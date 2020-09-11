"Слуги народа" 14 сентября на заседании фракции обсудят кадровые вопросы
Заместитель главы фракции "Слуга народу" Евгения Кравчук сообщила, что заседание фракции "Слуга народа" запланировано на понедельник, 14 сентября.
Об этом Кравчук сказала в эфире "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, главной темой заседания фракции будет бюджет на 2021 год, однако кадровый вопрос также является медийной темой, которую необходимо обсудить.
"В понедельник мы рассчитываем провести заседание фракции и обсудить повестку дня недели. Конечно, вопрос кадровых перестановок - очень медийная тема. О ней много говорят в прессе и, конечно, мы бы хотели его обсудить на фракции обсудить", - сказала Кравчук.
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