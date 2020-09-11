Тихановская: Путин не очень активно поддерживает Лукашенко и пока наблюдает
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что руководство России пока что умеренно поддерживает захватившего власть в стране "президента" Александра Лукашенко.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Тихановская заявила в интервью польской газете "Речь Посполита", отвечая на вопрос о том, что она думает о стратегии Москвы в отношении Беларуси.
"Путин поддерживает его (Лукашенко. - Ред.), хотя и не очень активно", - сказала Тихановская.
Тихановская добавила, что, по ее мнению, президент России занял выжидательную позицию. "Полагаю, он (Путин. - Ред.) решил подождать, пока он стоит рядом и наблюдает", - сказала лидер оппозиции.
"Мы просим Россию, как и другие страны, уважать наш суверенитет. Все, что происходит внутри нашей страны, не касается наших соседей. Мы хотим решить все сами, без вмешательства", - заявила Тихановская.
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"Я на минуту представил..."
Дальше будет хуже и дольше.
После выборов обсудим.
Бросай это дело, пока не поздно.
Хотя, видимо уже поздно.
пока так, лучшего нету
Когда понадобится ввести - за несколько часов введут.
Они открыто выступают против Расии, Путин вводит войска на совместные учения и?
Булки не треснут на две табуретки разом сесть?
Куда еще больше поддерживать Лукашенко??
Результаты выборов признал,поздравил Л..с победой.
Пропагондонов своих прислал.
Миллиард дол. долга типа списал.
Силовиков рфских прислал для усиления.
Готовятся к совместным военным учениям .
типа обидится братик старший