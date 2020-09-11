Тихановская: Путин не очень активно поддерживает Лукашенко и пока наблюдает

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что руководство России пока что умеренно поддерживает захватившего власть в стране "президента" Александра Лукашенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Тихановская заявила в интервью польской газете "Речь Посполита", отвечая на вопрос о том, что она думает о стратегии Москвы в отношении Беларуси.

"Путин поддерживает его (Лукашенко. - Ред.), хотя и не очень активно", - сказала Тихановская.

Тихановская добавила, что, по ее мнению, президент России занял выжидательную позицию. "Полагаю, он (Путин. - Ред.) решил подождать, пока он стоит рядом и наблюдает", - сказала лидер оппозиции.

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"Мы просим Россию, как и другие страны, уважать наш суверенитет. Все, что происходит внутри нашей страны, не касается наших соседей. Мы хотим решить все сами, без вмешательства", - заявила Тихановская.