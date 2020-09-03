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Новини
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Шабунін про Зеленського: для "судді" Вовка - презумпція невинності, для затриманих волонтерів - "ймовірні вбивці"

Шабунін про Зеленського: для

Президент - єдиний, хто має повноваження ініціювати ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва.

Про це пише у Фейсбуці глава організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

Таким чином Шабунін відреагував на заяву Офісу президента, що глава держави узяв до відома ситуацію навколо скандального ОАСК, але не може втрутитися в діяльність судової системи.

"Почнемо з "тупо не має повноважень". Це брехня. Президент ЄДИНИЙ, хто може ініціювати ліквідацію суду, наприклад ОАСК (ч. 2 ст 19 ЗУ "Про судоустрій і статус суддів"). Зеленський вже рік законопроект не подає", - написав Шабунін.

За його словами, Зеленському нагадували про цю можливість як журналісти, так і громадські організації.

"Тому історія "тупо не має повноважень" - відверта, нахабна брехня. Або це чергова підстава рускіх, які руками глави офісу та його замів рулять президентом України", - написав Шабунін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Вовка боятися - в президенти не ходити": активісти пікетували ОП з вимогою до Зеленського не ігнорувати справу Окружного адмінсуду Києва. ВІДЕО+ФОТО

"Щодо презумпції невинуватості, то нагадаю, що на пресконференції Авакова по справі Шеремета Зеленський заявив в бік ЗАТРИМАНИХ волонтерів, ЦИТУЮ: ""Ймовірні вбивці сьогодні були затримані". Тобто для "судді" Вовка - презумпція невинуватості, а для волонтерів - "ймовірні вбивці".

В мене все", - додав він.

Шабунін про Зеленського: для судді Вовка - презумпція невинності, для затриманих волонтерів - ймовірні вбивці 01

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) Шабунін Віталій (534) Офіс Президента (2021) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+44
Перестаньте писать Президент Украины!
Пишите по аналогии с президентом Беларуси - клоун, исполняющий роль президента Украины!
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03.09.2020 19:47
+19
В країні в 2019 відбувся електоральний антимайдан..
Що ви хтіли....
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03.09.2020 19:44
+18
Шабунин о Зеленском: для "судьи" Вовка - презумпция невиновности, для задержанных волонтеров - "вероятные убийцы" - Цензор.НЕТ 6246
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03.09.2020 19:47
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04.09.2020 01:14 Відповісти
"Своїм- все,чужим- по закону!" Беніто Муссоліні.
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03.09.2020 20:23 Відповісти
Ну скільки вже можна підлість зеленського називати ''підставою руських''? Скільки можна його відмазувати?. Чогось шабунін всьому поганому, що траплялось за Порошенка, звинувачував саме Порошенка.
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03.09.2020 20:37 Відповісти
Так всем очевидно, что скомороха голова повернута на Европу, а ноги идут в кремль к комунофашистам, и это демонстрирует украинский фюрер мертвечук, который, при поддержке главаря международного террориста, беса путлера, ведет наглую антиукраинскую пропаганду, прямо в ВР.
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03.09.2020 20:41 Відповісти
шабунин проснулся - а переди Гео с Леросом обличают власть...
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03.09.2020 20:44 Відповісти
Коли я читаю прізвище "Шабунін", я вбачаю "шльондра". Тобто, повія, що за гроші "дасть усім і кожному, в залежності від потреби..."...
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03.09.2020 20:53 Відповісти
Блазень граючий роль презедента, актор з нього гівно.
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03.09.2020 20:56 Відповісти
А не тот ли это шабунин который кричал что старая власть ворует, а вот новая .... низашо!
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03.09.2020 21:17 Відповісти
Шабунін про Зеленського: для "судді" Вовка - презумпція невинності, для затриманих волонтерів - "ймовірні вбивці" - Цензор.НЕТ 9962
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03.09.2020 21:20 Відповісти
Шабунін про Зеленського: для "судді" Вовка - презумпція невинності, для затриманих волонтерів - "ймовірні вбивці" - Цензор.НЕТ 51
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03.09.2020 21:36 Відповісти
Виборці Зеленського, ви казали "якщо не справиться - змінимо!". За чим зупинка, дійте.
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04.09.2020 00:11 Відповісти
Коли вівці замість того, у кого є порох в порохівницях, обирають пастухом віслюка, котрий уміє їх смішити, то незабаром приходять вовки і починають "різати" цю тупу отару.
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04.09.2020 00:15 Відповісти
Авору -не "невинності", а невинуватості (презумпція невинуватості). Українськку вчіть та Кодекс читайте.
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04.09.2020 07:05 Відповісти
прозрело чмо.
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04.09.2020 12:53 Відповісти
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