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Новини Революція в Білорусі
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Тіхановська: Путін не дуже активно підтримує Лукашенка і поки спостерігає

Тіхановська: Путін не дуже активно підтримує Лукашенка і поки спостерігає

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська вважає, що керівництво Росії поки що помірно підтримує "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Тіхановська заявила в інтерв'ю польській газеті "Річ Посполита", відповідаючи на запитання про те, що вона думає про стратегію Москви щодо Білорусі

"Путін підтримує його (Лукашенка. - Ред.), хоча і не дуже активно", - сказала Тіхановська.

Тіхановська додала, що, на її думку, президент Росії зайняв вичікувальну позицію. "Вважаю, він (Путін. - Ред.) вирішив почекати, поки він стоїть поруч і спостерігає", - сказала лідерка опозиції.

"Ми просимо Росію, як і інші країни, поважати наш суверенітет. Все, що відбувається всередині нашої країни, не стосується наших сусідів. Ми хочемо вирішити все самі, без втручання", - заявила Тіхановська.

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Автор: 

Білорусь (7930) Лукашенко Олександр (2655) росія (65146) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+11
А что ему выбирать между двумя шестёрками? Сами между собой выясняйте.
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11.09.2020 11:37
+9
Это мрак! Вчера пирожки пекла, сегодня уже геополитический анализ позиции Путина. Шо оно мелет?
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11.09.2020 11:46
+5
Слепая сосна, куда ещё активней??? Ввести армию?
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11.09.2020 11:36
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Слепая сосна, куда ещё активней??? Ввести армию?
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11.09.2020 11:36 Відповісти
Внутренние войска...кацапы им ПР в сральники, а те кацапам цветы за жесткий секс
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11.09.2020 13:04 Відповісти
А что ему выбирать между двумя шестёрками? Сами между собой выясняйте.
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11.09.2020 11:37 Відповісти
Кто знает, когда кенгурация бацки?
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11.09.2020 11:38 Відповісти
Если не ошибаюсь то через 2 месяца после "оффициальных результатов выборов"... То есть где то в начале октября.
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11.09.2020 11:53 Відповісти
Лукашенко не круглый идиот ,чтобы уйти в полную зависимость от Мацквы, что бы потом сидеть возле кабинета кремлёвского Фюрера,для очередного выбивания денег на зарплату ткачихам и др, а в это время мимо его в спортивном костюме будет прорываться в кабинет Фюрера приёмный сын Кадыров. Ох уж эти рабские устои
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11.09.2020 11:44 Відповісти
Это мрак! Вчера пирожки пекла, сегодня уже геополитический анализ позиции Путина. Шо оно мелет?
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11.09.2020 11:46 Відповісти
Це яку собаку ви" п у т і н " згадали.
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11.09.2020 12:26 Відповісти
сорян, конечно же "пукин"
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11.09.2020 13:01 Відповісти
"у нас кухарка будет управлять государством" (с)
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11.09.2020 13:23 Відповісти
Я на минуту представил кабинет Кремлёвского Фюрера и в нём находятся Фюрер ,Лукашенко,Назарбаев и Зеленский.... обсуждают новый союз, запах мочи как в трамвае,кто то нечаянно пукнул,Зеленский не вытерпел и пошёл в угол кабинета к роялю...где было приоткрыто окно.
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11.09.2020 11:50 Відповісти
Тіхановська: Путін не дуже активно підтримує Лукашенка і поки спостерігає - Цензор.НЕТ 6073
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11.09.2020 11:55 Відповісти
Всё может статься ,слишком много говняного народца совдепия оставила наследием в Украине.
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11.09.2020 11:59 Відповісти
У тебя это уже свершившийся факт.
"Я на минуту представил..."
Дальше будет хуже и дольше.
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11.09.2020 12:03 Відповісти
Я просто могу немного видеть наперёд, ты был в ситуации когда весь цех поднял руку ,за то чтобы твоё дело передали в КГБ, а твой лучший друг один на весь зал воздержался, всё стадо баранов боялось чтобы их не вдернули из стаи и не отправили в живодёрню?
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11.09.2020 13:13 Відповісти
Преклонный возраст усугубляет проблему.
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11.09.2020 13:43 Відповісти
Посмотрите потом на свои проблемы,очередное поколение становятся всё слабее и слабее.
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11.09.2020 13:49 Відповісти
Самое место шута - у рояля.. Не знаю как Таракан, у ***** и Елбасы с шутом за один стол не сядут, когда у "членограя" булавы не будет
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11.09.2020 11:57 Відповісти
С такими комментами вы шутее всех шутов.
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11.09.2020 11:59 Відповісти
зебильное. Лучше веселить других, чем допускать чтобы смеялись над тобой. У вашего главного Земорыша это хорошо получалось. А теперь набери в Гугле "членограй" - вместе и посмеемся
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11.09.2020 12:03 Відповісти
Вы этого членограя давно переплюнули своей тупостью.
После выборов обсудим.
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11.09.2020 12:05 Відповісти
А что мне с шестерками клоуна обсуждать? Такое же дерьмо как и жоповцы, только зеленого цвета. Твой бред как и бред большинства из "стада недоумков" просто не интересен. Бараны они хоть в раде, хоть в нете остаются баранами
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11.09.2020 12:11 Відповісти
Он же сказал тебе - цыплят по осени считать будем.
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11.09.2020 13:44 Відповісти
Цыплят? Корабельных сосен, предателей и воров считать будем
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11.09.2020 15:43 Відповісти
Почитываешь васю рыбникова?
Бросай это дело, пока не поздно.
Хотя, видимо уже поздно.
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11.09.2020 11:58 Відповісти
после этого еще кто-то считает ее "оппозицией"? с самого начала говорили, что это газпромовская консерва
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11.09.2020 11:52 Відповісти
учится, комментирует, смотрит новости между уходом за детьми...
пока так, лучшего нету
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11.09.2020 13:26 Відповісти
"Тихари" и гражданке из Расеи тоже наблюдают? Купите очки, мадам?
Тіхановська: Путін не дуже активно підтримує Лукашенка і поки спостерігає - Цензор.НЕТ 4132
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11.09.2020 11:53 Відповісти
Все она правильно говорит.
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11.09.2020 11:55 Відповісти
Что правильно? надо чтобы путлер зеленых человечков ввел? Как в Крым? Уверен, что путлеровские ихтамнеты уже не в Беларуси?
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11.09.2020 11:59 Відповісти
А зачем там сейчас ихтамнеты? Ты думаешь что хйло испугался хороводов с цветочками? У него самого такая городская буржуазия на Болотной собиралась, все прекрасно понимают что ничего из этого не выйдет.
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11.09.2020 12:10 Відповісти
Я думаю, что Беларуси действуют "кконсультанты" их силовых ведомств РФ, а вводить Путлеру ничего и не надо. 90% населения БССР это те же ватники. пусть и дальше дружат с Парашей до полного аншлюса
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11.09.2020 12:17 Відповісти
Ну поэтому она и говорит что хйло пока наблюдает.
Когда понадобится ввести - за несколько часов введут.
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11.09.2020 12:28 Відповісти
И много вас там, тернопольских?
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11.09.2020 12:00 Відповісти
Мордодор не наблюдає а бере участь. Ваші меседжі васальні до московії. Так вільної Білорусі не буде а буде протекторат кремля.А це не кразе чим було а може і гірше.
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11.09.2020 12:04 Відповісти
Какой ты умный!
Они открыто выступают против Расии, Путин вводит войска на совместные учения и?
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11.09.2020 12:13 Відповісти
а с чего ты взял что им нужна "вильна Билорусь"?
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11.09.2020 12:29 Відповісти
Боязно ей против Пукина выступать...стелит соломку...смотрит на Пашиняна...
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11.09.2020 12:19 Відповісти
Оооо....так она полностью не владеет ситуацией. Хммм...а у белорусов проблемы...серьезные проблемы!!!
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11.09.2020 12:29 Відповісти
главное что интернет-пользователи с диванов владеют.
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11.09.2020 12:30 Відповісти
Лукашенко - это и есть путин!!!! Лукашенко никакого нет!
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11.09.2020 12:53 Відповісти
И Европа ей нравится, и с Пуйлом она воркует..
Булки не треснут на две табуретки разом сесть?
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11.09.2020 12:55 Відповісти
Глупая наивная (?) девушка.
Куда еще больше поддерживать Лукашенко??
Результаты выборов признал,поздравил Л..с победой.
Пропагондонов своих прислал.
Миллиард дол. долга типа списал.
Силовиков рфских прислал для усиления.
Готовятся к совместным военным учениям .
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11.09.2020 13:03 Відповісти
та да, она просто боится все это озвучить
типа обидится братик старший
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11.09.2020 13:28 Відповісти
 
 