зеленського", - Шабунін - Цензор.НЕТ 9584
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11.09.2020 23:48 Відповісти
"Щоб врятувати країну, треба зносити Зеленського", - Шабунін - Цензор.НЕТ 3457
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11.09.2020 23:54 Відповісти
А ждуны и терпилы в нарабсее. еще потуже затянув пояса, бо санкции, будут на коленях ожидать манну небесную... Ненилы конченные.
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12.09.2020 03:24 Відповісти
Я за цим персонажем не стежу, але, здається, він з "великих борців" з =баригою=, чи не так ?
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12.09.2020 00:54 Відповісти
На день незалежності моляться ,.. особливо коли пандемія і війна ..., а не цирк роблять ..., з Сердючкою ...,
Що ви чекайте украінці ?…. Невже покращення ?………

)?
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12.09.2020 01:31 Відповісти
Шабунін говорить правильно !!!.., час обеднуватися всім проукраїнським , достали вже , що мало ворогів ?
...
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12.09.2020 01:36 Відповісти
Ну и с кем тот Шабунин уже объеднался?
Или с ним уже никто не хочет?
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12.09.2020 04:13 Відповісти
Не хочуть?)) що хтось такий правильний ?… без гріха , до дій по відношенню до держави?… може завилини прочистити , про дії , чи вчинки?????всіх ..., хочуть Україну ,..?, повині взяти і обеднатися заради неї .
.. я за те щоб Шабунін вибачився що Петра трулив, хоча його було за що , за не рішучість, а Петра за Арсенія принаймі , хоча і Арсенія може було за що но він був як Шабунін проукраїнський ., що ворогів не було?? Позор ..,
Довели державу ..., своїми амбіціями...клоуна вибрали
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12.09.2020 13:14 Відповісти
https://forum.sevastopol.info/viewtopic.php?t=783304&f=56&sid=1e1d63875d34ade1196faed02941e7d6#p23649194 мечты корешей зиленского в далёком 2014м ....
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12.09.2020 02:36 Відповісти
немного жЫвотного юмора
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12.09.2020 02:37 Відповісти
Украинский блогер и журналист Александр Костюк пишет на своей странице в соцсети Facebook,
сначала Шабунин, Дроздов, Буткевич, Бутусов, Тягнибок, Билецкий своей ложью уничтожают Порошенко, который реально поднял армию, дал 300-летним крепостным возможность свободно и на равных ехать в Европу, дал впервые в истории украинцам возможность молиться в своей, законной украинской церкви.


Уничтожали Порошенко, который додавливал Москву санкциями, поднимал оборону и экономику. Уничтожали Порошенко сознательно, системно, не имея никакой патриотической, государственной альтернативы. Прекрасно понимая, что вместо него придут пророссийские силы.

То есть, своими действиями украинские фейковые националисты сознательно привели к власти русских коллаборационистов.
А теперь начинают «петь» о том, что нужно «сносить Зеленского».
Логично, что возникает вопрос: какова цель таких патриотов? На самом деле они управляются Кремлем. И их цель - постоянный хаос, анархия в Украине и даже гражданская война.
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12.09.2020 03:00 Відповісти
Не підкажете де ікону святого Петра можна придбати, щоб я міг щодня молитися за звільнення від 300 річного кріпацтва!
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12.09.2020 03:40 Відповісти
А без иконы не можешь обойтись? Может достаточно своих мозгов?
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12.09.2020 03:43 Відповісти
Нажаль мізків достатньо лише щоб зрозуміти, що звільнення Петром від 300 річного кріпацтва це суцільна маячня, в яку може вірити лише імбецил.
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12.09.2020 03:50 Відповісти
Маячня у тебя в голове. А то, что Петро добился безвиза просто факт с которым не поспоришь.
Да и что с тобой спорить- только время тратить. Неинтересно.
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12.09.2020 04:00 Відповісти
Ты сам себе ответил: то, что Петр добился безвиза просто факт.
Но нахера подавать это как освобождение от 300 летнего крепосничества?
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12.09.2020 04:05 Відповісти
Ах какие мы нежные- не так сказано? Вам еще и преподнести на тарелочке с голубой каемочкой и разрешения спросить как выразиться, чистоплюи? Не заслужили-с.
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12.09.2020 04:11 Відповісти
Ну будь по твоему. Иди дальше празднуй освобождение Петром из трехсотлетнего крепачества.
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12.09.2020 04:24 Відповісти
Вибравши клоуна і то не українця ти доказав , що передане 300 років днк предків кріпацтва .., тобі передалося..
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12.09.2020 13:04 Відповісти
проблема , що він не міх обеднати їх всіх , вони були проукраїнські , як і Яценюк..коли в державі стільки населення прорашинські , нереально комусь самому щось побудувати..Хоча їм всім не хватало рішучості , занадто інтелігентні..., в 14 15 році ніхто не чистив тили , не ловив сепарів і, їх лідерів ,
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12.09.2020 13:25 Відповісти
Зеленський так і не зрозумів, що путін воював не з Порошенком, а з Україною.
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12.09.2020 03:04 Відповісти
Альбінос! А шо такоє? Це ж абинепорох, він такий.
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12.09.2020 03:17 Відповісти
та не, там все проще. Он тоже - янелох.
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12.09.2020 03:26 Відповісти
Альбинос переобувается. А то видно как он в овно вступил. Кто следующий за ним начнет туфли отмывать?
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12.09.2020 03:47 Відповісти
помилка...
підозрювати Шабуніна у будь-яких політичних поглядах.

Він "вище політики"..
він БОРЕЦЬ З Корупцією...
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12.09.2020 09:38 Відповісти
"Чтобы спасти страну, надо сносить Зеленского", - Шабунин

Так иди, сноси. Или пусть за тебя это сделают другие, а ты отсидишься ?
Тут уже надо или свои грехи смывать или уже остаться при них навсегда.
Думай, только недолго. А то снесут тебя
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12.09.2020 04:06 Відповісти
ЕТАПИ ВЕЛИКОГО ШЛЯХУ ВИДАТНОГО БОРЦЯ З КОРУПЦІЄЮ.
.....
2017

"Чтобы спасти страну, надо ...", - Шабунин
....І побіг "спасать"(за грантом)

....
2020.
"Чтобы спасти страну, надо ...", - Шабунин

....І побіг "спасать"(за грантом)
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12.09.2020 09:36 Відповісти
репост

sv_bombardier ( 12.09.2020 09:33)
Гордон не договаривает - Зеленский и есть путлеровский агент, как и Лолита.
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12.09.2020 10:17 Відповісти
устами шабунина глаголет истина. то что говно зеленое надо гнать сцаной тряпкой и пинками в зад, так это однозначно.редкостное дерьмо однако.
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13.09.2020 19:31 Відповісти
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