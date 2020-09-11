"Слуги народу" 14 вересня на засіданні фракції обговорять кадрові питання

Заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що засідання фракції "Слуга народу" заплановано на понеділок, 14 вересня.

Про це Кравчук сказала в ефірі "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

За її словами, головною темою засідання фракції буде бюджет на 2021 рік, однак кадрове питання також є медійною темою, яку необхідно обговорити.

"У понеділок ми розраховуємо провести засідання фракції та обговорити порядок денний тижня. Звичайно, питання кадрових перестановок - дуже медійна тема. Про неї багато говорять у пресі і, звичайно, ми б хотіли його обговорити на фракції", - сказала Кравчук.

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