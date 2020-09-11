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Новости Революция в Беларуси
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Тихановская: Путин не очень активно поддерживает Лукашенко и пока наблюдает

Тихановская: Путин не очень активно поддерживает Лукашенко и пока наблюдает

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что руководство России пока что умеренно поддерживает захватившего власть в стране "президента" Александра Лукашенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Тихановская заявила в интервью польской газете "Речь Посполита", отвечая на вопрос о том, что она думает о стратегии Москвы в отношении Беларуси.

"Путин поддерживает его (Лукашенко. - Ред.), хотя и не очень активно", - сказала Тихановская.

Тихановская добавила, что, по ее мнению, президент России занял выжидательную позицию. "Полагаю, он (Путин. - Ред.) решил подождать, пока он стоит рядом и наблюдает", - сказала лидер оппозиции.

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"Мы просим Россию, как и другие страны, уважать наш суверенитет. Все, что происходит внутри нашей страны, не касается наших соседей. Мы хотим решить все сами, без вмешательства", - заявила Тихановская.

Беларусь (7890) Лукашенко Александр (3613) россия (95515) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+11
А что ему выбирать между двумя шестёрками? Сами между собой выясняйте.
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11.09.2020 11:37
+9
Это мрак! Вчера пирожки пекла, сегодня уже геополитический анализ позиции Путина. Шо оно мелет?
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11.09.2020 11:46
+5
Слепая сосна, куда ещё активней??? Ввести армию?
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11.09.2020 11:36
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Слепая сосна, куда ещё активней??? Ввести армию?
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11.09.2020 11:36 Ответить
Внутренние войска...кацапы им ПР в сральники, а те кацапам цветы за жесткий секс
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11.09.2020 13:04 Ответить
А что ему выбирать между двумя шестёрками? Сами между собой выясняйте.
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11.09.2020 11:37 Ответить
Кто знает, когда кенгурация бацки?
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11.09.2020 11:38 Ответить
Если не ошибаюсь то через 2 месяца после "оффициальных результатов выборов"... То есть где то в начале октября.
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11.09.2020 11:53 Ответить
Лукашенко не круглый идиот ,чтобы уйти в полную зависимость от Мацквы, что бы потом сидеть возле кабинета кремлёвского Фюрера,для очередного выбивания денег на зарплату ткачихам и др, а в это время мимо его в спортивном костюме будет прорываться в кабинет Фюрера приёмный сын Кадыров. Ох уж эти рабские устои
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11.09.2020 11:44 Ответить
Это мрак! Вчера пирожки пекла, сегодня уже геополитический анализ позиции Путина. Шо оно мелет?
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11.09.2020 11:46 Ответить
Це яку собаку ви" п у т і н " згадали.
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11.09.2020 12:26 Ответить
сорян, конечно же "пукин"
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11.09.2020 13:01 Ответить
"у нас кухарка будет управлять государством" (с)
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11.09.2020 13:23 Ответить
Я на минуту представил кабинет Кремлёвского Фюрера и в нём находятся Фюрер ,Лукашенко,Назарбаев и Зеленский.... обсуждают новый союз, запах мочи как в трамвае,кто то нечаянно пукнул,Зеленский не вытерпел и пошёл в угол кабинета к роялю...где было приоткрыто окно.
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11.09.2020 11:50 Ответить
Тіхановська: Путін не дуже активно підтримує Лукашенка і поки спостерігає - Цензор.НЕТ 6073
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11.09.2020 11:55 Ответить
Всё может статься ,слишком много говняного народца совдепия оставила наследием в Украине.
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11.09.2020 11:59 Ответить
У тебя это уже свершившийся факт.
"Я на минуту представил..."
Дальше будет хуже и дольше.
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11.09.2020 12:03 Ответить
Я просто могу немного видеть наперёд, ты был в ситуации когда весь цех поднял руку ,за то чтобы твоё дело передали в КГБ, а твой лучший друг один на весь зал воздержался, всё стадо баранов боялось чтобы их не вдернули из стаи и не отправили в живодёрню?
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11.09.2020 13:13 Ответить
Преклонный возраст усугубляет проблему.
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11.09.2020 13:43 Ответить
Посмотрите потом на свои проблемы,очередное поколение становятся всё слабее и слабее.
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11.09.2020 13:49 Ответить
Самое место шута - у рояля.. Не знаю как Таракан, у ***** и Елбасы с шутом за один стол не сядут, когда у "членограя" булавы не будет
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11.09.2020 11:57 Ответить
С такими комментами вы шутее всех шутов.
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11.09.2020 11:59 Ответить
зебильное. Лучше веселить других, чем допускать чтобы смеялись над тобой. У вашего главного Земорыша это хорошо получалось. А теперь набери в Гугле "членограй" - вместе и посмеемся
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11.09.2020 12:03 Ответить
Вы этого членограя давно переплюнули своей тупостью.
После выборов обсудим.
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11.09.2020 12:05 Ответить
А что мне с шестерками клоуна обсуждать? Такое же дерьмо как и жоповцы, только зеленого цвета. Твой бред как и бред большинства из "стада недоумков" просто не интересен. Бараны они хоть в раде, хоть в нете остаются баранами
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11.09.2020 12:11 Ответить
Он же сказал тебе - цыплят по осени считать будем.
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11.09.2020 13:44 Ответить
Цыплят? Корабельных сосен, предателей и воров считать будем
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11.09.2020 15:43 Ответить
Почитываешь васю рыбникова?
Бросай это дело, пока не поздно.
Хотя, видимо уже поздно.
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11.09.2020 11:58 Ответить
после этого еще кто-то считает ее "оппозицией"? с самого начала говорили, что это газпромовская консерва
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11.09.2020 11:52 Ответить
учится, комментирует, смотрит новости между уходом за детьми...
пока так, лучшего нету
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11.09.2020 13:26 Ответить
"Тихари" и гражданке из Расеи тоже наблюдают? Купите очки, мадам?
Тіхановська: Путін не дуже активно підтримує Лукашенка і поки спостерігає - Цензор.НЕТ 4132
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11.09.2020 11:53 Ответить
Все она правильно говорит.
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11.09.2020 11:55 Ответить
Что правильно? надо чтобы путлер зеленых человечков ввел? Как в Крым? Уверен, что путлеровские ихтамнеты уже не в Беларуси?
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11.09.2020 11:59 Ответить
А зачем там сейчас ихтамнеты? Ты думаешь что хйло испугался хороводов с цветочками? У него самого такая городская буржуазия на Болотной собиралась, все прекрасно понимают что ничего из этого не выйдет.
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11.09.2020 12:10 Ответить
Я думаю, что Беларуси действуют "кконсультанты" их силовых ведомств РФ, а вводить Путлеру ничего и не надо. 90% населения БССР это те же ватники. пусть и дальше дружат с Парашей до полного аншлюса
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11.09.2020 12:17 Ответить
Ну поэтому она и говорит что хйло пока наблюдает.
Когда понадобится ввести - за несколько часов введут.
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11.09.2020 12:28 Ответить
И много вас там, тернопольских?
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11.09.2020 12:00 Ответить
Мордодор не наблюдає а бере участь. Ваші меседжі васальні до московії. Так вільної Білорусі не буде а буде протекторат кремля.А це не кразе чим було а може і гірше.
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11.09.2020 12:04 Ответить
Какой ты умный!
Они открыто выступают против Расии, Путин вводит войска на совместные учения и?
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11.09.2020 12:13 Ответить
а с чего ты взял что им нужна "вильна Билорусь"?
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11.09.2020 12:29 Ответить
Боязно ей против Пукина выступать...стелит соломку...смотрит на Пашиняна...
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11.09.2020 12:19 Ответить
Оооо....так она полностью не владеет ситуацией. Хммм...а у белорусов проблемы...серьезные проблемы!!!
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11.09.2020 12:29 Ответить
главное что интернет-пользователи с диванов владеют.
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11.09.2020 12:30 Ответить
Лукашенко - это и есть путин!!!! Лукашенко никакого нет!
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11.09.2020 12:53 Ответить
И Европа ей нравится, и с Пуйлом она воркует..
Булки не треснут на две табуретки разом сесть?
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11.09.2020 12:55 Ответить
Глупая наивная (?) девушка.
Куда еще больше поддерживать Лукашенко??
Результаты выборов признал,поздравил Л..с победой.
Пропагондонов своих прислал.
Миллиард дол. долга типа списал.
Силовиков рфских прислал для усиления.
Готовятся к совместным военным учениям .
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11.09.2020 13:03 Ответить
та да, она просто боится все это озвучить
типа обидится братик старший
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11.09.2020 13:28 Ответить
 
 