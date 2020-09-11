Тіхановська: Путін не дуже активно підтримує Лукашенка і поки спостерігає

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська вважає, що керівництво Росії поки що помірно підтримує "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Тіхановська заявила в інтерв'ю польській газеті "Річ Посполита", відповідаючи на запитання про те, що вона думає про стратегію Москви щодо Білорусі

"Путін підтримує його (Лукашенка. - Ред.), хоча і не дуже активно", - сказала Тіхановська.

Тіхановська додала, що, на її думку, президент Росії зайняв вичікувальну позицію. "Вважаю, він (Путін. - Ред.) вирішив почекати, поки він стоїть поруч і спостерігає", - сказала лідерка опозиції.

"Ми просимо Росію, як і інші країни, поважати наш суверенітет. Все, що відбувається всередині нашої країни, не стосується наших сусідів. Ми хочемо вирішити все самі, без втручання", - заявила Тіхановська.

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