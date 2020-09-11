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"Слуги народа" 14 сентября на заседании фракции обсудят кадровые вопросы

Заместитель главы фракции "Слуга народу" Евгения Кравчук сообщила, что заседание фракции "Слуга народа" запланировано на понедельник, 14 сентября.

Об этом Кравчук сказала в эфире "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, главной темой заседания фракции будет бюджет на 2021 год, однако кадровый вопрос также является медийной темой, которую необходимо обсудить.

"В понедельник мы рассчитываем провести заседание фракции и обсудить повестку дня недели. Конечно, вопрос кадровых перестановок - очень медийная тема. О ней много говорят в прессе и, конечно, мы бы хотели его обсудить на фракции обсудить", - сказала Кравчук.

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Автор: 

ВР (29245) Кабмин (14026) Кравчук Евгения (367)


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Может дохтора Хауса предложат, многим надоел коронавирус
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11.09.2020 11:54 Ответить
Давай Бужинского укроненавистника на Укроборонпрм, а лысого с квартала на премьер министра, что обсуждать если вы дебилоиды и неучи в управлении госструктурами
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11.09.2020 11:57 Ответить
Пушилін не написав заяву на вступ в вашу партію зелених підарасів?
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11.09.2020 12:05 Ответить
Про ТСК по вагнероцям, про капітуляцію на фронті гововорити не збираються.
Симтоматично.
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11.09.2020 12:56 Ответить
 
 