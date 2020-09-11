Тіхановська: Путін не дуже активно підтримує Лукашенка і поки спостерігає
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська вважає, що керівництво Росії поки що помірно підтримує "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Тіхановська заявила в інтерв'ю польській газеті "Річ Посполита", відповідаючи на запитання про те, що вона думає про стратегію Москви щодо Білорусі
"Путін підтримує його (Лукашенка. - Ред.), хоча і не дуже активно", - сказала Тіхановська.
Тіхановська додала, що, на її думку, президент Росії зайняв вичікувальну позицію. "Вважаю, він (Путін. - Ред.) вирішив почекати, поки він стоїть поруч і спостерігає", - сказала лідерка опозиції.
"Ми просимо Росію, як і інші країни, поважати наш суверенітет. Все, що відбувається всередині нашої країни, не стосується наших сусідів. Ми хочемо вирішити все самі, без втручання", - заявила Тіхановська.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Я на минуту представил..."
Дальше будет хуже и дольше.
После выборов обсудим.
Бросай это дело, пока не поздно.
Хотя, видимо уже поздно.
пока так, лучшего нету
Когда понадобится ввести - за несколько часов введут.
Они открыто выступают против Расии, Путин вводит войска на совместные учения и?
Булки не треснут на две табуретки разом сесть?
Куда еще больше поддерживать Лукашенко??
Результаты выборов признал,поздравил Л..с победой.
Пропагондонов своих прислал.
Миллиард дол. долга типа списал.
Силовиков рфских прислал для усиления.
Готовятся к совместным военным учениям .
типа обидится братик старший